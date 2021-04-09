Первый тайм

37' Хорошую попытку сделал Саншеш Ренату . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Отличные скиллы показывает Саншеш Ренату , обводя своих соперников

36' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Удар от ворот произведет Метц

35' Иконе Жонатан не смог попасть в створ ударом издали

34' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Куяте Кики из команды Метц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

32' Бамба Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' So close! Удар головой нанес Маига Хабиб но мяч выбили с ленточки!

31' Метц имеет хороший шанс забить.

30' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

29' Андре Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Лилль имеет хороший шанс забить.

28' Удар от ворот произведет Лилль

28' Сентонз Фабьен не смог попасть в створ ударом издали

28' Челик Зеки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Бронн Дилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Пап Матар Сарр возвращается на поле.

24' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Пап Матар Сарр получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Пап Матар Сарр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе

20' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

20' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Фонте Жозе получил желтую карточку от судьи

16' После проверки VAR судья изменил решение - Метц пробьет пенальти!

14' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

12' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Сумаре Бубакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Сумаре Бубакари из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

9' Удар от ворот произведет Лилль

9' Булая Фарид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Удар от ворот произведет Лилль

8' Пап Матар Сарр мяч отрикошетил от ворот

8' Метц имеет хороший шанс забить.

7' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Лилль

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Метц начинает с центра поля