Первый тайм

33' Хорошую попытку сделал Гаммельбю Йенс-Мартин . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Удар от ворот произведет Люнгбю

32' Лукас Энгель не смог попасть в створ ударом издали

30' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Энгхардт Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Колингер Денис из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

26' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Колингер Денис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Греве Мадс из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

19' Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Брунст Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

16' Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Удар от ворот произведет Вайле

13' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Люнгбю пробьет пенальти!

13' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

12' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

11' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Удар от ворот произведет Вайле

10' Кроне Свенн из команды Люнгбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

10' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Брунст Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Удар от ворот произведет Вайле

8' Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Удар от ворот произведет Вайле

6' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

6' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

5' Отличные скиллы показывает Корнвиг Эмиль , обводя своих соперников

5' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Брунст Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Удар от ворот произведет Вайле

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Люнгбю начинает с центра поля