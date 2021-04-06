Челси
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Порту
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиру Оливье
|6 (1)
|0.67
|2.
|Вернер Тимо
|3 (3)
|0.33
|3.
|Зиеш Хаким
|2
|0.22
|4.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.22
|5.
|Абрахам Тэмми
|1
|0.11
|6.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.11
|7.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.11
|8.
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.11
|9.
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.11
|10.
|Чилуэлл Бен
|1
|0.11
|11.
|Хаверц Кай
|0
|0
|12.
|Ковачич Матео
|0
|0
|13.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|14.
|Джеймс Рис II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оливейра Сержиу
|5 (3)
|0.56
|2.
|Марега Мусса
|2
|0.22
|3.
|Диас Луис
|2
|0.22
|4.
|Урибе Матеус
|1
|0.11
|5.
|Тареми Мехди
|1
|0.11
|6.
|Виейра Фабиу
|1
|0.11
|7.
|Занузи Зайду
|1
|0.11
|8.
|Отавио Эдмилсон
|1 (1)
|0.11
|9.
|Корона Хесус
|0
|0
|10.
|Манафа Вилсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|3
|0
|2.
|Маунт Мэйсон
|3
|0
|3.
|Ковачич Матео
|2
|0
|4.
|Зиеш Хаким
|2
|0
|5.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|6.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|7.
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|8.
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|9.
|Хаверц Кай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Груйич Марко
|2
|1
|2.
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|3.
|Тареми Мехди
|1
|1
|4.
|М'Бемба Шансель
|2
|0
|5.
|Пепе Кеплер
|1
|0
|6.
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|7.
|Урибе Матеус
|1
|0
|8.
|Корона Хесус
|1
|0
|9.
|Нану Гомеш
|1
|0
|10.
|Манафа Вилсон
|1
|0
|11.
|Марега Мусса
|1
|0
|12.
|Диас Луис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Челси
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|36.84% (7)
|0
|Порту
|35.71% (5)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +14 =4 -2Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед
Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси
Порту Последние 20 матчей: +10 =6 -4Тондела 0:2 Порту Порту 0:2 Челси Порту 2:1 Санта-Клара Портимоненсе 1:2 Порту
Порту 2:0 Пасуш де Феррейра Ювентус 3:2 Порту Жил Висенте 0:2 Порту Порту 2:3 Брага Порту 0:0 Спортинг Л Маритиму 1:2 Порту Порту 2:1 Ювентус Порту 2:2 Боавишта Брага 1:1 Порту Брага 2:2 Порту Белененсеш 0:0 Порту Порту 2:0 Риу Аве Жил Висенте 0:2 Порту Фаренсе 0:1 Порту Спортинг Л 2:1 Порту Порту 1:1 Бенфика
Последние игры между собой
Челси: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Порту: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Челси - Порту
Исход игры
Челси
94% (47)
Ничья
6% (3)
Порту
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
59.18% (29)
Меньше
40.82% (20)
Обе команды забьют
Да
61.22% (30)
Нет
38.78% (19)
Популярный счёт
2:1 Челси
48% (24)
2:0 Челси
22% (11)
1:0 Челси
12% (6)
3:1 Челси
6% (3)
1:1 Ничья
6% (3)
3:0 Челси
4% (2)
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