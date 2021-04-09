  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Метц
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Лилль
0'
16' Желтая карточка
Фонте Жозе
0:0
17' Не забитый пенальти
Лейя-Исека Аарон
38'
16
Укидья
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
18
Сентонз
Фабьен
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
3
Юдоль
Матьё
10
Булая
Фарид
13
Гуйе
Ламин
24
Лейя-Исека
Аарон
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
18
Саншеш
Ренату
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
7
Бамба
Джонатан
10
Иконе
Жонатан
17
Йилмаз
Бурак
Метц
3-4-1-2
Лилль
4-4-2

Ход матча

16'
 
Фонте Жозе
17'
Лейя-Исека Аарон
0:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.19
2. Булая Фарид 5 0.16
3. Лейя-Исека Аарон 4 (2) 0.13
4. Яд Папа Ндиага 3 0.09
5. Нгетт Опа 3 0.09
6. Делен Тома 3 0.09
7. Вагнер да Силва 3 (2) 0.09
8. Гуйе Ламин 2 0.06
9. Сарр Пап 2 0.06
10. Маига Хабиб 1 0.03
11. Бойе Джон 1 0.03
12. Куяте Кики 1 0.03
13. Бронн Дилан 1 (1) 0.03
14. Юдоль Матьё 0 0
15. Эмброуз Тьерри 0 0
16. Ангбан Викторьен 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дэвид Джонатан 10 0.31
2. Йилмаз Бурак 9 (2) 0.28
3. Язиджи Юсуф 7 0.22
4. Бамба Джонатан 6 0.19
5. Иконе Жонатан 4 (1) 0.13
6. Араужо Луис 3 0.09
7. Фонте Жозе 3 0.09
8. Веа Тимоти 3 0.09
9. Шека 1 0.03
10. Саншеш Ренату 1 0.03
11. Челик Зеки 1 0.03
12. Брадарич Домагой 1 0.03
13. Андре Бенжамин 0 0
14. Лихаджи Исаак 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Бойе Джон 5 2
2. Сентонз Фабьен 8 0
3. Маига Хабиб 8 0
4. Куяте Кики 7 0
5. Булая Фарид 5 0
6. Лейя-Исека Аарон 4 0
7. Ангбан Викторьен 4 0
8. Делен Тома 4 0
9. Укидья Александр 2 1
10. Вагнер да Силва 3 0
11. Пажо Венсан 3 0
12. Сарр Пап 3 0
13. Яд Папа Ндиага 3 0
14. Юдоль Матьё 1 1
15. Фофана Мамаду 2 0
16. Эмброуз Тьерри 2 0
17. Бронн Дилан 2 0
18. Кайяр Марк-Орель 1 0
19. Мазиз Юссеф 1 0
20. Гуйе Ламин 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 7 0
2. Фонте Жозе 6 0
3. Шека 5 0
4. Челик Зеки 5 0
5. Джало Тьягу 3 1
6. Йилмаз Бурак 4 0
7. Араужо Луис 4 0
8. Брадарич Домагой 4 0
9. Саншеш Ренату 3 0
10. Мандава Рейнилду 1 1
11. Бамба Джонатан 2 0
12. Сумаре Бубакари 2 0
13. Ботман Свен 2 0
14. Сумаоро Адама 1 0
15. Пье Жереми 1 0
16. Меньян Майк 1 0
17. Веа Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 8.57% (3) 14.29% (5) 20% (7) 11.43% (4) 17.14% (6) 28.57% (10)
 Лилль 4.08% (2) 22.45% (11) 12.24% (6) 22.45% (11) 12.24% (6) 26.53% (13)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Метц 1:3 Ренн Ланс 2:2 Метц
Валансьен 0:4 Метц Метц 0:1 Анже Бордо 1:2 Метц Ницца 1:2 Метц Метц 1:2 Страсбург Амьен 1:2 Метц Сент-Этьен 1:0 Метц Метц 1:1 Монпелье Брест 2:4 Метц Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц Метц 2:0 Ланс Монпелье 0:2 Метц
Лилль Последние 20 матчей: +12 =3 -5
ПСЖ 0:1 Лилль Лилль 1:2 Ним ПСЖ 3:0 Лилль Монако 0:0 Лилль
Газелек Аяччо 1:3 Лилль Лилль 2:0 Марсель Лилль 1:1 Страсбург Аякс 2:1 Лилль Лорьян 1:4 Лилль Лилль 1:2 Аякс Лилль 0:0 Брест Дижон 0:1 Лилль Нант 0:2 Лилль Бордо 0:3 Лилль Лилль 1:0 Дижон Ренн 0:1 Лилль Лилль 2:1 Реймс Ним 0:1 Лилль Лилль 1:2 Анже Монпелье 2:3 Лилль

