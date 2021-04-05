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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Митьюлланд
1:0
Конец матча

Стадион:
Брондбю
0'
1:0
19' Гол
Каба Сори
65' Желтая карточка
Менса Кевин
83' Желтая карточка
Слимане Анис
89' Желтая карточка
Лоссль Йонас
90' Желтая карточка
Каюсте Йенс
90'+7
49
Лоссль
Йонас
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Паулиньо
VI
38
Ониика
Фрэнк
40
Каюсте
Йенс
45
Исаксен
Густав
34
Андерсон
Микаэль
11
Мабиль
Авер
9
Каба
Сори
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
22
Радошевич
Йосип
14
Менса
Кевин
19
Френнруп
Мортен
18
Линнстрем
Йеспер
29
Бьюр
Петер
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
Митьюлланд
4-2-3-1
Брондбю
3-1-4-2

Ход матча

19'
Каба Сори
(Святченко Эрик)
1:0
58'
Дрейер Андерс
Исаксен Густав
 
62'
Мадсен Николас
Андерсон Микаэль
 
62'
 
Слимане Анис
Бьюр Петер
62'
 
Павлович Андрия
Френнруп Мортен
65'
 
Менса Кевин
77'
Систо Пионе
Мабиль Авер
 
77'
Брумадо Жуниор
Каба Сори
 
80'
 
Рустед Сигурд
Херманнссон Хьёртур
80'
 
Бёркеейет Тобиас
Радошевич Йосип
83'
 
Слимане Анис
87'
 
Oskar Fallenius
Хедлунд Симон
89'
Лоссль Йонас
 
90'
Каюсте Йенс
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 5 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Митьюлланд 5:0 Вайле Копенгаген 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Оденсе Митьюлланд 0:1 Орхус
Люнгбю 2:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Хорсенс Оденсе 1:2 Митьюлланд Раннерс 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Силькеборг Митьюлланд 3:1 Ольборг Митьюлланд 2:0 Орхус Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Копенгаген 1:1 Митьюлланд Оденсе 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Вайле 0:2 Митьюлланд
Брондбю Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Нордшелланн 1:5 Брондбю Брондбю 1:1 Орхус Оденсе 0:3 Брондбю Брондбю 2:1 Копенгаген
Брондбю 0:0 Раннерс Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 2:1 Вайле Люнгбю 0:4 Брондбю Брондбю 1:1 Ольборг Нордшелланн 0:1 Брондбю Кёге 0:2 Брондбю Хельсингёр 1:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 1:2 Колдинг Хорсенс 1:2 Брондбю Фремад Амагер 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю Вайле 0:2 Брондбю

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Брондбю: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Митьюлланд 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:3 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Брондбю Суперлига Дании
Брондбю 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 1:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок Брондбю 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании
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