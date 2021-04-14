Боруссия Д
1:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Манчестер Сити
1:0
15' ГолБеллингхем Джуд
35
Хитц
Mapвин
23
Джан
Эмре
11
Ройс
Марко
26
Марез
Рияд
47
Фоден
Фил
- Основной состав
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ройс МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
-
14 Шульц НикоЗащитник
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
-
37 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
10 Азар ТорганНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
15'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|10 (1)
|1
|2.
|Санчо Джедон
|2 (1)
|0.2
|3.
|Ройс Марко
|1
|0.1
|4.
|Азар Торган
|1
|0.1
|5.
|Беллингхем Джуд
|1
|0.1
|6.
|Витсель Аксель
|1
|0.1
|7.
|Пищек Лукаш
|1
|0.1
|8.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0.1
|9.
|Дауд Махмуд
|1
|0.1
|10.
|Мёнье Тома
|0
|0
|11.
|Джованни Рейна
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрес Ферран
|4
|0.4
|2.
|Гюндоган Илкай
|3
|0.3
|3.
|Де Брёйне Кевин
|2
|0.2
|4.
|Фоден Фил
|2
|0.2
|5.
|Жезус Габриэль
|2
|0.2
|6.
|Агуэро Серхио
|2 (1)
|0.2
|7.
|Стерлинг Рахим
|1
|0.1
|8.
|Канселу Жоау
|1
|0.1
|9.
|Силва Бернарду
|1
|0.1
|10.
|Марез Рияд
|0
|0
|11.
|Аке Натан
|0
|0
|12.
|Нмеча Феликс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джан Эмре
|2
|0
|2.
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|3.
|Хуммельс Матс
|1
|0
|4.
|Делани Томас
|1
|0
|5.
|Морей Матеу
|1
|0
|6.
|Беллингхем Джуд
|1
|0
|7.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|2
|0
|2.
|Канселу Жоау
|2
|0
|3.
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|4.
|Уокер Кайл
|1
|0
|5.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|6.
|Родри Эрнандес
|1
|0
|7.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|8.
|Силва Бернарду
|1
|0
|9.
|Диаш Рубен
|1
|0
|10.
|Гарсия Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|Манчестер Сити
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +10 =4 -6Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Боруссия Д
Боруссия Д 2:0 Герта Боруссия Д 2:2 Севилья Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +18 =0 -2Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лестер 0:2 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Манчестер Сити
Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Манчестер Сити: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д 1:0 Манчестер Сити
Исход игры
Боруссия Д
20.7% (35)
Ничья
23.7% (40)
Манчестер Сити
55.6% (94)
Тотал 2.5
Больше
75.76% (125)
Меньше
24.24% (40)
Обе команды забьют
Да
92.12% (152)
Нет
7.88% (13)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
42% (71)
1:1 Ничья
16% (27)
2:1 Боруссия Д
14.2% (24)
2:2 Ничья
6.5% (11)
1:3 Манчестер Сити
5.3% (9)
0:1 Манчестер Сити
3.6% (6)
2:0 Боруссия Д
1.8% (3)
0:2 Манчестер Сити
1.8% (3)
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