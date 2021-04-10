Второй тайм

95' Делор Анди из команды Монпелье сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

92' Гуйе Пап выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Головой пробил Конгре Даниэль , но голкипер отбил его в поле!

91' Матч возобновлен

91' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

91' Гуйе Пап выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Удар от ворот произведет Марсель

89' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Шотар Жорис нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

86' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Альваро Гонсалес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

84' Балерди Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Саванье Тежи из команды Монпелье нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

83' Выглядело как неплохой момент. Суке Арно из команды Монпелье закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

82' Матч возобновится спорным мячом

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Гуйе Пап выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Балерди Леонардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Матч возобновлен

76' Пайе Димитри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Ферри Жордан получил желтую карточку от судьи

75' Удар от ворот произведет Монпелье

75' Товен Флорьян не смог попасть в створ ударом издали

75' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

75' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Лаборд Гаэтан из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

71' ГОООООЛ - Люка Перрен Марсель забивает ударом головой

71' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

67' Плохо сыграл Люка Перрен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

67' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Мавидиди Стефи из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

66' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Альваро Гонсалес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали

65' Альваро Гонсалес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Матч возобновлен

64' Тактическая замена. Луис Энрике уходит с поля и его заменяет Люка Перрен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Самбья Саломон получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Самбья Саломон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Монпелье

59' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Удар от ворот произведет Марсель

57' Молле Флоран решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

56' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

56' Луис Энрике из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

56' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Рефери не любит споров - именно за это Альваро Гонсалес II сейчас получил желтую

54' Чалета-Цар Дуе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Милик Аркадиуш из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

53' Делор Анди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Монпелье

52' Камара Бубакар из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

51' Омлин Йонас отбил мяч на угловой после удара Луис Энрике из штрафной площади.

49' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Г О О О О Л - Лаборд Гаэтан изменил счет на табло!

46' Ферри Жордан разрезает оборону соперника отличным пасом

46' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля