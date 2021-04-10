2' Желтая карточкаВесга Микель
45' Undefined phrase: football_event_Хоселу Санмартин
46' Желтая карточкаЛежён Флорьян
90' Желтая карточкаКапа Андер
90' Желтая карточкаМану Гарсия
21
Капа
Андер
15
Лекуе
Иньиго
16
Сансет
Ойян
23
Химо
Наварро
2
Тачи
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сансет ОйянНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Риоха ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
-
18 Бурги ХорхеПолузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
2'
45'
46'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 6
-
3 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Беренгер Алекс
|7
|0.23
|2.
|Уильямс Иньяки
|5 (1)
|0.17
|3.
|Муньяин Икер
|5
|0.17
|4.
|Вильялибре Асьер
|4
|0.13
|5.
|Гарсия Рауль
|4 (2)
|0.13
|6.
|Лопес Унаи
|3
|0.1
|7.
|Капа Андер
|2
|0.07
|8.
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|9.
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|10.
|Нуньес Унай
|1
|0.03
|11.
|Сансет Ойян
|1
|0.03
|12.
|Йерай Альварес
|1
|0.03
|13.
|Кодро Кенан
|1 (1)
|0.03
|14.
|Морсильо Хон
|0
|0
|15.
|Баленсиага Микель
|0
|0
|16.
|Гарсия Дани
|0
|0
|17.
|Весга Микель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|7 (2)
|0.23
|2.
|Лукас Перес
|4 (3)
|0.13
|3.
|Эдгар Мендес
|4
|0.13
|4.
|Риоха Луис
|2
|0.07
|5.
|Дейверсон Силва
|1
|0.03
|6.
|Химо Наварро
|1
|0.03
|7.
|Пина Томас
|1
|0.03
|8.
|Лежён Флорьян
|1
|0.03
|9.
|Эли Родриго
|1
|0.03
|10.
|Сайнс Борха
|1
|0.03
|11.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|12.
|Дуарте Рубен
|0
|0
|13.
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|8
|1
|2.
|Гарсия Рауль
|6
|1
|3.
|Гарсия Дани
|7
|0
|4.
|Весга Микель
|7
|0
|5.
|Йерай Альварес
|6
|0
|6.
|Капа Андер
|5
|0
|7.
|Лопес Унаи
|5
|0
|8.
|Нуньес Унай
|5
|0
|9.
|Венседор Унай
|4
|0
|10.
|Юри Берчиче
|3
|0
|11.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|12.
|Морсильо Хон
|3
|0
|13.
|Кодро Кенан
|2
|0
|14.
|Муньяин Икер
|1
|0
|15.
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|16.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|17.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|18.
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|19.
|Унай Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эдгар Мендес
|9
|1
|2.
|Пина Томас
|10
|0
|3.
|Лежён Флорьян
|10
|0
|4.
|Батталья Родриго
|7
|1
|5.
|Ману Гарсия
|6
|1
|6.
|Лагуардия Виктор
|5
|1
|7.
|Химо Наварро
|6
|0
|8.
|Йота Пелетейро
|4
|1
|9.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|10.
|Тачи
|3
|1
|11.
|Дейверсон Силва
|3
|0
|12.
|Риоха Луис
|3
|0
|13.
|Лопес Хавьер
|1
|0
|14.
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|15.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|16.
|Эли Родриго
|1
|0
|17.
|Понс Пере
|1
|0
|18.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|19.
|Лукас Перес
|1
|0
|20.
|Сайнс Борха
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|19.44% (7)
|11.11% (4)
|8.33% (3)
|16.67% (6)
|11.11% (4)
|33.33% (12)
|Алавес
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +6 =7 -7Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 УРТ Томбенсе 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад
Coimbra 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Pouso Alegre Атлетик Б 1:1 Эйбар Крузейро 1:0 Атлетик Б Сельта 0:0 Атлетик Б Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Гранада Атлетик Б 1:0 Боа Эспорте Клуб Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Америка Минейро Патросиненсе 0:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вильярреал Кадис 0:4 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Леванте Атлетик Б 1:1 Валенсия
Алавес Последние 20 матчей: +4 =3 -13Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес
Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Алавес: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|20
|6
|3
|51 - 19
|66
|2.
|Барселона
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|68 - 24
|65
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|51 - 23
|63
|4.
|Севилья
|Заявка
|29
|18
|4
|7
|40 - 21
|58
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|45 - 29
|46
|6.
|Бетис
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|39 - 42
|46
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|42 - 31
|46
|8.
|Леванте
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|37 - 39
|38
|9.
|Сельта
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|38 - 44
|37
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|39 - 33
|37
|11.
|Гранада
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|34 - 49
|36
|12.
|Кадис
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|27 - 45
|35
|13.
|Валенсия
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|35 - 40
|33
|14.
|Осасуна
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|23 - 35
|31
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|22 - 34
|30
|16.
|Уэска
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|31 - 45
|27
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|26 - 39
|27
|18.
|Эльче
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|27 - 46
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|24 - 47
|24
|20.
|Эйбар
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|22 - 36
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 9
|31
|5.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 17
|24
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 11
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|15.
|Кадис
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 23
|16
|16.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|17.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 20
|14
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|10.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|11.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|12.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 20
|12
|15.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|17.
|Валенсия
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 24
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 27
|10
|19.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
|20.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Алавес
Исход игры
Атлетик Б
89.9% (133)
Ничья
7.4% (11)
Алавес
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
32.41% (47)
Меньше
67.59% (98)
Обе команды забьют
Да
37.24% (54)
Нет
62.76% (91)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
39.9% (59)
2:1 Атлетик Б
29.1% (43)
2:0 Атлетик Б
17.6% (26)
1:1 Ничья
5.4% (8)
0:1 Алавес
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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