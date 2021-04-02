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  2. Матчи
  3. Румыния
Газ-Метан Медиаш
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Астра
0' 26'
12
Плешка
Рэзван
3
Матиас
Иури
25
Ларие
Йонуц
33
Хорж
Рэзван
21
Бутян
Михай
2
Моура
Габриэл
92
Альсё
Бриан
98
Велисар
Михай
71
Морар
Влад
34
Petru
Dragos
13
Дякону
Роналдо
1
Лазар
Давид
28
Распопович
Момчило
2
Соуза
Уго
4
Граовац
Даниэль
20
Бруну
Давид
6
Paulian
Banu
91
Боэ-Кан
Янн
21
Црепуля
Любян
77
Стахл
Алберт
43
Монтини
Маттиа
11
Георге
Валентин
Газ-Метан Медиаш
Астра

Ход матча

6'
 
Чанаджия Дарио
Paulian Banu

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Газ-Метан Медиаш
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дякону Роналдо 7 (3) 0.24
2. Думитру Николао 7 0.24
3. Валенте Рикарду 3 0.1
4. Зе Мануэль 2 0.07
5. Чокан Серджу 2 0.07
6. Бачо Ондржей 2 0.07
7. Матиас Иури 2 0.07
8. Шамед Нассер 1 0.03
9. Самбу Идриса 1 0.03
10. Ромеро Роберто 1 0.03
11. Ницу Луис 1 0.03
12. Франсишку Жуниор 0 0
13. Триф Разван 0 0
14. Велисар Михай 0 0
15. Хоршия Овидиу 0 0
Астра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будеску Константин 8 (3) 0.28
2. Георге Валентин 6 0.21
3. Монтини Маттиа 4 0.14
4. Вютрих Себастьен 3 0.1
5. Стахл Алберт 3 0.1
6. Радунович Ристо 2 (1) 0.07
7. Шломи Азулай 2 0.07
8. Крпич Сулейман 2 0.07
9. Рэдуц Михай 1 0.03
10. Соуза Уго 1 0.03
11. Гэман Валеричэ 1 0.03
12. Чанаджия Дарио 1 0.03
13. Распопович Момчило 1 0.03
14. Риза Роберт 1 0.03
15. Алибек Денис 1 (1) 0.03
16. Бруну Давид 0 0
17. Граовац Даниэль 0 0
18. Дима Константин 0 0

Карточки

Газ-Метан Медиаш
# Игрок      
1. Франсишку Жуниор 7 1
2. Бачо Ондржей 5 2
3. Альсё Бриан 8 0
4. Шамед Нассер 6 1
5. Зе Мануэль 6 0
6. Матиас Иури 6 0
7. Ларие Йонуц 5 0
8. Бутян Михай 5 0
9. Чокан Серджу 4 0
10. Сарр Адама 3 0
11. Валенте Рикарду 3 0
12. Памбу Ив Симон 3 0
13. Дякону Роналдо 3 0
14. Хоршия Овидиу 3 0
15. Плешка Рэзван 2 0
16. Дроппа Лукаш 2 0
17. Думитру Николао 2 0
18. Смола Томаш 2 0
19. Сано Мусса 2 0
20. Ромеро Роберто 2 0
21. Кассай Фернандер 1 0
22. Бузбуки Александру 1 0
23. Моура Габриэл 1 0
24. Самбу Идриса 1 0
25. Хорж Рэзван 1 0
26. Триф Разван 1 0
27. Костя Паул 1 0
28. Велисар Михай 1 0
Астра
# Игрок      
1. Георге Валентин 6 2
2. Соуза Уго 6 0
3. Радунович Ристо 5 0
4. Рэдуц Михай 5 0
5. Чанаджия Дарио 5 0
6. Боэ-Кан Янн 5 0
7. Граовац Даниэль 5 0
8. Будеску Константин 2 1
9. Гэман Валеричэ 3 0
10. Монтини Маттиа 3 0
11. Дима Константин 3 0
12. Мерлой Джордже 3 0
13. Дандя Александру 2 0
14. Црепуля Любян 2 0
15. Лазар Давид 2 0
16. Попа Михай 2 0
17. Вютрих Себастьен 1 0
18. Алибек Денис 1 0
19. Йованович Игор 1 0
20. Бруну Давид 1 0
21. Крпич Сулейман 1 0
22. Граур Дини 1 0
23. Балауре Сильвиу 1 0
24. Мойсе Ромарио 1 0
25. Байку Раул 1 0
26. Стахл Алберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Газ-Метан Медиаш 6.9% (2) 20.69% (6) 13.79% (4) 20.69% (6) 20.69% (6) 17.24% (5)
 Астра 13.51% (5) 8.11% (3) 21.62% (8) 16.22% (6) 16.22% (6) 24.32% (9)

