Жерсон Родригес сражается с Иваном Когутом за мяч перед штрафной площадью "Агробизнеса", а после падает - арбитр штрафной удар назначает, но в пользу хозяев.

Контратака "Агробизнеса". Николай Когут один на чужой половине поля. Сближается со штрафной площадкой и падает после контакта с Сидорчуком - арбитр молчит.

Меняется погода в Тернополе. На смену солнцу приходит дождь. Задача "Динамо" усложняется. На сухом газоне не получается вскрыть массированную оборону соперника, а на влажном это будет сделать ещё труднее.

Жерсон Родригес пробивает с левого края штрафной площадки, но самоотверженно действует Дмитрий Юхимович, принимая мяч на себя.

Шапаренко видит рывок Цыганкова в штрафную площадь, после чего выполняет навес на дальний угол вратарской, но Виктор не подстраивается под мяч и не попадает по нему.

33' Заброс Дениса Попова на Артёма Беседина получается неточным - слишком сильно был послан мяч, в итоге, удар от ворот выполнит Андрей Артым.

32' Беседин играет направо на Тымчика, Александр выполняет подачу на дальнюю штангу, но Родригес не дотягивается до мяча.

30' Ничего не получается в атаке у хозяев, но и "Динамо" давно не создавало опасных моментов. На данный момент плотная оборона "Агрбизнеса" держится.

29' Иван Когут избегает положения "вне игры", прокидывает мяч в штрафную площадку, а затем натыкается на спину Жерсона Родригеса, который ставит корпус и позволяет игровому снаряду покинуть пределы поля.

28' В единоборстве Миколенко и Иван Когут, после чего последний падает и держится за ногу.

27' Не по правилам играет Жерсон Родригес, проверяя на прочность ногу Виталия Груши.

26' Виталий Груша продолжает поединок, но снова остановка: Игорь Бойчук получил удар в грудь от Александра Тымчика - игровой эпизод.

25' Виталий Груша получил болезненный удар в единоборстве с Николаем Шапаренко, пауза возникает.

23' ОПАСНО! Беседин вырывается на свидание с Артымом, пробивает, но не забивает - Андрей отражает мяч ногой, а Цыганков не смог добить, так как не попал по круглому, который полетел левее, чем нужно было.

22' Корнер с левого фланга исполнили киевляне. Удалось без помех пробить Тымчику, однако точность отсутствовала.

21' Подобие контратаки от хозяев, но она захлебнулась толком и не начавшись - передача вперёд с центра поля оказалась безадресной.

20' Сидорчук попытался обострить атаку забросом в центр штрафной площади на Цыганкова, но Виктора опередили защитники "Агробизнеса".

19' Игорь Курило завладел мячом на левом фланге и выполнил передачу вперёд. Будь там партнёры, мог бы рассчитывать на точный пас, а так подарил игровой снаряд оппоненту.

18' "Агробизнес" продолжает действовать компактно, находясь всей командой за линией мяча. Более того, между линиями расстояние минимальное, возможности просочиться попросту нет.

16' Денис Бойко пока без работы, поэтому партнёры решают его подключить к игре в пас, чтобы хоть как-то поучаствовал в матче.

15' Юрий Романюк исполнил подачу со штрафного с левого фланга, но слишком низом послал мяч, в итоге, гости без проблем отвели угрозу.

14' Жёлтая карточка в руках арбитра, её получает игрок "Динамо" - Денис Попов, за срыв контратаки соперника левым флангом.

13' Стремительная атака "Динамо" центром завершается дальним ударом Виталия Миколенко мимо ворот.

12' Два корнера кряду исполнили киевляне. После второго пробил головой Жерсон Родригес, но в створ не попал.

11' Ещё один момент у гостей. На сей раз Родригес стреляет из пределов штрафной площадки, но мяч попадает в защитника хозяев, а от него уходит на корнер.

10' Опасная подача в центр штрафной площади "Агробизнеса", но Беседин немного не добирается до мяча.

9' Миколенко технично принял мяч на левом фланге, а затем выполнил передачу в центр, подключив к развитию атаки Сидорчука.

8' Николай Когут нарушает правила, сбивая Дениса Попова на левом фланге.

7' Родригес выполняет подачу в штрафную площадку с левого фланга на Беседина, Артём пробивает в падении головой, но в створ не попадает.

6' Попытка хозяев перейти в первую атаку завершается неудачей - Слотюк не сумел обработать мяч на правом фланге.

5' Миколенко оказался на газоне на левом фланге, но арбитр показал, что нужно подниматься - жёстко, но в пределах правил отобрал мяч Слотюк.

4' Сидорчук не смог обыграть один в один Косовского, но мяч у себя сохранил, а затем выполнил передачу назад.

3' Артём Беседин принял мяч перед штрафной площадкой, обострять не стал, а выполнил передачу на левый край. Откуда прострелил Миколенко, но попал в соперника, а от того игровой снаряд ушёл в аут.

2' Не сказать, что наблюдается аншлаг, но зрителей пришло достаточно много. Поддержка у "Агробизнеса" сегодня будет на высоком уровне.