Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Люнгбю играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Кроне Свенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Вайле

46' Кроне Свенн не смог попасть в створ ударом издали

46' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Коструп Магнус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Хенриксен Тобиас из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

44' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновится спорным мячом

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Шиембе Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Рамадани Юльбер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Фосгаард Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Энгхардт Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Люнгбю

37' Скооп Якоб не смог попасть в створ ударом издали

36' Хебо Матиас из команды Люнгбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

35' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

34' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Хорошую попытку сделал Гаммельбю Йенс-Мартин . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Удар от ворот произведет Люнгбю

32' Лукас Энгель не смог попасть в створ ударом издали

30' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Энгхардт Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Лукас Энгель из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

26' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Колингер Денис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Греве Мадс из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

19' Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Брунст Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

16' Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Удар от ворот произведет Вайле

13' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Люнгбю пробьет пенальти!

13' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

12' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

11' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Удар от ворот произведет Вайле

10' Кроне Свенн из команды Люнгбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

10' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Брунст Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Удар от ворот произведет Вайле

8' Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Удар от ворот произведет Вайле

6' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

6' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

5' Отличные скиллы показывает Корнвиг Эмиль , обводя своих соперников

5' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Брунст Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Удар от ворот произведет Вайле

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Люнгбю начинает с центра поля