Предыдущие игры

Газ-Метан Медиаш Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Сепси 1:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:2 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад
Газ-Метан Медиаш 0:1 ЧФР Клуж Ботошани 2:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 2:1 Политехника Яссы Арджеш 1:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 2:0 Волунтари Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Астра 3:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:3 Сепси Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 2:3 ФКСБ УТА Арад 1:3 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш
Астра Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Астра 1:1 Ботошани Киндия Тырговиште 0:1 Астра Астра 2:1 Германнштадт Петролул Плоешти 0:3 Астра
Академика Клинчени 1:1 Астра Астра 2:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 2:3 Астра Астра 0:2 Арджеш Волунтари 1:3 Астра Астра 1:1 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:1 Астра Сепси 4:1 Астра Астра 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Астра УТА Арад 0:6 Астра Астра 3:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 1:1 Астра Астра 0:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:1 Астра Динамо Бухарест 1:1 Астра

Последние игры между собой

Газ-Метан Медиаш: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Астра: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Астра 3:0 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра Лига 1 Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш Лига 1 Астра 1:0 Газ-Метан Медиаш Первая лига
Газ-Метан Медиаш 1:0 Астра Первая лига Газ-Метан Медиаш 1:1 Астра Первая лига Астра 3:0 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 1:0 Астра Кубок Астра 4:3 Газ-Метан Медиаш Лига 1 Газ-Метан Медиаш 0:0 Астра Лига 1 Газ-Метан Медиаш 0:1 Астра Первая лига Астра 0:2 Газ-Метан Медиаш Первая лига Астра 1:2 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 1:1 Астра Первая лига Газ-Метан Медиаш 0:0 Астра Первая лига Астра 3:1 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 0:1 Астра Кубок Газ-Метан Медиаш 2:1 Астра Первая лига Астра 4:0 Газ-Метан Медиаш Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 27 19 3 5 56 - 21 60
2. ЧФР Клуж Заявка 28 18 6 4 41 - 15 60
3. Университатя Крайова Заявка 28 16 8 4 33 - 14 56
4. Сепси Заявка 28 10 14 4 42 - 28 44
5. Академика Клинчени Заявка 29 9 14 6 27 - 25 41
6. Ботошани Заявка 28 10 8 10 37 - 35 38
7. Арджеш Заявка 28 9 10 9 29 - 36 37
8. Астра 0:0 Заявка 29 9 10 10 38 - 39 37
9. Киндия Тырговиште Заявка 28 9 9 10 22 - 23 36
10. УТА Арад Заявка 27 8 9 10 24 - 36 33
11. Волунтари Заявка 28 8 7 13 31 - 38 31
12. Газ-Метан Медиаш 0:0 Заявка 29 8 6 15 31 - 41 30
13. Вииторул Констанца Заявка 26 5 13 8 33 - 33 28
14. Динамо Бухарест Заявка 28 7 6 15 25 - 37 27
15. Германнштадт Заявка 28 4 11 13 24 - 38 23
16. Политехника Яссы Заявка 27 5 4 18 27 - 61 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 14 12 1 1 35 - 7 37
2. Университатя Крайова Заявка 14 8 3 3 15 - 8 27
3. ЧФР Клуж Заявка 14 7 5 2 21 - 7 26
4. Академика Клинчени Заявка 15 6 5 4 13 - 12 23
5. Сепси Заявка 14 4 7 3 20 - 14 19
6. Ботошани Заявка 14 5 4 5 18 - 14 19
7. Газ-Метан Медиаш 0:0 Заявка 15 5 3 7 15 - 19 18
8. Арджеш Заявка 14 4 6 4 15 - 16 18
9. Астра 0:0 Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
10. Вииторул Констанца Заявка 13 3 7 3 20 - 20 16
11. Киндия Тырговиште Заявка 14 4 4 6 14 - 18 16
12. Волунтари Заявка 14 4 3 7 16 - 19 15
13. Германнштадт Заявка 14 3 5 6 13 - 18 14
14. Динамо Бухарест Заявка 14 3 4 7 13 - 18 13
15. Политехника Яссы Заявка 13 3 2 8 14 - 25 11
16. УТА Арад Заявка 13 1 5 7 7 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 14 11 1 2 20 - 8 34
2. Университатя Крайова Заявка 14 8 5 1 18 - 6 29
3. Сепси Заявка 14 6 7 1 22 - 14 25
4. УТА Арад Заявка 14 7 4 3 17 - 16 25
5. ФКСБ Заявка 13 7 2 4 21 - 14 23
6. Астра 0:0 Заявка 15 5 5 5 20 - 21 20
7. Киндия Тырговиште Заявка 14 5 5 4 8 - 5 20
8. Ботошани Заявка 14 5 4 5 19 - 21 19
9. Арджеш Заявка 14 5 4 5 14 - 20 19
10. Академика Клинчени Заявка 14 3 9 2 14 - 13 18
11. Волунтари Заявка 14 4 4 6 15 - 19 16
12. Динамо Бухарест Заявка 14 4 2 8 12 - 19 14
13. Газ-Метан Медиаш 0:0 Заявка 14 3 3 8 16 - 22 12
14. Вииторул Констанца Заявка 13 2 6 5 13 - 13 12
15. Германнштадт Заявка 14 1 6 7 11 - 20 9
16. Политехника Яссы Заявка 14 2 2 10 13 - 36 8
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Газ-Метан Медиаш
Ничья
Астра
3.25
3.12
2.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 2.95 3.05 2.43
Бонус: 5 000 ₽ 3.14 3.12 2.33
Бонус: 1 000 ₽ 3.25 3.00 2.32
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 2.95 2.37
  3.25 3.02 2.54

