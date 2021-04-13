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Челси
 
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Стадион:
Порту
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
5
Жоржиньо
II
7
Канте
Н'Голо
21
Чилуэлл
Бен
19
Маунт
Мэйсон
10
Пулишич
Кристиан
29
Хаверц
Кай
1
Марчесин
Агустин
18
Манафа
Вилсон
19
М'Бемба
Шансель
3
Пепе
Кеплер
12
Занузи
Зайду
27
Оливейра
Сержиу
16
Груйич
Марко
8
Урибе
Матеус
17
Корона
Хесус
25
Отавио
Эдмилсон
11
Марега
Мусса
Челси
3-4-2-1
Порту
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиру Оливье 6 (1) 0.67
2. Вернер Тимо 3 (3) 0.33
3. Зиеш Хаким 2 0.22
4. Хадсон-Одои Каллум 2 0.22
5. Абрахам Тэмми 1 0.11
6. Пулишич Кристиан 1 0.11
7. Маунт Мэйсон 1 0.11
8. Жоржиньо II 1 (1) 0.11
9. Эмерсон Палмиери 1 0.11
10. Чилуэлл Бен 1 0.11
11. Хаверц Кай 0 0
12. Ковачич Матео 0 0
13. Канте Н'Голо 0 0
14. Джеймс Рис II 0 0
Порту
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оливейра Сержиу 5 (3) 0.56
2. Марега Мусса 2 0.22
3. Диас Луис 2 0.22
4. Урибе Матеус 1 0.11
5. Тареми Мехди 1 0.11
6. Виейра Фабиу 1 0.11
7. Занузи Зайду 1 0.11
8. Отавио Эдмилсон 1 (1) 0.11
9. Корона Хесус 0 0
10. Манафа Вилсон 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 3 0
2. Маунт Мэйсон 3 0
3. Ковачич Матео 2 0
4. Зиеш Хаким 2 0
5. Аспиликуэта Сесар 1 0
6. Канте Н'Голо 1 0
7. Чилуэлл Бен 1 0
8. Пулишич Кристиан 1 0
9. Хаверц Кай 1 0
Порту
# Игрок      
1. Груйич Марко 2 1
2. Оливейра Сержиу 3 0
3. Тареми Мехди 1 1
4. М'Бемба Шансель 2 0
5. Пепе Кеплер 1 0
6. Отавио Эдмилсон 1 0
7. Урибе Матеус 1 0
8. Корона Хесус 1 0
9. Нану Гомеш 1 0
10. Манафа Вилсон 1 0
11. Марега Мусса 1 0
12. Диас Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Челси 10.53% (2) 10.53% (2) 21.05% (4) 10.53% (2) 10.53% (2) 36.84% (7) 0
 Порту 35.71% (5) 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед
Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси
Порту Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Тондела 0:2 Порту Порту 0:2 Челси Порту 2:1 Санта-Клара Портимоненсе 1:2 Порту
Порту 2:0 Пасуш де Феррейра Ювентус 3:2 Порту Жил Висенте 0:2 Порту Порту 2:3 Брага Порту 0:0 Спортинг Л Маритиму 1:2 Порту Порту 2:1 Ювентус Порту 2:2 Боавишта Брага 1:1 Порту Брага 2:2 Порту Белененсеш 0:0 Порту Порту 2:0 Риу Аве Жил Висенте 0:2 Порту Фаренсе 0:1 Порту Спортинг Л 2:1 Порту Порту 1:1 Бенфика

Последние игры между собой

Челси: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Порту: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Порту 0:2 Челси Лига чемпионов Челси 2:0 Порту Лига чемпионов Порту 2:1 Челси Лига чемпионов Порту 0:1 Челси Лига чемпионов
Челси 1:0 Порту Лига чемпионов
1/8 финала
4 Порту
4 Ювентус
0 Атлетико М
3 Челси
2 Лацио
6 Бавария
2 Барселона
5 ПСЖ
1 Аталанта
4 Реал Мадрид
0 РБ Лейпциг
4 Ливерпуль
0 Боруссия М
4 Манчестер Сити
4 Севилья
5 Боруссия Д
1/4 финала
0 Порту
2 Челси
2 Бавария
3 ПСЖ
3 Реал Мадрид
1 Ливерпуль
2 Манчестер Сити
1 Боруссия Д
1/2 финала
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  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся "Челси" и "Порту". В первом поединке победу со счётом 0-2 праздновали лондонцы, так что задача у "драконов" сегодня архисложная - минимум два забитых гола и ни одного пропущенного, и это только для того, чтобы перевести сражение в два дополнительных тайма. В общем, для прохода португальскому клубу нужно забивать трижды. Разумеется, шансы минимальные, но свидетелями скольких камбэков мы становились, почему бы не увидеть ещё один? Или подопечные Томаса Тухеля уверенно сохранят перевес и пройдут в полуфинал? Ждём стартовый свисток, чтобы начать получать ответы на все интересующие вопросы. 
    Комментировать отчётный поединок буду я - Кирилл Дудник. Ждём яркое противостояние!
Прогнозы 169
Челси 92.3% (156)
X 6.5% (11)
Порту 1.2% (2)
+1
выиграет Челси, со счетом 2:0
Челси сейчас сильнее! И не думаю что испытает трудности!
Makeast #
+1
выиграет Челси, со счетом 4:0
Ну, в Лондоне "Челси" выиграют уверенно, я думаю, даже с разгромным счетом, что-то типо 3:0, а может... Ещё
Иван_Цапкин #
Все прогнозы
1.88 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Порту
1.87
3.82
4.61
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Прогнозы на матч Челси - Порту

Исход игры
Челси
92.3% (156)
Ничья
6.5% (11)
Порту
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.61% (89)
Меньше
46.39% (77)
Обе команды забьют
Да
56.02% (93)
Нет
43.98% (73)
Популярный счёт
2:1 Челси
41.4% (70)
2:0 Челси
25.4% (43)
1:0 Челси
13.6% (23)
1:1 Ничья
5.9% (10)
3:1 Челси
5.9% (10)
3:0 Челси
2.4% (4)
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