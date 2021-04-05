Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Удар от ворот произведет Митьюлланд

96' Судья подбегает и показывает Каюсте Йенс из команды Митьюлланд отложенную желтую карточку за фол.

96' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Рустед Сигурд и попал в перекладину!

94' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Судье надоело, что Лоссль Йонас тянет время и он наказал его горчичником

89' Удар от ворот произведет Митьюлланд

89' Бёркеейет Тобиас не смог попасть в створ ударом издали

89' Мадсен Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

85' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Слимане Анис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

82' Удар от ворот произведет Митьюлланд

82' Удар от ворот произведет Митьюлланд

81' [player1] из команды [team] навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

81' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Уре Микаэль и попал в перекладину!

76' Плохо сыграл Святченко Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

74' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

69' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Паулиньо VI из команды Митьюлланд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

67' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

66' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Ониика Фрэнк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Менса Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

64' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Матч возобновлен

57' Андерсон Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Удар от ворот произведет Митьюлланд

53' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Уре Микаэль из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

49' Андерссон Йоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

47' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля