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Атлетик Б
0:0
Конец матча

Стадион:
Алавес
0'
2' Желтая карточка
Весга Микель
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Хоселу Санмартин
46' Желтая карточка
Лежён Флорьян
90' Желтая карточка
Капа Андер
90' Желтая карточка
Ману Гарсия
90'+4
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
3
Нуньес
Унай
24
Баленсиага
Микель
15
Лекуе
Иньиго
7
Ибай
Гомес
8
Лопес
Унаи
6
Весга
Микель
2
Морсильо
Хон
16
Сансет
Ойян
20
Вильялибре
Асьер
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
2
Тачи
22
Лежён
Флорьян
21
Агиррегабириа
Мартин
24
Йота
Пелетейро
6
Батталья
Родриго
8
Пина
Томас
7
Лукас
Перес
9
Хоселу
Санмартин
11
Риоха
Луис
Атлетик Б
4-4-2
Алавес
4-3-3

Ход матча

2'
Весга Микель
 
45'
 
Хоселу Санмартин
46'
 
Лежён Флорьян
63'
Уильямс Иньяки
Вильялибре Асьер
 
64'
Гарсия Дани
Лопес Унаи
 
64'
Муньяин Икер
Ибай Гомес
 
69'
Беренгер Алекс
Морсильо Хон
 
69'
Гарсия Рауль
Сансет Ойян
 
75'
 
Понс Пере
Йота Пелетейро
75'
 
Эдгар Мендес
Риоха Луис
78'
 
Ману Гарсия
Пина Томас
85'
 
Сайнс Борха
Лукас Перес
90'
Капа Андер
 
90'
 
