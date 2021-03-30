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Аякс
 
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Стадион:
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 3 (2) 0.75
2. Классен Дэви 2 0.5
3. Броббей Брайан 2 0.5
4. Нерес Давид 2 0.5
5. Гравенберх Райан 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майораль Борха 7 0.7
2. Джеко Эдин 3 0.3
3. Верету Жордан 1 (1) 0.1
4. Педро Родригес 1 0.1
5. Мхитарян Генрих 1 0.1
6. Эль-Шаарави Стефан 1 0.1
7. Перес Бруно 1 0.1
8. Пеллегрини Лоренцо 1 0.1
9. Перес Карлес 1 0.1
10. Миланезе Томмазо 1 0.1
11. Манчини Джанлука 1 0.1
12. Кумбулла Мараш 1 0.1
13. Ибаньес Рожер 1 0.1
14. Калафьори Рикардо 1 0.1
15. Спинаццола Леонардо 0 0
16. Кристанте Бриан 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Ренсх Девайн 2 0
2. Блинд Дэйли 1 0
3. Тальяфико Николас 1 0
4. Альварес Эдсон 1 0
5. Нерес Давид 1 0
6. Броббей Брайан 1 0
7. Тимбер Юррьен 1 0
Рома
# Игрок      
1. Карсдорп Рик 3 0
2. Перес Бруно 2 0
3. Вильяр Гонсало 2 0
4. Джеко Эдин 1 0
5. Фасио Федерико 1 0
6. Мхитарян Генрих 1 0
7. Верету Жордан 1 0
8. Жуан Жезус 1 0
9. Манчини Джанлука 1 0
10. Диавара Амаду 1 0
11. Кумбулла Мараш 1 0
12. Ибаньес Рожер 1 0
13. Калафьори Рикардо 1 0
14. Трипи Филиппо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 11.11% (1) 11.11% (1) 0 11.11% (1) 11.11% (1) 55.56% (5)
 Рома 9.09% (2) 18.18% (4) 9.09% (2) 9.09% (2) 27.27% (6) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +18 =2 -0
Херенвен 1:2 Аякс Аякс 5:0 АДО Ден Хааг Янг Бойз 0:2 Аякс ПЕК Зволле 0:2 Аякс
Аякс 3:0 Янг Бойз Аякс 3:1 Гронинген Херенвен 0:3 Аякс ПСВ 1:1 Аякс Аякс 2:1 Лилль Аякс 4:2 Спарта Роттердам Лилль 1:2 Аякс Хераклес 0:2 Аякс Аякс 2:1 ПСВ АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Аякс 3:1 Виллем II Фортуна Ситтард 1:2 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Аякс 1:0 Фейеноорд Твенте 1:3 Аякс Аякс 2:2 ПСВ
Рома Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Сассуоло 2:2 Рома Рома 0:2 Наполи Шахтёр Донецк 1:2 Рома Парма 2:0 Рома
Рома 3:0 Шахтёр Донецк Рома 1:0 Дженоа Фиорентина 1:2 Рома Рома 1:2 Милан Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория
1/16 финала
5 Олимпиакос
4 ПСВ
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
3 Бенфика
4 Арсенал
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
1/8 финала
?
?
0 Динамо Киев
4 Вильярреал
3 Гранада
2 Мольде
2 Манчестер Юнайтед
1 Милан
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?
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1/4 финала
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0 Гранада
0 Манчестер Юнайтед
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1/2 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2021, осталось 2 дня 18 часов 56 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Аякс 57.7% (30)
    X 25% (13)
    Рома 17.3% (9)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    не берусь делать прогноз на победу думаю обе команды закатят по мячику
    баркас #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Рома
    2.10
    3.94
    3.65
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Аякс - Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Аякс - Рома

    Исход игры
    Аякс
    57.7% (30)
    Ничья
    25% (13)
    Рома
    17.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    78% (39)
    Меньше
    22% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    94% (47)
    Нет
    6% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Аякс
    46.2% (24)
    1:1 Ничья
    15.4% (8)
    1:2 Рома
    15.4% (8)
    2:2 Ничья
    7.7% (4)
    2:0 Аякс
    5.8% (3)
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