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  3. Дания: Superligaen Relegation Group
Оденсе
0:1
Конец матча

Стадион:
Вайле
0'
40' Желтая карточка
Окосун Айо
43' Желтая карточка
Соуза Аллан II
51' Желтая карточка
Шельвик Йорген
0:1
67' Гол
Соуза Аллан II
75' Желтая карточка
Мадс Фрокьяер-Йенсен
90' Желтая карточка
Брунст Александер
90' Желтая карточка
Андерсен Александр
90'+5
27
Кристенсен
Оливер
3
Андерсен
Александр
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
16
Шельвик
Йорген
20
Окосун
Айо
14
Томасен
Йенс
11
Сабби
Эммануэль
19
Трандарсон
Арон-Элис
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
7
Джейбали
Иссам
45
Брунст
Александер
44
Хенриксен
Тобиас
5
Греве
Мадс
22
Колингер
Денис
33
Бенгтссон
Пьер
16
Рамадани
Юльбер
20
Скооп
Якоб
6
Эзатолахи
Саид
50
Соуза
Аллан
II
23
Экитик
Юго
8
Lukas
Engel
Оденсе
4-2-3-1
Вайле
4-1-2-3

Ход матча

20'
Опондо Мозес
Ларсен Каспер
 
40'
Окосун Айо
 
43'
 
Соуза Аллан II
51'
Шельвик Йорген
 
58'
 
Ковачич Доминик
Греве Мадс
67'
0:1
Соуза Аллан II
(Бенгтссон Пьер)
68'
Гудьонсен Свейнн
Окосун Айо
 
68'
Джанус Драчманн
Сабби Эммануэль
 
68'
 
Ямга Кевин
Экитик Юго
75'
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
81'
Кадри Башким
Томасен Йенс
 
81'
Фенгер Макс
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
85'
 
Давидсен Вильормур
Lukas Engel
85'
 
Муколли Арбнор
Соуза Аллан II
85'
 
Йенсен Лукас II
Рамадани Юльбер
90'
 
Брунст Александер
90'
Андерсен Александр
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Хорсенс 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Оденсе Оденсе 0:3 Брондбю Митьюлланд 3:0 Оденсе
Вайле 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 2:1 Раннерс Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг
Вайле Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Люнгбю 0:0 Вайле Митьюлланд 5:0 Вайле Вайле 0:2 Ольборг Раннерс 3:1 Вайле
Вайле 2:0 Оденсе Копенгаген 2:1 Вайле Вайле 0:0 Хорсенс Брондбю 2:1 Вайле Вайле 2:2 Нордшелланн Вайле 0:0 Раннерс Сённерйюск 0:1 Вайле Вайле 0:0 Орхус Эсбьерг 0:0 Вайле Силькеборг 0:1 Вайле Вайле 3:1 Орхус Фремад Люнгбю 0:0 Вайле Видовре 2:3 Вайле Раннерс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Митьюлланд Хорсенс 3:1 Вайле

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Вайле: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Вайле 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Вайле Суперлига Дании Оденсе 1:0 Вайле Суперлига Дании Вайле 0:2 Оденсе Суперлига Дании
Оденсе 4:0 Вайле Товарищеские матчи Вайле 0:4 Оденсе Кубок Оденсе 1:1 Вайле Товарищеские матчи Вайле 0:5 Оденсе САС Лигаен Оденсе 2:0 Вайле САС Лигаен Вайле 1:3 Оденсе САС Лигаен Оденсе 5:3 Вайле Товарищеские матчи
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