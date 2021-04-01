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Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Фулхэм

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 10 (1) 0.36
2. Грилиш Джек 6 0.21
3. Эль-Гази Анвар 6 (2) 0.21
4. Траоре Бертран 5 0.18
5. Баркли Росс 3 0.11
6. Мингс Тайрон 2 0.07
7. Конса Эзри 2 0.07
8. Макгинн Джон 1 0.04
9. Хурихан Конор 1 0.04
10. Хаус Кортни 1 0.04
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Соарес Дуглас 0 0
13. Таргетт Мэтт 0 0
14. Трезеге 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 5 0.17
2. Лукмен Адемола 4 0.13
3. Кавалейру Иван 3 (1) 0.1
4. Митрович Александр 2 (1) 0.07
5. Эйна Ола 2 0.07
6. Майя Джош 2 0.07
7. Кэрни Том 1 0.03
8. Андерсен Йоаким 1 0.03
9. Лемина Марио 1 0.03
10. Лофтус-Чик Рубен 1 0.03
11. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
12. Рид Харрисон 0 0
13. Тете Кенни 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Соарес Дуглас 6 1
2. Макгинн Джон 7 0
3. Мингс Тайрон 5 1
4. Таргетт Мэтт 6 0
5. Кэш Мэтти 6 0
6. Грилиш Джек 5 0
7. Сансон Морган 3 0
8. Эль-Мухамади Ахмед 2 0
9. Накамба Марвелус 2 0
10. Конса Эзри 2 0
11. Тейлор Нил 1 0
12. Хаус Кортни 1 0
13. Эль-Гази Анвар 1 0
14. Уоткинс Олли 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Андерсен Йоаким 4 1
2. Робинсон Энтони 4 1
3. Рид Бобби 5 0
4. Рид Харрисон 5 0
5. Замбо-Ангисса Андре-Франк 5 0
6. Лукмен Адемола 4 0
7. Митрович Александр 3 0
8. Лемина Марио 3 0
9. Лофтус-Чик Рубен 3 0
10. Камара Абубакар 1 1
11. Кэрни Том 2 0
12. Ле Маршан Максим 2 0
13. Гектор Майкл 2 0
14. Брайан Джо 2 0
15. Кавалейру Иван 2 0
16. Тете Кенни 2 0
17. Эйна Ола 2 0
18. Одои Денис 1 0
19. Онома Джошуа 1 0
20. Адарабиойо Олуватосин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 24.32% (9) 5.41% (2) 10.81% (4) 16.22% (6) 21.62% (8) 21.62% (8)
 Фулхэм 13.64% (3) 18.18% (4) 18.18% (4) 9.09% (2) 27.27% (6) 13.64% (3)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла
Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла
Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Фулхэм 1:2 Лидс Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Тоттенхэм
Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Фулхэм Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Фулхэм: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Фулхэм 0:3 Астон Вилла Премьер-лига Фулхэм 2:1 Астон Вилла Кубок Астон Вилла 0:1 Фулхэм Фулхэм 2:0 Астон Вилла
Астон Вилла 2:1 Фулхэм Фулхэм 3:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Фулхэм Астон Вилла 1:3 Фулхэм Товарищеские матчи Астон Вилла 1:2 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Фулхэм 0:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 22 5 3 64 - 21 71
2. Манчестер Юнайтед Заявка 29 16 9 4 56 - 32 57
3. Лестер Заявка 29 17 5 7 53 - 32 56
4. Челси Заявка 29 14 9 6 44 - 25 51
5. Вест Хэм Заявка 29 14 7 8 45 - 35 49
6. Тоттенхэм Заявка 29 14 6 9 49 - 30 48
7. Эвертон Заявка 28 14 4 10 40 - 37 46
8. Ливерпуль Заявка 29 13 7 9 48 - 36 46
9. Арсенал Заявка 29 12 6 11 40 - 32 42
10. Астон Вилла Заявка 28 12 5 11 39 - 30 41
11. Лидс Заявка 29 12 3 14 45 - 47 39
12. Кристал Пэлас Заявка 29 10 7 12 31 - 47 37
13. Вулверхэмптон Заявка 29 9 8 12 28 - 38 35
14. Саутгемптон Заявка 29 9 6 14 36 - 51 33
15. Бёрнли Заявка 29 8 9 12 22 - 37 33
16. Брайтон Заявка 29 7 11 11 32 - 36 32
17. Ньюкасл Заявка 29 7 7 15 28 - 48 28
18. Фулхэм Заявка 30 5 11 14 23 - 38 26
19. Вест Бромвич Заявка 29 3 9 17 20 - 57 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 29 4 2 23 16 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 29 - 19 24
6. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
7. Лестер Заявка 14 7 1 6 25 - 19 22
8. Арсенал Заявка 14 6 3 5 18 - 15 21
9. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
10. Вулверхэмптон Заявка 14 5 4 5 15 - 15 19
11. Лидс Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
12. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
13. Саутгемптон Заявка 14 5 2 7 18 - 18 17
14. Астон Вилла Заявка 13 5 2 6 20 - 18 17
15. Эвертон Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
16. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
19. Фулхэм Заявка 16 2 4 10 9 - 23 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
3. Манчестер Сити Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 3 5 24 - 16 24
7. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
8. Ливерпуль Заявка 14 6 5 3 26 - 18 23
9. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 19 - 17 21
11. Лидс Заявка 15 7 0 8 26 - 30 21
12. Брайтон Заявка 14 5 4 5 16 - 17 19
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
14. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
15. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 14 4 3 7 10 - 21 15
18. Ньюкасл Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 11 - 24 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 1 1 12 6 - 28 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 апреля 2021, осталось 1 день 21 час 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Астон Вилла 89.3% (50)
    X 7.1% (4)
    Фулхэм 3.6% (2)
    0
    выиграет Астон Вилла
    Но я бы отдал предпочтение игре команды Астон Вилла. В 28 играх все же 12 побед, а у Фулхэма за 30 игр... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Фулхэм
    2.34
    3.40
    3.41
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 2.33 3.40 3.40
    Бонус: 1 000 ₽ 2.34 3.36 3.26
      2.32 3.36 3.40

    Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5
    9.30 1.06 4.04 1.24 2.66 1.48 1.97 1.97 1.52 2.53 1.29 3.58 1.17 5.05 1.07 8.60
    8.81 1.08 1.11 7.10 3.01 1.41 2.25 1.68 1.67 2.28 1.35 3.37 1.27 3.92 1.12 6.96 1.09 7.87
    3.21 1.38 2.79 1.49 2.35 1.66 1.92 1.99 1.68 2.30 1.53 2.66 1.27 4.01 1.10 8.13
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.24 1.65 1.49 2.62 1.22 4.24 1.08 7.80
    2.55 1.46 1.65 2.13 1.33 3.10 1.08 6.80 1.06 7.70
    2.83 1.48 2.32 1.67 1.80 2.13 1.51 2.73 1.37 3.34
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.95 1.40 1.82 1.99 1.40 2.95 1.17 4.98
    3.40 1.28 2.23 1.60 1.52 2.40 1.19 4.20 1.13 5.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.00 1.77
    1.91 1.89
    Букмекер Да Нет
    4.94 1.18
    4.80 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.68 1.28
    3.65 1.24
    Где смотреть матч Астон Вилла - Фулхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Фулхэм

    Исход игры
    Астон Вилла
    89.3% (50)
    Ничья
    7.1% (4)
    Фулхэм
    3.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.1% (23)
    Меньше
    54.9% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    52.94% (27)
    Нет
    47.06% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    39.3% (22)
    1:0 Астон Вилла
    28.6% (16)
    2:0 Астон Вилла
    10.7% (6)
    1:1 Ничья
    7.1% (4)
    0:2 Фулхэм
    3.6% (2)
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