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Рома
 
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Стадион:
Аякс

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майораль Борха 7 0.64
2. Джеко Эдин 3 0.27
3. Пеллегрини Лоренцо 2 0.18
4. Ибаньес Рожер 2 0.18
5. Верету Жордан 1 (1) 0.09
6. Педро Родригес 1 0.09
7. Мхитарян Генрих 1 0.09
8. Эль-Шаарави Стефан 1 0.09
9. Перес Бруно 1 0.09
10. Перес Карлес 1 0.09
11. Миланезе Томмазо 1 0.09
12. Манчини Джанлука 1 0.09
13. Кумбулла Мараш 1 0.09
14. Калафьори Рикардо 1 0.09
15. Спинаццола Леонардо 0 0
16. Кристанте Бриан 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 3 (2) 0.6
2. Классен Дэви 3 0.6
3. Броббей Брайан 2 0.4
4. Нерес Давид 2 0.4
5. Гравенберх Райан 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Перес Бруно 3 0
2. Карсдорп Рик 3 0
3. Вильяр Гонсало 2 0
4. Калафьори Рикардо 2 0
5. Джеко Эдин 1 0
6. Фасио Федерико 1 0
7. Мхитарян Генрих 1 0
8. Верету Жордан 1 0
9. Кристанте Бриан 1 0
10. Жуан Жезус 1 0
11. Манчини Джанлука 1 0
12. Диавара Амаду 1 0
13. Кумбулла Мараш 1 0
14. Ибаньес Рожер 1 0
15. Трипи Филиппо 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Ренсх Девайн 3 0
2. Блинд Дэйли 1 0
3. Тальяфико Николас 1 0
4. Альварес Эдсон 1 0
5. Нерес Давид 1 0
6. Мартинес Лисандро 1 0
7. Броббей Брайан 1 0
8. Тимбер Юррьен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 8.33% (2) 16.67% (4) 8.33% (2) 12.5% (3) 25% (6) 29.17% (7)
 Аякс 10% (1) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 50% (5)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Рома 1:0 Болонья Аякс 1:2 Рома Сассуоло 2:2 Рома Рома 0:2 Наполи
Шахтёр Донецк 1:2 Рома Парма 2:0 Рома Рома 3:0 Шахтёр Донецк Рома 1:0 Дженоа Фиорентина 1:2 Рома Рома 1:2 Милан Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан
Аякс Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Ваалвейк 0:1 Аякс Аякс 1:2 Рома Херенвен 1:2 Аякс Аякс 5:0 АДО Ден Хааг
Янг Бойз 0:2 Аякс ПЕК Зволле 0:2 Аякс Аякс 3:0 Янг Бойз Аякс 3:1 Гронинген Херенвен 0:3 Аякс ПСВ 1:1 Аякс Аякс 2:1 Лилль Аякс 4:2 Спарта Роттердам Лилль 1:2 Аякс Хераклес 0:2 Аякс Аякс 2:1 ПСВ АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Аякс 3:1 Виллем II Фортуна Ситтард 1:2 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Аякс 1:0 Фейеноорд

Последние игры между собой

Рома: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аякс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аякс 1:2 Рома Лига Европы
1/16 финала
5 Олимпиакос
4 ПСВ
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
3 Бенфика
4 Арсенал
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
1/8 финала
?
?
0 Динамо Киев
4 Вильярреал
3 Гранада
2 Мольде
2 Манчестер Юнайтед
1 Милан
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
0 Гранада
2 Манчестер Юнайтед
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1/2 финала
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Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Аякс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2021, осталось 2 дня 19 часов 17 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 69
    Рома 66.7% (46)
    X 24.6% (17)
    Аякс 8.7% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Аякс
    2.83
    4.00
    2.49
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Рома - Аякс онлайн

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    Прогнозы на матч Рома - Аякс

    Исход игры
    Рома
    66.2% (45)
    Ничья
    25% (17)
    Аякс
    8.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.16% (45)
    Меньше
    32.84% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    82.09% (55)
    Нет
    17.91% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    45.6% (31)
    1:1 Ничья
    14.7% (10)
    2:2 Ничья
    10.3% (7)
    1:0 Рома
    8.8% (6)
    1:2 Аякс
    7.4% (5)
    2:0 Рома
    7.4% (5)
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