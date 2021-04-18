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  3. Дания: Superligaen Relegation Group
Оденсе
1:1
Конец матча

Стадион:
Сённерйюск
0'
1:0
5' Гол
Кадри Башким
36' Желтая карточка
Шмидль Филипп
54' Вторая желтая карточка
Шмидль Филипп
64' Желтая карточка
Трандарсон Арон-Элис
1:1
67' Гол
Emil Holm
82' Желтая карточка
Кадри Башким
84' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
90'+6
27
Кристенсен
Оливер
4
Лаурсен
Райан
6
Тверсков
Йеппе
3
Андерсен
Александр
16
Шельвик
Йорген
19
Трандарсон
Арон-Элис
14
Томасен
Йенс
11
Сабби
Эммануэль
12
Кадри
Башким
7
Джейбали
Иссам
15
Фенгер
Макс
1
Лоуренс
Томас
12
Канструп
Пьер
2
Гартенманн
Стефан
6
Шмидль
Филипп
3
Emil
Holm
24
Виндерслев
Расмус
29
Экани
Виктор
7
Эскесен
Юлиус
5
Хенде
Марк-Даль
10
Anders
Jacobsen
II
25
Райт
Хаджи
Оденсе
4-2-3-1
Сённерйюск
3-5-2

Ход матча

5'
Кадри Башким
1:0
36'
 
Шмидль Филипп
46'
Манде Саюба
Кристенсен Оливер
 
46'
 
Финне Бор
Эскесен Юлиус
54'
 
Шмидль Филипп
60'
Эстрём Робин
Андерсен Александр
 
60'
Гудьонсен Свейнн
Фенгер Макс
 
64'
Трандарсон Арон-Элис
 
67'
1:1
Emil Holm
(Канструп Пьер)
69'
 
Хассан Рилван
Emil Holm
77'
 
Гира Адама
Anders Jacobsen II
82'
Кадри Башким
 
84'
Тверсков Йеппе
 
84'
Джанус Драчманн
Томасен Йенс
 
84'
Окосун Айо
Сабби Эммануэль
 
89'
 
Mads Winther2
Виндерслев Расмус

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Оденсе 0:1 Вайле Хорсенс 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Оденсе Оденсе 0:3 Брондбю
Митьюлланд 3:0 Оденсе Вайле 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 2:1 Раннерс Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд Нюкёбинг 0:3 Оденсе
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Сённерйюск 2:3 Хорсенс Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Ольборг 3:2 Сённерйюск
Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Хорсенс Сённерйюск 4:1 Фремад Амагер Ольборг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 1:4 Люнгбю Орхус 2:0 Сённерйюск Копенгаген 3:2 Сённерйюск Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 2, ничьи: 10, поражения: 8
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 10, поражения: 2
Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании
Оденсе 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Оденсе Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании
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