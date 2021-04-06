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Славия Прага
 
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Арсенал

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сима Абдалла 4 0.36
2. Станчу Николае 3 0.27
3. Олайинка Питер 3 0.27
4. Кухта Ян 2 0.18
5. Провод Лукас 2 0.18
6. Голеш Томаш 1 0.09
7. Лингр Ондржей 1 0.09
8. Шевчик Петр 0 0
9. Боржил Ян 0 0
10. Траоре Ибрагим 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пепе Николя 4 0.36
2. Уиллок Джо 3 0.27
3. Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0.27
4. Нкетиа Эдди 3 0.27
5. Балогун Фоларин 2 0.18
6. Эльнени Мохамед 2 0.18
7. Сака Букайо 1 0.09
8. Смит-Роу Эмил 1 0.09
9. Нелсон Райс 1 0.09
10. Мари Пабло 1 0.09
11. Ляказетт Александр 1 0.09
12. Луис Давид 1 0.09
13. Эдегор Мартин 1 0.09
14. Тирни Киран 1 0.09
15. Габриэль дос Сантос 1 0.09
16. Виллиан Боргес 0 0
17. Седрик Соареш 0 0
18. Бельерин Эктор 0 0
19. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0

Карточки

Славия Прага
# Игрок      
1. Зима Давид 4 0
2. Кудела Ондрей 2 0
3. Боржил Ян 2 0
4. Коларж Ондржей 2 0
5. Провод Лукас 2 0
6. Голеш Томаш 1 0
7. Станчу Николае 1 0
8. Масопуст Лукаш 1 0
9. Дели Симон 1 0
10. Шевчик Петр 1 0
11. Говорка Давид 1 0
12. Олайинка Питер 1 0
13. Дорли Оскар 1 0
14. Кухта Ян 1 0
15. Муса Петар 1 0
16. Сима Абдалла 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Ляказетт Александр 1 0
2. Мустафи Шкодран 1 0
3. Джака Гранит 1 0
4. Лено Бернд 1 0
5. Седрик Соареш 1 0
6. Луис Давид 1 0
7. Эльнени Мохамед 1 0
8. Парти Томас 1 0
9. Тирни Киран 1 0
10. Габриэль дос Сантос 1 0
11. Смит-Роу Эмил 1 0
12. Нкетиа Эдди 1 0
13. Уиллок Джо 1 0
14. Сака Букайо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Славия Прага 18.75% (3) 6.25% (1) 18.75% (3) 6.25% (1) 31.25% (5) 18.75% (3)
 Арсенал 7.69% (2) 11.54% (3) 15.38% (4) 15.38% (4) 23.08% (6) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Славия Прага Последние 20 матчей: +14 =6 -0
Славия Прага 2:0 Спарта Прага Арсенал 1:1 Славия Прага Зброёвка 0:0 Славия Прага Славия Прага 4:0 Опава
Глазго Рейнджерс 0:2 Славия Прага Млада Болеслав 0:3 Славия Прага Славия Прага 1:1 Глазго Рейнджерс Славия Прага 2:1 Баник Острава Славия Прага 10:3 Карловы Вары Словацко 2:3 Славия Прага Лестер 0:2 Славия Прага Теплице 1:1 Славия Прага Славия Прага 0:0 Лестер Славия Прага 3:0 Пардубице Пршибрам 3:3 Славия Прага Славия Прага 3:0 Яблонец Фастав Злин 2:6 Славия Прага Карвина 1:3 Славия Прага Славия Прага 4:1 Дукла Прага Славия Прага 3:1 Сигма Оломоуц
Арсенал Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал
Арсенал 0:1 Олимпиакос Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Славия Прага: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Арсенал: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Арсенал 1:1 Славия Прага Лига Европы Славия Прага 0:0 Арсенал Лига чемпионов Арсенал 7:0 Славия Прага Лига чемпионов
1/16 финала
5 Олимпиакос
4 ПСВ
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
3 Бенфика
4 Арсенал
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
1/8 финала
?
?
0 Динамо Киев
4 Вильярреал
3 Гранада
2 Мольде
2 Манчестер Юнайтед
1 Милан
?
?
?
?
?
?
?
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1/4 финала
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0 Гранада
2 Манчестер Юнайтед
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1/2 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Славия Прага - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2021, осталось 2 дня 19 часов 17 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 67
    Славия Прага 11.9% (8)
    X 28.4% (19)
    Арсенал 59.7% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Славия Прага
    Ничья
    Арсенал
    4.85
    3.79
    1.82
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Славия Прага - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Славия Прага - Арсенал

    Исход игры
    Славия Прага
    12.1% (8)
    Ничья
    27.3% (18)
    Арсенал
    60.6% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.92% (37)
    Меньше
    43.08% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    78.46% (51)
    Нет
    21.54% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    34.8% (23)
    1:1 Ничья
    21.2% (14)
    0:1 Арсенал
    12.1% (8)
    2:1 Славия Прага
    9.1% (6)
    2:2 Ничья
    6.1% (4)
    1:3 Арсенал
    6.1% (4)
    0:2 Арсенал
    6.1% (4)
    1:0 Славия Прага
    3% (2)
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