Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Джеймс Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Джеймс Гомес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Джеймс Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Хорсенс играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Андреасен Лука из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

47' Реесе Сёрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Оденсе

45' Матч возобновлен

44' Бернат Ханс Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Удар от ворот произведет Оденсе

44' Дюр Николас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Плохо сыграл Бернат Ханс Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

44' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Джеймс Гомес из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.

43' Сабби Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Хорсенс

39' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

38' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Хорсенс

37' О, нет. Из многообещающей позиции Сабби Эммануэль из команды Оденсе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

37' Джеймс Гомес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Джеймс Гомес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Бернат Ханс Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Г О О О О Л - Андреасен Лука первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

33' ШАНС! Это должен был быть гол. Андреасен Лука упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

32' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Хорсенс пробьет пенальти!

32' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Андреасен Лука пробил со штрафного прямо в стенку

30' Удар от ворот произведет Оденсе

30' Как он промахнулся? Торсен Йонас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

30' Геммер Йонас из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

30' Андреасен Лука из команды Хорсенс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

28' Джейбали Иссам из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

28' Удар от ворот произведет Оденсе

27' Хорошую попытку сделал Джейбали Иссам . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Отличные скиллы показывает Джейбали Иссам , обводя своих соперников

27' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Оденсе

25' Андреасен Лука из команды Хорсенс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

24' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Хорсенс

24' Отличный пас сделал Сабби Эммануэль из команды Оденсе . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

23' Удар от ворот произведет Хорсенс

23' Сабби Эммануэль из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

22' Удар от ворот произведет Хорсенс

22' Шельвик Йорген из команды Оденсе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

22' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Андреасен Лука пробил со штрафного прямо в стенку

20' Тверсков Йеппе получил желтую карточку от судьи

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

18' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Торсен Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Оденсе

10' Андреасен Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Удар от ворот произведет Оденсе

9' Якобсен Бьярке из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

9' Удар от ворот произведет Оденсе

8' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Сабби Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Андерсен Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Оденсе

4' Дюр Николас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Джеймс Гомес из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

3' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Оденсе начинает с центра поля