  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Страсбург
0:3
Второй тайм: 52'

Стадион:
ПСЖ
0'
0:1
16' Гол
Мбаппе Килиан
0:2
27' Гол
Сарабия Пабло
0:3
45' Гол
Кин Мойзе
52'
1
Селс
Матц
4
Гильберт
Фредерик
5
Коне
Ламин
13
Митрович
Стефан
19
Каси
Антони
27
Сиссоко
Ибраима
6
Аолу
Жан-Эде
17
Беллегард
Жан-Рикнер
26
Томассон
Адриен
11
Льенар
Димитри
28
Диалло
Хабиб
1
Навас
Кейлор
4
Керер
Тило
15
Данилу
Перейра
3
Кимпембе
Преснел
25
Баккер
Митчел
8
Паредес
Леандро
21
Эррера
Андер
19
Сарабия
Пабло
12
Рафинья
Алькантара
7
Мбаппе
Килиан
18
Кин
Мойзе
Страсбург
4-3-1-2
ПСЖ
4-2-3-1

Ход матча

16'
0:1
Мбаппе Килиан
(Паредес Леандро)
27'
0:2
Сарабия Пабло
(Данилу Перейра)
45'
0:3
Кин Мойзе
(Мбаппе Килиан)
46'
 
Рико Серхио
Навас Кейлор

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 12 (4) 0.38
2. Диалло Хабиб 8 (1) 0.25
3. Томассон Адриен 5 0.16
4. Лала Кенни 3 (3) 0.09
5. Аолу Жан-Эде 2 0.06
6. Шахири Мехди 2 0.06
7. Гильберт Фредерик 1 0.03
8. Льенар Димитри 1 (1) 0.03
9. Симакан Мохамед 1 0.03
10. Коне Ламин 1 0.03
11. Митрович Стефан 1 0.03
12. Беллегард Жан-Рикнер 1 0.03
13. Зохи Кевин 1 0.03
14. Уорис Маджид 1 (1) 0.03
15. Каси Антони 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 21 (5) 0.66
2. Кин Мойзе 12 0.38
3. Сарабия Пабло 6 0.19
4. Неймар 6 (3) 0.19
5. Ди Мария Анхель 5 0.16
6. Икарди Мауро 5 0.16
7. Дракслер Юлиан 4 0.13
8. Гуэйе Идрисса 2 0.06
9. Флоренци Алессандро 2 0.06
10. Данилу Перейра 2 0.06
11. Дагба Колин 1 0.03
12. Кюрзава Левен 1 0.03
13. Эррера Андер 1 0.03
14. Маркиньос Маркос 1 0.03
15. Пембеле Тимоте 1 0.03
16. Рафинья Алькантара 0 0
17. Верратти Марко 0 0
18. Паредес Леандро 0 0
19. Баккер Митчел 0 0
20. Диалло Абду 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Аолу Жан-Эде 7 0
2. Томассон Адриен 5 1
3. Джику Александр 6 0
4. Сиссоко Ибраима 6 0
5. Ажорк Людовик 5 0
6. Митрович Стефан 3 1
7. Беллегард Жан-Рикнер 3 0
8. Коне Ламин 2 0
9. Гильберт Фредерик 2 0
10. Льенар Димитри 2 0
11. Симакан Мохамед 2 0
12. Кавасима Эйдзи 1 0
13. Кароль Лионель 1 0
14. Прчич Саньин 1 0
15. Лала Кенни 1 0
16. Диалло Хабиб 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 5 2
2. Паредес Леандро 6 1
3. Диалло Абду 2 2
4. Верратти Марко 5 0
5. Кимпембе Преснел 5 0
6. Кюрзава Левен 3 1
7. Мбаппе Килиан 4 0
8. Гуэйе Идрисса 3 0
9. Дракслер Юлиан 3 0
10. Данилу Перейра 3 0
11. Кин Мойзе 3 0
12. Дагба Колин 3 0
13. Сарабия Пабло 2 0
14. Рафинья Алькантара 2 0
15. Бернат Хуан 2 0
16. Эррера Андер 2 0
17. Керер Тило 2 0
18. Ди Мария Анхель 1 0
19. Флоренци Алессандро 1 0
20. Икарди Мауро 1 0
21. Маркиньос Маркос 1 0
22. Баккер Митчел 1 0
23. Пембеле Тимоте 1 0
24. Руис-Атиль Кайс 1 0
25. Фадига Бандиугу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 5% (2) 30% (12) 22.5% (9) 10% (4) 10% (4) 22.5% (9)
 ПСЖ 10.45% (7) 17.91% (12) 17.91% (12) 13.43% (9) 14.93% (10) 25.37% (17)

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Бордо 2:3 Страсбург Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс Ренн 1:0 Страсбург
Страсбург 1:0 Монако Лилль 1:1 Страсбург Страсбург 0:0 Анже Метц 1:2 Страсбург Страсбург 0:2 Монпелье Лион 3:0 Страсбург Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Бавария 2:3 ПСЖ ПСЖ 0:1 Лилль Лион 2:4 ПСЖ ПСЖ 3:0 Лилль
ПСЖ 1:2 Нант ПСЖ 1:1 Барселона Брест 0:3 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 0:2 Монако Барселона 1:4 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ницца Кан 0:1 ПСЖ Марсель 0:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
ПСЖ: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
ПСЖ 4:0 Страсбург Лига 1 ПСЖ 1:0 Страсбург Лига 1 ПСЖ 2:2 Страсбург Лига 1 ПСЖ 2:0 Страсбург Кубок
Страсбург 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:2 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:4 ПСЖ Кубок лиги Страсбург 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:2 ПСЖ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 32 20 9 3 53 - 19 69
2. ПСЖ 3:0 Заявка 32 21 3 8 70 - 22 66
3. Монако Заявка 31 19 5 7 64 - 38 62
4. Лион Заявка 31 17 10 4 60 - 31 61
5. Ланс Заявка 31 13 10 8 47 - 43 49
6. Марсель Заявка 31 13 9 9 40 - 36 48
7. Ренн Заявка 31 12 9 10 39 - 35 45
8. Монпелье Заявка 31 12 9 10 49 - 50 45
9. Метц Заявка 32 11 9 12 36 - 38 42
10. Ницца Заявка 31 12 6 13 41 - 42 42
11. Анже Заявка 31 11 8 12 34 - 44 41
12. Реймс Заявка 31 9 12 10 38 - 38 39
13. Сент-Этьен Заявка 31 9 9 13 32 - 46 36
14. Бордо Заявка 31 10 6 15 34 - 41 36
15. Страсбург 0:3 Заявка 32 10 6 16 40 - 49 36
16. Брест Заявка 31 10 5 16 43 - 54 35
17. Лорьян Заявка 31 8 8 15 37 - 54 32
18. Ним Заявка 31 8 5 18 30 - 58 29
19. Нант Заявка 31 5 13 13 32 - 48 28
20. Дижон Заявка 31 2 9 20 20 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 16 10 5 1 36 - 17 35
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ 3:0 Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Марсель Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
6. Брест Заявка 15 8 2 5 29 - 25 26
7. Монпелье Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
8. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
9. Ланс Заявка 15 5 6 4 22 - 21 21
10. Ренн Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
11. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
12. Реймс Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Анже Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
15. Ницца Заявка 15 5 2 8 19 - 25 17
16. Страсбург 0:3 Заявка 16 4 4 8 16 - 22 16
17. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ 3:0 Заявка 16 11 2 3 35 - 11 35
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ницца Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
7. Ренн Заявка 16 6 6 4 22 - 16 24
8. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
9. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 15 5 7 3 19 - 20 22
11. Сент-Этьен Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
12. Реймс Заявка 16 5 5 6 24 - 23 20
13. Марсель Заявка 15 5 5 5 15 - 18 20
14. Страсбург 0:3 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Бордо Заявка 15 5 2 8 19 - 23 17
16. Ним Заявка 15 5 2 8 13 - 27 17
17. Нант Заявка 15 3 5 7 16 - 23 14
18. Лорьян Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 15 2 3 10 15 - 31 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 54'
