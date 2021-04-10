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Монпелье
 
Позже

Стадион:
Марсель
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
31
Коцца
Николя
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
19
Мавидиди
Стефи
30
Манданда
Стив
5
Балерди
Леонардо
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
29
Лирола
Поль
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
11
Энрике
Луис
III
26
Товен
Флорьян
10
Пайе
Димитри
19
Милик
Аркадиуш
Монпелье
4-3-3
Марсель
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 10 0.32
2. Лаборд Гаэтан 10 0.32
3. Мавидиди Стефи 9 0.29
4. Саванье Тежи 5 (2) 0.16
5. Молле Флоран 3 0.1
6. Вахи Элю 3 0.1
7. Конгре Даниэль 2 0.06
8. Шкулетич Петар 2 0.06
9. Мендеш Педру II 2 0.06
10. Самбья Саломон 1 0.03
11. Ойонго Амбруаз 1 0.03
12. Суке Арно 1 0.03
13. Ристич Михайло 0 0
14. Ферри Жордан 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 8 0.26
2. Пайе Димитри 4 0.13
3. Бенедетто Дарио 4 (1) 0.13
4. Жермен Валер 3 0.1
5. Милик Аркадиуш 3 (1) 0.1
6. Альваро Гонсалес II 2 0.06
7. Сансон Морган 2 0.06
8. Хауи Саиф-Эдин 2 0.06
9. Чалета-Цар Дуе 2 0.06
10. Радоньич Неманья 2 0.06
11. Кюизанс Микаэль 2 0.06
12. Балерди Леонардо 2 0.06
13. Ронжье Валентин 1 0.03
14. Амави Жордан 1 0.03
15. Гуйе Пап 1 0.03
16. Энрике Луис III 0 0
17. Нагатомо Юто 0 0
18. Сакаи Хироки 0 0
19. Камара Бубакар 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 6 1
2. Илтон Виторино 3 2
3. Ферри Жордан 5 0
4. Мендеш Педру II 5 0
5. Конгре Даниэль 4 0
6. Суке Арно 4 0
7. Делор Анди 4 0
8. Ле Таллек Дамьен 2 1
9. Молле Флоран 2 1
10. Лаборд Гаэтан 3 0
11. Ристич Михайло 3 0
12. Мавидиди Стефи 3 0
13. Самбья Саломон 2 0
14. Коцца Николя 2 0
15. Шотар Жорис 2 0
16. Омлин Йонас 0 1
17. Юн Ил-Лок 1 0
18. Ойонго Амбруаз 1 0
19. Долли Киган 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 11 0
2. Гуйе Пап 9 1
3. Чалета-Цар Дуе 8 0
4. Сакаи Хироки 6 1
5. Пайе Димитри 3 2
6. Ронжье Валентин 6 0
7. Камара Бубакар 6 0
8. Балерди Леонардо 4 1
9. Бенедетто Дарио 2 2
10. Амави Жордан 3 1
11. Хауи Саиф-Эдин 4 0
12. Товен Флорьян 3 0
13. Кюизанс Микаэль 3 0
14. Нагатомо Юто 2 0
15. Стротман Кевин 2 0
16. Сансон Морган 2 0
17. Манданда Стив 1 0
18. Жермен Валер 1 0
19. Лопес Максим 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0
21. Лирола Поль 1 0
22. Перрен Люка 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 8.16% (4) 16.33% (8) 12.24% (6) 24.49% (12) 22.45% (11) 16.33% (8)
 Марсель 15.38% (6) 10.26% (4) 25.64% (10) 12.82% (5) 7.69% (3) 28.21% (11)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье
Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян Реймс 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Ренн Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц
Марсель Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель Марсель 3:1 Брест Марсель 1:0 Ренн
Кане-Руссийон 2:1 Марсель Лилль 2:0 Марсель Марсель 1:1 Лион Нант 1:1 Марсель Марсель 3:2 Ницца Бордо 0:0 Марсель Осер 0:2 Марсель Марсель 0:2 ПСЖ Ланс 2:2 Марсель Монако 3:1 Марсель Марсель 0:1 Ланс Марсель 1:2 Ним ПСЖ 2:1 Марсель Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Марсель: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Марсель 3:1 Монпелье Лига 1 Марсель 1:1 Монпелье Лига 1 Марсель 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 Марсель Лига 1
Марсель 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Марсель Лига 1 Монпелье 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Монпелье Кубок Марсель 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:3 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Монпелье Лига 1 Марсель 3:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Монпелье Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 32 20 9 3 53 - 19 69
2. ПСЖ Заявка 32 21 3 8 71 - 23 66
3. Монако Заявка 31 19 5 7 64 - 38 62
4. Лион Заявка 31 17 10 4 60 - 31 61
5. Ланс Заявка 31 13 10 8 47 - 43 49
6. Марсель Заявка 31 13 9 9 40 - 36 48
7. Ренн Заявка 31 12 9 10 39 - 35 45
8. Монпелье Заявка 31 12 9 10 49 - 50 45
9. Метц Заявка 32 11 9 12 36 - 38 42
10. Ницца Заявка 31 12 6 13 41 - 42 42
11. Анже Заявка 31 11 8 12 34 - 44 41
12. Реймс Заявка 31 9 12 10 38 - 38 39
13. Сент-Этьен Заявка 31 9 9 13 32 - 46 36
14. Бордо Заявка 31 10 6 15 34 - 41 36
15. Страсбург Заявка 32 10 6 16 41 - 50 36
16. Брест Заявка 31 10 5 16 43 - 54 35
17. Лорьян Заявка 31 8 8 15 37 - 54 32
18. Ним Заявка 31 8 5 18 30 - 58 29
19. Нант Заявка 31 5 13 13 32 - 48 28
20. Дижон Заявка 31 2 9 20 20 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 16 10 5 1 36 - 17 35
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Марсель Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
6. Брест Заявка 15 8 2 5 29 - 25 26
7. Монпелье Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
8. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
9. Ланс Заявка 15 5 6 4 22 - 21 21
10. Ренн Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
11. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
12. Реймс Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Анже Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
15. Ницца Заявка 15 5 2 8 19 - 25 17
16. Страсбург Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
17. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ницца Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
7. Ренн Заявка 16 6 6 4 22 - 16 24
8. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
9. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 15 5 7 3 19 - 20 22
11. Сент-Этьен Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
12. Реймс Заявка 16 5 5 6 24 - 23 20
13. Марсель Заявка 15 5 5 5 15 - 18 20
14. Страсбург Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Бордо Заявка 15 5 2 8 19 - 23 17
16. Ним Заявка 15 5 2 8 13 - 27 17
17. Нант Заявка 15 3 5 7 16 - 23 14
18. Лорьян Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 15 2 3 10 15 - 31 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Марсель начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Монпелье 27.5% (39)
X 41.5% (59)
Марсель 31% (44)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Марсель
2.64
3.45
2.97
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Прогнозы на матч Монпелье - Марсель

Исход игры
Монпелье
27.2% (41)
Ничья
41.1% (62)
Марсель
31.8% (48)
Тотал 2.5
Больше
41.38% (60)
Меньше
58.62% (85)
Обе команды забьют
Да
81.38% (118)
Нет
18.62% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.7% (60)
1:2 Марсель
17.2% (26)
2:1 Монпелье
15.9% (24)
1:0 Монпелье
9.3% (14)
0:1 Марсель
4.6% (7)
1:3 Марсель
2.6% (4)
0:2 Марсель
2.6% (4)
2:3 Марсель
1.3% (2)
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