Самый высокий коэффициент на матч «Газ-Метан Медиаш» – «Астра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Газ-Метан Медиаш» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Газ-Метан Медиаш» – «Астра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.08 2.75 1.41 2.07 1.70 1.58 2.28 1.21 4.10 1.06 8.00
7.50 1.05 5.20 1.12 2.66 1.44 1.88 1.90 1.53 2.63 1.22 4.20 1.15 5.00 1.03 9.30 1.01 9.80
7.60 1.06 4.70 1.16 2.55 1.46 1.87 1.87 1.49 2.47 1.22 3.90 1.18 4.40 1.04 8.80 1.03 9.90
7.00 1.08 5.20 1.14 2.55 1.52 2.21 1.67 1.88 1.92 1.68 2.20 1.49 2.50 1.21 4.10 1.16 4.90 1.04 9.20 1.03 9.90 0.00 15.50 0.00 16.00 0.00 21.00
6.92 1.12 2.55 1.54 2.23 1.69 1.91 1.96 1.66 2.29 1.52 2.63 1.46 2.83 1.19 4.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.61 2.22 1.30 3.30 1.06 8.20
2.38 1.57 1.55 2.42 1.30 3.45
2.40 1.50 1.50 2.40 1.22 3.80 7.60 1.05 1.03 8.70
1.52 2.55 1.25 3.75 1.05 8.80
2.43 1.59 2.00 1.87 1.55 2.54 1.37 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.24 1.60 1.53 2.41 1.12 5.60
3.08 1.36 1.99 1.80 1.44 2.73
3.05 1.33 1.97 1.73 1.43 2.60 5.10 1.13 1.08 6.30
2.03 1.73 1.45 2.60 1.15 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.79
2.05 1.70
2.08 1.69
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
5.80 1.10
5.90 1.11
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
4.10 1.19
4.10 1.21
Где смотреть матч Газ-Метан Медиаш 0:0 Астра онлайн

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