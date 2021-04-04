Хорсенс
1:1
Конец матча
Стадион: Casa Arena Horsens
Оденсе
20' Желтая карточкаТверсков Йеппе
1:0
33' ГолАндреасен Лука
77' Желтая карточкаМадс Фрокьяер-Йенсен
83' Желтая карточкаШельвик Йорген
1:1
90' ГолДжейбали Иссам
21
Гомес
Джеймс
15
Буус
Якоб
14
Геммер
Йонас
19
Торсен
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Буус ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
-
19 Торсен ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Нюманн ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Камили ЛиримНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Окосун АйоНападающий
-
12 Кадри БашкимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михаэль Хеммингсен
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
20'
33'
1:0
83'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =7 -9Хорсенс 1:2 Люнгбю Сённерйюск 2:0 Хорсенс Нордшелланн 2:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Ольборг
Вайле 0:0 Хорсенс Хорсенс 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Раннерс 3:0 Хорсенс Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Колдинг Хорсенс 4:0 Мидделфарт Хорсенс 2:2 Скиве Хорсенс 1:2 Брондбю Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс Хорсенс 3:1 Вайле Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс
Оденсе Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ольборг 0:2 Оденсе Оденсе 0:3 Брондбю Митьюлланд 3:0 Оденсе Вайле 2:0 Оденсе
Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 2:1 Раннерс Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг Раннерс 2:1 Оденсе
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Оденсе: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Оденсе 3:1 Хорсенс Суперлига Дании Оденсе 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Оденсе 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Оденсе Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:4 Хорсенс Кубок