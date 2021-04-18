Второй тайм

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

95' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

95' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Сённерйюск

92' Кадри Башким из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

89' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Удар от ворот произведет Сённерйюск

87' Удар от ворот произведет Оденсе

87' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Райт Хаджи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Удар от ворот произведет Сённерйюск

84' Рефери не любит споров - именно за это Тверсков Йеппе сейчас получил желтую

84' Джейбали Иссам из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

83' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Матч возобновлен

82' Рефери не любит споров - именно за это Кадри Башким сейчас получил желтую

82' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

81' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Отличные скиллы показывает Райт Хаджи , обводя своих соперников

79' Удар от ворот произведет Сённерйюск

79' Шельвик Йорген не смог попасть в створ ударом издали

79' Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Экани Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Экани Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' О, боже! Сабби Эммануэль должен был легко забивать, но попал в штангу!

75' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Сённерйюск

73' Джейбали Иссам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Виндерслев Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Джейбали Иссам хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

71' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Томасен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Эмиль Хольм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Финне Бор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Трандарсон Арон-Элис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

63' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Манде Саюба взял и забрал мяч на выходе

62' Эмиль Хольм из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

59' Удар от ворот произведет Сённерйюск

58' Джейбали Иссам из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

56' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Сённерйюск

55' Кадри Башким оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Шельвик Йорген навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Шмидль Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Манде Саюба взял и забрал мяч на выходе

47' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Оденсе

47' Отличный пас сделал Райт Хаджи из команды Сённерйюск . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.