Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Вайле

46' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Оденсе

44' Удар от ворот произведет Вайле

44' Шельвик Йорген из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

43' Рефери не любит споров - именно за это Соуза Аллан II сейчас получил желтую

43' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

42' Брунст Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Судья подбегает и показывает Окосун Айо из команды Оденсе отложенную желтую карточку за фол.

38' Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Хорошую попытку сделал Рамадани Юльбер . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Экитик Юго из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

35' Удар от ворот произведет Вайле

35' Джейбали Иссам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

28' Удар от ворот произведет Вайле

28' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Томасен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Отличные скиллы показывает Шельвик Йорген , обводя своих соперников

26' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Отличные скиллы показывает Мадс Фрокьяер-Йенсен , обводя своих соперников

25' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Соуза Аллан II из команды Вайле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

24' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Опондо Мозес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Матч возобновлен

19' Ларсен Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Удар от ворот произведет Оденсе

16' Ох, нехорошо это выглядит. Эзатолахи Саид получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Эзатолахи Саид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

13' Бенгтссон Пьер из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

12' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Вайле

8' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

3' Томасен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Оденсе начинает с центра поля