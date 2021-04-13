Безусловно, победит ПСЖ в этом матче. Это для них шикарная возможность пройти Баварию, наконец. И, возможно,... Ещё
Иван_Цапкин #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|8 (2)
|0.89
|2.
|Неймар
|6 (1)
|0.67
|3.
|Кин Мойзе
|3
|0.33
|4.
|Маркиньос Маркос
|2
|0.22
|5.
|Ди Мария Анхель
|1
|0.11
|6.
|Верратти Марко
|0
|0
|7.
|Дракслер Юлиан
|0
|0
|8.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|9.
|Паредес Леандро
|0
|0
|10.
|Диалло Абду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|5 (2)
|0.56
|2.
|Коман Кингсли
|3
|0.33
|3.
|Чупо-Мотинг Эрик
|3
|0.33
|4.
|Сане Лерой
|3
|0.33
|5.
|Мюллер Томас
|2 (1)
|0.22
|6.
|Горецка Леон
|2
|0.22
|7.
|Киммих Йозуа
|1
|0.11
|8.
|Боатенг Жером
|1
|0.11
|9.
|Зюле Никлас
|1
|0.11
|10.
|Толиссо Корентен
|1
|0.11
|11.
|Эрнандес Люка
|1
|0.11
|12.
|Мусиала Джамал
|1
|0.11
|13.
|Мартинес Хави
|0
|0
|14.
|Павар Бенджамен
|0
|0
|15.
|Коста Дуглас
|0
|0
|16.
|Алаба Давид
|0
|0
|17.
|Гнабри Серж
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гуэйе Идрисса
|3
|1
|2.
|Паредес Леандро
|3
|0
|3.
|Кимпембе Преснел
|1
|1
|4.
|Неймар
|2
|0
|5.
|Верратти Марко
|2
|0
|6.
|Кюрзава Левен
|2
|0
|7.
|Дракслер Юлиан
|1
|0
|8.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|9.
|Эррера Андер
|1
|0
|10.
|Икарди Мауро
|1
|0
|11.
|Данилу Перейра
|1
|0
|12.
|Керер Тило
|1
|0
|13.
|Кин Мойзе
|1
|0
|14.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рока Марк
|1
|1
|2.
|Боатенг Жером
|2
|0
|3.
|Киммих Йозуа
|2
|0
|4.
|Эрнандес Люка
|2
|0
|5.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|6.
|Мюллер Томас
|1
|0
|7.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|8.
|Алаба Давид
|1
|0
|9.
|Сарр Буна
|1
|0
|10.
|Гнабри Серж
|1
|0
|11.
|Коман Кингсли
|1
|0
|12.
|Горецка Леон
|1
|0
|13.
|Сане Лерой
|1
|0
|14.
|Павар Бенджамен
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|20% (4)
|10% (2)
|20% (4)
|5% (1)
|30% (6)
|15% (3)
|Бавария
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|29.17% (7)