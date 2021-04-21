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Агробизнес
0:0
Первый тайм: 36'
Динамо Киев
0'
13' Желтая карточка
Попов Денис II
36'
Агробизнес
Динамо Киев

Ход матча

13'
 
Попов Денис II

Бомбардиры внутри турнира

Агробизнес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Черненко Руслан 1 0.33
2. Bogdan Semenets 1 0.33
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Агробизнес
# Игрок      
1. Черненко Руслан 2 0
2. Мозиль Олег 2 0
3. Шаповал Владислав 1 0
4. Думанюк Артур 1 0
5. Bogdan Semenets 1 0
6. Roman Didyk 1 0
7. Dmytro Yukhymovych 1 0
8. Mykola Kogut 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Де Пена Карлос 1 0
2. Родригес Жерсон 1 0
3. Попов Денис II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Агробизнес 0 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Динамо Киев 0 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Агробизнес Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Агробизнес 1:1 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 1:1 Агробизнес Агробизнес 0:0 Волынь Альянс 1:1 Агробизнес
Агробизнес 1:2 Металлист-1925 Кристалл Херсон 1:4 Агробизнес Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк Агробизнес 1:0 Ворскла Полесье 1:3 Агробизнес Николаев 0:2 Агробизнес Агробизнес 4:0 Нива Тернополь ВПК-Агро 2:3 Агробизнес Агробизнес 5:1 Кремень Черноморец Од 0:1 Агробизнес Агробизнес 3:0 Прикарпатье Верес 2:0 Агробизнес Оболонь-Бровар 1:0 Агробизнес Горняк-Спорт 0:0 Агробизнес Агробизнес 1:0 Авангард Краматорск Волынь 2:1 Агробизнес
Динамо Киев Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Александрия 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Рух Львов
Вильярреал 2:0 Динамо Киев Заря 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:2 Вильярреал Динамо Киев 3:0 Минай Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Львов 1:4 Динамо Киев Брюгге 0:1 Динамо Киев Десна 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Брюгге Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона
1/8 финала
0 ВПК-Агро
5 Днепр-1
3 Александрия
0 Минай
1 Верес
0 Мариуполь
?
?
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0 Десна
1 Заря
1 Агробизнес
0 Ворскла
0 Нива
4 Колос Ковалёвка
1/4 финала
4 Днепр-1
5 Александрия
?
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • Опасный момент
    39'
    Шапаренко видит рывок Цыганкова в штрафную площадь, после чего выполняет навес на дальний угол вратарской, но Виктор не подстраивается под мяч и не попадает по нему. 
  • Опасный момент
    38'
    Жерсон Родригес пробивает с левого края штрафной площадки, но самоотверженно действует Дмитрий Юхимович, принимая мяч на себя. 
  • Дождь
    37'
    Меняется погода в Тернополе. На смену солнцу приходит дождь. Задача "Динамо" усложняется. На сухом газоне не получается вскрыть массированную оборону соперника, а на влажном это будет сделать ещё труднее. 
  • Судья
    35'
    Контратака "Агробизнеса". Николай Когут один на чужой половине поля. Сближается со штрафной площадкой и падает после контакта с Сидорчуком - арбитр молчит. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Жерсон Родригес сражается с Иваном Когутом за мяч перед штрафной площадью "Агробизнеса", а после падает - арбитр штрафной удар назначает, но в пользу хозяев. 
  • 33'
    Заброс Дениса Попова на Артёма Беседина получается неточным - слишком сильно был послан мяч, в итоге, удар от ворот выполнит Андрей Артым. 
  • 32'
    Беседин играет направо на Тымчика, Александр выполняет подачу на дальнюю штангу, но Родригес не дотягивается до мяча. 
  • 30'
    Ничего не получается в атаке у хозяев, но и "Динамо" давно не создавало опасных моментов. На данный момент плотная оборона "Агрбизнеса" держится. 
  • 29'
    Иван Когут избегает положения "вне игры", прокидывает мяч в штрафную площадку, а затем натыкается на спину Жерсона Родригеса, который ставит корпус и позволяет игровому снаряду покинуть пределы поля. 
  • Фол, нарушение
    28'
    В единоборстве Миколенко и Иван Когут, после чего последний падает и держится за ногу. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Не по правилам играет Жерсон Родригес, проверяя на прочность ногу Виталия Груши. 
  • Травма, повреждение
    26'
