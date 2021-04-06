  1. Футбол
  2. Матчи
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 6 (1) 0.67
2. Жота Диогу 4 0.44
3. Мане Садио 3 0.33
4. Джонс Кёртис 1 0.11
5. Александер-Арнольд Трент 0 0
6. Ориги Дивок 0 0
7. Гомес Джо 0 0
8. Уильямс Неко 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 5 0.56
2. Винисиус Жуниор 3 0.33
3. Рамос Серхио 2 (1) 0.22
4. Асенсио Марко 2 0.22
5. Модрич Лука 1 0.11
6. Каземиро Карлос 1 0.11
7. Родриго 1 0.11
8. Менди Ферлан 1 0.11
9. Азар Эден 1 (1) 0.11
10. Кроос Тони 0 0
11. Васкес Лукас 0 0
12. Марсело Виера 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Милнер Джеймс 2 0
2. Вейналдум Джорджиньо 2 0
3. Хендерсон Джордан 2 0
4. Мане Садио 2 0
5. Александер-Арнольд Трент 2 0
6. Алькантара Тьяго 1 0
7. Цимикас Костас 1 0
8. Келлехер Каомхин 1 0
9. Кабак Озан 1 0
10. Джонс Кёртис 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 3 0
2. Менди Ферлан 2 0
3. Вальверде Федерико 2 0
4. Кроос Тони 1 0
5. Куртуа Тибо 1 0
6. Варан Рафаэль 1 0
7. Начо Игнасио 1 0
8. Асенсио Марко 1 0
9. Васкес Лукас 1 0
10. Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 7.14% (1) 7.14% (1) 7.14% (1) 57.14% (8) 14.29% (2) 7.14% (1)
 Реал Мадрид 11.76% (2) 11.76% (2) 23.53% (4) 17.65% (3) 5.88% (1) 29.41% (5)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль
Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Ливерпуль 0:1 Фулхэм Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид
Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Реал Мадрид: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Лига чемпионов Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Лига чемпионов Реал Мадрид 1:0 Ливерпуль Лига чемпионов Ливерпуль 0:3 Реал Мадрид Лига чемпионов
Ливерпуль 4:0 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль Лига чемпионов
1/8 финала
4 Порту
4 Ювентус
0 Атлетико М
3 Челси
2 Лацио
6 Бавария
2 Барселона
5 ПСЖ
1 Аталанта
4 Реал Мадрид
0 РБ Лейпциг
4 Ливерпуль
0 Боруссия М
4 Манчестер Сити
4 Севилья
5 Боруссия Д
1/4 финала
0 Порту
2 Челси
2 Бавария
3 ПСЖ
3 Реал Мадрид
1 Ливерпуль
2 Манчестер Сити
1 Боруссия Д
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 апреля 2021, осталось 2 дня 19 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Ливерпуль 62.1% (41)
    X 22.7% (15)
    Реал Мадрид 15.2% (10)
    Все прогнозы
    1.65 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Реал Мадрид
    2.00
    4.12
    3.85
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ливерпуль - Реал Мадрид онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Ливерпуль - Реал Мадрид

    Исход игры
    Ливерпуль
    62.1% (41)
    Ничья
    22.7% (15)
    Реал Мадрид
    15.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (45)
    Меньше
    30.77% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    86.15% (56)
    Нет
    13.85% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    40.9% (27)
    1:1 Ничья
    16.7% (11)
    1:2 Реал Мадрид
    10.6% (7)
    2:0 Ливерпуль
    9.1% (6)
    3:1 Ливерпуль
    6.1% (4)
    2:2 Ничья
    4.5% (3)
    1:0 Ливерпуль
    3% (2)
    4:1 Ливерпуль
    3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     