Агробизнес
0:0
Первый тайм: 36'
Динамо Киев
13' Желтая карточкаПопов Денис II
- Основной состав
-
31 Артым АндрейВратарь
-
47 Романюк ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бойчук ИгорьПолузащитник
-
70 Дудик АртёмНападающий
-
-
19 Mykola Kogut
-
-
17 Курило Игорь
-
-
18 Ivan Kogut
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ivan Glyvyi
-
-
-
Главный тренер: Чижевский Александр
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
Ход матча
13'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Черненко Руслан
|1
|0.33
|2.
|Bogdan Semenets
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Черненко Руслан
|2
|0
|2.
|Мозиль Олег
|2
|0
|3.
|Шаповал Владислав
|1
|0
|4.
|Думанюк Артур
|1
|0
|5.
|Bogdan Semenets
|1
|0
|6.
|Roman Didyk
|1
|0
|7.
|Dmytro Yukhymovych
|1
|0
|8.
|Mykola Kogut
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Пена Карлос
|1
|0
|2.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|3.
|Попов Денис II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Агробизнес
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Агробизнес Последние 20 матчей: +11 =5 -4Агробизнес 1:1 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 1:1 Агробизнес Агробизнес 0:0 Волынь Альянс 1:1 Агробизнес
Агробизнес 1:2 Металлист-1925 Кристалл Херсон 1:4 Агробизнес Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк Агробизнес 1:0 Ворскла Полесье 1:3 Агробизнес Николаев 0:2 Агробизнес Агробизнес 4:0 Нива Тернополь ВПК-Агро 2:3 Агробизнес Агробизнес 5:1 Кремень Черноморец Од 0:1 Агробизнес Агробизнес 3:0 Прикарпатье Верес 2:0 Агробизнес Оболонь-Бровар 1:0 Агробизнес Горняк-Спорт 0:0 Агробизнес Агробизнес 1:0 Авангард Краматорск Волынь 2:1 Агробизнес
Динамо Киев Последние 20 матчей: +13 =3 -4Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Александрия 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Рух Львов
Вильярреал 2:0 Динамо Киев Заря 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:2 Вильярреал Динамо Киев 3:0 Минай Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Львов 1:4 Динамо Киев Брюгге 0:1 Динамо Киев Десна 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Брюгге Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона
1/8 финала
1/4 финала
4 Днепр-1
5 Александрия
- 1:1 ДНЕ-АЛЕ
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Агробизнес 0:0 Динамо Киев
Исход игры
Агробизнес
0% (0)
Ничья
1.3% (2)
Динамо Киев
98.7% (147)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (66)
Меньше
54.48% (79)
Обе команды забьют
Да
21.38% (31)
Нет
78.62% (114)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
45% (67)
0:3 Динамо Киев
20.1% (30)
1:3 Динамо Киев
10.7% (16)
1:2 Динамо Киев
7.4% (11)
0:1 Динамо Киев
6.7% (10)
0:4 Динамо Киев
3.4% (5)
1:4 Динамо Киев
2% (3)
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