Последние игры между собой

Метц: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Лилль: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Лилль 1:0 Метц Лига 1 Лилль 0:0 Метц Лига 1 Лилль 3:1 Метц Лига 1 Метц 0:3 Лилль Лига 1
Лилль 0:2 Метц Лига 1 Метц 3:2 Лилль Лига 1 Метц 1:4 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Метц Лига 1 Лилль 1:1 Метц Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 32 19 10 3 51 - 19 67
2. ПСЖ Заявка 31 20 3 8 67 - 22 63
3. Монако Заявка 31 19 5 7 64 - 38 62
4. Лион Заявка 31 17 10 4 60 - 31 61
5. Ланс Заявка 31 13 10 8 47 - 43 49
6. Марсель Заявка 31 13 9 9 40 - 36 48
7. Ренн Заявка 31 12 9 10 39 - 35 45
8. Монпелье Заявка 31 12 9 10 49 - 50 45
9. Метц 0:0 Заявка 32 11 10 11 36 - 36 43
10. Ницца Заявка 31 12 6 13 41 - 42 42
11. Анже Заявка 31 11 8 12 34 - 44 41
12. Реймс Заявка 31 9 12 10 38 - 38 39
13. Сент-Этьен Заявка 31 9 9 13 32 - 46 36
14. Бордо Заявка 31 10 6 15 34 - 41 36
15. Страсбург Заявка 31 10 6 15 40 - 46 36
16. Брест Заявка 31 10 5 16 43 - 54 35
17. Лорьян Заявка 31 8 8 15 37 - 54 32
18. Ним Заявка 31 8 5 18 30 - 58 29
19. Нант Заявка 31 5 13 13 32 - 48 28
20. Дижон Заявка 31 2 9 20 20 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 16 10 5 1 36 - 17 35
2. Лилль 0:0 Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Марсель Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
6. Брест Заявка 15 8 2 5 29 - 25 26
7. Монпелье Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
8. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
9. Ланс Заявка 15 5 6 4 22 - 21 21
10. Ренн Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
11. Метц 0:0 Заявка 16 5 5 6 17 - 17 20
12. Реймс Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Анже Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
15. Ницца Заявка 15 5 2 8 19 - 25 17
16. Страсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
17. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 16 10 5 1 26 - 9 35
2. ПСЖ Заявка 15 10 2 3 32 - 11 32
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ницца Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
7. Ренн Заявка 16 6 6 4 22 - 16 24
8. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
9. Метц 0:0 Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 15 5 7 3 19 - 20 22
11. Сент-Этьен Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
12. Реймс Заявка 16 5 5 6 24 - 23 20
13. Марсель Заявка 15 5 5 5 15 - 18 20
14. Страсбург Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Бордо Заявка 15 5 2 8 19 - 23 17
16. Ним Заявка 15 5 2 8 13 - 27 17
17. Нант Заявка 15 3 5 7 16 - 23 14
18. Лорьян Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 15 2 3 10 15 - 31 9
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 38'
    Метц начинает контратаку
  • 38'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 37'
    Хорошую попытку сделал Саншеш Ренату. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 37'
    Отличные скиллы показывает Саншеш Ренату, обводя своих соперников
  • 36'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Лилль пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    36'
    Лейя-Исека Аарон из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Мандава Рейнилду заработал фол
  • 35'
    Контроль мяча: Метц: 53%, Лилль: 47%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 35'
    Иконе Жонатан не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    34'
    Маига Хабиб наказан за толчок Сумаре Бубакари
  • 34'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Маига Хабиб из команды Метц поставил подножку. Пострадал Иконе Жонатан
  • 32'
    Лилль контролирует мяч.
  • 32'
    Куяте Кики из команды Метц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    32'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 32'
    Бамба Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 32'
    So close! Удар головой нанес Маига Хабиб но мяч выбили с ленточки!
  • Угловой
    31'
    Гуйе Ламин из команды Метц подал угловой слева.
  • 31'
    Лейя-Исека Аарон мяч отрикошетил от ворот
  • 31'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья свистит. Андре Бенжамин атаковал сзади соперника. Это Лейя-Исека Аарон заработал своей команде штрафной
  • 30'
    Контроль мяча: Метц: 56%, Лилль: 44%.
  • 30'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    29'
    Андре Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 29'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 28'
    Лилль контролирует мяч.
  • 28'
    Саншеш Ренату из команды Лилль пасует в штрафную, но Укидья Александр выходит и ловит мяч.
  • 28'
    Лилль имеет хороший шанс забить.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 28'
    Сентонз Фабьен не смог попасть в створ ударом издали
  • Угловой
    28'
