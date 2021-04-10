Первый тайм

4' Удалось игрокам "Реала" завладеть мячом, но "Барселона" сразу вступает в высокий прессинг, чтобы поскорее его себе вернуть.

3' Спокойно начинается наша игра. Мяч чуть больше времени находится у "Барселоны", но пока обострить игру не могут гости.