Оденсе
0:1
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park
Вайле
40' Желтая карточкаОкосун Айо
43' Желтая карточкаСоуза Аллан II
51' Желтая карточкаШельвик Йорген
0:1
67' ГолСоуза Аллан II
75' Желтая карточкаМадс Фрокьяер-Йенсен
90' Желтая карточкаБрунст Александер
90' Желтая карточкаАндерсен Александр
20
Окосун
Айо
14
Томасен
Йенс
20
Скооп
Якоб
23
Экитик
Юго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
43 Эстрём РобинЗащитник
- Полузащитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
-
15 Фенгер МаксНападающий
-
12 Кадри БашкимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михаэль Хеммингсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Экитик ЮгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ямга КевинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
40'
43'
51'
67'
0:1
68'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +7 =7 -6Хорсенс 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Оденсе Оденсе 0:3 Брондбю Митьюлланд 3:0 Оденсе
Вайле 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 2:1 Раннерс Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг
Вайле Последние 20 матчей: +5 =7 -8Люнгбю 0:0 Вайле Митьюлланд 5:0 Вайле Вайле 0:2 Ольборг Раннерс 3:1 Вайле
Вайле 2:0 Оденсе Копенгаген 2:1 Вайле Вайле 0:0 Хорсенс Брондбю 2:1 Вайле Вайле 2:2 Нордшелланн Вайле 0:0 Раннерс Сённерйюск 0:1 Вайле Вайле 0:0 Орхус Эсбьерг 0:0 Вайле Силькеборг 0:1 Вайле Вайле 3:1 Орхус Фремад Люнгбю 0:0 Вайле Видовре 2:3 Вайле Раннерс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Митьюлланд Хорсенс 3:1 Вайле
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Вайле: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8