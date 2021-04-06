Челси
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Стадион: Уэмбли
Манчестер Сити
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|4
|1
|2.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.25
|3.
|Зиеш Хаким
|1
|0.25
|4.
|Хаверц Кай
|1
|0.25
|5.
|Вернер Тимо
|1
|0.25
|6.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.25
|7.
|Джеймс Рис II
|0
|0
|8.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|9.
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Силва Бернарду
|2
|0.5
|2.
|Жезус Габриэль
|2
|0.5
|3.
|Фоден Фил
|2
|0.5
|4.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.25
|5.
|Гюндоган Илкай
|1
|0.25
|6.
|Уокер Кайл
|1
|0.25
|7.
|Стерлинг Рахим
|1
|0.25
|8.
|Торрес Ферран
|1
|0.25
|9.
|Родри Эрнандес
|0
|0
|10.
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|11.
|Марез Рияд
|0
|0
|12.
|Канселу Жоау
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|2.
|Уокер Кайл
|1
|0
|3.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|Манчестер Сити
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|0
|45.45% (5)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +13 =4 -3Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич
Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +18 =0 -2Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лестер 0:2 Манчестер Сити
Эвертон 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Челси: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Манчестер Сити: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Манчестер Сити 6:0 Челси Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Сити Кубок лиги Челси 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Сити Суперкубок Манчестер Сити 1:0 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:3 Челси Премьер-лига Челси 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 5:1 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Челси Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Челси Кубок Манчестер Сити 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Челси - Манчестер Сити
Исход игры
Челси
22.9% (11)
Ничья
35.4% (17)
Манчестер Сити
41.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
68.09% (32)
Меньше
31.91% (15)
Обе команды забьют
Да
89.36% (42)
Нет
10.64% (5)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
33.3% (16)
1:1 Ничья
20.8% (10)
2:1 Челси
12.5% (6)
2:2 Ничья
12.5% (6)
2:0 Челси
6.3% (3)
1:3 Манчестер Сити
4.2% (2)
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