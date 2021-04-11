Брондбю
0:1
Перерыв
Стадион: Брондбю
Копенгаген
2' Желтая карточкаФреннруп Мортен
0:1
37' ГолВильчек Камиль
14
Менса
Кевин
29
Бьюр
Петер
11
Уре
Микаэль
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
23
Винд
Жонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бьюр ПетерПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
23 Винд ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Биэл ПепНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
37'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +10 =4 -6Митьюлланд 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:5 Брондбю Брондбю 1:1 Орхус Оденсе 0:3 Брондбю
Брондбю 2:1 Копенгаген Брондбю 0:0 Раннерс Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 2:1 Вайле Люнгбю 0:4 Брондбю Брондбю 1:1 Ольборг Нордшелланн 0:1 Брондбю Кёге 0:2 Брондбю Хельсингёр 1:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 1:2 Колдинг Хорсенс 1:2 Брондбю Фремад Амагер 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю
Копенгаген Последние 20 матчей: +10 =5 -5Копенгаген 2:1 Раннерс Раннерс 2:1 Копенгаген Копенгаген 0:0 Митьюлланд Брондбю 2:1 Копенгаген
Копенгаген 2:1 Вайле Копенгаген 3:3 Орхус Люнгбю 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:2 Сённерйюск Хорсенс 0:2 Копенгаген Ольборг 2:3 Копенгаген Копенгаген 6:1 Орхус Копенгаген 3:2 Хельсингёр Копенгаген 2:2 Видовре Копенгаген 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Хорсенс Сённерйюск 1:3 Копенгаген Копенгаген 1:2 Раннерс Митьюлланд 4:0 Копенгаген
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Копенгаген: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Копенгаген 2:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:1 Брондбю Кубок Копенгаген 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Кубок Копенгаген 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Копенгаген Суперлига Дании