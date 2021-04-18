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  3. Дания: Superligaen Relegation Group
Хорсенс
0:1
Первый тайм: 23'

Стадион:
Люнгбю
0'
0:1
7' Гол
Шиембе Кевин
23'
1
Делач
Матей
21
Гомес
Джеймс
4
Киилерик
Мальте
5
Реесе
Сёрен
15
Буус
Якоб
8
Якобсен
Бьярке
14
Геммер
Йонас
19
Торсен
Йонас
6
Дюр
Николас
9
Андреасен
Лука
18
Камили
Лирим
1
Миккельсен
Томас
9
Фосгаард
Лассе
2
Энгхардт
Каспер
18
Шиембе
Кевин
20
Йоргенсен
Каспер
8
Хебо
Матиас
30
Ромер
Марсель
16
Якобсен
Кристиан
II
7
Нильсен
Эмиль
29
Торп
Виктор
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
Хорсенс
3-5-2
Люнгбю
4-3-3

Ход матча

7'
0:1
Шиембе Кевин
(Торп Виктор)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Сённерйюск 2:3 Хорсенс Хорсенс 1:1 Оденсе Хорсенс 1:2 Люнгбю Сённерйюск 2:0 Хорсенс
Нордшелланн 2:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Ольборг Вайле 0:0 Хорсенс Хорсенс 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Раннерс 3:0 Хорсенс Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Колдинг Хорсенс 4:0 Мидделфарт Хорсенс 2:2 Скиве Хорсенс 1:2 Брондбю Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс Хорсенс 3:1 Вайле
Люнгбю Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Люнгбю 2:2 Ольборг Люнгбю 0:0 Вайле Хорсенс 1:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Нордшелланн
Раннерс 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Митьюлланд Сённерйюск 1:4 Люнгбю Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 0:4 Брондбю Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Люнгбю: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Хорсенс 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Люнгбю 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Люнгбю Суперлига Дании
Люнгбю 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 4:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 2:4 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 2:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:2 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:0 Люнгбю Суперлига Люнгбю 1:2 Хорсенс САС Лигаен Люнгбю 1:1 Хорсенс САС Лигаен
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хорсенс
Ничья
Люнгбю
7.63
4.54
2.20
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