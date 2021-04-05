Митьюлланд
1:0
Конец матча
Стадион: МСХ Арена
Брондбю
1:0
19' ГолКаба Сори
65' Желтая карточкаМенса Кевин
83' Желтая карточкаСлимане Анис
89' Желтая карточкаЛоссль Йонас
90' Желтая карточкаКаюсте Йенс
49
Лоссль
Йонас
29
Паулиньо
VI
38
Ониика
Фрэнк
40
Каюсте
Йенс
11
Мабиль
Авер
14
Менса
Кевин
29
Бьюр
Петер
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
38 Ониика ФрэнкПолузащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
46 Сери ЯфетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бьюр ПетерПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
19'
1:0
65'
83'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
5 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +14 =3 -3Митьюлланд 5:0 Вайле Копенгаген 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Оденсе Митьюлланд 0:1 Орхус
Люнгбю 2:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Хорсенс Оденсе 1:2 Митьюлланд Раннерс 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Силькеборг Митьюлланд 3:1 Ольборг Митьюлланд 2:0 Орхус Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Копенгаген 1:1 Митьюлланд Оденсе 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Вайле 0:2 Митьюлланд
Брондбю Последние 20 матчей: +11 =4 -5Нордшелланн 1:5 Брондбю Брондбю 1:1 Орхус Оденсе 0:3 Брондбю Брондбю 2:1 Копенгаген
Брондбю 0:0 Раннерс Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 2:1 Вайле Люнгбю 0:4 Брондбю Брондбю 1:1 Ольборг Нордшелланн 0:1 Брондбю Кёге 0:2 Брондбю Хельсингёр 1:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 1:2 Колдинг Хорсенс 1:2 Брондбю Фремад Амагер 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю Вайле 0:2 Брондбю
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Брондбю: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Брондбю 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 1:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок Брондбю 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании