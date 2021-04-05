Первый тайм

48' Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Мабиль Авер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

46' [player1] делает длинную передачу вперед

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Паулиньо VI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Бьюр Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Брондбю

41' Ониика Фрэнк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Махсо Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Исаксен Густав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Опасность! Мабиль Авер из команды Митьюлланд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

33' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Радошевич Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

29' Бьюр Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Лоссль Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' ШАНС! Уре Микаэль вышел один на один с голкипером...

22' Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Митьюлланд будет все-таки засчитан.

21' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

19' Мабиль Авер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Брондбю

15' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

9' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Брондбю

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Митьюлланд начинает с центра поля