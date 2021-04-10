Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Г О О О О Л - Де Фрутос Хорхе изменил счет на табло!

47' Игрок команды Леванте исполняет передачу

46' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Удар от ворот произведет Эйбар

45' Моралес Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Леванте

43' Малса Микаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Гарсия Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Постиго Серхио получил желтую карточку от судьи

38' Гомес Даниэль из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

37' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Коке Хорхе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удар от ворот произведет Эйбар

35' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Леванте

32' Арбилья Анайц не смог попасть в створ ударом издали

32' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Анхель Хосе из команды Эйбар сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

31' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Энрич Серхи из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Эйбар имеет хороший шанс забить.

29' Удар от ворот произведет Эйбар

28' Коке Хорхе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Инуи Такаси предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Удар от ворот произведет Эйбар

24' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе

20' Эйбар произведет угловой с левой стороны.

19' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

17' Радоя Неманья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Клерк Карлос совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

16' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Папа Диоп получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Папа Диоп получил желтую карточку от судьи

15' Радоя Неманья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Папа Диоп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Арбилья Анайц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Йоэл Родригес взял и забрал мяч на выходе

7' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Выглядело как неплохой момент. Клерк Карлос из команды Леванте закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

3' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Игрок команды Леванте совершает фол

2' Удар от ворот произведет Леванте

1' Удар от ворот произведет Леванте

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Леванте начинает с центра поля