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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Брондбю
0:1
Перерыв

Стадион:
Копенгаген
0'
2' Желтая карточка
Френнруп Мортен
0:1
37' Гол
Вильчек Камиль
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
22
Радошевич
Йосип
14
Менса
Кевин
19
Френнруп
Мортен
18
Линнстрем
Йеспер
29
Бьюр
Петер
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
13
Грютебуст
Стен
22
Анкерсен
Петер
4
Нельссон
Виктор
20
Бойлесен
Николай
34
Кристансен
Виктор
12
Лерагер
Лукас
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
23
Винд
Жонас
7
Фишер
Виктор
9
Вильчек
Камиль
Брондбю
3-1-4-2
Копенгаген
4-2-3-1

Ход матча

2'
Френнруп Мортен
 
37'
0:1
Вильчек Камиль
(Кристансен Виктор)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Митьюлланд 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:5 Брондбю Брондбю 1:1 Орхус Оденсе 0:3 Брондбю
Брондбю 2:1 Копенгаген Брондбю 0:0 Раннерс Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 2:1 Вайле Люнгбю 0:4 Брондбю Брондбю 1:1 Ольборг Нордшелланн 0:1 Брондбю Кёге 0:2 Брондбю Хельсингёр 1:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 1:2 Колдинг Хорсенс 1:2 Брондбю Фремад Амагер 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю
Копенгаген Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Копенгаген 2:1 Раннерс Раннерс 2:1 Копенгаген Копенгаген 0:0 Митьюлланд Брондбю 2:1 Копенгаген
Копенгаген 2:1 Вайле Копенгаген 3:3 Орхус Люнгбю 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:2 Сённерйюск Хорсенс 0:2 Копенгаген Ольборг 2:3 Копенгаген Копенгаген 6:1 Орхус Копенгаген 3:2 Хельсингёр Копенгаген 2:2 Видовре Копенгаген 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Хорсенс Сённерйюск 1:3 Копенгаген Копенгаген 1:2 Раннерс Митьюлланд 4:0 Копенгаген

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Копенгаген: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Брондбю 2:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:2 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Копенгаген Суперлига Дании
Копенгаген 2:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:1 Брондбю Кубок Копенгаген 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Кубок Копенгаген 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Копенгаген Суперлига Дании
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Копенгаген
9.72
4.35
2.50
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