    Гуйе Ламин из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
  • 28'
    Челик Зеки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 27'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Метц пытается что-то создать.
  • 27'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Булая Фарид из команды Метц поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
  • 25'
    Контроль мяча: Метц: 60%, Лилль: 40%.
  • 25'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Метц контролирует мяч.
  • 24'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    24'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой слева.
  • 24'
    Бронн Дилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Травма, повреждение
    24'
    Пап Матар Сарр возвращается на поле.
  • 24'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    23'
    Ох, нехорошо это выглядит. Пап Матар Сарр получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    22'
    Пап Матар Сарр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 21'
    Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    21'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой слева.
  • 21'
    Юдоль Матьё из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 20'
    Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
  • 20'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Метц: 60%, Лилль: 40%.
  • 20'
    Метц контролирует мяч.
  • 19'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Бойе Джон из команды Метц играет слишком грубо. Саншеш Ренату оказался на газоне.
  • 18'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Лилль пытается что-то создать.
  • Описание гола
    17'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Лейя-Исека Аарон взялся за удар, но Меньян Майк заблокировал его!
  • Желтая карточка
    16'
    Фонте Жозе получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    16'
    ПЕНАЛЬТИ! - Фонте Жозе играет рукой в штрафной! Фонте Жозе вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 16'
    После проверки VAR судья изменил решение - Метц пробьет пенальти!
  • 15'
    Контроль мяча: Метц: 63%, Лилль: 37%.
  • 14'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 14'
    Бойе Джон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Маига Хабиб нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    12'
    Фонте Жозе из команды Лилль играет слишком грубо. Лейя-Исека Аарон оказался на газоне.
  • 12'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Сумаре Бубакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    11'
    Гуйе Ламин из команды Метц подал угловой справа.
  • 10'
    Гуйе Ламин из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Контроль мяча: Метц: 58%, Лилль: 42%.
  • 10'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Сентонз Фабьен из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Метц пытается что-то создать.
  • 9'
    Метц контролирует мяч.
  • 9'
    Сумаре Бубакари из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 9'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • Угловой
    9'
    Булая Фарид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 8'
    Пап Матар Сарр мяч отрикошетил от ворот
  • 8'
    Гуйе Ламин из команды Метц делает пас партнеру.
  • 8'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 7'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Булая Фарид из команды Метц попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Меньян Майк все равно смог отбить мяч.
  • 7'
    Метц пытается что-то создать.
  • 6'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль играет слишком грубо. Бойе Джон оказался на газоне.
  • 5'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 5'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 5'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Метц: 50%, Лилль: 50%.
  • 5'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Метц пытается что-то создать.
  • 4'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 3'
    Метц контролирует мяч.
  • Офсайд
    2'
    Иконе Жонатан из команды Лилль в офсайде
  • 2'
    Андре Бенжамин из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 2'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Метц 2.1% (3)
X 4.8% (7)
Лилль 93.2% (136)
Все прогнозы
2.43 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Лилль
7.30
3.88
1.95
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Метц 0:0 Лилль

Исход игры
Метц
2% (3)
Ничья
5.9% (9)
Лилль
92.1% (140)
Тотал 2.5
Больше
45.64% (68)
Меньше
54.36% (81)
Обе команды забьют
Да
49.66% (74)
Нет
50.34% (75)
Популярный счёт
1:2 Лилль
37.5% (57)
0:1 Лилль
30.3% (46)
0:2 Лилль
17.1% (26)
1:1 Ничья
4.6% (7)
1:3 Лилль
3.9% (6)
2:1 Метц
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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