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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся "Челси" и "Порту". В первом поединке победу со счётом 0-2 праздновали лондонцы, так что задача у "драконов" сегодня архисложная - минимум два забитых гола и ни одного пропущенного, и это только для того, чтобы перевести сражение в два дополнительных тайма. В общем, для прохода португальскому клубу нужно забивать трижды. Разумеется, шансы минимальные, но свидетелями скольких камбэков мы становились, почему бы не увидеть ещё один? Или подопечные Томаса Тухеля уверенно сохранят перевес и пройдут в полуфинал? Ждём стартовый свисток, чтобы начать получать ответы на все интересующие вопросы.Комментировать отчётный поединок буду я - Кирилл Дудник. Ждём яркое противостояние!