    Виталий Груша продолжает поединок, но снова остановка: Игорь Бойчук получил удар в грудь от Александра Тымчика - игровой эпизод. 
  • Травма, повреждение
    25'
    Виталий Груша получил болезненный удар в единоборстве с Николаем Шапаренко, пауза возникает. 
  • Опасный момент
    23'
    ОПАСНО! Беседин вырывается на свидание с Артымом, пробивает, но не забивает - Андрей отражает мяч ногой, а Цыганков не смог добить, так как не попал по круглому, который полетел левее, чем нужно было. 
  • Угловой
    22'
    Корнер с левого фланга исполнили киевляне. Удалось без помех пробить Тымчику, однако точность отсутствовала. 
  • 21'
    Подобие контратаки от хозяев, но она захлебнулась толком и не начавшись - передача вперёд с центра поля оказалась безадресной. 
  • 20'
    Сидорчук попытался обострить атаку забросом в центр штрафной площади на Цыганкова, но Виктора опередили защитники "Агробизнеса". 
  • 19'
    Игорь Курило завладел мячом на левом фланге и выполнил передачу вперёд. Будь там партнёры, мог бы рассчитывать на точный пас, а так подарил игровой снаряд оппоненту. 
  • 18'
    "Агробизнес" продолжает действовать компактно, находясь всей командой за линией мяча. Более того, между линиями расстояние минимальное, возможности просочиться попросту нет. 
  • 16'
    Денис Бойко пока без работы, поэтому партнёры решают его подключить к игре в пас, чтобы хоть как-то поучаствовал в матче. 
  • 15'
    Юрий Романюк исполнил подачу со штрафного с левого фланга, но слишком низом послал мяч, в итоге, гости без проблем отвели угрозу. 
  • Желтая карточка
    14'
    Жёлтая карточка в руках арбитра, её получает игрок "Динамо" - Денис Попов, за срыв контратаки соперника левым флангом. 
  • 13'
    Стремительная атака "Динамо" центром завершается дальним ударом Виталия Миколенко мимо ворот. 
  • 12'
    Два корнера кряду исполнили киевляне. После второго пробил головой Жерсон Родригес, но в створ не попал. 
  • Опасный момент
    11'
    Ещё один момент у гостей. На сей раз Родригес стреляет из пределов штрафной площадки, но мяч попадает в защитника хозяев, а от него уходит на корнер. 
  • Опасный момент
    10'
    Опасная подача в центр штрафной площади "Агробизнеса", но Беседин немного не добирается до мяча. 
  • 9'
    Миколенко технично принял мяч на левом фланге, а затем выполнил передачу в центр, подключив к развитию атаки Сидорчука. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Николай Когут нарушает правила, сбивая Дениса Попова на левом фланге. 
  • Опасный момент
    7'
    Родригес выполняет подачу в штрафную площадку с левого фланга на Беседина, Артём пробивает в падении головой, но в створ не попадает. 
  • 6'
    Попытка хозяев перейти в первую атаку завершается неудачей - Слотюк не сумел обработать мяч на правом фланге. 
  • 5'
    Миколенко оказался на газоне на левом фланге, но арбитр показал, что нужно подниматься - жёстко, но в пределах правил отобрал мяч Слотюк. 
  • 4'
    Сидорчук не смог обыграть один в один Косовского, но мяч у себя сохранил, а затем выполнил передачу назад. 
  • 3'
    Артём Беседин принял мяч перед штрафной площадкой, обострять не стал, а выполнил передачу на левый край. Откуда прострелил Миколенко, но попал в соперника, а от того игровой снаряд ушёл в аут. 
  • 2'
    Не сказать, что наблюдается аншлаг, но зрителей пришло достаточно много. Поддержка у "Агробизнеса" сегодня будет на высоком уровне. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Максим Козыряцкий даёт свисток - поехали! 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию полуфинального поединка Кубка Украины, в котором сойдутся "Агробизнес" и "Динамо" Киев. Комментировать буду я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 149
Агробизнес 0% (0)
X 1.3% (2)
Динамо Киев 98.7% (147)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Агробизнес
Ничья
Динамо Киев
21.37
6.90
1.19
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Прогнозы на матч Агробизнес 0:0 Динамо Киев

Исход игры
Агробизнес
0% (0)
Ничья
1.3% (2)
Динамо Киев
98.7% (147)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (66)
Меньше
54.48% (79)
Обе команды забьют
Да
21.38% (31)
Нет
78.62% (114)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
45% (67)
0:3 Динамо Киев
20.1% (30)
1:3 Динамо Киев
10.7% (16)
1:2 Динамо Киев
7.4% (11)
0:1 Динамо Киев
6.7% (10)
0:4 Динамо Киев
3.4% (5)
1:4 Динамо Киев
2% (3)
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