Реал Мадрид
Позже
Стадион: Альфредо ди Стефано
Ливерпуль
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|5
|0.63
|2.
|Рамос Серхио
|2 (1)
|0.25
|3.
|Модрич Лука
|1
|0.13
|4.
|Каземиро Карлос
|1
|0.13
|5.
|Винисиус Жуниор
|1
|0.13
|6.
|Родриго
|1
|0.13
|7.
|Асенсио Марко
|1
|0.13
|8.
|Менди Ферлан
|1
|0.13
|9.
|Азар Эден
|1 (1)
|0.13
|10.
|Васкес Лукас
|0
|0
|11.
|Кроос Тони
|0
|0
|12.
|Марсело Виера
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|5 (1)
|0.63
|2.
|Жота Диогу
|4
|0.5
|3.
|Мане Садио
|3
|0.38
|4.
|Джонс Кёртис
|1
|0.13
|5.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|6.
|Ориги Дивок
|0
|0
|7.
|Гомес Джо
|0
|0
|8.
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|3
|0
|2.
|Менди Ферлан
|2
|0
|3.
|Вальверде Федерико
|2
|0
|4.
|Кроос Тони
|1
|0
|5.
|Куртуа Тибо
|1
|0
|6.
|Варан Рафаэль
|1
|0
|7.
|Начо Игнасио
|1
|0
|8.
|Асенсио Марко
|1
|0
|9.
|Милитао Эдер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Милнер Джеймс
|2
|0
|2.
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0
|3.
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|4.
|Мане Садио
|1
|0
|5.
|Цимикас Костас
|1
|0
|6.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|7.
|Келлехер Каомхин
|1
|0
|8.
|Кабак Озан
|1
|0
|9.
|Джонс Кёртис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|0
|35.71% (5)
|Ливерпуль
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|53.85% (7)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =4 -3Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче
Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид
Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =3 -9Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Ливерпуль 0:1 Фулхэм
Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Ливерпуль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Ливерпуль
Исход игры
Реал Мадрид
62.9% (56)
Ничья
21.3% (19)
Ливерпуль
15.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
67.86% (57)
Меньше
32.14% (27)
Обе команды забьют
Да
83.33% (70)
Нет
16.67% (14)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
41.6% (37)
1:1 Ничья
14.6% (13)
1:2 Ливерпуль
13.5% (12)
2:0 Реал Мадрид
9% (8)
1:0 Реал Мадрид
5.6% (5)
2:2 Ничья
4.5% (4)
3:2 Реал Мадрид
2.2% (2)
3:1 Реал Мадрид
2.2% (2)
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