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Челси
 
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Стадион:
Манчестер Сити

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 4 1
2. Хадсон-Одои Каллум 1 0.25
3. Зиеш Хаким 1 0.25
4. Хаверц Кай 1 0.25
5. Вернер Тимо 1 0.25
6. Маунт Мэйсон 1 0.25
7. Джеймс Рис II 0 0
8. Аспиликуэта Сесар 0 0
9. Чилуэлл Бен 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Силва Бернарду 2 0.5
2. Жезус Габриэль 2 0.5
3. Фоден Фил 2 0.5
4. Де Брёйне Кевин 1 0.25
5. Гюндоган Илкай 1 0.25
6. Уокер Кайл 1 0.25
7. Стерлинг Рахим 1 0.25
8. Торрес Ферран 1 0.25
9. Родри Эрнандес 0 0
10. Фернандиньо Фернандо 0 0
11. Марез Рияд 0 0
12. Канселу Жоау 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 1 0
2. Уокер Кайл 1 0
3. Лапорт Эмерик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)
 Манчестер Сити 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 0 45.45% (5)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич
Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +18 =0 -2
Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лестер 0:2 Манчестер Сити
Эвертон 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Челси: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Манчестер Сити: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Челси 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Манчестер Сити Кубок лиги
Манчестер Сити 6:0 Челси Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Сити Кубок лиги Челси 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Сити Суперкубок Манчестер Сити 1:0 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:3 Челси Премьер-лига Челси 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Челси 5:1 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Челси Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Челси Кубок Манчестер Сити 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2021, осталось 2 дня 15 часов 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Челси 23.4% (11)
    X 34% (16)
    Манчестер Сити 42.6% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Манчестер Сити
    4.85
    3.80
    1.87
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Челси - Манчестер Сити

    Исход игры
    Челси
    22.9% (11)
    Ничья
    35.4% (17)
    Манчестер Сити
    41.7% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.09% (32)
    Меньше
    31.91% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    89.36% (42)
    Нет
    10.64% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    33.3% (16)
    1:1 Ничья
    20.8% (10)
    2:1 Челси
    12.5% (6)
    2:2 Ничья
    12.5% (6)
    2:0 Челси
    6.3% (3)
    1:3 Манчестер Сити
    4.2% (2)
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