Славия Прага
Позже
Стадион: Синобо
Арсенал
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сима Абдалла
|4
|0.36
|2.
|Станчу Николае
|3
|0.27
|3.
|Олайинка Питер
|3
|0.27
|4.
|Кухта Ян
|2
|0.18
|5.
|Провод Лукас
|2
|0.18
|6.
|Голеш Томаш
|1
|0.09
|7.
|Лингр Ондржей
|1
|0.09
|8.
|Шевчик Петр
|0
|0
|9.
|Боржил Ян
|0
|0
|10.
|Траоре Ибрагим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пепе Николя
|4
|0.36
|2.
|Уиллок Джо
|3
|0.27
|3.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0.27
|4.
|Нкетиа Эдди
|3
|0.27
|5.
|Балогун Фоларин
|2
|0.18
|6.
|Эльнени Мохамед
|2
|0.18
|7.
|Сака Букайо
|1
|0.09
|8.
|Смит-Роу Эмил
|1
|0.09
|9.
|Нелсон Райс
|1
|0.09
|10.
|Мари Пабло
|1
|0.09
|11.
|Ляказетт Александр
|1
|0.09
|12.
|Луис Давид
|1
|0.09
|13.
|Эдегор Мартин
|1
|0.09
|14.
|Тирни Киран
|1
|0.09
|15.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.09
|16.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|17.
|Седрик Соареш
|0
|0
|18.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|19.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зима Давид
|4
|0
|2.
|Кудела Ондрей
|2
|0
|3.
|Боржил Ян
|2
|0
|4.
|Коларж Ондржей
|2
|0
|5.
|Провод Лукас
|2
|0
|6.
|Голеш Томаш
|1
|0
|7.
|Станчу Николае
|1
|0
|8.
|Масопуст Лукаш
|1
|0
|9.
|Дели Симон
|1
|0
|10.
|Шевчик Петр
|1
|0
|11.
|Говорка Давид
|1
|0
|12.
|Олайинка Питер
|1
|0
|13.
|Дорли Оскар
|1
|0
|14.
|Кухта Ян
|1
|0
|15.
|Муса Петар
|1
|0
|16.
|Сима Абдалла
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ляказетт Александр
|1
|0
|2.
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|3.
|Джака Гранит
|1
|0
|4.
|Лено Бернд
|1
|0
|5.
|Седрик Соареш
|1
|0
|6.
|Луис Давид
|1
|0
|7.
|Эльнени Мохамед
|1
|0
|8.
|Парти Томас
|1
|0
|9.
|Тирни Киран
|1
|0
|10.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|11.
|Смит-Роу Эмил
|1
|0
|12.
|Нкетиа Эдди
|1
|0
|13.
|Уиллок Джо
|1
|0
|14.
|Сака Букайо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Славия Прага
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|Арсенал
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Славия Прага Последние 20 матчей: +14 =6 -0Славия Прага 2:0 Спарта Прага Арсенал 1:1 Славия Прага Зброёвка 0:0 Славия Прага Славия Прага 4:0 Опава
Глазго Рейнджерс 0:2 Славия Прага Млада Болеслав 0:3 Славия Прага Славия Прага 1:1 Глазго Рейнджерс Славия Прага 2:1 Баник Острава Славия Прага 10:3 Карловы Вары Словацко 2:3 Славия Прага Лестер 0:2 Славия Прага Теплице 1:1 Славия Прага Славия Прага 0:0 Лестер Славия Прага 3:0 Пардубице Пршибрам 3:3 Славия Прага Славия Прага 3:0 Яблонец Фастав Злин 2:6 Славия Прага Карвина 1:3 Славия Прага Славия Прага 4:1 Дукла Прага Славия Прага 3:1 Сигма Оломоуц
Арсенал Последние 20 матчей: +8 =6 -6Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал
Арсенал 0:1 Олимпиакос Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Славия Прага: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Арсенал: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
1/2 финала
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Финал
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Прогнозы на матч Славия Прага - Арсенал
Исход игры
Славия Прага
12.1% (8)
Ничья
27.3% (18)
Арсенал
60.6% (40)
Тотал 2.5
Больше
56.92% (37)
Меньше
43.08% (28)
Обе команды забьют
Да
78.46% (51)
Нет
21.54% (14)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
34.8% (23)
1:1 Ничья
21.2% (14)
0:1 Арсенал
12.1% (8)
2:1 Славия Прага
9.1% (6)
2:2 Ничья
6.1% (4)
1:3 Арсенал
6.1% (4)
0:2 Арсенал
6.1% (4)
1:0 Славия Прага
3% (2)
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