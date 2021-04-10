15' Желтая карточкаПапа Диоп
17' Желтая карточкаКлерк Карлос
38' Желтая карточкаПостиго Серхио
0:1
45' ГолДе Фрутос Хорхе
60' Желтая карточкаГарсия Алеш
65' Желтая карточкаАрбилья Анайц
19
Гарсия
Алеш
14
Инуи
Такаси
15
Анхель
Хосе
17
Кике
Гарсия
19
Клерк
Карлос
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гарсия АлешПолузащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
-
15 Анхель ХосеПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
29 Дуфур УнаиПолузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Арьета УнаиНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 СонЗащитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
17'
38'
45'
0:1
60'
65'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 5
-
9 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|8
|0.27
|2.
|Хиль Бриан
|3
|0.1
|3.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.1
|4.
|Энрич Серхи
|2
|0.07
|5.
|Педро Леон
|1
|0.03
|6.
|Папа Диоп
|1
|0.03
|7.
|Кевин Родригес
|1
|0.03
|8.
|Муто Йосинори
|1
|0.03
|9.
|Инуи Такаси
|1
|0.03
|10.
|Дмитрович Марко
|1 (1)
|0.03
|11.
|Эспозито Эду
|0
|0
|12.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|13.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|14.
|Гарсия Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|11
|0.37
|2.
|Рохер Марти
|11 (2)
|0.37
|3.
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0.13
|4.
|Мелеро Гонсало
|4
|0.13
|5.
|Гомес Даниэль
|2
|0.07
|6.
|Барди Энис
|1
|0.03
|7.
|Кампанья Хосе
|1 (1)
|0.03
|8.
|Дуарте Оскар
|1
|0.03
|9.
|Везу Рубен
|1
|0.03
|10.
|Леон Серхио
|1
|0.03
|11.
|Клерк Карлос
|0
|0
|12.
|Радоя Неманья
|0
|0
|13.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|14.
|Рочина Рубен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|6
|2
|2.
|Арбилья Анайц
|8
|0
|3.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|4.
|Хиль Бриан
|5
|0
|5.
|Посо Алехандро
|4
|0
|6.
|Эспозито Эду
|4
|0
|7.
|Кике Гарсия
|2
|1
|8.
|Альварес Серхио
|3
|0
|9.
|Ресио Хосе
|3
|0
|10.
|Анхель Хосе
|2
|0
|11.
|Педро Леон
|2
|0
|12.
|Корреа Робер
|2
|0
|13.
|Луиш Рафаэл
|2
|0
|14.
|Энрич Серхи
|1
|0
|15.
|Паулу Оливейра
|1
|0
|16.
|Бигас Педро
|1
|0
|17.
|Кевин Родригес
|1
|0
|18.
|Техеро Альваро
|1
|0
|19.
|Гарсия Алеш
|1
|0
|20.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|21.
|Арьета Унаи
|1
|0
|22.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|6
|0
|2.
|Робер Пьер
|3
|1
|3.
|Рочина Рубен
|4
|0
|4.
|Вукчевич Никола
|4
|0
|5.
|Клерк Карлос
|4
|0
|6.
|Малса Микаэль
|4
|0
|7.
|Постиго Серхио
|3
|0
|8.
|Гомес Даниэль
|3
|0
|9.
|Сон
|3
|0
|10.
|Дуарте Оскар
|2
|0
|11.
|Рохер Марти
|2
|0
|12.
|Моралес Луис
|2
|0
|13.
|Антонио Гарсия
|2
|0
|14.
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|15.
|Барди Энис
|2
|0
|16.
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0
|17.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|18.
|Коке Хорхе II
|1
|0
|19.
|Радоя Неманья
|1
|0
|20.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|21.
|Карденас Дани
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|40.91% (9)
|4.55% (1)
|13.64% (3)
|Леванте
|16.22% (6)
|21.62% (8)
|16.22% (6)
|13.51% (5)
|10.81% (4)
|21.62% (8)
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +3 =6 -11Реал Мадрид 2:0 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Эйбар Эйбар 1:3 Вильярреал
Кадис 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар
Леванте Последние 20 матчей: +8 =6 -6Леванте 0:2 Уэска Бетис 2:0 Леванте Леванте 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 1:0 Леванте
Леванте 1:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|20
|6
|3
|51 - 19
|66
|2.
|Барселона
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|68 - 24
|65
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|51 - 23
|63
|4.
|Севилья
|Заявка
|29
|18
|4
|7
|40 - 21
|58
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|45 - 29
|46
|6.
|Бетис
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|39 - 42
|46
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|42 - 31
|46
|8.
|Леванте
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|37 - 39
|38
|9.
|Сельта
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|38 - 44
|37
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|39 - 33
|37
|11.
|Гранада
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|34 - 49
|36
|12.
|Кадис
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|27 - 45
|35
|13.
|Валенсия
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|35 - 40
|33
|14.
|Осасуна
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|23 - 35
|31
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|22 - 34
|30
|16.
|Уэска
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|31 - 45
|27
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|26 - 39
|27
|18.
|Эльче
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|27 - 46
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|24 - 47
|24
|20.
|Эйбар
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|22 - 36
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 9
|31
|5.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 17
|24
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 11
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|15.
|Кадис
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 23
|16
|16.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|17.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 20
|14
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|10.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|11.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|12.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 20
|12
|15.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|17.
|Валенсия
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 24
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 27
|10
|19.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
|20.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Эйбар 0:1 Леванте
Исход игры
Эйбар
38.2% (55)
Ничья
39.6% (57)
Леванте
22.2% (32)
Тотал 2.5
Больше
25.35% (36)
Меньше
74.65% (106)
Обе команды забьют
Да
61.97% (88)
Нет
38.03% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (52)
1:0 Эйбар
20.1% (29)
2:1 Эйбар
16.7% (24)
0:1 Леванте
11.8% (17)
1:2 Леванте
6.9% (10)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:2 Леванте
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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