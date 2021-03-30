не берусь делать прогноз на победу думаю обе команды закатят по мячику
баркас #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|3 (2)
|0.75
|2.
|Классен Дэви
|2
|0.5
|3.
|Броббей Брайан
|2
|0.5
|4.
|Нерес Давид
|2
|0.5
|5.
|Гравенберх Райан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майораль Борха
|7
|0.7
|2.
|Джеко Эдин
|3
|0.3
|3.
|Верету Жордан
|1 (1)
|0.1
|4.
|Педро Родригес
|1
|0.1
|5.
|Мхитарян Генрих
|1
|0.1
|6.
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.1
|7.
|Перес Бруно
|1
|0.1
|8.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.1
|9.
|Перес Карлес
|1
|0.1
|10.
|Миланезе Томмазо
|1
|0.1
|11.
|Манчини Джанлука
|1
|0.1
|12.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.1
|13.
|Ибаньес Рожер
|1
|0.1
|14.
|Калафьори Рикардо
|1
|0.1
|15.
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|16.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ренсх Девайн
|2
|0
|2.
|Блинд Дэйли
|1
|0
|3.
|Тальяфико Николас
|1
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|1
|0
|5.
|Нерес Давид
|1
|0
|6.
|Броббей Брайан
|1
|0
|7.
|Тимбер Юррьен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карсдорп Рик
|3
|0
|2.
|Перес Бруно
|2
|0
|3.
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|4.
|Джеко Эдин
|1
|0
|5.
|Фасио Федерико
|1
|0
|6.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|7.
|Верету Жордан
|1
|0
|8.
|Жуан Жезус
|1
|0
|9.
|Манчини Джанлука
|1
|0
|10.
|Диавара Амаду
|1
|0
|11.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|12.
|Ибаньес Рожер
|1
|0
|13.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|14.
|Трипи Филиппо
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|55.56% (5)
|Рома
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|27.27% (6)