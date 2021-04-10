Монпелье
Позже
Стадион: Стад де ля Моссон
Марсель
31
Коцца
Николя
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
29
Лирола
Поль
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Вахи ЭлюНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
-
33 Бертелли УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Жермен ВалерНападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|10
|0.32
|2.
|Лаборд Гаэтан
|10
|0.32
|3.
|Мавидиди Стефи
|9
|0.29
|4.
|Саванье Тежи
|5 (2)
|0.16
|5.
|Молле Флоран
|3
|0.1
|6.
|Вахи Элю
|3
|0.1
|7.
|Конгре Даниэль
|2
|0.06
|8.
|Шкулетич Петар
|2
|0.06
|9.
|Мендеш Педру II
|2
|0.06
|10.
|Самбья Саломон
|1
|0.03
|11.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.03
|12.
|Суке Арно
|1
|0.03
|13.
|Ристич Михайло
|0
|0
|14.
|Ферри Жордан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|8
|0.26
|2.
|Пайе Димитри
|4
|0.13
|3.
|Бенедетто Дарио
|4 (1)
|0.13
|4.
|Жермен Валер
|3
|0.1
|5.
|Милик Аркадиуш
|3 (1)
|0.1
|6.
|Альваро Гонсалес II
|2
|0.06
|7.
|Сансон Морган
|2
|0.06
|8.
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0.06
|9.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.06
|10.
|Радоньич Неманья
|2
|0.06
|11.
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.06
|12.
|Балерди Леонардо
|2
|0.06
|13.
|Ронжье Валентин
|1
|0.03
|14.
|Амави Жордан
|1
|0.03
|15.
|Гуйе Пап
|1
|0.03
|16.
|Энрике Луис III
|0
|0
|17.
|Нагатомо Юто
|0
|0
|18.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|19.
|Камара Бубакар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|6
|1
|2.
|Илтон Виторино
|3
|2
|3.
|Ферри Жордан
|5
|0
|4.
|Мендеш Педру II
|5
|0
|5.
|Конгре Даниэль
|4
|0
|6.
|Суке Арно
|4
|0
|7.
|Делор Анди
|4
|0
|8.
|Ле Таллек Дамьен
|2
|1
|9.
|Молле Флоран
|2
|1
|10.
|Лаборд Гаэтан
|3
|0
|11.
|Ристич Михайло
|3
|0
|12.
|Мавидиди Стефи
|3
|0
|13.
|Самбья Саломон
|2
|0
|14.
|Коцца Николя
|2
|0
|15.
|Шотар Жорис
|2
|0
|16.
|Омлин Йонас
|0
|1
|17.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|18.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|19.
|Долли Киган
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альваро Гонсалес II
|11
|0
|2.
|Гуйе Пап
|9
|1
|3.
|Чалета-Цар Дуе
|8
|0
|4.
|Сакаи Хироки
|6
|1
|5.
|Пайе Димитри
|3
|2
|6.
|Ронжье Валентин
|6
|0
|7.
|Камара Бубакар
|6
|0
|8.
|Балерди Леонардо
|4
|1
|9.
|Бенедетто Дарио
|2
|2
|10.
|Амави Жордан
|3
|1
|11.
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|12.
|Товен Флорьян
|3
|0
|13.
|Кюизанс Микаэль
|3
|0
|14.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|15.
|Стротман Кевин
|2
|0
|16.
|Сансон Морган
|2
|0
|17.
|Манданда Стив
|1
|0
|18.
|Жермен Валер
|1
|0
|19.
|Лопес Максим
|1
|0
|20.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|21.
|Лирола Поль
|1
|0
|22.
|Перрен Люка
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|8.16% (4)
|16.33% (8)
|12.24% (6)
|24.49% (12)
|22.45% (11)
|16.33% (8)
|Марсель
|15.38% (6)
|10.26% (4)
|25.64% (10)
|12.82% (5)
|7.69% (3)
|28.21% (11)
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =7 -6Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье
Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян Реймс 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Ренн Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц
Марсель Последние 20 матчей: +6 =5 -9Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель Марсель 3:1 Брест Марсель 1:0 Ренн
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Марсель: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Марсель 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Марсель Лига 1 Монпелье 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Монпелье Кубок Марсель 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:3 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Монпелье Лига 1 Марсель 3:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Монпелье Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|32
|20
|9
|3
|53 - 19
|69
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|32
|21
|3
|8
|71 - 23
|66
|3.
|Монако
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|64 - 38
|62
|4.
|Лион
|Заявка
|31
|17
|10
|4
|60 - 31
|61
|5.
|Ланс
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|47 - 43
|49
|6.
|Марсель
|Заявка
|31
|13
|9
|9
|40 - 36
|48
|7.
|Ренн
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|39 - 35
|45
|8.
|Монпелье
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|49 - 50
|45
|9.
|Метц
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|36 - 38
|42
|10.
|Ницца
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|41 - 42
|42
|11.
|Анже
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|34 - 44
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|38 - 38
|39
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|32 - 46
|36
|14.
|Бордо
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|34 - 41
|36
|15.
|Страсбург
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|41 - 50
|36
|16.
|Брест
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|43 - 54
|35
|17.
|Лорьян
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|37 - 54
|32
|18.
|Ним
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|30 - 58
|29
|19.
|Нант
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|32 - 48
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|31
|2
|9
|20
|20 - 53
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|36 - 17
|35
|2.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|35 - 11
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|6.
|Брест
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 25
|26
|7.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|30 - 30
|23
|8.
|Лорьян
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|9.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 21
|21
|10.
|Ренн
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 19
|21
|11.
|Метц
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 19
|19
|12.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 15
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 18
|19
|14.
|Анже
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|15.
|Ницца
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 25
|17
|16.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 23
|16
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|18.
|Нант
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 25
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|5 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 9
|37
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 12
|35
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 15
|31
|4.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 22
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|6.
|Ницца
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 17
|25
|7.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 16
|24
|8.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 23
|23
|9.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|10.
|Монпелье
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 20
|22
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|12.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 23
|20
|13.
|Марсель
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 18
|20
|14.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|15.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 23
|17
|16.
|Ним
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 23
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 27
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 31
|9
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монпелье - Марсель
Исход игры
Монпелье
27.2% (41)
Ничья
41.1% (62)
Марсель
31.8% (48)
Тотал 2.5
Больше
41.38% (60)
Меньше
58.62% (85)
Обе команды забьют
Да
81.38% (118)
Нет
18.62% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.7% (60)
1:2 Марсель
17.2% (26)
2:1 Монпелье
15.9% (24)
1:0 Монпелье
9.3% (14)
0:1 Марсель
4.6% (7)
1:3 Марсель
2.6% (4)
0:2 Марсель
2.6% (4)
2:3 Марсель
1.3% (2)
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