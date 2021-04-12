Сельта сенсация в парадоксальном доме
максонвикт #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|10 (3)
|0.34
|2.
|Мина Сантьяго
|8
|0.28
|3.
|Нолито Агудо
|6
|0.21
|4.
|Браис Мендес
|5
|0.17
|5.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0.1
|6.
|Мальо Уго
|2
|0.07
|7.
|Феррейра Факундо
|1
|0.03
|8.
|Мурильо Джейсон
|1
|0.03
|9.
|Баэса Мигель
|1
|0.03
|10.
|Каррейра Серхио
|1
|0.03
|11.
|Денис Суарес
|0
|0
|12.
|Солари Аугусто
|0
|0
|13.
|Олаза Лукас
|0
|0
|14.
|Тапия Ренато
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|15
|0.52
|2.
|Окампос Лукас
|4 (4)
|0.14
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0.14
|4.
|Де Йонг Люк
|4
|0.14
|5.
|Сусо Хесус
|3
|0.1
|6.
|Хордан Хоан
|1
|0.03
|7.
|Ракитич Иван
|1
|0.03
|8.
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|9.
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|10.
|Гомес Алехандро
|1
|0.03
|11.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|12.
|Васкес Франко
|1
|0.03
|13.
|Буну Яссин
|1
|0.03
|14.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.03
|15.
|Навас Хесус
|0
|0
|16.
|Фернандо Режес
|0
|0
|17.
|Торрес Оливер
|0
|0
|18.
|Видаль Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тапия Ренато
|11
|0
|2.
|Мурильо Джейсон
|8
|1
|3.
|Денис Суарес
|7
|0
|4.
|Мальо Уго
|6
|0
|5.
|Олаза Лукас
|6
|0
|6.
|Йокушлу Окай
|4
|1
|7.
|Аспас Яго
|5
|0
|8.
|Нолито Агудо
|5
|0
|9.
|Браис Мендес
|5
|0
|10.
|Араухо Нестор
|4
|0
|11.
|Мина Сантьяго
|4
|0
|12.
|Феррейра Факундо
|3
|0
|13.
|Айду Джозеф
|3
|0
|14.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|15.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|16.
|Родригес Мигель
|2
|0
|17.
|Васкес Кевин
|2
|0
|18.
|Мор Эмре
|2
|0
|19.
|Рубен Бланко
|0
|1
|20.
|Аарон Мартин
|1
|0
|21.
|Жунка Давид
|1
|0
|22.
|Солари Аугусто
|1
|0
|23.
|Вильяр Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хордан Хоан
|6
|1
|2.
|Фернандо Режес
|6
|0
|3.
|Гудель Неманья
|6
|0
|4.
|Карлос Диего Сантос
|6
|0
|5.
|Ракитич Иван
|4
|0
|6.
|Навас Хесус
|4
|0
|7.
|Де Йонг Люк
|3
|0
|8.
|Окампос Лукас
|3
|0
|9.
|Буну Яссин
|3
|0
|10.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|11.
|Серхи Гомес
|2
|0
|12.
|Акунья Маркос
|2
|0
|13.
|Рекик Карим
|2
|0
|14.
|Торрес Оливер
|2
|0
|15.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|16.
|Кунде Жюль
|2
|0
|17.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|18.
|Васкес Франко
|1
|0
|19.
|Сусо Хесус
|1
|0
|20.
|Оскар Родригес
|1
|0
|21.
|Видаль Алеш
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|23.68% (9)
|10.53% (4)
|28.95% (11)
|7.89% (3)
|7.89% (3)
|21.05% (8)
|Севилья
|17.95% (7)
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|17.95% (7)
|10.26% (4)
|30.77% (12)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|20
|7
|3
|52 - 20
|67
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|53 - 24
|66
|3.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 26
|65
|4.
|Севилья
|1:0 Заявка
|30
|19
|4
|7
|41 - 21
|61
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|47 - 31
|47
|6.
|Бетис
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|40 - 43
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|43 - 33
|46
|8.
|Гранада
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 50
|39
|9.
|Леванте
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|37 - 39
|38
|10.
|Сельта
|0:1 Заявка
|30
|9
|10
|11
|38 - 45
|37
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|39 - 33
|37
|12.
|Кадис
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|27 - 45
|35
|13.
|Осасуна
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|25 - 36
|34
|14.
|Валенсия
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|37 - 42
|34
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|22 - 34
|30
|16.
|Уэска
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|31 - 45
|27
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|27 - 41
|27
|18.
|Эльче
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|27 - 46
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|24 - 47
|24
|20.
|Эйбар
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|22 - 36
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|4.
|Севилья
|1:0 Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 18
|27
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 17
|24
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|0:1 Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 23
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 11
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|15.
|Кадис
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 23
|16
|16.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|17.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 20
|14
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|4.
|Севилья
|1:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 12
|27
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|0:1 Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 20
|12
|16.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|17.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|18.
|Валенсия
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 24
|10
|19.
|Эльче
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 27
|10
|20.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10