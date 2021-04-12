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  2. Матчи
  3. Испания
Сельта
0:1
Первый тайм: 14'

Стадион:
Севилья
0'
0:1
7' Гол
Кунде Жюль
10' Желтая карточка
Аспас Яго
14'
1
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
29
Фонтан
Хосе
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
22
Мина
Сантьяго
10
Аспас
Яго
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
7
Сусо
Хесус
15
Эн-Несири
Юссеф
5
Окампос
Лукас
Сельта
4-1-3-2
Севилья
4-3-3

Ход матча

7'
0:1
Кунде Жюль
(Акунья Маркос)
10'
Аспас Яго
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 10 (3) 0.34
2. Мина Сантьяго 8 0.28
3. Нолито Агудо 6 0.21
4. Браис Мендес 5 0.17
5. Пейнадо Франсиско 3 0.1
6. Мальо Уго 2 0.07
7. Феррейра Факундо 1 0.03
8. Мурильо Джейсон 1 0.03
9. Баэса Мигель 1 0.03
10. Каррейра Серхио 1 0.03
11. Денис Суарес 0 0
12. Солари Аугусто 0 0
13. Олаза Лукас 0 0
14. Тапия Ренато 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 15 0.52
2. Окампос Лукас 4 (4) 0.14
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.14
4. Де Йонг Люк 4 0.14
5. Сусо Хесус 3 0.1
6. Хордан Хоан 1 0.03
7. Ракитич Иван 1 0.03
8. Акунья Маркос 1 0.03
9. Кунде Жюль 1 0.03
10. Гомес Алехандро 1 0.03
11. Эскудеро Серхио 1 0.03
12. Васкес Франко 1 0.03
13. Буну Яссин 1 0.03
14. Карлос Диего Сантос 1 0.03
15. Навас Хесус 0 0
16. Фернандо Режес 0 0
17. Торрес Оливер 0 0
18. Видаль Алеш 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Тапия Ренато 11 0
2. Мурильо Джейсон 8 1
3. Денис Суарес 7 0
4. Мальо Уго 6 0
5. Олаза Лукас 6 0
6. Йокушлу Окай 4 1
7. Аспас Яго 5 0
8. Нолито Агудо 5 0
9. Браис Мендес 5 0
10. Араухо Нестор 4 0
11. Мина Сантьяго 4 0
12. Феррейра Факундо 3 0
13. Айду Джозеф 3 0
14. Пейнадо Франсиско 3 0
15. Фонтан Хосе 1 1
16. Родригес Мигель 2 0
17. Васкес Кевин 2 0
18. Мор Эмре 2 0
19. Рубен Бланко 0 1
20. Аарон Мартин 1 0
21. Жунка Давид 1 0
22. Солари Аугусто 1 0
23. Вильяр Иван 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 6 1
2. Фернандо Режес 6 0
3. Гудель Неманья 6 0
4. Карлос Диего Сантос 6 0
5. Ракитич Иван 4 0
6. Навас Хесус 4 0
7. Де Йонг Люк 3 0
8. Окампос Лукас 3 0
9. Буну Яссин 3 0
10. Эскудеро Серхио 2 0
11. Серхи Гомес 2 0
12. Акунья Маркос 2 0
13. Рекик Карим 2 0
14. Торрес Оливер 2 0
15. Мунир Эль-Хаддади 2 0
16. Кунде Жюль 2 0
17. Эн-Несири Юссеф 2 0
18. Васкес Франко 1 0
19. Сусо Хесус 1 0
20. Оскар Родригес 1 0
21. Видаль Алеш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 23.68% (9) 10.53% (4) 28.95% (11) 7.89% (3) 7.89% (3) 21.05% (8)
 Севилья 17.95% (7) 10.26% (4) 12.82% (5) 17.95% (7) 10.26% (4) 30.77% (12)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта
Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта
Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис
Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья

