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Реал Мадрид
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Барселона
0' 2'
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
6
Начо
Игнасио
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
15
Вальверде
Федерико
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
28
Мингеса
Оскар
4
Араухо
Рональд
15
Ленгле
Клеман
2
Дест
Серджино
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
18
Альба
Жорди
10
Месси
Лионель
16
Гонсалес
Педро
11
Дембеле
Усман
Реал Мадрид
4-3-3
Барселона
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 18 0.62
2. Каземиро Карлос 5 0.17
3. Асенсио Марко 4 0.14
4. Модрич Лука 3 0.1
5. Винисиус Жуниор 3 0.1
6. Вальверде Федерико 3 0.1
7. Кроос Тони 2 0.07
8. Васкес Лукас 2 0.07
9. Азар Эден 2 0.07
10. Варан Рафаэль 2 0.07
11. Рамос Серхио 2 (2) 0.07
12. Менди Ферлан 1 0.03
13. Диас Мариано 1 0.03
14. Родриго 0 0
15. Марсело Виера 0 0
16. Карвахаль Даниэль 0 0
17. Иско Аларкон 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 23 (3) 0.79
2. Гризманн Антуан 8 0.28
3. Дембеле Усман 5 0.17
4. Фати Ансу 4 0.14
5. Альба Жорди 3 0.1
6. Де Йонг Френки 3 0.1
7. Тринкан Франсишку 3 0.1
8. Гонсалес Педро 2 0.07
9. Брайтвайт Мартин 2 0.07
10. Коутиньо Филиппе 2 0.07
11. Дест Серджино 2 0.07
12. Роберто Серхи 1 0.03
13. Мориба Илайкс 1 0.03
14. Фирпо Жуниор 1 0.03
15. Араухо Рональд 1 0.03
16. Мингеса Оскар 1 0.03
17. Ленгле Клеман 1 0.03
18. Пуч Рикард 1 0.03
19. Бускетс Серхио 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 8 0
2. Кроос Тони 6 0
3. Карвахаль Даниэль 5 0
4. Начо Игнасио 4 0
5. Милитао Эдер 2 1
6. Рамос Серхио 3 0
7. Модрич Лука 3 0
8. Васкес Лукас 3 0
9. Менди Ферлан 3 0
10. Бензема Карим 2 0
11. Марсело Виера 2 0
12. Винисиус Жуниор 2 0
13. Варан Рафаэль 1 0
14. Асенсио Марко 1 0
15. Аррибас Серхио 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 6 1
2. Альба Жорди 7 0
3. Бускетс Серхио 7 0
4. Месси Лионель 4 0
5. Де Йонг Френки 4 0
6. Брайтвайт Мартин 3 0
7. Гризманн Антуан 3 0
8. Мингеса Оскар 3 0
9. Пике Херард 2 0
10. Дембеле Усман 2 0
11. Пьянич Миралем 1 0
12. Роберто Серхи 1 0
13. Юмтити Самуэль 1 0
14. Аленья Карлес 1 0
15. Тринкан Франсишку 1 0
16. Дест Серджино 1 0
17. Фирпо Жуниор 1 0
18. Гонсалес Педро 1 0
19. Фати Ансу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 20.83% (10) 10.42% (5) 14.58% (7) 10.42% (5) 16.67% (8) 27.08% (13)
 Барселона 10.94% (7) 14.06% (9) 23.44% (15) 12.5% (8) 20.31% (13) 18.75% (12)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта
Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада
Барселона Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Барселона 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 1:6 Барселона Барселона 4:1 Уэска ПСЖ 1:1 Барселона
Осасуна 0:2 Барселона Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Барселона: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Барселона 1:3 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 2:0 Барселона Ла Лига Барселона 0:0 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 0:1 Барселона Примера
Реал Мадрид 0:3 Барселона Кубок Короля Барселона 1:1 Реал Мадрид Кубок Короля Барселона 5:1 Реал Мадрид Примера Барселона 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:3 Барселона Примера Реал Мадрид 2:0 Барселона Суперкубок Барселона 1:3 Реал Мадрид Суперкубок Реал Мадрид 2:3 Барселона Международный кубок чемпионов Реал Мадрид 2:3 Барселона Примера Барселона 1:1 Реал Мадрид Примера Барселона 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:4 Барселона Примера Барселона 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Барселона Примера Барселона 1:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 3:4 Барселона Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 29 20 6 3 51 - 19 66
2. Барселона Заявка 29 20 5 4 68 - 24 65
3. Реал Мадрид Заявка 29 19 6 4 51 - 23 63
4. Севилья Заявка 29 18 4 7 40 - 21 58
5. Реал Сосьедад Заявка 29 12 10 7 45 - 29 46
6. Бетис Заявка 29 14 4 11 39 - 42 46
7. Вильярреал Заявка 29 11 13 5 42 - 31 46
8. Леванте Заявка 30 9 11 10 37 - 39 38
9. Сельта Заявка 29 9 10 10 38 - 44 37
10. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
11. Гранада Заявка 29 10 6 13 34 - 49 36
12. Кадис Заявка 30 9 8 13 27 - 45 35
13. Валенсия Заявка 29 8 9 12 35 - 40 33
14. Осасуна Заявка 29 7 10 12 23 - 35 31
15. Хетафе Заявка 30 7 9 14 22 - 34 30
16. Уэска Заявка 30 5 12 13 31 - 45 27
17. Вальядолид Заявка 29 5 12 12 26 - 39 27
18. Эльче Заявка 30 5 11 14 27 - 46 26
19. Алавес Заявка 30 5 9 16 24 - 47 24
20. Эйбар Заявка 30 4 11 15 22 - 36 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
3. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
4. Реал Мадрид Заявка 14 10 1 3 25 - 9 31
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
9. Реал Сосьедад Заявка 15 6 6 3 25 - 17 24
10. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 16 5 5 6 13 - 11 20
14. Осасуна Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
15. Кадис Заявка 15 4 4 7 14 - 23 16
16. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
17. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
18. Алавес Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
19. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 21 - 10 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
10. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
11. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
12. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
13. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
14. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
15. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
16. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
17. Валенсия Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
18. Эльче Заявка 16 2 4 10 13 - 27 10
19. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
20. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 4'
    Удалось игрокам "Реала" завладеть мячом, но "Барселона" сразу вступает в высокий прессинг, чтобы поскорее его себе вернуть.
  • 3'
    Спокойно начинается наша игра. Мяч чуть больше времени находится у "Барселоны", но пока обострить игру не могут гости.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты "Барселоны"! В традиционной сине-гранатовой форме гости, а "Реал" сыграет в белом.
  • Первый тайм
  • 1'
    Барселона контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Модрич Лука из команды Реал Мадрид вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Бускетс Серхио не пострадал и надо продолжать игру!
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Барселона начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfredo Di Stefano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Реал Мадрид 0:0 Барселона онлайн

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Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Барселона

Исход игры
Реал Мадрид
42.3% (82)
Ничья
28.9% (56)
Барселона
28.9% (56)
Тотал 2.5
Больше
69.19% (128)
Меньше
30.81% (57)
Обе команды забьют
Да
89.73% (166)
Нет
10.27% (19)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
30.9% (60)
1:1 Ничья
21.1% (41)
1:2 Барселона
18.6% (36)
2:2 Ничья
7.2% (14)
0:1 Барселона
3.6% (7)
3:2 Реал Мадрид
2.6% (5)
1:0 Реал Мадрид
2.1% (4)
2:0 Реал Мадрид
2.1% (4)
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