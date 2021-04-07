Страсбург
Позже
Стадион: де ла Мейно
ПСЖ
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|12 (4)
|0.39
|2.
|Диалло Хабиб
|8 (1)
|0.26
|3.
|Томассон Адриен
|5
|0.16
|4.
|Лала Кенни
|3 (3)
|0.1
|5.
|Аолу Жан-Эде
|2
|0.06
|6.
|Шахири Мехди
|2
|0.06
|7.
|Гильберт Фредерик
|1
|0.03
|8.
|Льенар Димитри
|1 (1)
|0.03
|9.
|Симакан Мохамед
|1
|0.03
|10.
|Коне Ламин
|1
|0.03
|11.
|Митрович Стефан
|1
|0.03
|12.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.03
|13.
|Зохи Кевин
|1
|0.03
|14.
|Уорис Маджид
|1 (1)
|0.03
|15.
|Каси Антони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|20 (5)
|0.65
|2.
|Кин Мойзе
|11
|0.35
|3.
|Неймар
|6 (3)
|0.19
|4.
|Ди Мария Анхель
|5
|0.16
|5.
|Сарабия Пабло
|5
|0.16
|6.
|Икарди Мауро
|5
|0.16
|7.
|Дракслер Юлиан
|4
|0.13
|8.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0.06
|9.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.06
|10.
|Данилу Перейра
|2
|0.06
|11.
|Дагба Колин
|1
|0.03
|12.
|Кюрзава Левен
|1
|0.03
|13.
|Эррера Андер
|1
|0.03
|14.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.03
|15.
|Пембеле Тимоте
|1
|0.03
|16.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|17.
|Верратти Марко
|0
|0
|18.
|Баккер Митчел
|0
|0
|19.
|Паредес Леандро
|0
|0
|20.
|Диалло Абду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аолу Жан-Эде
|7
|0
|2.
|Томассон Адриен
|5
|1
|3.
|Джику Александр
|6
|0
|4.
|Сиссоко Ибраима
|6
|0
|5.
|Ажорк Людовик
|5
|0
|6.
|Митрович Стефан
|3
|1
|7.
|Беллегард Жан-Рикнер
|3
|0
|8.
|Коне Ламин
|2
|0
|9.
|Гильберт Фредерик
|2
|0
|10.
|Льенар Димитри
|2
|0
|11.
|Симакан Мохамед
|2
|0
|12.
|Кавасима Эйдзи
|1
|0
|13.
|Кароль Лионель
|1
|0
|14.
|Прчич Саньин
|1
|0
|15.
|Лала Кенни
|1
|0
|16.
|Диалло Хабиб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|5
|2
|2.
|Паредес Леандро
|6
|1
|3.
|Диалло Абду
|2
|2
|4.
|Верратти Марко
|5
|0
|5.
|Кимпембе Преснел
|5
|0
|6.
|Кюрзава Левен
|3
|1
|7.
|Мбаппе Килиан
|4
|0
|8.
|Гуэйе Идрисса
|3
|0
|9.
|Дракслер Юлиан
|3
|0
|10.
|Данилу Перейра
|3
|0
|11.
|Кин Мойзе
|3
|0
|12.
|Дагба Колин
|3
|0
|13.
|Сарабия Пабло
|2
|0
|14.
|Рафинья Алькантара
|2
|0
|15.
|Бернат Хуан
|2
|0
|16.
|Эррера Андер
|2
|0
|17.
|Керер Тило
|2
|0
|18.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|19.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|20.
|Икарди Мауро
|1
|0
|21.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|22.
|Баккер Митчел
|1
|0
|23.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|24.
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|25.
|Фадига Бандиугу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Страсбург
|5% (2)
|30% (12)
|22.5% (9)
|10% (4)
|10% (4)
|22.5% (9)
|ПСЖ
|10.45% (7)
|17.91% (12)
|17.91% (12)
|13.43% (9)
|14.93% (10)
|25.37% (17)
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +7 =5 -8Бордо 2:3 Страсбург Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс Ренн 1:0 Страсбург
Страсбург 1:0 Монако Лилль 1:1 Страсбург Страсбург 0:0 Анже Метц 1:2 Страсбург Страсбург 0:2 Монпелье Лион 3:0 Страсбург Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =1 -4Бавария 2:3 ПСЖ ПСЖ 0:1 Лилль Лион 2:4 ПСЖ ПСЖ 3:0 Лилль
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
ПСЖ: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|31
|19
|9
|3
|51 - 19
|66
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|31
|20
|3
|8
|67 - 22
|63
|3.
|Монако
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|64 - 38
|62
|4.
|Лион
|Заявка
|31
|17
|10
|4
|60 - 31
|61
|5.
|Ланс
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|47 - 43
|49
|6.
|Марсель
|Заявка
|31
|13
|9
|9
|40 - 36
|48
|7.
|Ренн
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|39 - 35
|45
|8.
|Монпелье
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|49 - 50
|45
|9.
|Метц
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|36 - 36
|42
|10.
|Ницца
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|41 - 42
|42
|11.
|Анже
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|34 - 44
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|38 - 38
|39
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|32 - 46
|36
|14.
|Бордо
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|34 - 41
|36
|15.
|Страсбург
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|40 - 46
|36
|16.
|Брест
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|43 - 54
|35
|17.
|Лорьян
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|37 - 54
|32
|18.
|Ним
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|30 - 58
|29
|19.
|Нант
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|32 - 48
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|31
|2
|9
|20
|20 - 53
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|36 - 17
|35
|2.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|35 - 11
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|6.
|Брест
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 25
|26
|7.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|30 - 30
|23
|8.
|Лорьян
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|9.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 21
|21
|10.
|Ренн
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 19
|21
|11.
|Метц
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 17
|19
|12.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 15
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 18
|19
|14.
|Анже
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|15.
|Ницца
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 25
|17
|16.
|Страсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|18.
|Нант
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 25
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|5 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|26 - 9
|34
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 11
|32
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 15
|31
|4.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 22
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|6.
|Ницца
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 17
|25
|7.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 16
|24
|8.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 23
|23
|9.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|10.
|Монпелье
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 20
|22
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|12.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 23
|20
|13.
|Марсель
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 18
|20
|14.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|15.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 23
|17
|16.
|Ним
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 23
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 27
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 31
|9
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Прогнозы на матч Страсбург - ПСЖ
Исход игры
Страсбург
1.6% (1)
Ничья
4.7% (3)
ПСЖ
93.8% (60)
Тотал 2.5
Больше
67.21% (41)
Меньше
32.79% (20)
Обе команды забьют
Да
59.02% (36)
Нет
40.98% (25)
Популярный счёт
1:3 ПСЖ
26.6% (17)
1:2 ПСЖ
23.4% (15)
0:2 ПСЖ
18.8% (12)
0:3 ПСЖ
12.5% (8)
0:1 ПСЖ
6.3% (4)
1:1 Ничья
4.7% (3)
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