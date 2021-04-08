Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|10 (3)
|0.34
|2.
|Мина Сантьяго
|8
|0.28
|3.
|Нолито Агудо
|6
|0.21
|4.
|Браис Мендес
|5
|0.17
|5.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0.1
|6.
|Мальо Уго
|2
|0.07
|7.
|Феррейра Факундо
|1
|0.03
|8.
|Мурильо Джейсон
|1
|0.03
|9.
|Баэса Мигель
|1
|0.03
|10.
|Каррейра Серхио
|1
|0.03
|11.
|Денис Суарес
|0
|0
|12.
|Солари Аугусто
|0
|0
|13.
|Олаза Лукас
|0
|0
|14.
|Тапия Ренато
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|15
|0.52
|2.
|Окампос Лукас
|4 (4)
|0.14
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0.14
|4.
|Де Йонг Люк
|4
|0.14
|5.
|Сусо Хесус
|3
|0.1
|6.
|Хордан Хоан
|1
|0.03
|7.
|Ракитич Иван
|1
|0.03
|8.
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|9.
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|10.
|Гомес Алехандро
|1
|0.03
|11.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|12.
|Васкес Франко
|1
|0.03
|13.
|Буну Яссин
|1
|0.03
|14.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.03
|15.
|Навас Хесус
|0
|0
|16.
|Фернандо Режес
|0
|0
|17.
|Торрес Оливер
|0
|0
|18.
|Видаль Алеш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тапия Ренато
|11
|0
|2.
|Мурильо Джейсон
|8
|1
|3.
|Денис Суарес
|7
|0
|4.
|Мальо Уго
|6
|0
|5.
|Олаза Лукас
|6
|0
|6.
|Йокушлу Окай
|4
|1
|7.
|Аспас Яго
|5
|0
|8.
|Нолито Агудо
|5
|0
|9.
|Браис Мендес
|5
|0
|10.
|Араухо Нестор
|4
|0
|11.
|Мина Сантьяго
|4
|0
|12.
|Феррейра Факундо
|3
|0
|13.
|Айду Джозеф
|3
|0
|14.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|15.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|16.
|Родригес Мигель
|2
|0
|17.
|Васкес Кевин
|2
|0
|18.
|Мор Эмре
|2
|0
|19.
|Рубен Бланко
|0
|1
|20.
|Аарон Мартин
|1
|0
|21.
|Жунка Давид
|1
|0
|22.
|Солари Аугусто
|1
|0
|23.
|Вильяр Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хордан Хоан
|6
|1
|2.
|Фернандо Режес
|6
|0
|3.
|Гудель Неманья
|6
|0
|4.
|Карлос Диего Сантос
|6
|0
|5.
|Ракитич Иван
|4
|0
|6.
|Навас Хесус
|4
|0
|7.
|Де Йонг Люк
|3
|0
|8.
|Окампос Лукас
|3
|0
|9.
|Буну Яссин
|3
|0
|10.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|11.
|Серхи Гомес
|2
|0
|12.
|Акунья Маркос
|2
|0
|13.
|Рекик Карим
|2
|0
|14.
|Торрес Оливер
|2
|0
|15.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|16.
|Кунде Жюль
|2
|0
|17.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|18.
|Васкес Франко
|1
|0
|19.
|Сусо Хесус
|1
|0
|20.
|Оскар Родригес
|1
|0
|21.
|Видаль Алеш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|23.68% (9)
|10.53% (4)
|28.95% (11)
|7.89% (3)
|7.89% (3)
|21.05% (8)
|Севилья
|17.95% (7)
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|17.95% (7)
|10.26% (4)
|30.77% (12)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +8 =6 -6Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта
Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта
Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис
Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья
Последние игры между собой
Сельта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Севилья: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Севилья 2:1 Сельта Примера Сельта 4:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Сельта Примера Севилья 2:1 Сельта Примера Сельта 0:3 Севилья Примера Сельта 2:2 Севилья Кубок Короля Сельта 1:1 Севилья Примера Севилья 4:0 Сельта Кубок Короля Севилья 1:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Сельта Примера Сельта 1:0 Севилья Примера Севилья 0:1 Сельта Примера Севилья 4:1 Сельта Примера Сельта 2:0 Севилья Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|20
|6
|3
|51 - 19
|66
|2.
|Барселона
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|68 - 24
|65
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|51 - 23
|63
|4.
|Севилья
|Заявка
|29
|18
|4
|7
|40 - 21
|58
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|45 - 29
|46
|6.
|Бетис
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|39 - 42
|46
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|42 - 31
|46
|8.
|Сельта
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|38 - 44
|37
|9.
|Гранада
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|34 - 49
|36
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|39 - 33
|36
|11.
|Леванте
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 39
|35
|12.
|Валенсия
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|35 - 40
|33
|13.
|Кадис
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|26 - 45
|32
|14.
|Осасуна
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|23 - 35
|31
|15.
|Хетафе
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|22 - 33
|30
|16.
|Уэска
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|31 - 45
|27
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|26 - 39
|27
|18.
|Эльче
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|27 - 46
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|24 - 47
|23
|20.
|Эйбар
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|22 - 35
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 9
|31
|5.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 17
|24
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 10
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|15.
|Кадис
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 23
|16
|16.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|17.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 20
|14
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|9.
|Кадис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 22
|16
|10.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|11.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 17
|13
|13.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 20
|12
|15.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|17.
|Валенсия
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 24
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 27
|10
|19.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
|20.
|Алавес
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
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Прогнозы на матч Сельта - Севилья
Исход игры
Сельта
4.8% (3)
Ничья
19.4% (12)
Севилья
75.8% (47)
Тотал 2.5
Больше
56.67% (34)
Меньше
43.33% (26)
Обе команды забьют
Да
73.33% (44)
Нет
26.67% (16)
Популярный счёт
1:2 Севилья
41.9% (26)
0:1 Севилья
17.7% (11)
1:1 Ничья
16.1% (10)
1:3 Севилья
6.5% (4)
0:2 Севилья
4.8% (3)
2:2 Ничья
3.2% (2)
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