Последние игры между собой

Сельта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Севилья: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Севилья 4:2 Сельта Ла Лига Сельта 2:1 Севилья Ла Лига Севилья 1:1 Сельта Ла Лига Сельта 1:0 Севилья Примера
Севилья 2:1 Сельта Примера Сельта 4:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Сельта Примера Севилья 2:1 Сельта Примера Сельта 0:3 Севилья Примера Сельта 2:2 Севилья Кубок Короля Сельта 1:1 Севилья Примера Севилья 4:0 Сельта Кубок Короля Севилья 1:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Сельта Примера Сельта 1:0 Севилья Примера Севилья 0:1 Сельта Примера Севилья 4:1 Сельта Примера Сельта 2:0 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 30 20 7 3 52 - 20 67
2. Реал Мадрид Заявка 30 20 6 4 53 - 24 66
3. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
4. Севилья 1:0 Заявка 30 19 4 7 41 - 21 61
5. Реал Сосьедад Заявка 30 12 11 7 47 - 31 47
6. Бетис Заявка 30 14 5 11 40 - 43 47
7. Вильярреал Заявка 30 11 13 6 43 - 33 46
8. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
9. Леванте Заявка 30 9 11 10 37 - 39 38
10. Сельта 0:1 Заявка 30 9 10 11 38 - 45 37
11. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
12. Кадис Заявка 30 9 8 13 27 - 45 35
13. Осасуна Заявка 30 8 10 12 25 - 36 34
14. Валенсия Заявка 30 8 10 12 37 - 42 34
15. Хетафе Заявка 30 7 9 14 22 - 34 30
16. Уэска Заявка 30 5 12 13 31 - 45 27
17. Вальядолид Заявка 30 5 12 13 27 - 41 27
18. Эльче Заявка 30 5 11 14 27 - 46 26
19. Алавес Заявка 30 5 9 16 24 - 47 24
20. Эйбар Заявка 30 4 11 15 22 - 36 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья 1:0 Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 15 8 3 4 22 - 18 27
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Реал Сосьедад Заявка 15 6 6 3 25 - 17 24
10. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта 0:1 Заявка 15 6 3 6 20 - 23 21
13. Хетафе Заявка 16 5 5 6 13 - 11 20
14. Осасуна Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
15. Кадис Заявка 15 4 4 7 14 - 23 16
16. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
17. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
18. Алавес Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
3. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
4. Севилья 1:0 Заявка 15 8 3 4 18 - 12 27
5. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта 0:1 Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
13. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
14. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
15. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
16. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
17. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
18. Валенсия Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
19. Эльче Заявка 16 2 4 10 13 - 27 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 15'
    Со штрафного навесил Суарес на угол вратарской, но вышел далеко Буну и кулаком вынес снаряд подальше.
  • 14'
    С левого фланга Суарес навесил на дальнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Акунья и вынес мяч в центр поля.
  • 13'
    На фланге Мина получил сзади по ногам от Ракитича. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • 12'
    Диагональный пас исполнял Суарес на фланг, куда врывался Нолито, но его опередил Фернандо и вынес мяч в аут.
  • Желтая карточка
    11'
    Слишком активно доказывал что-то арбитру Аспас, но лишь получил желтую карточку за излишние эмоции.
  • 10'
    С угла поля навесил Мендес на линию вратарской, где после серии рикошетов мог замыкать Аспас, но Фернандо в подкате вынес снаряд в самый последний момент.
  • Угловой
    9'
    Разрезным пасом Нолито искал в чужой штрафной Мину, но того опередил Карлос и в подкате вынес на угловой.
  • Описание гола
    8'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Жюль Кунде! Навесил с углового Сусо точно в центр штрафной, где выше всех прыгнул Кунде и пробил головой точно в дальнюю девятку. Как ни старался Вильяр, спасти свою команду не сумел.
  • Угловой
    7'
    Прострелил низом с фланга Акунья в центр штрафной, но от ноги Фонтана мяч полетел за лицевую линию.
  • 6'
    Обыграл финтом Нолито перед чужой штрафной Ракитича, после чего пробил в дальний угол, но точно в руки Буну.
  • 5'
    В центре поля получил по ногам Суарес от Кунде. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Сельты".
  • 4'
    С углового навесил в центр штрафной Мендес, но вышел из ворот Буну и забрал мяч в свои руки.
  • Угловой
    3'
    Ворвался в зону соперника Мина и прострелил поперек, но мяч от ноги Карлоса полетел на угловой.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе красно-белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сельта 0:1 Севилья онлайн

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Прогнозы на матч Сельта 0:1 Севилья

Исход игры
Сельта
5.4% (8)
Ничья
20.8% (31)
Севилья
73.8% (110)
Тотал 2.5
Больше
61.64% (90)
Меньше
38.36% (56)
Обе команды забьют
Да
78.08% (114)
Нет
21.92% (32)
Популярный счёт
1:2 Севилья
47% (70)
1:1 Ничья
16.1% (24)
0:1 Севилья
15.4% (23)
1:3 Севилья
5.4% (8)
2:2 Ничья
4% (6)
0:2 Севилья
3.4% (5)
2:1 Сельта
2.7% (4)
1:0 Сельта
1.3% (2)
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