Ману Гарсия

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 6
  • 3 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Беренгер Алекс 7 0.23
2. Уильямс Иньяки 5 (1) 0.17
3. Муньяин Икер 5 0.17
4. Вильялибре Асьер 4 0.13
5. Гарсия Рауль 4 (2) 0.13
6. Лопес Унаи 3 0.1
7. Капа Андер 2 0.07
8. Юри Берчиче 1 0.03
9. Де Маркос Оскар 1 0.03
10. Нуньес Унай 1 0.03
11. Сансет Ойян 1 0.03
12. Йерай Альварес 1 0.03
13. Кодро Кенан 1 (1) 0.03
14. Морсильо Хон 0 0
15. Баленсиага Микель 0 0
16. Гарсия Дани 0 0
17. Весга Микель 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 7 (2) 0.23
2. Лукас Перес 4 (3) 0.13
3. Эдгар Мендес 4 0.13
4. Риоха Луис 2 0.07
5. Дейверсон Силва 1 0.03
6. Химо Наварро 1 0.03
7. Пина Томас 1 0.03
8. Лежён Флорьян 1 0.03
9. Эли Родриго 1 0.03
10. Сайнс Борха 1 0.03
11. Йота Пелетейро 0 0
12. Дуарте Рубен 0 0
13. Агиррегабириа Мартин 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 8 1
2. Гарсия Рауль 6 1
3. Гарсия Дани 7 0
4. Весга Микель 7 0
5. Йерай Альварес 6 0
6. Капа Андер 5 0
7. Лопес Унаи 5 0
8. Нуньес Унай 5 0
9. Венседор Унай 4 0
10. Юри Берчиче 3 0
11. Беренгер Алекс 3 0
12. Морсильо Хон 3 0
13. Кодро Кенан 2 0
14. Муньяин Икер 1 0
15. Де Маркос Оскар 1 0
16. Вильялибре Асьер 1 0
17. Уильямс Иньяки 1 0
18. Лекуе Иньиго 1 0
19. Унай Симон 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Эдгар Мендес 9 1
2. Пина Томас 10 0
3. Лежён Флорьян 10 0
4. Батталья Родриго 7 1
5. Ману Гарсия 6 1
6. Лагуардия Виктор 5 1
7. Химо Наварро 6 0
8. Йота Пелетейро 4 1
9. Дуарте Рубен 4 1
10. Тачи 3 1
11. Дейверсон Силва 3 0
12. Риоха Луис 3 0
13. Лопес Хавьер 1 0
14. Хоселу Санмартин 1 0
15. Пачеко Фернандо 1 0
16. Эли Родриго 1 0
17. Понс Пере 1 0
18. Агиррегабириа Мартин 1 0
19. Лукас Перес 1 0
20. Сайнс Борха 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 19.44% (7) 11.11% (4) 8.33% (3) 16.67% (6) 11.11% (4) 33.33% (12)
 Алавес 21.74% (5) 17.39% (4) 21.74% (5) 17.39% (4) 13.04% (3) 8.7% (2)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 УРТ Томбенсе 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад
Coimbra 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Pouso Alegre Атлетик Б 1:1 Эйбар Крузейро 1:0 Атлетик Б Сельта 0:0 Атлетик Б Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Гранада Атлетик Б 1:0 Боа Эспорте Клуб Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Америка Минейро Патросиненсе 0:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вильярреал Кадис 0:4 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Леванте Атлетик Б 1:1 Валенсия
Алавес Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес
Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Алавес: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Алавес 1:0 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 2:1 Алавес Товарищеские матчи Алавес 2:1 Атлетик Б Ла Лига Алавес 0:1 Атлетик Б Товарищеские матчи
Атлетик Б 2:0 Алавес Ла Лига Атлетик Б 1:1 Алавес Примера Алавес 0:0 Атлетик Б Примера Алавес 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Алавес Примера Алавес 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Алавес Примера Алавес 0:1 Атлетик Б Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 29 20 6 3 51 - 19 66
2. Барселона Заявка 29 20 5 4 68 - 24 65
3. Реал Мадрид Заявка 29 19 6 4 51 - 23 63
4. Севилья Заявка 29 18 4 7 40 - 21 58
5. Реал Сосьедад Заявка 29 12 10 7 45 - 29 46
6. Бетис Заявка 29 14 4 11 39 - 42 46
7. Вильярреал Заявка 29 11 13 5 42 - 31 46
8. Леванте Заявка 30 9 11 10 37 - 39 38
9. Сельта Заявка 29 9 10 10 38 - 44 37
10. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
11. Гранада Заявка 29 10 6 13 34 - 49 36
12. Кадис Заявка 30 9 8 13 27 - 45 35
13. Валенсия Заявка 29 8 9 12 35 - 40 33
14. Осасуна Заявка 29 7 10 12 23 - 35 31
15. Хетафе Заявка 30 7 9 14 22 - 34 30
16. Уэска Заявка 30 5 12 13 31 - 45 27
17. Вальядолид Заявка 29 5 12 12 26 - 39 27
18. Эльче Заявка 30 5 11 14 27 - 46 26
19. Алавес Заявка 30 5 9 16 24 - 47 24
20. Эйбар Заявка 30 4 11 15 22 - 36 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
3. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
4. Реал Мадрид Заявка 14 10 1 3 25 - 9 31
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
9. Реал Сосьедад Заявка 15 6 6 3 25 - 17 24
10. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 16 5 5 6 13 - 11 20
14. Осасуна Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
15. Кадис Заявка 15 4 4 7 14 - 23 16
16. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
17. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
18. Алавес Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
19. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 21 - 10 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
10. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
11. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
12. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
13. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
14. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
15. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
16. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
17. Валенсия Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
18. Эльче Заявка 16 2 4 10 13 - 27 10
19. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
20. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
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Прогнозы 148
Атлетик Б 89.9% (133)
X 7.4% (11)
Алавес 2.7% (4)
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2.37 Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Атлетик Б 0:0 Алавес онлайн

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Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Алавес

Исход игры
Атлетик Б
89.9% (133)
Ничья
7.4% (11)
Алавес
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
32.41% (47)
Меньше
67.59% (98)
Обе команды забьют
Да
37.24% (54)
Нет
62.76% (91)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
39.9% (59)
2:1 Атлетик Б
29.1% (43)
2:0 Атлетик Б
17.6% (26)
1:1 Ничья
5.4% (8)
0:1 Алавес
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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