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  3. Франция
Метц
0:2
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
16' Желтая карточка
Фонте Жозе
0:0
17' Не забитый пенальти
Лейя-Исека Аарон
45' Желтая карточка
Йилмаз Бурак
0:1
60' Гол
Йилмаз Бурак
65' Желтая карточка
Куяте Кики
76' Желтая карточка
Сарр Пап
0:2
89' Гол
Челик Зеки
90'+3
16
Укидья
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
18
Сентонз
Фабьен
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
3
Юдоль
Матьё
10
Булая
Фарид
13
Гуйе
Ламин
24
Лейя-Исека
Аарон
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
18
Саншеш
Ренату
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
7
Бамба
Джонатан
10
Иконе
Жонатан
17
Йилмаз
Бурак
Метц
3-4-1-2
Лилль
4-4-2

Ход матча

16'
 
Фонте Жозе
17'
Лейя-Исека Аарон
0:0
45'
 
Йилмаз Бурак
60'
0:1
Йилмаз Бурак
(Саншеш Ренату)
64'
Делен Тома
Юдоль Матьё
 
64'
Яд Папа Ндиага
Гуйе Ламин
 
65'
Куяте Кики
 
75'
 
Веа Тимоти
Иконе Жонатан
76'
Сарр Пап
 
84'
 
Шека
Андре Бенжамин
88'
 
Брадарич Домагой
Бамба Джонатан
89'
0:2
Челик Зеки
(Брадарич Домагой)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 7
  • 10 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.19
2. Булая Фарид 5 0.16
3. Лейя-Исека Аарон 4 (2) 0.13
4. Яд Папа Ндиага 3 0.09
5. Нгетт Опа 3 0.09
6. Делен Тома 3 0.09
7. Вагнер да Силва 3 (2) 0.09
8. Гуйе Ламин 2 0.06
9. Сарр Пап 2 0.06
10. Маига Хабиб 1 0.03
11. Бойе Джон 1 0.03
12. Куяте Кики 1 0.03
13. Бронн Дилан 1 (1) 0.03
14. Юдоль Матьё 0 0
15. Эмброуз Тьерри 0 0
16. Ангбан Викторьен 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 10 (2) 0.31
2. Дэвид Джонатан 10 0.31
3. Язиджи Юсуф 7 0.22
4. Бамба Джонатан 6 0.19
5. Иконе Жонатан 4 (1) 0.13
6. Араужо Луис 3 0.09
7. Фонте Жозе 3 0.09
8. Веа Тимоти 3 0.09
9. Челик Зеки 2 0.06
10. Шека 1 0.03
11. Саншеш Ренату 1 0.03
12. Брадарич Домагой 1 0.03
13. Андре Бенжамин 0 0
14. Лихаджи Исаак 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Бойе Джон 5 2
2. Сентонз Фабьен 8 0
3. Маига Хабиб 8 0
4. Куяте Кики 8 0
5. Булая Фарид 5 0
6. Лейя-Исека Аарон 4 0
7. Сарр Пап 4 0
8. Ангбан Викторьен 4 0
9. Делен Тома 4 0
10. Укидья Александр 2 1
11. Вагнер да Силва 3 0
12. Пажо Венсан 3 0
13. Яд Папа Ндиага 3 0
14. Юдоль Матьё 1 1
15. Фофана Мамаду 2 0
16. Эмброуз Тьерри 2 0
17. Бронн Дилан 2 0
18. Кайяр Марк-Орель 1 0
19. Мазиз Юссеф 1 0
20. Гуйе Ламин 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 7 0
2. Фонте Жозе 6 0
3. Йилмаз Бурак 5 0
4. Шека 5 0
5. Челик Зеки 5 0
6. Джало Тьягу 3 1
7. Араужо Луис 4 0
8. Брадарич Домагой 4 0
9. Саншеш Ренату 3 0
10. Мандава Рейнилду 1 1
11. Бамба Джонатан 2 0
12. Сумаре Бубакари 2 0
13. Ботман Свен 2 0
14. Сумаоро Адама 1 0
15. Пье Жереми 1 0
16. Меньян Майк 1 0
17. Веа Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 8.57% (3) 14.29% (5) 20% (7) 11.43% (4) 17.14% (6) 28.57% (10)
 Лилль 4.08% (2) 22.45% (11) 12.24% (6) 22.45% (11) 12.24% (6) 26.53% (13)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Метц 1:3 Ренн Ланс 2:2 Метц
Валансьен 0:4 Метц Метц 0:1 Анже Бордо 1:2 Метц Ницца 1:2 Метц Метц 1:2 Страсбург Амьен 1:2 Метц Сент-Этьен 1:0 Метц Метц 1:1 Монпелье Брест 2:4 Метц Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц Метц 2:0 Ланс Монпелье 0:2 Метц
Лилль Последние 20 матчей: +12 =3 -5
ПСЖ 0:1 Лилль Лилль 1:2 Ним ПСЖ 3:0 Лилль Монако 0:0 Лилль
Газелек Аяччо 1:3 Лилль Лилль 2:0 Марсель Лилль 1:1 Страсбург Аякс 2:1 Лилль Лорьян 1:4 Лилль Лилль 1:2 Аякс Лилль 0:0 Брест Дижон 0:1 Лилль Нант 0:2 Лилль Бордо 0:3 Лилль Лилль 1:0 Дижон Ренн 0:1 Лилль Лилль 2:1 Реймс Ним 0:1 Лилль Лилль 1:2 Анже Монпелье 2:3 Лилль

