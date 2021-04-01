Астон Вилла
Позже
Стадион: Вилла Парк
Фулхэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|10 (1)
|0.36
|2.
|Грилиш Джек
|6
|0.21
|3.
|Эль-Гази Анвар
|6 (2)
|0.21
|4.
|Траоре Бертран
|5
|0.18
|5.
|Баркли Росс
|3
|0.11
|6.
|Мингс Тайрон
|2
|0.07
|7.
|Конса Эзри
|2
|0.07
|8.
|Макгинн Джон
|1
|0.04
|9.
|Хурихан Конор
|1
|0.04
|10.
|Хаус Кортни
|1
|0.04
|11.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|12.
|Соарес Дуглас
|0
|0
|13.
|Таргетт Мэтт
|0
|0
|14.
|Трезеге
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рид Бобби
|5
|0.17
|2.
|Лукмен Адемола
|4
|0.13
|3.
|Кавалейру Иван
|3 (1)
|0.1
|4.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.07
|5.
|Эйна Ола
|2
|0.07
|6.
|Майя Джош
|2
|0.07
|7.
|Кэрни Том
|1
|0.03
|8.
|Андерсен Йоаким
|1
|0.03
|9.
|Лемина Марио
|1
|0.03
|10.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.03
|11.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|12.
|Рид Харрисон
|0
|0
|13.
|Тете Кенни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соарес Дуглас
|6
|1
|2.
|Макгинн Джон
|7
|0
|3.
|Мингс Тайрон
|5
|1
|4.
|Таргетт Мэтт
|6
|0
|5.
|Кэш Мэтти
|6
|0
|6.
|Грилиш Джек
|5
|0
|7.
|Сансон Морган
|3
|0
|8.
|Эль-Мухамади Ахмед
|2
|0
|9.
|Накамба Марвелус
|2
|0
|10.
|Конса Эзри
|2
|0
|11.
|Тейлор Нил
|1
|0
|12.
|Хаус Кортни
|1
|0
|13.
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|14.
|Уоткинс Олли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йоаким
|4
|1
|2.
|Робинсон Энтони
|4
|1
|3.
|Рид Бобби
|5
|0
|4.
|Рид Харрисон
|5
|0
|5.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|5
|0
|6.
|Лукмен Адемола
|4
|0
|7.
|Митрович Александр
|3
|0
|8.
|Лемина Марио
|3
|0
|9.
|Лофтус-Чик Рубен
|3
|0
|10.
|Камара Абубакар
|1
|1
|11.
|Кэрни Том
|2
|0
|12.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|13.
|Гектор Майкл
|2
|0
|14.
|Брайан Джо
|2
|0
|15.
|Кавалейру Иван
|2
|0
|16.
|Тете Кенни
|2
|0
|17.
|Эйна Ола
|2
|0
|18.
|Одои Денис
|1
|0
|19.
|Онома Джошуа
|1
|0
|20.
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|24.32% (9)
|5.41% (2)
|10.81% (4)
|16.22% (6)
|21.62% (8)
|21.62% (8)
|Фулхэм
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +7 =5 -8Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла
Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла
Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =9 -7Фулхэм 1:2 Лидс Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Тоттенхэм
Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Фулхэм Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Фулхэм: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Астон Вилла 2:1 Фулхэм Фулхэм 3:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Фулхэм Астон Вилла 1:3 Фулхэм Товарищеские матчи Астон Вилла 1:2 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Фулхэм 0:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Фулхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|22
|5
|3
|64 - 21
|71
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|56 - 32
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|53 - 32
|56
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|44 - 25
|51
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|45 - 35
|49
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|49 - 30
|48
|7.
|Эвертон
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|40 - 37
|46
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|48 - 36
|46
|9.
|Арсенал
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|40 - 32
|42
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|39 - 30
|41
|11.
|Лидс
|Заявка
|29
|12
|3
|14
|45 - 47
|39
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|31 - 47
|37
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|28 - 38
|35
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|36 - 51
|33
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|22 - 37
|33
|16.
|Брайтон
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|32 - 36
|32
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|28 - 48
|28
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|23 - 38
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|29
|3
|9
|17
|20 - 57
|18
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|29
|4
|2
|23
|16 - 50
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 13
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|3.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 11
|26
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 19
|24
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|7.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|25 - 19
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 15
|21
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 21
|20
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 15
|19
|11.
|Лидс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 18
|17
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|15.
|Эвертон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|16 - 19
|13
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 23
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 16
|24
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 12
|24
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 18
|23
|9.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 17
|21
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|11.
|Лидс
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 30
|21
|12.
|Брайтон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 17
|19
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 26
|17
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|10 - 21
|15
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 25
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 24
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|1
|1
|12
|6 - 28
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Астон Вилла - Фулхэм
Исход игры
Астон Вилла
89.3% (50)
Ничья
7.1% (4)
Фулхэм
3.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.1% (23)
Меньше
54.9% (28)
Обе команды забьют
Да
52.94% (27)
Нет
47.06% (24)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
39.3% (22)
1:0 Астон Вилла
28.6% (16)
2:0 Астон Вилла
10.7% (6)
1:1 Ничья
7.1% (4)
0:2 Фулхэм
3.6% (2)
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