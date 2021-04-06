Рома
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Стадион: Олимпийский (Рим)
Аякс
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майораль Борха
|7
|0.64
|2.
|Джеко Эдин
|3
|0.27
|3.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.18
|4.
|Ибаньес Рожер
|2
|0.18
|5.
|Верету Жордан
|1 (1)
|0.09
|6.
|Педро Родригес
|1
|0.09
|7.
|Мхитарян Генрих
|1
|0.09
|8.
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.09
|9.
|Перес Бруно
|1
|0.09
|10.
|Перес Карлес
|1
|0.09
|11.
|Миланезе Томмазо
|1
|0.09
|12.
|Манчини Джанлука
|1
|0.09
|13.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.09
|14.
|Калафьори Рикардо
|1
|0.09
|15.
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|16.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|3 (2)
|0.6
|2.
|Классен Дэви
|3
|0.6
|3.
|Броббей Брайан
|2
|0.4
|4.
|Нерес Давид
|2
|0.4
|5.
|Гравенберх Райан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Перес Бруно
|3
|0
|2.
|Карсдорп Рик
|3
|0
|3.
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|4.
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|5.
|Джеко Эдин
|1
|0
|6.
|Фасио Федерико
|1
|0
|7.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|8.
|Верету Жордан
|1
|0
|9.
|Кристанте Бриан
|1
|0
|10.
|Жуан Жезус
|1
|0
|11.
|Манчини Джанлука
|1
|0
|12.
|Диавара Амаду
|1
|0
|13.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|14.
|Ибаньес Рожер
|1
|0
|15.
|Трипи Филиппо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ренсх Девайн
|3
|0
|2.
|Блинд Дэйли
|1
|0
|3.
|Тальяфико Николас
|1
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|1
|0
|5.
|Нерес Давид
|1
|0
|6.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|7.
|Броббей Брайан
|1
|0
|8.
|Тимбер Юррьен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|25% (6)
|29.17% (7)
|Аякс
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|50% (5)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +11 =3 -6Рома 1:0 Болонья Аякс 1:2 Рома Сассуоло 2:2 Рома Рома 0:2 Наполи
Аякс Последние 20 матчей: +18 =1 -1Ваалвейк 0:1 Аякс Аякс 1:2 Рома Херенвен 1:2 Аякс Аякс 5:0 АДО Ден Хааг
Последние игры между собой
Рома: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аякс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/16 финала
1/8 финала
1/2 финала
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Финал
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Прогнозы на матч Рома - Аякс
Исход игры
Рома
66.2% (45)
Ничья
25% (17)
Аякс
8.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
67.16% (45)
Меньше
32.84% (22)
Обе команды забьют
Да
82.09% (55)
Нет
17.91% (12)
Популярный счёт
2:1 Рома
45.6% (31)
1:1 Ничья
14.7% (10)
2:2 Ничья
10.3% (7)
1:0 Рома
8.8% (6)
1:2 Аякс
7.4% (5)
2:0 Рома
7.4% (5)
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