Последние игры между собой

Метц: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Лилль: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Лилль 1:0 Метц Лига 1 Лилль 0:0 Метц Лига 1 Лилль 3:1 Метц Лига 1 Метц 0:3 Лилль Лига 1
Лилль 0:2 Метц Лига 1 Метц 3:2 Лилль Лига 1 Метц 1:4 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Метц Лига 1 Лилль 1:1 Метц Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 2:0 Заявка 32 20 9 3 53 - 19 69
2. ПСЖ Заявка 31 20 3 8 67 - 22 63
3. Монако Заявка 31 19 5 7 64 - 38 62
4. Лион Заявка 31 17 10 4 60 - 31 61
5. Ланс Заявка 31 13 10 8 47 - 43 49
6. Марсель Заявка 31 13 9 9 40 - 36 48
7. Ренн Заявка 31 12 9 10 39 - 35 45
8. Монпелье Заявка 31 12 9 10 49 - 50 45
9. Метц 0:2 Заявка 32 11 9 12 36 - 38 42
10. Ницца Заявка 31 12 6 13 41 - 42 42
11. Анже Заявка 31 11 8 12 34 - 44 41
12. Реймс Заявка 31 9 12 10 38 - 38 39
13. Сент-Этьен Заявка 31 9 9 13 32 - 46 36
14. Бордо Заявка 31 10 6 15 34 - 41 36
15. Страсбург Заявка 31 10 6 15 40 - 46 36
16. Брест Заявка 31 10 5 16 43 - 54 35
17. Лорьян Заявка 31 8 8 15 37 - 54 32
18. Ним Заявка 31 8 5 18 30 - 58 29
19. Нант Заявка 31 5 13 13 32 - 48 28
20. Дижон Заявка 31 2 9 20 20 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 16 10 5 1 36 - 17 35
2. Лилль 2:0 Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Марсель Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
6. Брест Заявка 15 8 2 5 29 - 25 26
7. Монпелье Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
8. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
9. Ланс Заявка 15 5 6 4 22 - 21 21
10. Ренн Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
11. Метц 0:2 Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
12. Реймс Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Анже Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
15. Ницца Заявка 15 5 2 8 19 - 25 17
16. Страсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
17. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 2:0 Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 15 10 2 3 32 - 11 32
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ницца Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
7. Ренн Заявка 16 6 6 4 22 - 16 24
8. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
9. Метц 0:2 Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 15 5 7 3 19 - 20 22
11. Сент-Этьен Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
12. Реймс Заявка 16 5 5 6 24 - 23 20
13. Марсель Заявка 15 5 5 5 15 - 18 20
14. Страсбург Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Бордо Заявка 15 5 2 8 19 - 23 17
16. Ним Заявка 15 5 2 8 13 - 27 17
17. Нант Заявка 15 3 5 7 16 - 23 14
18. Лорьян Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 15 2 3 10 15 - 31 9
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Метц: 49%, Лилль: 51%.
  • Желтая карточка
    48'
    Йилмаз Бурак получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    48'
    Безумный фол. Йилмаз Бурак грубо играет против соперника. Пострадал Сентонз Фабьен
  • 47'
    Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    47'
    Бамба Джонатан наказан за толчок Пап Матар Сарр
  • 46'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 46'
    Йилмаз Бурак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    46'
    Гуйе Ламин из команды Метц подал угловой слева.
  • 45'
    Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 45'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Метц: 49%, Лилль: 51%.
  • 44'
    Метц пытается что-то создать.
  • 44'
    Сумаре Бубакари нанес удар головой, но Укидья Александр спокойно отбил мяч.
  • 44'
    Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Куяте Кики из команды Метц поставил подножку. Пострадал Йилмаз Бурак
  • 43'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    42'
    Маига Хабиб из команды Метц опасно и грубо сыграл. Иконе Жонатан пострадал.
  • 41'
    Метц пытается что-то создать.
  • Офсайд
    41'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль в офсайде
  • 40'
    Контроль мяча: Метц: 49%, Лилль: 51%.
  • 40'
    Челик Зеки пробует нанести удар издали, но Укидья Александр держит все под контролем
  • 40'
    Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
  • 39'
    Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Челик Зеки из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Булая Фарид
  • 38'
    Метц начинает контратаку
  • 38'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 37'
    Хорошую попытку сделал Саншеш Ренату. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 37'
    Отличные скиллы показывает Саншеш Ренату, обводя своих соперников
  • 36'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Лилль пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    36'
    Лейя-Исека Аарон из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Мандава Рейнилду заработал фол
  • 35'
    Контроль мяча: Метц: 53%, Лилль: 47%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 35'
    Иконе Жонатан не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    34'
    Маига Хабиб наказан за толчок Сумаре Бубакари
  • 34'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Маига Хабиб из команды Метц поставил подножку. Пострадал Иконе Жонатан
  • 32'
    Лилль контролирует мяч.
  • 32'
    Куяте Кики из команды Метц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    32'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 32'
    Бамба Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 32'
    So close! Удар головой нанес Маига Хабиб но мяч выбили с ленточки!
  • Угловой
