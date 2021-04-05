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Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
5
Варан
Рафаэль
6
Начо
Игнасио
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
47
Филлипс
Натаниэль
19
Кабак
Озан
26
Робертсон
Эндрю
6
Алькантара
Тьяго
3
Фабиньо
Энрике
5
Вейналдум
Джорджиньо
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
Реал Мадрид
4-3-3
Ливерпуль
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 5 0.63
2. Рамос Серхио 2 (1) 0.25
3. Модрич Лука 1 0.13
4. Каземиро Карлос 1 0.13
5. Винисиус Жуниор 1 0.13
6. Родриго 1 0.13
7. Асенсио Марко 1 0.13
8. Менди Ферлан 1 0.13
9. Азар Эден 1 (1) 0.13
10. Васкес Лукас 0 0
11. Кроос Тони 0 0
12. Марсело Виера 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 5 (1) 0.63
2. Жота Диогу 4 0.5
3. Мане Садио 3 0.38
4. Джонс Кёртис 1 0.13
5. Александер-Арнольд Трент 0 0
6. Ориги Дивок 0 0
7. Гомес Джо 0 0
8. Уильямс Неко 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 3 0
2. Менди Ферлан 2 0
3. Вальверде Федерико 2 0
4. Кроос Тони 1 0
5. Куртуа Тибо 1 0
6. Варан Рафаэль 1 0
7. Начо Игнасио 1 0
8. Асенсио Марко 1 0
9. Милитао Эдер 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Милнер Джеймс 2 0
2. Вейналдум Джорджиньо 2 0
3. Хендерсон Джордан 2 0
4. Мане Садио 1 0
5. Цимикас Костас 1 0
6. Александер-Арнольд Трент 1 0
7. Келлехер Каомхин 1 0
8. Кабак Озан 1 0
9. Джонс Кёртис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 21.43% (3) 0 35.71% (5)
 Ливерпуль 7.69% (1) 7.69% (1) 7.69% (1) 53.85% (7) 15.38% (2) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче
Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид
Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Ливерпуль 0:1 Фулхэм
Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Ливерпуль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Лига чемпионов Реал Мадрид 1:0 Ливерпуль Лига чемпионов Ливерпуль 0:3 Реал Мадрид Лига чемпионов Ливерпуль 4:0 Реал Мадрид Лига чемпионов
Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль Лига чемпионов
1/8 финала
4 Порту
4 Ювентус
0 Атлетико М
3 Челси
2 Лацио
6 Бавария
2 Барселона
5 ПСЖ
1 Аталанта
4 Реал Мадрид
0 РБ Лейпциг
4 Ливерпуль
0 Боруссия М
4 Манчестер Сити
4 Севилья
5 Боруссия Д
1/4 финала
0 Порту
0 Челси
0 Бавария
0 ПСЖ
0 Реал Мадрид
0 Ливерпуль
0 Манчестер Сити
0 Боруссия Д
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 апреля 2021, осталось 1 день 7 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 89
    Реал Мадрид 62.9% (56)
    X 21.3% (19)
    Ливерпуль 15.7% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Ливерпуль
    2.82
    3.66
    2.85
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Ливерпуль онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Ливерпуль

    Исход игры
    Реал Мадрид
    62.9% (56)
    Ничья
    21.3% (19)
    Ливерпуль
    15.7% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.86% (57)
    Меньше
    32.14% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (70)
    Нет
    16.67% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    41.6% (37)
    1:1 Ничья
    14.6% (13)
    1:2 Ливерпуль
    13.5% (12)
    2:0 Реал Мадрид
    9% (8)
    1:0 Реал Мадрид
    5.6% (5)
    2:2 Ничья
    4.5% (4)
    3:2 Реал Мадрид
    2.2% (2)
    3:1 Реал Мадрид
    2.2% (2)
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