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  3. Дания: Superligaen Relegation Group
Хорсенс
1:1
Конец матча

Стадион:
Оденсе
0'
20' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
1:0
33' Гол
Андреасен Лука
77' Желтая карточка
Мадс Фрокьяер-Йенсен
83' Желтая карточка
Шельвик Йорген
1:1
90' Гол
Джейбали Иссам
90'+5
1
Делач
Матей
21
Гомес
Джеймс
5
Реесе
Сёрен
33
Людвиг
Александр
15
Буус
Якоб
8
Якобсен
Бьярке
14
Геммер
Йонас
19
Торсен
Йонас
6
Дюр
Николас
9
Андреасен
Лука
29
Браянац
Муамер
13
Бернат
Ханс
Кристиан
3
Андерсен
Александр
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
16
Шельвик
Йорген
19
Трандарсон
Арон-Элис
14
Томасен
Йенс
11
Сабби
Эммануэль
23
Клеве
Троэльс
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
7
Джейбали
Иссам
Хорсенс
3-5-2
Оденсе
4-2-3-1

Ход матча

20'
 
Тверсков Йеппе
33'
Андреасен Лука
1:0
46'
 
Манде Саюба
Бернат Ханс Кристиан
66'
Ханссон Халлюр
Торсен Йонас
 
68'
 
Кадри Башким
Клеве Троэльс
68'
 
Джанус Драчманн
Томасен Йенс
76'
Франтсен Руне
Дюр Николас
 
76'
Камили Лирим
Геммер Йонас
 
77'
 
Мадс Фрокьяер-Йенсен
81'
 
Гудьонсен Свейнн
Мадс Фрокьяер-Йенсен
81'
 
Окосун Айо
Сабби Эммануэль
83'
 
Шельвик Йорген
83'
Нюманн Петер
Буус Якоб
 
83'
Брок-Мадсен Николай
Браянац Муамер
 
90'
1:1
Джейбали Иссам
(Гудьонсен Свейнн)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Хорсенс 1:2 Люнгбю Сённерйюск 2:0 Хорсенс Нордшелланн 2:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Ольборг
Вайле 0:0 Хорсенс Хорсенс 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Раннерс 3:0 Хорсенс Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Колдинг Хорсенс 4:0 Мидделфарт Хорсенс 2:2 Скиве Хорсенс 1:2 Брондбю Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс Хорсенс 3:1 Вайле Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс
Оденсе Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ольборг 0:2 Оденсе Оденсе 0:3 Брондбю Митьюлланд 3:0 Оденсе Вайле 2:0 Оденсе
Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 2:1 Раннерс Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг Раннерс 2:1 Оденсе

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Оденсе: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Оденсе 1:2 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:1 Оденсе Суперлига Дании
Оденсе 3:1 Хорсенс Суперлига Дании Оденсе 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Оденсе 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:4 Хорсенс Кубок
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