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Страсбург
 
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Стадион:
ПСЖ

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 12 (4) 0.39
2. Диалло Хабиб 8 (1) 0.26
3. Томассон Адриен 5 0.16
4. Лала Кенни 3 (3) 0.1
5. Аолу Жан-Эде 2 0.06
6. Шахири Мехди 2 0.06
7. Гильберт Фредерик 1 0.03
8. Льенар Димитри 1 (1) 0.03
9. Симакан Мохамед 1 0.03
10. Коне Ламин 1 0.03
11. Митрович Стефан 1 0.03
12. Беллегард Жан-Рикнер 1 0.03
13. Зохи Кевин 1 0.03
14. Уорис Маджид 1 (1) 0.03
15. Каси Антони 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 20 (5) 0.65
2. Кин Мойзе 11 0.35
3. Неймар 6 (3) 0.19
4. Ди Мария Анхель 5 0.16
5. Сарабия Пабло 5 0.16
6. Икарди Мауро 5 0.16
7. Дракслер Юлиан 4 0.13
8. Гуэйе Идрисса 2 0.06
9. Флоренци Алессандро 2 0.06
10. Данилу Перейра 2 0.06
11. Дагба Колин 1 0.03
12. Кюрзава Левен 1 0.03
13. Эррера Андер 1 0.03
14. Маркиньос Маркос 1 0.03
15. Пембеле Тимоте 1 0.03
16. Рафинья Алькантара 0 0
17. Верратти Марко 0 0
18. Баккер Митчел 0 0
19. Паредес Леандро 0 0
20. Диалло Абду 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Аолу Жан-Эде 7 0
2. Томассон Адриен 5 1
3. Джику Александр 6 0
4. Сиссоко Ибраима 6 0
5. Ажорк Людовик 5 0
6. Митрович Стефан 3 1
7. Беллегард Жан-Рикнер 3 0
8. Коне Ламин 2 0
9. Гильберт Фредерик 2 0
10. Льенар Димитри 2 0
11. Симакан Мохамед 2 0
12. Кавасима Эйдзи 1 0
13. Кароль Лионель 1 0
14. Прчич Саньин 1 0
15. Лала Кенни 1 0
16. Диалло Хабиб 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 5 2
2. Паредес Леандро 6 1
3. Диалло Абду 2 2
4. Верратти Марко 5 0
5. Кимпембе Преснел 5 0
6. Кюрзава Левен 3 1
7. Мбаппе Килиан 4 0
8. Гуэйе Идрисса 3 0
9. Дракслер Юлиан 3 0
10. Данилу Перейра 3 0
11. Кин Мойзе 3 0
12. Дагба Колин 3 0
13. Сарабия Пабло 2 0
14. Рафинья Алькантара 2 0
15. Бернат Хуан 2 0
16. Эррера Андер 2 0
17. Керер Тило 2 0
18. Ди Мария Анхель 1 0
19. Флоренци Алессандро 1 0
20. Икарди Мауро 1 0
21. Маркиньос Маркос 1 0
22. Баккер Митчел 1 0
23. Пембеле Тимоте 1 0
24. Руис-Атиль Кайс 1 0
25. Фадига Бандиугу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 5% (2) 30% (12) 22.5% (9) 10% (4) 10% (4) 22.5% (9)
 ПСЖ 10.45% (7) 17.91% (12) 17.91% (12) 13.43% (9) 14.93% (10) 25.37% (17)

