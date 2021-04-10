Томассон нарушает правила в штрафной парижан. Судья был рядом.

Ответ гостей через левый край поля завершается дальним ударом Мбаппе. Мяч летит на пустые трибуны.

Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.

Странно, что до сих пор в игре Льенар, который совершенно ничем не отметился за весь матч и был абсолютно незаметен.

Неожиданно, Навас на второй тайм не вышел. Вместо него теперь в воротах "ПСЖ" Серхио Рико.

"Страсбург" старается хоть что-то организовать в атаке, но ноги не слушаются. Сложно при 0:3 созидать.

Пока команды далеко от центра поля не отходят. Решили не спешить с развитием событий.

Первый тайм

— Перерыв! "Страсбург" - "ПСЖ" 0:3.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! Кин!!!

Кин принимает мяч в штрафной и сразу же бьёт точно в цель. Голевая на счету Мбаппе.

44' Чем ближе концовка тайма, тем как-то степеннее и вальяжнее играют футболисты. Возможно, уже подустали.

43' Хозяева перекочевали на чужую половину поля и развернули там бурную деятельность. Получается пока, правда, мало. Вот сейчас, например, Льенар в офсайд залез.

42' А вот и быстрая атака гостей с завершающим ударом через себя от Мбаппе, только вот мяч летит далеко от цели.

41' "ПСЖ" под прессингом вынужден приходить в себя, катает мяч в центре поля, пытается найти способ перейти в атаку.

40' Подопечные Тьерри Лоре очень грамотно накрывают на чужой половине - мы уже давно не видели "ПСЖ" в позиционной атаке или просто с мячом дольше, чем на секунд 15-20. Душат гостей.

39' Контролируют опять мяч хозяева, но остроты у ворот Наваса пока не возникает и близко.

38' "Страсбург" вновь получает мяч и начинает медленно прижимать "ПСЖ" к воротам. Настолько медленно, что соперник практически не отступает.

37' Два подряд угловых подали хозяева, но толку от этого факта никакого.

36' Угловой у ворот "ПСЖ", следует подача, но столичные защитники легко отбиваются от этого корнера.

34' Не сказать, что специально инициативу отдали сопернику гости. Прессингуют, поддавливают, но мяч все же чаще у хозяев сейчас.

33' Теперь уже может себе позволить пижонство "ПСЖ", пошли в ход забегания, пятки и прочие футбольные фокусы.

32' "ПСЖ" отвечает неточным забросом в адрес Кина в штрафную. Форвард не сделал рывок в нужную зону.

31' Гильберт своей подачей с правого фланга нашел голову Диалло, который пробил с линии вратарской, только вот мяч просвистел рядом со штангой.

30' Не отдает мяч "ПСЖ", а футболисты "Страсбурга" лениво изображают прессинг.

29' Кин получает по ногам у центральной линии поля.

28' А вот теперь заметно, что "Страсбург" в легком шоке от происходящего. Никакого белого флага мы конечно не увидим, но сейчас шансы "ПСЖ" на итоговую победу очень хороши.

27' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Сарабия!!!

Сарабия всё сделал сам, получил мяч у линии штрафной, прошел дальше, а затем покатил мяч мимо Селса

26' Беллегард получает по ногам у центрального круга.

25' Маурисио Почеттино в отличие от своего коллеги спокойно сидит на скамейке и с ленцой посматривает на поле.

24' Уверенно всё-таки обороняется "ПСЖ". Парижане контролируют мяч, но на дальних рубежах.

23' Диалло в очевидном офсайде оказался.

22' Мяч держится в центре поля, никуда не могут продвинуться ни одни, ни другие. Много потерь, очень плотная игра.

21' Первый угловой заработали хозяева. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.

20' А Тьерри Лоре призывает своих ребят не расстраиваться, подбадривает их, хорошо настроен. Молодец.

19' Долго возит "Страсбург" мяч, отыскивая свободную зону. Но попытки просунуться вперед не дают результата.

18' Эррера получает толчок в спину. Жереми Пиньяр останавливает игру.

17' И продолжаются атаки "ПСЖ". "Страсбург" очень старается, но банально не успевает за передвижением столичных игроков.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Мбаппе!!!

Мбаппе в своём фирменном стиле легко обыграл защитника, после чего с левого угла вратарской отправил мяч между ног Селса.

15' "ПСЖ" добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей.

14' Продолжают перекатывать мяч игроки "ПСЖ" с фланга на фланг, находясь в поисках слабого места соперника.

13' Новая попытка "ПСЖ" проникнуть к воротам даже до штрафной не дошла. Селсу скучновато.

12' Первый угловой зарабатывают игроки "ПСЖ". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.

11' Гости перешли рубикон в виде центрального круга, но ошибка в поперечной передаче едва не стоила им опасной контратаки.

10' Решается на дальний удар Томассон, после его выстрела мяч попадает в штангу. Повезло сейчас гостям.

9' Вратарям пока приходится часто играть только ногами. Необходимости спасать пока не возникало.

8' Нет пока моментов. Гости пытаются давить, однако игроки соперника дисциплинированно действуют в обороне.

7' Сарабия наносит первый удар по воротам в нашей игре. Только вот мяч летит далеко от цели.

6' Беллегард размял своей подачей Наваса. Очень высоко, шансов зацепиться у игроков атаки не было.

5' Позиционная борьба в центре поля вряд ли закончится быстро. Пока остается наслаждаться тактической борьбой.

4' Баккер упускает мяч на левом фланге атаки. Аут в пользу хозяев поля.

3' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Жереми Пиньяра, фиксирует он первый в матче офсайд. Туда забрался Диалло.

2' На правах очевидного фаворита гости активнее идут вперед в эти стартовые минуты.

1' "Страсбург" проводит матч в комплекте формы синего цвета, в бордовой футболисты гостей.