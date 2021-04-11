Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Винд Жонас из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

47' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Копенгаген

44' Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Вильчек Камиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Менса Кевин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

42' Уре Микаэль из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Г О О О О Л - Вильчек Камиль изменил счет на табло!

37' Вратарь парирует удар, который нанес Фальк Расмус , и мяч снова в игре

37' Опасность! Винд Жонас из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

36' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Опасность! Бьюр Петер из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

33' Фальк Расмус из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Радошевич Йосип из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

31' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Копенгаген

28' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Фальк Расмус из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

27' Удар от ворот произведет Брондбю

27' Лерагер Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Менса Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Бойлесен Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Линнстрем Йеспер из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

18' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Уре Микаэль из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Опасность! Винд Жонас из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

16' Удар от ворот произведет Копенгаген

15' Хорошую попытку сделал Фишер Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Менса Кевин из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Удар от ворот произведет Копенгаген

12' Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Линнстрем Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Удар от ворот произведет Копенгаген

6' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Херманнссон Хьёртур из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Фишер Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Фишер Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Френнруп Мортен получил желтую карточку от судьи

2' Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брондбю начинает с центра поля