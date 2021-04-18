Хорсенс
1:3
Конец матча
Стадион: Casa Arena Horsens
Люнгбю
0:1
7' ГолШиембе Кевин
47' Undefined phrase: football_event_Тенгстедт Каспер
58' Желтая карточкаГомес Джеймс
0:2
68' ГолХебо Матиас
88' Желтая карточкаДелач Матей
0:3
89' ПенальтиХебо Матиас
1:3
90' ПенальтиАндреасен Лука
21
Гомес
Джеймс
15
Буус
Якоб
14
Геммер
Йонас
19
Торсен
Йонас
18
Камили
Лирим
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Буус ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
-
19 Торсен ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Камили ЛиримНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
-
11 Нюманн ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Торп ВикторНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Thor Hoeholt
-
40 Tobias Juul
-
-
Главный тренер: Carit Falch
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
0:1
47'
58'
68'
0:2
88'
89'
0:3
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 7
-
4 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =7 -9Сённерйюск 2:3 Хорсенс Хорсенс 1:1 Оденсе Хорсенс 1:2 Люнгбю Сённерйюск 2:0 Хорсенс
Нордшелланн 2:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Ольборг Вайле 0:0 Хорсенс Хорсенс 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Раннерс 3:0 Хорсенс Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Колдинг Хорсенс 4:0 Мидделфарт Хорсенс 2:2 Скиве Хорсенс 1:2 Брондбю Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс Хорсенс 3:1 Вайле
Люнгбю Последние 20 матчей: +8 =4 -8Люнгбю 2:2 Ольборг Люнгбю 0:0 Вайле Хорсенс 1:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Нордшелланн
Раннерс 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Митьюлланд Сённерйюск 1:4 Люнгбю Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 0:4 Брондбю Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Люнгбю: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Люнгбю 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 4:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 2:4 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 2:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:2 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:0 Люнгбю Суперлига Люнгбю 1:2 Хорсенс САС Лигаен Люнгбю 1:1 Хорсенс САС Лигаен