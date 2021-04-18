Оденсе
1:1
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park
Сённерйюск
1:0
5' ГолКадри Башким
36' Желтая карточкаШмидль Филипп
54' Вторая желтая карточкаШмидль Филипп
64' Желтая карточкаТрандарсон Арон-Элис
1:1
67' ГолEmil Holm
82' Желтая карточкаКадри Башким
84' Желтая карточкаТверсков Йеппе
14
Томасен
Йенс
12
Кадри
Башким
15
Фенгер
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Кадри БашкимПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Фенгер МаксНападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
43 Эстрём РобинЗащитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михаэль Хеммингсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Райт ХаджиНападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гира АдамаПолузащитник
-
11 Финне БорПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
5'
1:0
36'
54'
67'
1:1
82'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +6 =7 -7Оденсе 0:1 Вайле Хорсенс 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Оденсе Оденсе 0:3 Брондбю
Митьюлланд 3:0 Оденсе Вайле 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 2:1 Раннерс Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд Нюкёбинг 0:3 Оденсе
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =3 -10Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Сённерйюск 2:3 Хорсенс Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Ольборг 3:2 Сённерйюск
Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Хорсенс Сённерйюск 4:1 Фремад Амагер Ольборг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 1:4 Люнгбю Орхус 2:0 Сённерйюск Копенгаген 3:2 Сённерйюск Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 2, ничьи: 10, поражения: 8
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 10, поражения: 2
Оденсе 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Оденсе Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании