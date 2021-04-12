Слишком активно доказывал что-то арбитру Аспас, но лишь получил желтую карточку за излишние эмоции.

Диагональный пас исполнял Суарес на фланг, куда врывался Нолито, но его опередил Фернандо и вынес мяч в аут.

На фланге Мина получил сзади по ногам от Ракитича. Судья все видел и назначил штрафной удар.

С левого фланга Суарес навесил на дальнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Акунья и вынес мяч в центр поля.

Со штрафного навесил Суарес на угол вратарской, но вышел далеко Буну и кулаком вынес снаряд подальше.

10' С угла поля навесил Мендес на линию вратарской, где после серии рикошетов мог замыкать Аспас, но Фернандо в подкате вынес снаряд в самый последний момент.

9' Разрезным пасом Нолито искал в чужой штрафной Мину, но того опередил Карлос и в подкате вынес на угловой.

8' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Жюль Кунде! Навесил с углового Сусо точно в центр штрафной, где выше всех прыгнул Кунде и пробил головой точно в дальнюю девятку. Как ни старался Вильяр, спасти свою команду не сумел.

7' Прострелил низом с фланга Акунья в центр штрафной, но от ноги Фонтана мяч полетел за лицевую линию.

6' Обыграл финтом Нолито перед чужой штрафной Ракитича, после чего пробил в дальний угол, но точно в руки Буну.

5' В центре поля получил по ногам Суарес от Кунде. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Сельты".

4' С углового навесил в центр штрафной Мендес, но вышел из ворот Буну и забрал мяч в свои руки.

3' Ворвался в зону соперника Мина и прострелил поперек, но мяч от ноги Карлоса полетел на угловой.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе красно-белый комплект формы.