    31'
    Гуйе Ламин из команды Метц подал угловой слева.
  • 31'
    Лейя-Исека Аарон мяч отрикошетил от ворот
  • 31'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья свистит. Андре Бенжамин атаковал сзади соперника. Это Лейя-Исека Аарон заработал своей команде штрафной
  • 30'
    Контроль мяча: Метц: 56%, Лилль: 44%.
  • 30'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    29'
    Андре Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 29'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 28'
    Лилль контролирует мяч.
  • 28'
    Саншеш Ренату из команды Лилль пасует в штрафную, но Укидья Александр выходит и ловит мяч.
  • 28'
    Лилль имеет хороший шанс забить.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 28'
    Сентонз Фабьен не смог попасть в створ ударом издали
  • Угловой
    28'
    Гуйе Ламин из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
  • 28'
    Челик Зеки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 27'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Метц пытается что-то создать.
  • 27'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Булая Фарид из команды Метц поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
  • 25'
    Контроль мяча: Метц: 60%, Лилль: 40%.
  • 25'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Метц контролирует мяч.
  • 24'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    24'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой слева.
  • 24'
    Бронн Дилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Травма, повреждение
    24'
    Пап Матар Сарр возвращается на поле.
  • 24'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    23'
    Ох, нехорошо это выглядит. Пап Матар Сарр получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    22'
    Пап Матар Сарр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 21'
    Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    21'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой слева.
  • 21'
    Юдоль Матьё из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 20'
    Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
  • 20'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Метц: 60%, Лилль: 40%.
  • 20'
    Метц контролирует мяч.
  • 19'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Бойе Джон из команды Метц играет слишком грубо. Саншеш Ренату оказался на газоне.
  • 18'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Лилль пытается что-то создать.
  • Описание гола
    17'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Лейя-Исека Аарон взялся за удар, но Меньян Майк заблокировал его!
  • Желтая карточка
    16'
    Фонте Жозе получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    16'
    ПЕНАЛЬТИ! - Фонте Жозе играет рукой в штрафной! Фонте Жозе вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 16'
    После проверки VAR судья изменил решение - Метц пробьет пенальти!
  • 15'
    Контроль мяча: Метц: 63%, Лилль: 37%.
  • 14'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 14'
    Бойе Джон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Маига Хабиб нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    12'
    Фонте Жозе из команды Лилль играет слишком грубо. Лейя-Исека Аарон оказался на газоне.
  • 12'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Сумаре Бубакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    11'
    Гуйе Ламин из команды Метц подал угловой справа.
  • 10'
    Гуйе Ламин из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Контроль мяча: Метц: 58%, Лилль: 42%.
  • 10'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Сентонз Фабьен из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Метц пытается что-то создать.
  • 9'
    Метц контролирует мяч.
  • 9'
    Сумаре Бубакари из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 9'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • Угловой
    9'
    Булая Фарид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 8'
    Пап Матар Сарр мяч отрикошетил от ворот
  • 8'
    Гуйе Ламин из команды Метц делает пас партнеру.
  • 8'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 7'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Булая Фарид из команды Метц попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Меньян Майк все равно смог отбить мяч.
  • 7'
    Метц пытается что-то создать.
  • 6'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль играет слишком грубо. Бойе Джон оказался на газоне.
  • 5'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 5'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 5'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Метц: 50%, Лилль: 50%.
  • 5'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Метц пытается что-то создать.
  • 4'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 3'
    Метц контролирует мяч.
  • Офсайд
    2'
    Иконе Жонатан из команды Лилль в офсайде
  • 2'
    Андре Бенжамин из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 2'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Метц 2% (3)
X 5.9% (9)
Лилль 92.1% (140)
Все прогнозы
2.43 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Метц 0:2 Лилль

Исход игры
Метц
2% (3)
Ничья
5.9% (9)
Лилль
92.1% (140)
Тотал 2.5
Больше
45.64% (68)
Меньше
54.36% (81)
Обе команды забьют
Да
49.66% (74)
Нет
50.34% (75)
Популярный счёт
1:2 Лилль
37.5% (57)
0:1 Лилль
30.3% (46)
0:2 Лилль
17.1% (26)
1:1 Ничья
4.6% (7)
1:3 Лилль
3.9% (6)
2:1 Метц
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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