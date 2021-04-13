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ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Бавария
1
Навас
Кейлор
31
Дагба
Колин
15
Данилу
Перейра
3
Кимпембе
Преснел
22
Диалло
Абду
27
Гуэйе
Идрисса
8
Паредес
Леандро
11
Ди
Мария
Анхель
10
Неймар
23
Дракслер
Юлиан
7
Мбаппе
Килиан
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенджамен
17
Боатенг
Жером
21
Эрнандес
Люка
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
27
Алаба
Давид
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
29
Коман
Кингсли
13
Чупо-Мотинг
Эрик
ПСЖ
4-2-3-1
Бавария
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 8 (2) 0.89
2. Неймар 6 (1) 0.67
3. Кин Мойзе 3 0.33
4. Маркиньос Маркос 2 0.22
5. Ди Мария Анхель 1 0.11
6. Верратти Марко 0 0
7. Дракслер Юлиан 0 0
8. Рафинья Алькантара 0 0
9. Паредес Леандро 0 0
10. Диалло Абду 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 5 (2) 0.56
2. Коман Кингсли 3 0.33
3. Чупо-Мотинг Эрик 3 0.33
4. Сане Лерой 3 0.33
5. Мюллер Томас 2 (1) 0.22
6. Горецка Леон 2 0.22
7. Киммих Йозуа 1 0.11
8. Боатенг Жером 1 0.11
9. Зюле Никлас 1 0.11
10. Толиссо Корентен 1 0.11
11. Эрнандес Люка 1 0.11
12. Мусиала Джамал 1 0.11
13. Мартинес Хави 0 0
14. Павар Бенджамен 0 0
15. Коста Дуглас 0 0
16. Алаба Давид 0 0
17. Гнабри Серж 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Гуэйе Идрисса 3 1
2. Паредес Леандро 3 0
3. Кимпембе Преснел 1 1
4. Неймар 2 0
5. Верратти Марко 2 0
6. Кюрзава Левен 2 0
7. Дракслер Юлиан 1 0
8. Рафинья Алькантара 1 0
9. Эррера Андер 1 0
10. Икарди Мауро 1 0
11. Данилу Перейра 1 0
12. Керер Тило 1 0
13. Кин Мойзе 1 0
14. Пембеле Тимоте 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Рока Марк 1 1
2. Боатенг Жером 2 0
3. Киммих Йозуа 2 0
4. Эрнандес Люка 2 0
5. Нойер Мануэль 1 0
6. Мюллер Томас 1 0
7. Чупо-Мотинг Эрик 1 0
8. Алаба Давид 1 0
9. Сарр Буна 1 0
10. Гнабри Серж 1 0
11. Коман Кингсли 1 0
12. Горецка Леон 1 0
13. Сане Лерой 1 0
14. Павар Бенджамен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 20% (4) 10% (2) 20% (4) 5% (1) 30% (6) 15% (3)
 Бавария 8.33% (2) 12.5% (3) 20.83% (5) 8.33% (2) 20.83% (5) 29.17% (7)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Страсбург 1:4 ПСЖ Бавария 2:3 ПСЖ ПСЖ 0:1 Лилль Лион 2:4 ПСЖ
ПСЖ 3:0 Лилль ПСЖ 1:2 Нант ПСЖ 1:1 Барселона Брест 0:3 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 0:2 Монако Барселона 1:4 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ницца Кан 0:1 ПСЖ Марсель 0:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель
Бавария Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Бавария 1:1 Унион Берлин Бавария 2:3 ПСЖ РБ Лейпциг 0:1 Бавария Бавария 4:0 Штуттгарт
Бавария 2:1 Лацио Вердер 1:3 Бавария Бавария 4:2 Боруссия Д Бавария 5:1 Кёльн Лацио 1:4 Бавария Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Бавария: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Бавария 2:3 ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ 0:1 Бавария Лига чемпионов Бавария 3:1 ПСЖ Международный кубок чемпионов Бавария 3:1 ПСЖ Лига чемпионов
ПСЖ 3:0 Бавария Лига чемпионов
1/8 финала
4 Порту
4 Ювентус
0 Атлетико М
3 Челси
2 Лацио
6 Бавария
2 Барселона
5 ПСЖ
1 Аталанта
4 Реал Мадрид
0 РБ Лейпциг
4 Ливерпуль
0 Боруссия М
4 Манчестер Сити
4 Севилья
5 Боруссия Д
1/4 финала
0 Порту
2 Челси
2 Бавария
3 ПСЖ
3 Реал Мадрид
1 Ливерпуль
2 Манчестер Сити
1 Боруссия Д
1/2 финала
?
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Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2021, осталось 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 213
    ПСЖ 41.8% (89)
    X 23.5% (50)
    Бавария 34.7% (74)
    +2
    выиграет ПСЖ
    Безусловно, победит ПСЖ в этом матче. Это для них шикарная возможность пройти Баварию, наконец. И, возможно,... Ещё
    Иван_Цапкин #
    -2
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    Будет боевая ничья. ПСЖ не упустит возможность стать победителем по итогам двух встреч этих команд. Есть... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    1.65 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Бавария
    3.06
    4.40
    2.31
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    Где смотреть матч ПСЖ - Бавария онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Бавария

    Исход игры
    ПСЖ
    41.5% (88)
    Ничья
    23.6% (50)
    Бавария
    34.9% (74)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.62% (165)
    Меньше
    15.38% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    95.38% (186)
    Нет
    4.62% (9)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    28.3% (60)
    1:2 Бавария
    22.2% (47)
    2:2 Ничья
    11.8% (25)
    1:1 Ничья
    10.4% (22)
    1:3 Бавария
    6.1% (13)
    3:1 ПСЖ
    3.8% (8)
    3:2 ПСЖ
    2.4% (5)
    0:2 Бавария
    1.9% (4)
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