  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Монпелье
3:3
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
1:0
1' Гол
Делор Анди
8' Желтая карточка
Молле Флоран
40' Желтая карточка
Товен Флорьян
1:1
43' Гол
Милик Аркадиуш
1:2
45' Гол
Гуйе Пап
2:2
47' Гол
Лаборд Гаэтан
54' Желтая карточка
Альваро Гонсалес II
62' Красная карточка
Чалета-Цар Дуе
2:3
71' Гол
Перрен Люка
76' Желтая карточка
Ферри Жордан
3:3
90' Гол
Лаборд Гаэтан
90'+5
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
31
Коцца
Николя
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
19
Мавидиди
Стефи
30
Манданда
Стив
5
Балерди
Леонардо
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
29
Лирола
Поль
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
11
Энрике
Луис
III
26
Товен
Флорьян
10
Пайе
Димитри
19
Милик
Аркадиуш
Монпелье
4-3-3
Марсель
3-4-2-1

Ход матча

1'
Делор Анди
(Ферри Жордан)
1:0
8'
Молле Флоран
 
40'
 
Товен Флорьян
43'
1:1
Милик Аркадиуш
(Камара Бубакар)
45'
1:2
Гуйе Пап
47'
Лаборд Гаэтан
(Ферри Жордан)
2:2
54'
 
Альваро Гонсалес II
62'
 
Чалета-Цар Дуе
64'
 
Перрен Люка
Энрике Луис III
71'
2:3
Перрен Люка
(Пайе Димитри)
76'
Ферри Жордан
 
79'
Шотар Жорис
Ферри Жордан
 
79'
Вахи Элю
Мавидиди Стефи
 
79'
Суке Арно
Самбья Саломон
 
82'
 
Кюизанс Микаэль
Пайе Димитри
86'
Ристич Михайло
Коцца Николя
 
86'
Шкулетич Петар
Молле Флоран
 
89'
 
Бенедетто Дарио
Милик Аркадиуш
89'
 
