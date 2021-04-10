Реал Мадрид
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Альфредо ди Стефано
Барселона
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
18
Альба
Жорди
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
-
25 РодригоНападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Альба ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Фирпо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|18
|0.62
|2.
|Каземиро Карлос
|5
|0.17
|3.
|Асенсио Марко
|4
|0.14
|4.
|Модрич Лука
|3
|0.1
|5.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.1
|6.
|Вальверде Федерико
|3
|0.1
|7.
|Кроос Тони
|2
|0.07
|8.
|Васкес Лукас
|2
|0.07
|9.
|Азар Эден
|2
|0.07
|10.
|Варан Рафаэль
|2
|0.07
|11.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.07
|12.
|Менди Ферлан
|1
|0.03
|13.
|Диас Мариано
|1
|0.03
|14.
|Родриго
|0
|0
|15.
|Марсело Виера
|0
|0
|16.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|17.
|Иско Аларкон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|23 (3)
|0.79
|2.
|Гризманн Антуан
|8
|0.28
|3.
|Дембеле Усман
|5
|0.17
|4.
|Фати Ансу
|4
|0.14
|5.
|Альба Жорди
|3
|0.1
|6.
|Де Йонг Френки
|3
|0.1
|7.
|Тринкан Франсишку
|3
|0.1
|8.
|Гонсалес Педро
|2
|0.07
|9.
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.07
|10.
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.07
|11.
|Дест Серджино
|2
|0.07
|12.
|Роберто Серхи
|1
|0.03
|13.
|Мориба Илайкс
|1
|0.03
|14.
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|15.
|Араухо Рональд
|1
|0.03
|16.
|Мингеса Оскар
|1
|0.03
|17.
|Ленгле Клеман
|1
|0.03
|18.
|Пуч Рикард
|1
|0.03
|19.
|Бускетс Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|8
|0
|2.
|Кроос Тони
|6
|0
|3.
|Карвахаль Даниэль
|5
|0
|4.
|Начо Игнасио
|4
|0
|5.
|Милитао Эдер
|2
|1
|6.
|Рамос Серхио
|3
|0
|7.
|Модрич Лука
|3
|0
|8.
|Васкес Лукас
|3
|0
|9.
|Менди Ферлан
|3
|0
|10.
|Бензема Карим
|2
|0
|11.
|Марсело Виера
|2
|0
|12.
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|13.
|Варан Рафаэль
|1
|0
|14.
|Асенсио Марко
|1
|0
|15.
|Аррибас Серхио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|6
|1
|2.
|Альба Жорди
|7
|0
|3.
|Бускетс Серхио
|7
|0
|4.
|Месси Лионель
|4
|0
|5.
|Де Йонг Френки
|4
|0
|6.
|Брайтвайт Мартин
|3
|0
|7.
|Гризманн Антуан
|3
|0
|8.
|Мингеса Оскар
|3
|0
|9.
|Пике Херард
|2
|0
|10.
|Дембеле Усман
|2
|0
|11.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|12.
|Роберто Серхи
|1
|0
|13.
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|14.
|Аленья Карлес
|1
|0
|15.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|16.
|Дест Серджино
|1
|0
|17.
|Фирпо Жуниор
|1
|0
|18.
|Гонсалес Педро
|1
|0
|19.
|Фати Ансу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|20.83% (10)
|10.42% (5)
|14.58% (7)
|10.42% (5)
|16.67% (8)
|27.08% (13)
|Барселона
|10.94% (7)
|14.06% (9)
|23.44% (15)
|12.5% (8)
|20.31% (13)
|18.75% (12)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =4 -3Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта
Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада
Барселона Последние 20 матчей: +15 =2 -3Барселона 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 1:6 Барселона Барселона 4:1 Уэска ПСЖ 1:1 Барселона
Осасуна 0:2 Барселона Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Барселона: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Реал Мадрид 0:3 Барселона Кубок Короля Барселона 1:1 Реал Мадрид Кубок Короля Барселона 5:1 Реал Мадрид Примера Барселона 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:3 Барселона Примера Реал Мадрид 2:0 Барселона Суперкубок Барселона 1:3 Реал Мадрид Суперкубок Реал Мадрид 2:3 Барселона Международный кубок чемпионов Реал Мадрид 2:3 Барселона Примера Барселона 1:1 Реал Мадрид Примера Барселона 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:4 Барселона Примера Барселона 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Барселона Примера Барселона 1:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 3:4 Барселона Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|20
|6
|3
|51 - 19
|66
|2.
|Барселона
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|68 - 24
|65
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|51 - 23
|63
|4.
|Севилья
|Заявка
|29
|18
|4
|7
|40 - 21
|58
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|45 - 29
|46
|6.
|Бетис
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|39 - 42
|46
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|42 - 31
|46
|8.
|Леванте
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|37 - 39
|38
|9.
|Сельта
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|38 - 44
|37
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|39 - 33
|37
|11.
|Гранада
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|34 - 49
|36
|12.
|Кадис
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|27 - 45
|35
|13.
|Валенсия
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|35 - 40
|33
|14.
|Осасуна
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|23 - 35
|31
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|22 - 34
|30
|16.
|Уэска
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|31 - 45
|27
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|26 - 39
|27
|18.
|Эльче
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|27 - 46
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|24 - 47
|24
|20.
|Эйбар
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|22 - 36
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 9
|31
|5.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 17
|24
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 11
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|15.
|Кадис
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 23
|16
|16.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|17.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 20
|14
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|10.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|11.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|12.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 20
|12
|15.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|17.
|Валенсия
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 24
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 27
|10
|19.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
|20.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Барселона
Исход игры
Реал Мадрид
42.3% (82)
Ничья
28.9% (56)
Барселона
28.9% (56)
Тотал 2.5
Больше
69.19% (128)
Меньше
30.81% (57)
Обе команды забьют
Да
89.73% (166)
Нет
10.27% (19)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
30.9% (60)
1:1 Ничья
21.1% (41)
1:2 Барселона
18.6% (36)
2:2 Ничья
7.2% (14)
0:1 Барселона
3.6% (7)
3:2 Реал Мадрид
2.6% (5)
1:0 Реал Мадрид
2.1% (4)
2:0 Реал Мадрид
2.1% (4)
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