    Странно, что до сих пор в игре Льенар, который совершенно ничем не отметился за весь матч и был абсолютно незаметен.
  • 53'
    Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.
  • 52'
    Ответ гостей через левый край поля завершается дальним ударом Мбаппе. Мяч летит на пустые трибуны.
  • Фол, нарушение
    51'
    Томассон нарушает правила в штрафной парижан. Судья был рядом.
  • Угловой
    50'
    Атака "Страсбурга" завершается первым угловым во втором тайме. Подача углового получилась неудачной, игроки гостей замысел соперника раскусили.
  • 49'
    Пока команды далеко от центра поля не отходят. Решили не спешить с развитием событий.
  • 48'
    "Страсбург" старается хоть что-то организовать в атаке, но ноги не слушаются. Сложно при 0:3 созидать.
  • Замена
    47'
    Неожиданно, Навас на второй тайм не вышел. Вместо него теперь в воротах "ПСЖ" Серхио Рико. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Страсбург" - "ПСЖ" 0:3.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! Кин!!!
    Кин принимает мяч в штрафной и сразу же бьёт точно в цель. Голевая на счету Мбаппе.
  • 44'
    Чем ближе концовка тайма, тем как-то степеннее и вальяжнее играют футболисты. Возможно, уже подустали.
  • Офсайд
    43'
    Хозяева перекочевали на чужую половину поля и развернули там бурную деятельность. Получается пока, правда, мало. Вот сейчас, например, Льенар в офсайд залез.
  • 42'
    А вот и быстрая атака гостей с завершающим ударом через себя от Мбаппе, только вот мяч летит далеко от цели.
  • 41'
    "ПСЖ" под прессингом вынужден приходить в себя, катает мяч в центре поля, пытается найти способ перейти в атаку.
  • 40'
    Подопечные Тьерри Лоре очень грамотно накрывают на чужой половине - мы уже давно не видели "ПСЖ" в позиционной атаке или просто с мячом дольше, чем на секунд 15-20. Душат гостей.
  • 39'
    Контролируют опять мяч хозяева, но остроты у ворот Наваса пока не возникает и близко.
  • 38'
    "Страсбург" вновь получает мяч и начинает медленно прижимать "ПСЖ" к воротам. Настолько медленно, что соперник практически не отступает.
  • Угловой
    37'
    Два подряд угловых подали хозяева, но толку от этого факта никакого.
  • Угловой
    36'
    Угловой у ворот "ПСЖ", следует подача, но столичные защитники легко отбиваются от этого корнера.
  • 34'
    Не сказать, что специально инициативу отдали сопернику гости. Прессингуют, поддавливают, но мяч все же чаще у хозяев сейчас.
  • 33'
    Теперь уже может себе позволить пижонство "ПСЖ", пошли в ход забегания, пятки и прочие футбольные фокусы.
  • 32'
    "ПСЖ" отвечает неточным забросом в адрес Кина в штрафную. Форвард не сделал рывок в нужную зону.
  • Опасный момент
    31'
    Гильберт своей подачей с правого фланга нашел голову Диалло, который пробил с линии вратарской, только вот мяч просвистел рядом со штангой.
  • 30'
    Не отдает мяч "ПСЖ", а футболисты "Страсбурга" лениво изображают прессинг.
  • Фол, нарушение
    29'
    Кин получает по ногам у центральной линии поля.
  • 28'
    А вот теперь заметно, что "Страсбург" в легком шоке от происходящего. Никакого белого флага мы конечно не увидим, но сейчас шансы "ПСЖ" на итоговую победу очень хороши.
  • Описание гола
    27'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Сарабия!!!
    Сарабия всё сделал сам, получил мяч у линии штрафной, прошел дальше, а затем покатил мяч мимо Селса
  • Фол, нарушение
    26'
    Беллегард получает по ногам у центрального круга.
  • 25'
    Маурисио Почеттино в отличие от своего коллеги спокойно сидит на скамейке и с ленцой посматривает на поле.
  • 24'
    Уверенно всё-таки обороняется "ПСЖ". Парижане контролируют мяч, но на дальних рубежах.
  • Офсайд
    23'
    Диалло в очевидном офсайде оказался.
  • 22'
    Мяч держится в центре поля, никуда не могут продвинуться ни одни, ни другие. Много потерь, очень плотная игра.
  • Угловой
    21'
    Первый угловой заработали хозяева. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.
  • 20'
    А Тьерри Лоре призывает своих ребят не расстраиваться, подбадривает их, хорошо настроен. Молодец.
  • 19'
    Долго возит "Страсбург" мяч, отыскивая свободную зону. Но попытки просунуться вперед не дают результата.
  • Фол, нарушение
    18'
    Эррера получает толчок в спину. Жереми Пиньяр останавливает игру.
  • 17'
    И продолжаются атаки "ПСЖ". "Страсбург" очень старается, но банально не успевает за передвижением столичных игроков.
  • Описание гола
    16'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Мбаппе!!!
    Мбаппе в своём фирменном стиле легко обыграл защитника, после чего с левого угла вратарской отправил мяч между ног Селса.
  • Угловой
    15'
    "ПСЖ" добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей.
  • 14'
    Продолжают перекатывать мяч игроки "ПСЖ" с фланга на фланг, находясь в поисках слабого места соперника.
  • 13'
    Новая попытка "ПСЖ" проникнуть к воротам даже до штрафной не дошла. Селсу скучновато.
  • Угловой
    12'
    Первый угловой зарабатывают игроки "ПСЖ". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • 11'
    Гости перешли рубикон в виде центрального круга, но ошибка в поперечной передаче едва не стоила им опасной контратаки.
  • Штанга
    10'
    Решается на дальний удар Томассон, после его выстрела мяч попадает в штангу. Повезло сейчас гостям.
  • 9'
    Вратарям пока приходится часто играть только ногами. Необходимости спасать пока не возникало.
  • 8'
    Нет пока моментов. Гости пытаются давить, однако игроки соперника дисциплинированно действуют в обороне.
  • 7'
    Сарабия наносит первый удар по воротам в нашей игре. Только вот мяч летит далеко от цели.
  • 6'
    Беллегард размял своей подачей Наваса. Очень высоко, шансов зацепиться у игроков атаки не было.
  • 5'
    Позиционная борьба в центре поля вряд ли закончится быстро. Пока остается наслаждаться тактической борьбой.
  • 4'
    Баккер упускает мяч на левом фланге атаки. Аут в пользу хозяев поля.
  • Офсайд
    3'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Жереми Пиньяра, фиксирует он первый в матче офсайд. Туда забрался Диалло.
  • 2'
    На правах очевидного фаворита гости активнее идут вперед в эти стартовые минуты.
  • 1'
    "Страсбург" проводит матч в комплекте формы синего цвета, в бордовой футболисты гостей. 
  • Первый тайм начался
    Матч начался!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Страсбург 0:3 ПСЖ онлайн

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Прогнозы на матч Страсбург 0:3 ПСЖ

Исход игры
Страсбург
2% (3)
Ничья
4.7% (7)
ПСЖ
93.3% (140)
Тотал 2.5
Больше
63.7% (93)
Меньше
36.3% (53)
Обе команды забьют
Да
59.59% (87)
Нет
40.41% (59)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
30.7% (46)
0:2 ПСЖ
22% (33)
1:3 ПСЖ
21.3% (32)
0:1 ПСЖ
8% (12)
0:3 ПСЖ
7.3% (11)
1:1 Ничья
4% (6)
1:0 Страсбург
1.3% (2)
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