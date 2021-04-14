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Боруссия Д
1:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Манчестер Сити
0'
1:0
15' Гол
Беллингхем Джуд
26'
35
Хитц
Mapвин
2
Морей
Матеу
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
22
Беллингхем
Джуд
23
Джан
Эмре
8
Дауд
Махмуд
36
Кнауфф
Ансгар
9
Холанн
Эрлинг
11
Ройс
Марко
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
11
Зинченко
Александр
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
26
Марез
Рияд
17
Де
Брёйне
Кевин
47
Фоден
Фил
Боруссия Д
4-3-3
Манчестер Сити
4-3-3

Ход матча

15'
Беллингхем Джуд
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 10 (1) 1
2. Санчо Джедон 2 (1) 0.2
3. Ройс Марко 1 0.1
4. Азар Торган 1 0.1
5. Беллингхем Джуд 1 0.1
6. Витсель Аксель 1 0.1
7. Пищек Лукаш 1 0.1
8. Геррейро Рафаэль 1 0.1
9. Дауд Махмуд 1 0.1
10. Мёнье Тома 0 0
11. Джованни Рейна 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Ферран 4 0.4
2. Гюндоган Илкай 3 0.3
3. Де Брёйне Кевин 2 0.2
4. Фоден Фил 2 0.2
5. Жезус Габриэль 2 0.2
6. Агуэро Серхио 2 (1) 0.2
7. Стерлинг Рахим 1 0.1
8. Канселу Жоау 1 0.1
9. Силва Бернарду 1 0.1
10. Марез Рияд 0 0
11. Аке Натан 0 0
12. Нмеча Феликс 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Джан Эмре 2 0
2. Холанн Эрлинг 2 0
3. Хуммельс Матс 1 0
4. Делани Томас 1 0
5. Морей Матеу 1 0
6. Беллингхем Джуд 1 0
7. Джованни Рейна 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 2 0
2. Канселу Жоау 2 0
3. Гюндоган Илкай 1 0
4. Уокер Кайл 1 0
5. Стерлинг Рахим 1 0
6. Родри Эрнандес 1 0
7. Лапорт Эмерик 1 0
8. Силва Бернарду 1 0
9. Диаш Рубен 1 0
10. Гарсия Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 5.56% (1) 22.22% (4) 27.78% (5) 11.11% (2) 11.11% (2) 22.22% (4)
 Манчестер Сити 11.11% (2) 27.78% (5) 5.56% (1) 5.56% (1) 16.67% (3) 33.33% (6)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Боруссия Д
Боруссия Д 2:0 Герта Боруссия Д 2:2 Севилья Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +18 =0 -2
Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лестер 0:2 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Манчестер Сити
Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Манчестер Сити: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лига чемпионов Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д Международный кубок чемпионов Боруссия Д 1:1 Манчестер Сити Международный кубок чемпионов Боруссия Д 1:0 Манчестер Сити Лига чемпионов
Манчестер Сити 1:1 Боруссия Д Лига чемпионов Боруссия Д 3:1 Манчестер Сити Товарищеские матчи
1/8 финала
0 Боруссия М
4 Манчестер Сити
4 Севилья
5 Боруссия Д
1 Аталанта
4 Реал Мадрид
0 РБ Лейпциг
4 Ливерпуль
2 Лацио
6 Бавария
2 Барселона
5 ПСЖ
4 Порту
4 Ювентус
0 Атлетико М
3 Челси
1/4 финала
2 Манчестер Сити
1 Боруссия Д
3 Реал Мадрид
1 Ливерпуль
3 Бавария
3 ПСЖ
1 Порту
2 Челси
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 27'
    "Манчестер Сити" снова перевёл надолго игру на чужую половину поля. Напряжённость у ворот хозяев нарастает.
  • Штанга
    26'
    Де Брёйне слева с линии штрафной площади пробил в ближнюю крестовину.
  • Угловой
    25'
    Следующий угловой удар Марез разыграл с партнёрами. Завершился "стандарт" дальним неточным ударом Уокера.
  • Угловой
    24'
    Марез от углового флага навесил на ближнюю штангу, где Холанн снова выбил мяч за пределы поля.
  • 23'
    Англичане слева прорвались в штрафную площадь хозяев, где переборщили с передачами и мяча лишились.
  • 22'
    Ройс не позволил Уокеру справа продвинуться вперёд.
  • 21'
    Пришлось менять мяч. Предыдущая сфера не выдержала напряжения и сдулась.
  • 20'
    Удар Мареза справа с двадцати пяти метров заблокировали соперники.
  • Угловой
    18'
    Ройс заработал угловой удар. Аканджи после навеса головой пробил по воротам, но уверенно сыграл Эдерсон.
  • Описание гола
    16'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    БЕЛЛИНГХЕМ!!! Холанн слева получил мяч в штрафную площади слева и откатил его на Дауда. Удар Махмуха с линии пришёлся в соперника, но отскок получился удачным для Беллингхема. Джуд с пятнадцати метров точно пробил в правую "девятку".
  • 16'
    Дауд слева прорвался в штрафную площадь, но соперники быстро оставили Махмуда без мяча.
  • 15'
    Марез на правом фланге не смог принять мяч и упустил его за боковую линию поля.
  • 14'
    Джан сделал длинный заброс вперёд. Эдерсон уверенно играет на выходе, забирая мяч в руки.
  • 12'
    "Боруссия" контролирует мяч в центре поля, но продвижение вперёд хозяевам даётся с трудом.
  • 11'
    Уокер в штрафной площади прервал длинный заброс вперёд Аканджи и сам выбил мяч к центральному кругу.
  • 10'
    "Манчестер Сити" активно прессингует соперника на чужой половине поля, не позволяя хозяевам развивать атаки.
  • 9'
    Дауд с девятнадцати метров пробил сильно, но мяч полетел точно в Эдерсона.
  • 8'
    Зинченко в центре поля сыграл на перехвате, но тут же сделал неточную передачу вперёд.
  • 7'
    "Манчестер Сити" контролирует мяч на левом фланге, но возможности сделать передачу в центр нет.
  • 6'
    Фоден на левом фланге не догнал мяч после немного сильной передачи от Гюндогана.
  • 5'
    Англичане подержали мяч на чужой половине поля без обостряющих передач вперёд.
  • Офсайд
    4'
    Увлеклись хозяева в чужой штрафной площади, и Ройс оказался в офсайде.
  • Фол, нарушение
    3'
    Силва на чужой половине поля нарушил правила.
  • 2'
    "Боруссия" играет в жёлтых футболках и чёрных трусах, "Манчестер Сити" - в голубых футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Сигнал Идуна Парк"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Боруссия Д 1:0 Манчестер Сити

Исход игры
Боруссия Д
20.7% (35)
Ничья
23.7% (40)
Манчестер Сити
55.6% (94)
Тотал 2.5
Больше
75.76% (125)
Меньше
24.24% (40)
Обе команды забьют
Да
92.12% (152)
Нет
7.88% (13)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
42% (71)
1:1 Ничья
16% (27)
2:1 Боруссия Д
14.2% (24)
2:2 Ничья
6.5% (11)
1:3 Манчестер Сити
5.3% (9)
0:1 Манчестер Сити
3.6% (6)
2:0 Боруссия Д
1.8% (3)
0:2 Манчестер Сити
1.8% (3)
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