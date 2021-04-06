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  3. Дания: Superligaen Relegation Group
Люнгбю
0:0
Конец матча

Стадион:
Вайле
0'
68' Желтая карточка
Ромер Марсель
90' Желтая карточка
Колингер Денис
90'+4
1
Миккельсен
Томас
9
Фосгаард
Лассе
2
Энгхардт
Каспер
18
Шиембе
Кевин
4
Кроне
Свенн
25
Корнвиг
Эмиль
30
Ромер
Марсель
8
Хебо
Матиас
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
16
Якобсен
Кристиан
II
11
Коструп
Магнус
45
Брунст
Александер
44
Хенриксен
Тобиас
5
Греве
Мадс
22
Колингер
Денис
33
Бенгтссон
Пьер
16
Рамадани
Юльбер
20
Скооп
Якоб
6
Эзатолахи
Саид
50
Соуза
Аллан
II
13
Онугха
Герман
8
Lukas
Engel
Люнгбю
4-3-3
Вайле
4-1-2-3

Ход матча

56'
Торп Виктор
Корнвиг Эмиль
 
56'
Варминг Магнус
Коструп Магнус
 
61'
 
Экитик Юго
Онугха Герман
68'
Ромер Марсель
 
72'
Гюткьяер Фредерик
Гаммельбю Йенс-Мартин
 
79'
 
Ямга Кевин
Lukas Engel
86'
 
Йенсен Лукас II
Соуза Аллан II
90'
 
Колингер Денис

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Хорсенс 1:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Нордшелланн Раннерс 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Митьюлланд
Сённерйюск 1:4 Люнгбю Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 0:4 Брондбю Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю
Вайле Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Митьюлланд 5:0 Вайле Вайле 0:2 Ольборг Раннерс 3:1 Вайле Вайле 2:0 Оденсе
Копенгаген 2:1 Вайле Вайле 0:0 Хорсенс Брондбю 2:1 Вайле Вайле 2:2 Нордшелланн Вайле 0:0 Раннерс Сённерйюск 0:1 Вайле Вайле 0:0 Орхус Эсбьерг 0:0 Вайле Силькеборг 0:1 Вайле Вайле 3:1 Орхус Фремад Люнгбю 0:0 Вайле Видовре 2:3 Вайле Раннерс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Митьюлланд Хорсенс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Брондбю

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Вайле: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Люнгбю 0:0 Вайле Суперлига Дании Вайле 3:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 4:2 Вайле Товарищеские матчи Вайле 3:4 Люнгбю Первый дивизион
Люнгбю 1:0 Вайле Первый дивизион Люнгбю 3:2 Вайле Первый дивизион Люнгбю 1:2 Вайле Первый дивизион Вайле 1:1 Люнгбю Первый дивизион Вайле 1:1 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 0:0 Вайле Первый дивизион Люнгбю 3:1 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Люнгбю Первый дивизион Вайле 2:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:0 Вайле Первый дивизион Вайле 2:2 Люнгбю Первый дивизион
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