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Бордо 2:3 Страсбург Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс Ренн 1:0 Страсбург
Страсбург 1:0 Монако Лилль 1:1 Страсбург Страсбург 0:0 Анже Метц 1:2 Страсбург Страсбург 0:2 Монпелье Лион 3:0 Страсбург Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Бавария 2:3 ПСЖ ПСЖ 0:1 Лилль Лион 2:4 ПСЖ ПСЖ 3:0 Лилль
ПСЖ 1:2 Нант ПСЖ 1:1 Барселона Брест 0:3 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 0:2 Монако Барселона 1:4 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ницца Кан 0:1 ПСЖ Марсель 0:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
ПСЖ: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
ПСЖ 4:0 Страсбург Лига 1 ПСЖ 1:0 Страсбург Лига 1 ПСЖ 2:2 Страсбург Лига 1 ПСЖ 2:0 Страсбург Кубок
Страсбург 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:2 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:4 ПСЖ Кубок лиги Страсбург 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:2 ПСЖ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 31 19 9 3 51 - 19 66
2. ПСЖ Заявка 31 20 3 8 67 - 22 63
3. Монако Заявка 31 19 5 7 64 - 38 62
4. Лион Заявка 31 17 10 4 60 - 31 61
5. Ланс Заявка 31 13 10 8 47 - 43 49
6. Марсель Заявка 31 13 9 9 40 - 36 48
7. Ренн Заявка 31 12 9 10 39 - 35 45
8. Монпелье Заявка 31 12 9 10 49 - 50 45
9. Метц Заявка 31 11 9 11 36 - 36 42
10. Ницца Заявка 31 12 6 13 41 - 42 42
11. Анже Заявка 31 11 8 12 34 - 44 41
12. Реймс Заявка 31 9 12 10 38 - 38 39
13. Сент-Этьен Заявка 31 9 9 13 32 - 46 36
14. Бордо Заявка 31 10 6 15 34 - 41 36
15. Страсбург Заявка 31 10 6 15 40 - 46 36
16. Брест Заявка 31 10 5 16 43 - 54 35
17. Лорьян Заявка 31 8 8 15 37 - 54 32
18. Ним Заявка 31 8 5 18 30 - 58 29
19. Нант Заявка 31 5 13 13 32 - 48 28
20. Дижон Заявка 31 2 9 20 20 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 16 10 5 1 36 - 17 35
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Марсель Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
6. Брест Заявка 15 8 2 5 29 - 25 26
7. Монпелье Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
8. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
9. Ланс Заявка 15 5 6 4 22 - 21 21
10. Ренн Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
11. Метц Заявка 15 5 4 6 17 - 17 19
12. Реймс Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Анже Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
15. Ницца Заявка 15 5 2 8 19 - 25 17
16. Страсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
17. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 10 4 1 26 - 9 34
2. ПСЖ Заявка 15 10 2 3 32 - 11 32
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ницца Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
7. Ренн Заявка 16 6 6 4 22 - 16 24
8. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
9. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 15 5 7 3 19 - 20 22
11. Сент-Этьен Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
12. Реймс Заявка 16 5 5 6 24 - 23 20
13. Марсель Заявка 15 5 5 5 15 - 18 20
14. Страсбург Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Бордо Заявка 15 5 2 8 19 - 23 17
16. Ним Заявка 15 5 2 8 13 - 27 17
17. Нант Заявка 15 3 5 7 16 - 23 14
18. Лорьян Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 15 2 3 10 15 - 31 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Страсбург - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2021, осталось 1 день 11 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Страсбург 1.6% (1)
    X 4.7% (3)
    ПСЖ 93.8% (60)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    ПСЖ
    4.80
    4.12
    1.83
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Страсбург - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Страсбург - ПСЖ

    Исход игры
    Страсбург
    1.6% (1)
    Ничья
    4.7% (3)
    ПСЖ
    93.8% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.21% (41)
    Меньше
    32.79% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    59.02% (36)
    Нет
    40.98% (25)
    Популярный счёт
    1:3 ПСЖ
    26.6% (17)
    1:2 ПСЖ
    23.4% (15)
    0:2 ПСЖ
    18.8% (12)
    0:3 ПСЖ
    12.5% (8)
    0:1 ПСЖ
    6.3% (4)
    1:1 Ничья
    4.7% (3)
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