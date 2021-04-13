Челси сейчас сильнее! И не думаю что испытает трудности!
Makeast #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиру Оливье
|6 (1)
|0.67
|2.
|Вернер Тимо
|3 (3)
|0.33
|3.
|Зиеш Хаким
|2
|0.22
|4.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.22
|5.
|Абрахам Тэмми
|1
|0.11
|6.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.11
|7.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.11
|8.
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.11
|9.
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.11
|10.
|Чилуэлл Бен
|1
|0.11
|11.
|Хаверц Кай
|0
|0
|12.
|Ковачич Матео
|0
|0
|13.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|14.
|Джеймс Рис II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оливейра Сержиу
|5 (3)
|0.56
|2.
|Марега Мусса
|2
|0.22
|3.
|Диас Луис
|2
|0.22
|4.
|Урибе Матеус
|1
|0.11
|5.
|Тареми Мехди
|1
|0.11
|6.
|Виейра Фабиу
|1
|0.11
|7.
|Занузи Зайду
|1
|0.11
|8.
|Отавио Эдмилсон
|1 (1)
|0.11
|9.
|Корона Хесус
|0
|0
|10.
|Манафа Вилсон
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|3
|0
|2.
|Маунт Мэйсон
|3
|0
|3.
|Ковачич Матео
|2
|0
|4.
|Зиеш Хаким
|2
|0
|5.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|6.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|7.
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|8.
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|9.
|Хаверц Кай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Груйич Марко
|2
|1
|2.
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|3.
|Тареми Мехди
|1
|1
|4.
|М'Бемба Шансель
|2
|0
|5.
|Пепе Кеплер
|1
|0
|6.
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|7.
|Урибе Матеус
|1
|0
|8.
|Корона Хесус
|1
|0
|9.
|Нану Гомеш
|1
|0
|10.
|Манафа Вилсон
|1
|0
|11.
|Марега Мусса
|1
|0
|12.
|Диас Луис
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Челси
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|36.84% (7)
|0
|Порту
|35.71% (5)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|7.14% (1)