Нтчам Оливье
Товен Флорьян
90'
Лаборд Гаэтан
(Суке Арно)
3:3

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лаборд Гаэтан 12 0.38
2. Делор Анди 11 0.34
3. Мавидиди Стефи 9 0.28
4. Саванье Тежи 5 (2) 0.16
5. Молле Флоран 3 0.09
6. Вахи Элю 3 0.09
7. Конгре Даниэль 2 0.06
8. Шкулетич Петар 2 0.06
9. Мендеш Педру II 2 0.06
10. Самбья Саломон 1 0.03
11. Суке Арно 1 0.03
12. Ойонго Амбруаз 1 0.03
13. Ферри Жордан 0 0
14. Ристич Михайло 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 8 0.25
2. Пайе Димитри 4 0.13
3. Бенедетто Дарио 4 (1) 0.13
4. Милик Аркадиуш 4 (1) 0.13
5. Жермен Валер 3 0.09
6. Альваро Гонсалес II 2 0.06
7. Сансон Морган 2 0.06
8. Хауи Саиф-Эдин 2 0.06
9. Чалета-Цар Дуе 2 0.06
10. Радоньич Неманья 2 0.06
11. Кюизанс Микаэль 2 0.06
12. Гуйе Пап 2 0.06
13. Балерди Леонардо 2 0.06
14. Ронжье Валентин 1 0.03
15. Амави Жордан 1 0.03
16. Перрен Люка 1 0.03
17. Энрике Луис III 0 0
18. Камара Бубакар 0 0
19. Нагатомо Юто 0 0
20. Сакаи Хироки 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 6 1
2. Илтон Виторино 3 2
3. Ферри Жордан 6 0
4. Мендеш Педру II 5 0
5. Молле Флоран 3 1
6. Конгре Даниэль 4 0
7. Суке Арно 4 0
8. Делор Анди 4 0
9. Ле Таллек Дамьен 2 1
10. Лаборд Гаэтан 3 0
11. Ристич Михайло 3 0
12. Мавидиди Стефи 3 0
13. Самбья Саломон 2 0
14. Коцца Николя 2 0
15. Шотар Жорис 2 0
16. Омлин Йонас 0 1
17. Юн Ил-Лок 1 0
18. Ойонго Амбруаз 1 0
19. Долли Киган 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 12 0
2. Гуйе Пап 9 1
3. Чалета-Цар Дуе 8 1
4. Сакаи Хироки 6 1
5. Пайе Димитри 3 2
6. Ронжье Валентин 6 0
7. Камара Бубакар 6 0
8. Балерди Леонардо 4 1
9. Бенедетто Дарио 2 2
10. Амави Жордан 3 1
11. Товен Флорьян 4 0
12. Хауи Саиф-Эдин 4 0
13. Кюизанс Микаэль 3 0
14. Нагатомо Юто 2 0
15. Стротман Кевин 2 0
16. Сансон Морган 2 0
17. Манданда Стив 1 0
18. Жермен Валер 1 0
19. Лопес Максим 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0
21. Лирола Поль 1 0
22. Перрен Люка 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 9.62% (5) 15.38% (8) 11.54% (6) 25% (13) 21.15% (11) 17.31% (9)
 Марсель 14.29% (6) 9.52% (4) 28.57% (12) 11.9% (5) 9.52% (4) 26.19% (11)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье
Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян Реймс 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Ренн Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц
Марсель Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель Марсель 3:1 Брест Марсель 1:0 Ренн
Кане-Руссийон 2:1 Марсель Лилль 2:0 Марсель Марсель 1:1 Лион Нант 1:1 Марсель Марсель 3:2 Ницца Бордо 0:0 Марсель Осер 0:2 Марсель Марсель 0:2 ПСЖ Ланс 2:2 Марсель Монако 3:1 Марсель Марсель 0:1 Ланс Марсель 1:2 Ним ПСЖ 2:1 Марсель Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Марсель: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Марсель 3:1 Монпелье Лига 1 Марсель 1:1 Монпелье Лига 1 Марсель 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 Марсель Лига 1
Марсель 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Марсель Лига 1 Монпелье 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Монпелье Кубок Марсель 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:3 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Монпелье Лига 1 Марсель 3:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Монпелье Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 32 20 9 3 53 - 19 69
2. ПСЖ Заявка 32 21 3 8 71 - 23 66
3. Монако Заявка 31 19 5 7 64 - 38 62
4. Лион Заявка 31 17 10 4 60 - 31 61
5. Ланс Заявка 31 13 10 8 47 - 43 49
6. Марсель Заявка 32 13 10 9 43 - 39 49
7. Монпелье Заявка 32 12 10 10 52 - 53 46
8. Ренн Заявка 31 12 9 10 39 - 35 45
9. Метц Заявка 32 11 9 12 36 - 38 42
10. Ницца Заявка 31 12 6 13 41 - 42 42
11. Анже Заявка 31 11 8 12 34 - 44 41
12. Реймс Заявка 31 9 12 10 38 - 38 39
13. Сент-Этьен Заявка 31 9 9 13 32 - 46 36
14. Бордо Заявка 31 10 6 15 34 - 41 36
15. Страсбург Заявка 32 10 6 16 41 - 50 36
16. Брест Заявка 31 10 5 16 43 - 54 35
17. Лорьян Заявка 31 8 8 15 37 - 54 32
18. Ним Заявка 31 8 5 18 30 - 58 29
19. Нант Заявка 31 5 13 13 32 - 48 28
20. Дижон Заявка 31 2 9 20 20 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 16 10 5 1 36 - 17 35
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Марсель Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
6. Брест Заявка 15 8 2 5 29 - 25 26
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
9. Ланс Заявка 15 5 6 4 22 - 21 21
10. Ренн Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
11. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
12. Реймс Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Анже Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
15. Ницца Заявка 15 5 2 8 19 - 25 17
16. Страсбург Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
17. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ницца Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
7. Ренн Заявка 16 6 6 4 22 - 16 24
8. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
9. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 15 5 7 3 19 - 20 22
11. Сент-Этьен Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
12. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
13. Реймс Заявка 16 5 5 6 24 - 23 20
14. Страсбург Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Бордо Заявка 15 5 2 8 19 - 23 17
16. Ним Заявка 15 5 2 8 13 - 27 17
17. Нант Заявка 15 3 5 7 16 - 23 14
18. Лорьян Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 15 2 3 10 15 - 31 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Монпелье 27.2% (41)
X 41.1% (62)
Марсель 31.8% (48)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Монпелье 3:3 Марсель онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Монпелье 3:3 Марсель

Исход игры
Монпелье
27.2% (41)
Ничья
41.1% (62)
Марсель
31.8% (48)
Тотал 2.5
Больше
41.38% (60)
Меньше
58.62% (85)
Обе команды забьют
Да
81.38% (118)
Нет
18.62% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.7% (60)
1:2 Марсель
17.2% (26)
2:1 Монпелье
15.9% (24)
1:0 Монпелье
9.3% (14)
0:1 Марсель
4.6% (7)
1:3 Марсель
2.6% (4)
0:2 Марсель
2.6% (4)
2:3 Марсель
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 