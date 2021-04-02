Газ-Метан Медиаш
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Газ Метан
Астра
25
Ларие
Йонуц
33
Хорж
Рэзван
21
Бутян
Михай
92
Альсё
Бриан
71
Морар
Влад
34
Petru
Dragos
20
Бруну
Давид
91
Боэ-Кан
Янн
77
Стахл
Алберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ларие ЙонуцЗащитник
-
33 Хорж РэзванЗащитник
-
21 Бутян МихайПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Морар ВладНападающий
-
34 Petru DragosНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сарр АдамаНападающий
- Нападающий
-
29 Зе МануэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бруну ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
91 Боэ-Кан ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Стахл АлбертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Рэдуц МихайНападающий
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
Ход матча
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дякону Роналдо
|7 (3)
|0.24
|2.
|Думитру Николао
|7
|0.24
|3.
|Валенте Рикарду
|3
|0.1
|4.
|Зе Мануэль
|2
|0.07
|5.
|Чокан Серджу
|2
|0.07
|6.
|Бачо Ондржей
|2
|0.07
|7.
|Матиас Иури
|2
|0.07
|8.
|Шамед Нассер
|1
|0.03
|9.
|Самбу Идриса
|1
|0.03
|10.
|Ромеро Роберто
|1
|0.03
|11.
|Ницу Луис
|1
|0.03
|12.
|Франсишку Жуниор
|0
|0
|13.
|Триф Разван
|0
|0
|14.
|Велисар Михай
|0
|0
|15.
|Хоршия Овидиу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будеску Константин
|8 (3)
|0.28
|2.
|Георге Валентин
|6
|0.21
|3.
|Монтини Маттиа
|4
|0.14
|4.
|Вютрих Себастьен
|3
|0.1
|5.
|Стахл Алберт
|3
|0.1
|6.
|Радунович Ристо
|2 (1)
|0.07
|7.
|Шломи Азулай
|2
|0.07
|8.
|Крпич Сулейман
|2
|0.07
|9.
|Рэдуц Михай
|1
|0.03
|10.
|Соуза Уго
|1
|0.03
|11.
|Гэман Валеричэ
|1
|0.03
|12.
|Чанаджия Дарио
|1
|0.03
|13.
|Распопович Момчило
|1
|0.03
|14.
|Риза Роберт
|1
|0.03
|15.
|Алибек Денис
|1 (1)
|0.03
|16.
|Бруну Давид
|0
|0
|17.
|Граовац Даниэль
|0
|0
|18.
|Дима Константин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Франсишку Жуниор
|7
|1
|2.
|Бачо Ондржей
|5
|2
|3.
|Альсё Бриан
|8
|0
|4.
|Шамед Нассер
|6
|1
|5.
|Зе Мануэль
|6
|0
|6.
|Матиас Иури
|6
|0
|7.
|Ларие Йонуц
|5
|0
|8.
|Бутян Михай
|5
|0
|9.
|Чокан Серджу
|4
|0
|10.
|Сарр Адама
|3
|0
|11.
|Валенте Рикарду
|3
|0
|12.
|Памбу Ив Симон
|3
|0
|13.
|Дякону Роналдо
|3
|0
|14.
|Хоршия Овидиу
|3
|0
|15.
|Плешка Рэзван
|2
|0
|16.
|Дроппа Лукаш
|2
|0
|17.
|Думитру Николао
|2
|0
|18.
|Смола Томаш
|2
|0
|19.
|Сано Мусса
|2
|0
|20.
|Ромеро Роберто
|2
|0
|21.
|Кассай Фернандер
|1
|0
|22.
|Бузбуки Александру
|1
|0
|23.
|Моура Габриэл
|1
|0
|24.
|Самбу Идриса
|1
|0
|25.
|Хорж Рэзван
|1
|0
|26.
|Триф Разван
|1
|0
|27.
|Костя Паул
|1
|0
|28.
|Велисар Михай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Георге Валентин
|6
|2
|2.
|Соуза Уго
|6
|0
|3.
|Радунович Ристо
|5
|0
|4.
|Рэдуц Михай
|5
|0
|5.
|Чанаджия Дарио
|5
|0
|6.
|Боэ-Кан Янн
|5
|0
|7.
|Граовац Даниэль
|5
|0
|8.
|Будеску Константин
|2
|1
|9.
|Гэман Валеричэ
|3
|0
|10.
|Монтини Маттиа
|3
|0
|11.
|Дима Константин
|3
|0
|12.
|Мерлой Джордже
|3
|0
|13.
|Дандя Александру
|2
|0
|14.
|Црепуля Любян
|2
|0
|15.
|Лазар Давид
|2
|0
|16.
|Попа Михай
|2
|0
|17.
|Вютрих Себастьен
|1
|0
|18.
|Алибек Денис
|1
|0
|19.
|Йованович Игор
|1
|0
|20.
|Бруну Давид
|1
|0
|21.
|Крпич Сулейман
|1
|0
|22.
|Граур Дини
|1
|0
|23.
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|24.
|Мойсе Ромарио
|1
|0
|25.
|Байку Раул
|1
|0
|26.
|Стахл Алберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Газ-Метан Медиаш
|6.9% (2)
|20.69% (6)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|17.24% (5)
|Астра
|13.51% (5)
|8.11% (3)
|21.62% (8)
|16.22% (6)
|16.22% (6)
|24.32% (9)
Предыдущие игры
Газ-Метан Медиаш Последние 20 матчей: +6 =4 -10Сепси 1:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:2 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад
Газ-Метан Медиаш 0:1 ЧФР Клуж Ботошани 2:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 2:1 Политехника Яссы Арджеш 1:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 2:0 Волунтари Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Астра 3:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:3 Сепси Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 2:3 ФКСБ УТА Арад 1:3 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш
Астра Последние 20 матчей: +9 =8 -3Астра 1:1 Ботошани Киндия Тырговиште 0:1 Астра Астра 2:1 Германнштадт Петролул Плоешти 0:3 Астра
Академика Клинчени 1:1 Астра Астра 2:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 2:3 Астра Астра 0:2 Арджеш Волунтари 1:3 Астра Астра 1:1 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:1 Астра Сепси 4:1 Астра Астра 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Астра УТА Арад 0:6 Астра Астра 3:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 1:1 Астра Астра 0:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:1 Астра Динамо Бухарест 1:1 Астра
Последние игры между собой
Газ-Метан Медиаш: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Астра: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Газ-Метан Медиаш 1:0 Астра Первая лига Газ-Метан Медиаш 1:1 Астра Первая лига Астра 3:0 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 1:0 Астра Кубок Астра 4:3 Газ-Метан Медиаш Лига 1 Газ-Метан Медиаш 0:0 Астра Лига 1 Газ-Метан Медиаш 0:1 Астра Первая лига Астра 0:2 Газ-Метан Медиаш Первая лига Астра 1:2 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 1:1 Астра Первая лига Газ-Метан Медиаш 0:0 Астра Первая лига Астра 3:1 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 0:1 Астра Кубок Газ-Метан Медиаш 2:1 Астра Первая лига Астра 4:0 Газ-Метан Медиаш Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|27
|19
|3
|5
|56 - 21
|60
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|41 - 15
|60
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|28
|16
|8
|4
|33 - 14
|56
|4.
|Сепси
|Заявка
|28
|10
|14
|4
|42 - 28
|44
|5.
|Академика Клинчени
|Заявка
|29
|9
|14
|6
|27 - 25
|41
|6.
|Ботошани
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|37 - 35
|38
|7.
|Арджеш
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|29 - 36
|37
|8.
|Астра
|0:0 Заявка
|29
|9
|10
|10
|38 - 39
|37
|9.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|22 - 23
|36
|10.
|УТА Арад
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|24 - 36
|33
|11.
|Волунтари
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|31 - 38
|31
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|0:0 Заявка
|29
|8
|6
|15
|31 - 41
|30
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|26
|5
|13
|8
|33 - 33
|28
|14.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|25 - 37
|27
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|24 - 38
|23
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|27
|5
|4
|18
|27 - 61
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|35 - 7
|37
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|15 - 8
|27
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 7
|26
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|13 - 12
|23
|5.
|Сепси
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 14
|19
|6.
|Ботошани
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 14
|19
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 19
|18
|8.
|Арджеш
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 16
|18
|9.
|Астра
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|10.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|20 - 20
|16
|11.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|12.
|Волунтари
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 19
|15
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|14.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 18
|13
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 25
|11
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|20 - 8
|34
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|18 - 6
|29
|3.
|Сепси
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|22 - 14
|25
|4.
|УТА Арад
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 16
|25
|5.
|ФКСБ
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 14
|23
|6.
|Астра
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|8 - 5
|20
|8.
|Ботошани
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 21
|19
|9.
|Арджеш
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 20
|19
|10.
|Академика Клинчени
|Заявка
|14
|3
|9
|2
|14 - 13
|18
|11.
|Волунтари
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|12.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 19
|14
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 22
|12
|14.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 13
|12
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 20
|9
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 36
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Газ-Метан Медиаш» – «Астра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Газ-Метан Медиаш» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Газ-Метан Медиаш» – «Астра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров