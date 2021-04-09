Метц
0:2
Конец матча
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Лилль
16' Желтая карточкаФонте Жозе
0:0
17' Не забитый пенальтиЛейя-Исека Аарон
45' Желтая карточкаЙилмаз Бурак
0:1
60' ГолЙилмаз Бурак
65' Желтая карточкаКуяте Кики
76' Желтая карточкаСарр Пап
0:2
89' ГолЧелик Зеки
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
10
Булая
Фарид
13
Гуйе
Ламин
16
Меньян
Майк
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
-
13 Гуйе ЛаминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Асконе РоккоПолузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose Bica
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Ход матча
16'
17'
0:0
45'
60'
0:1
65'
76'
84'
89'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 7
-
10 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.19
|2.
|Булая Фарид
|5
|0.16
|3.
|Лейя-Исека Аарон
|4 (2)
|0.13
|4.
|Яд Папа Ндиага
|3
|0.09
|5.
|Нгетт Опа
|3
|0.09
|6.
|Делен Тома
|3
|0.09
|7.
|Вагнер да Силва
|3 (2)
|0.09
|8.
|Гуйе Ламин
|2
|0.06
|9.
|Сарр Пап
|2
|0.06
|10.
|Маига Хабиб
|1
|0.03
|11.
|Бойе Джон
|1
|0.03
|12.
|Куяте Кики
|1
|0.03
|13.
|Бронн Дилан
|1 (1)
|0.03
|14.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|15.
|Эмброуз Тьерри
|0
|0
|16.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|10 (2)
|0.31
|2.
|Дэвид Джонатан
|10
|0.31
|3.
|Язиджи Юсуф
|7
|0.22
|4.
|Бамба Джонатан
|6
|0.19
|5.
|Иконе Жонатан
|4 (1)
|0.13
|6.
|Араужо Луис
|3
|0.09
|7.
|Фонте Жозе
|3
|0.09
|8.
|Веа Тимоти
|3
|0.09
|9.
|Челик Зеки
|2
|0.06
|10.
|Шека
|1
|0.03
|11.
|Саншеш Ренату
|1
|0.03
|12.
|Брадарич Домагой
|1
|0.03
|13.
|Андре Бенжамин
|0
|0
|14.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бойе Джон
|5
|2
|2.
|Сентонз Фабьен
|8
|0
|3.
|Маига Хабиб
|8
|0
|4.
|Куяте Кики
|8
|0
|5.
|Булая Фарид
|5
|0
|6.
|Лейя-Исека Аарон
|4
|0
|7.
|Сарр Пап
|4
|0
|8.
|Ангбан Викторьен
|4
|0
|9.
|Делен Тома
|4
|0
|10.
|Укидья Александр
|2
|1
|11.
|Вагнер да Силва
|3
|0
|12.
|Пажо Венсан
|3
|0
|13.
|Яд Папа Ндиага
|3
|0
|14.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|15.
|Фофана Мамаду
|2
|0
|16.
|Эмброуз Тьерри
|2
|0
|17.
|Бронн Дилан
|2
|0
|18.
|Кайяр Марк-Орель
|1
|0
|19.
|Мазиз Юссеф
|1
|0
|20.
|Гуйе Ламин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андре Бенжамин
|7
|0
|2.
|Фонте Жозе
|6
|0
|3.
|Йилмаз Бурак
|5
|0
|4.
|Шека
|5
|0
|5.
|Челик Зеки
|5
|0
|6.
|Джало Тьягу
|3
|1
|7.
|Араужо Луис
|4
|0
|8.
|Брадарич Домагой
|4
|0
|9.
|Саншеш Ренату
|3
|0
|10.
|Мандава Рейнилду
|1
|1
|11.
|Бамба Джонатан
|2
|0
|12.
|Сумаре Бубакари
|2
|0
|13.
|Ботман Свен
|2
|0
|14.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|15.
|Пье Жереми
|1
|0
|16.
|Меньян Майк
|1
|0
|17.
|Веа Тимоти
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|8.57% (3)
|14.29% (5)
|20% (7)
|11.43% (4)
|17.14% (6)
|28.57% (10)
|Лилль
|4.08% (2)
|22.45% (11)
|12.24% (6)
|22.45% (11)
|12.24% (6)
|26.53% (13)
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +9 =4 -7Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Метц 1:3 Ренн Ланс 2:2 Метц
Лилль Последние 20 матчей: +12 =3 -5ПСЖ 0:1 Лилль Лилль 1:2 Ним ПСЖ 3:0 Лилль Монако 0:0 Лилль
Последние игры между собой
Метц: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Лилль: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|2:0 Заявка
|32
|20
|9
|3
|53 - 19
|69
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|31
|20
|3
|8
|67 - 22
|63
|3.
|Монако
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|64 - 38
|62
|4.
|Лион
|Заявка
|31
|17
|10
|4
|60 - 31
|61
|5.
|Ланс
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|47 - 43
|49
|6.
|Марсель
|Заявка
|31
|13
|9
|9
|40 - 36
|48
|7.
|Ренн
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|39 - 35
|45
|8.
|Монпелье
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|49 - 50
|45
|9.
|Метц
|0:2 Заявка
|32
|11
|9
|12
|36 - 38
|42
|10.
|Ницца
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|41 - 42
|42
|11.
|Анже
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|34 - 44
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|38 - 38
|39
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|32 - 46
|36
|14.
|Бордо
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|34 - 41
|36
|15.
|Страсбург
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|40 - 46
|36
|16.
|Брест
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|43 - 54
|35
|17.
|Лорьян
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|37 - 54
|32
|18.
|Ним
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|30 - 58
|29
|19.
|Нант
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|32 - 48
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|31
|2
|9
|20
|20 - 53
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|36 - 17
|35
|2.
|Лилль
|2:0 Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|35 - 11
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|6.
|Брест
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 25
|26
|7.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|30 - 30
|23
|8.
|Лорьян
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|9.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 21
|21
|10.
|Ренн
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 19
|21
|11.
|Метц
|0:2 Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 19
|19
|12.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 15
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 18
|19
|14.
|Анже
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|15.
|Ницца
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 25
|17
|16.
|Страсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|18.
|Нант
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 25
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|5 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|2:0 Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 9
|37
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 11
|32
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 15
|31
|4.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 22
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|6.
|Ницца
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 17
|25
|7.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 16
|24
|8.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 23
|23
|9.
|Метц
|0:2 Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|10.
|Монпелье
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 20
|22
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|12.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 23
|20
|13.
|Марсель
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 18
|20
|14.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|15.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 23
|17
|16.
|Ним
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 23
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 27
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 31
|9
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Метц 0:2 Лилль
Исход игры
Метц
2% (3)
Ничья
5.9% (9)
Лилль
92.1% (140)
Тотал 2.5
Больше
45.64% (68)
Меньше
54.36% (81)
Обе команды забьют
Да
49.66% (74)
Нет
50.34% (75)
Популярный счёт
1:2 Лилль
37.5% (57)
0:1 Лилль
30.3% (46)
0:2 Лилль
17.1% (26)
1:1 Ничья
4.6% (7)
1:3 Лилль
3.9% (6)
2:1 Метц
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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