Первый тайм

26' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

25' Удар от ворот произведет Оденсе

25' Отличные скиллы показывает Эмиль Хольм , обводя своих соперников

24' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Оденсе

23' Виндерслев Расмус не смог попасть в створ ударом издали

23' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

22' Шмидль Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Шмидль Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

17' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

16' Плохо сыграл Эскесен Юлиус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

13' Андерсен Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Фенгер Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Матч возобновлен

10' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

9' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

8' Лаурсен Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Удар от ворот произведет Оденсе

7' Отличные скиллы показывает Райт Хаджи , обводя своих соперников

5' Г О О О О О Л - Кадри Башким ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот

5' Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Шельвик Йорген навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Эскесен Юлиус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сённерйюск начинает с центра поля