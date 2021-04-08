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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 10 (3) 0.34
2. Мина Сантьяго 8 0.28
3. Нолито Агудо 6 0.21
4. Браис Мендес 5 0.17
5. Пейнадо Франсиско 3 0.1
6. Мальо Уго 2 0.07
7. Феррейра Факундо 1 0.03
8. Мурильо Джейсон 1 0.03
9. Баэса Мигель 1 0.03
10. Каррейра Серхио 1 0.03
11. Денис Суарес 0 0
12. Солари Аугусто 0 0
13. Олаза Лукас 0 0
14. Тапия Ренато 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 15 0.52
2. Окампос Лукас 4 (4) 0.14
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.14
4. Де Йонг Люк 4 0.14
5. Сусо Хесус 3 0.1
6. Хордан Хоан 1 0.03
7. Ракитич Иван 1 0.03
8. Акунья Маркос 1 0.03
9. Кунде Жюль 1 0.03
10. Гомес Алехандро 1 0.03
11. Эскудеро Серхио 1 0.03
12. Васкес Франко 1 0.03
13. Буну Яссин 1 0.03
14. Карлос Диего Сантос 1 0.03
15. Навас Хесус 0 0
16. Фернандо Режес 0 0
17. Торрес Оливер 0 0
18. Видаль Алеш 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Тапия Ренато 11 0
2. Мурильо Джейсон 8 1
3. Денис Суарес 7 0
4. Мальо Уго 6 0
5. Олаза Лукас 6 0
6. Йокушлу Окай 4 1
7. Аспас Яго 5 0
8. Нолито Агудо 5 0
9. Браис Мендес 5 0
10. Араухо Нестор 4 0
11. Мина Сантьяго 4 0
12. Феррейра Факундо 3 0
13. Айду Джозеф 3 0
14. Пейнадо Франсиско 3 0
15. Фонтан Хосе 1 1
16. Родригес Мигель 2 0
17. Васкес Кевин 2 0
18. Мор Эмре 2 0
19. Рубен Бланко 0 1
20. Аарон Мартин 1 0
21. Жунка Давид 1 0
22. Солари Аугусто 1 0
23. Вильяр Иван 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 6 1
2. Фернандо Режес 6 0
3. Гудель Неманья 6 0
4. Карлос Диего Сантос 6 0
5. Ракитич Иван 4 0
6. Навас Хесус 4 0
7. Де Йонг Люк 3 0
8. Окампос Лукас 3 0
9. Буну Яссин 3 0
10. Эскудеро Серхио 2 0
11. Серхи Гомес 2 0
12. Акунья Маркос 2 0
13. Рекик Карим 2 0
14. Торрес Оливер 2 0
15. Мунир Эль-Хаддади 2 0
16. Кунде Жюль 2 0
17. Эн-Несири Юссеф 2 0
18. Васкес Франко 1 0
19. Сусо Хесус 1 0
20. Оскар Родригес 1 0
21. Видаль Алеш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 23.68% (9) 10.53% (4) 28.95% (11) 7.89% (3) 7.89% (3) 21.05% (8)
 Севилья 17.95% (7) 10.26% (4) 12.82% (5) 17.95% (7) 10.26% (4) 30.77% (12)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта
Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта
Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис
Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья

Последние игры между собой

Сельта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Севилья: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Севилья 4:2 Сельта Ла Лига Сельта 2:1 Севилья Ла Лига Севилья 1:1 Сельта Ла Лига Сельта 1:0 Севилья Примера
Севилья 2:1 Сельта Примера Сельта 4:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Сельта Примера Севилья 2:1 Сельта Примера Сельта 0:3 Севилья Примера Сельта 2:2 Севилья Кубок Короля Сельта 1:1 Севилья Примера Севилья 4:0 Сельта Кубок Короля Севилья 1:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Сельта Примера Сельта 1:0 Севилья Примера Севилья 0:1 Сельта Примера Севилья 4:1 Сельта Примера Сельта 2:0 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 29 20 6 3 51 - 19 66
2. Барселона Заявка 29 20 5 4 68 - 24 65
3. Реал Мадрид Заявка 29 19 6 4 51 - 23 63
4. Севилья Заявка 29 18 4 7 40 - 21 58
5. Реал Сосьедад Заявка 29 12 10 7 45 - 29 46
6. Бетис Заявка 29 14 4 11 39 - 42 46
7. Вильярреал Заявка 29 11 13 5 42 - 31 46
8. Сельта Заявка 29 9 10 10 38 - 44 37
9. Гранада Заявка 29 10 6 13 34 - 49 36
10. Атлетик Б Заявка 29 9 9 11 39 - 33 36
11. Леванте Заявка 29 8 11 10 36 - 39 35
12. Валенсия Заявка 29 8 9 12 35 - 40 33
13. Кадис Заявка 29 8 8 13 26 - 45 32
14. Осасуна Заявка 29 7 10 12 23 - 35 31
15. Хетафе Заявка 29 7 9 13 22 - 33 30
16. Уэска Заявка 30 5 12 13 31 - 45 27
17. Вальядолид Заявка 29 5 12 12 26 - 39 27
18. Эльче Заявка 30 5 11 14 27 - 46 26
19. Алавес Заявка 29 5 8 16 24 - 47 23
20. Эйбар Заявка 29 4 11 14 22 - 35 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
3. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
4. Реал Мадрид Заявка 14 10 1 3 25 - 9 31
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Реал Сосьедад Заявка 15 6 6 3 25 - 17 24
8. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
9. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
10. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
15. Кадис Заявка 15 4 4 7 14 - 23 16
16. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
17. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
18. Алавес Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
19. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 21 - 10 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
9. Кадис Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
10. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
11. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
12. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
13. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
14. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
15. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
16. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
17. Валенсия Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
18. Эльче Заявка 16 2 4 10 13 - 27 10
19. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
20. Алавес Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 апреля 2021, осталось 2 дня 20 часов 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Сельта 4.8% (3)
    X 19.4% (12)
    Севилья 75.8% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Севилья
    3.65
    3.48
    2.28
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Сельта - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Сельта - Севилья

    Исход игры
    Сельта
    4.8% (3)
    Ничья
    19.4% (12)
    Севилья
    75.8% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.67% (34)
    Меньше
    43.33% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (44)
    Нет
    26.67% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    41.9% (26)
    0:1 Севилья
    17.7% (11)
    1:1 Ничья
    16.1% (10)
    1:3 Севилья
    6.5% (4)
    0:2 Севилья
    4.8% (3)
    2:2 Ничья
    3.2% (2)
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