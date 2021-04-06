Ливерпуль
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Стадион: Энфилд
Реал Мадрид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|6 (1)
|0.67
|2.
|Жота Диогу
|4
|0.44
|3.
|Мане Садио
|3
|0.33
|4.
|Джонс Кёртис
|1
|0.11
|5.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|6.
|Ориги Дивок
|0
|0
|7.
|Гомес Джо
|0
|0
|8.
|Уильямс Неко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|5
|0.56
|2.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.33
|3.
|Рамос Серхио
|2 (1)
|0.22
|4.
|Асенсио Марко
|2
|0.22
|5.
|Модрич Лука
|1
|0.11
|6.
|Каземиро Карлос
|1
|0.11
|7.
|Родриго
|1
|0.11
|8.
|Менди Ферлан
|1
|0.11
|9.
|Азар Эден
|1 (1)
|0.11
|10.
|Кроос Тони
|0
|0
|11.
|Васкес Лукас
|0
|0
|12.
|Марсело Виера
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Милнер Джеймс
|2
|0
|2.
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0
|3.
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|4.
|Мане Садио
|2
|0
|5.
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|6.
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|7.
|Цимикас Костас
|1
|0
|8.
|Келлехер Каомхин
|1
|0
|9.
|Кабак Озан
|1
|0
|10.
|Джонс Кёртис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|3
|0
|2.
|Менди Ферлан
|2
|0
|3.
|Вальверде Федерико
|2
|0
|4.
|Кроос Тони
|1
|0
|5.
|Куртуа Тибо
|1
|0
|6.
|Варан Рафаэль
|1
|0
|7.
|Начо Игнасио
|1
|0
|8.
|Асенсио Марко
|1
|0
|9.
|Васкес Лукас
|1
|0
|10.
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|57.14% (8)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|Реал Мадрид
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +9 =1 -10Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль
Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Ливерпуль 0:1 Фулхэм Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =4 -3Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид
Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Реал Мадрид: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
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Финал
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Реал Мадрид
Исход игры
Ливерпуль
62.1% (41)
Ничья
22.7% (15)
Реал Мадрид
15.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (45)
Меньше
30.77% (20)
Обе команды забьют
Да
86.15% (56)
Нет
13.85% (9)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
40.9% (27)
1:1 Ничья
16.7% (11)
1:2 Реал Мадрид
10.6% (7)
2:0 Ливерпуль
9.1% (6)
3:1 Ливерпуль
6.1% (4)
2:2 Ничья
4.5% (3)
1:0 Ливерпуль
3% (2)
4:1 Ливерпуль
3% (2)
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