Англичане слева прорвались в штрафную площадь хозяев, где переборщили с передачами и мяча лишились.

Марез от углового флага навесил на ближнюю штангу, где Холанн снова выбил мяч за пределы поля.

Де Брёйне слева с линии штрафной площади пробил в ближнюю крестовину.

"Манчестер Сити" снова перевёл надолго игру на чужую половину поля. Напряжённость у ворот хозяев нарастает.

22' Ройс не позволил Уокеру справа продвинуться вперёд.

21' Пришлось менять мяч. Предыдущая сфера не выдержала напряжения и сдулась.

20' Удар Мареза справа с двадцати пяти метров заблокировали соперники.

18' Ройс заработал угловой удар. Аканджи после навеса головой пробил по воротам, но уверенно сыграл Эдерсон.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

БЕЛЛИНГХЕМ!!! Холанн слева получил мяч в штрафную площади слева и откатил его на Дауда. Удар Махмуха с линии пришёлся в соперника, но отскок получился удачным для Беллингхема. Джуд с пятнадцати метров точно пробил в правую "девятку".

16' Дауд слева прорвался в штрафную площадь, но соперники быстро оставили Махмуда без мяча.

15' Марез на правом фланге не смог принять мяч и упустил его за боковую линию поля.

14' Джан сделал длинный заброс вперёд. Эдерсон уверенно играет на выходе, забирая мяч в руки.

12' "Боруссия" контролирует мяч в центре поля, но продвижение вперёд хозяевам даётся с трудом.

11' Уокер в штрафной площади прервал длинный заброс вперёд Аканджи и сам выбил мяч к центральному кругу.

10' "Манчестер Сити" активно прессингует соперника на чужой половине поля, не позволяя хозяевам развивать атаки.

9' Дауд с девятнадцати метров пробил сильно, но мяч полетел точно в Эдерсона.

8' Зинченко в центре поля сыграл на перехвате, но тут же сделал неточную передачу вперёд.

7' "Манчестер Сити" контролирует мяч на левом фланге, но возможности сделать передачу в центр нет.

6' Фоден на левом фланге не догнал мяч после немного сильной передачи от Гюндогана.

5' Англичане подержали мяч на чужой половине поля без обостряющих передач вперёд.

4' Увлеклись хозяева в чужой штрафной площади, и Ройс оказался в офсайде.

3' Силва на чужой половине поля нарушил правила.

2' "Боруссия" играет в жёлтых футболках и чёрных трусах, "Манчестер Сити" - в голубых футболках и белых трусах.