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  3. Дания: Superligaen Relegation Group
Хорсенс
1:3
Конец матча

Стадион:
Люнгбю
0'
0:1
7' Гол
Шиембе Кевин
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Тенгстедт Каспер
58' Желтая карточка
Гомес Джеймс
0:2
68' Гол
Хебо Матиас
88' Желтая карточка
Делач Матей
0:3
89' Пенальти
Хебо Матиас
1:3
90' Пенальти
Андреасен Лука
90'+4
1
Делач
Матей
21
Гомес
Джеймс
4
Киилерик
Мальте
5
Реесе
Сёрен
15
Буус
Якоб
8
Якобсен
Бьярке
14
Геммер
Йонас
19
Торсен
Йонас
6
Дюр
Николас
9
Андреасен
Лука
18
Камили
Лирим
1
Миккельсен
Томас
9
Фосгаард
Лассе
2
Энгхардт
Каспер
18
Шиембе
Кевин
20
Йоргенсен
Каспер
8
Хебо
Матиас
30
Ромер
Марсель
16
Якобсен
Кристиан
II
7
Нильсен
Эмиль
29
Торп
Виктор
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
Хорсенс
3-5-2
Люнгбю
4-3-3

Ход матча

7'
0:1
Шиембе Кевин
(Торп Виктор)
31'
Ханссон Халлюр
Торсен Йонас
 
46'
Тенгстедт Каспер
Камили Лирим
 
46'
 
Варминг Магнус
Нильсен Эмиль
47'
Тенгстедт Каспер
 
58'
Гомес Джеймс
 
61'
 
Корнвиг Эмиль
Якобсен Кристиан II
64'
Браянац Муамер
Гомес Джеймс
 
68'
0:2
Хебо Матиас
(Ромер Марсель)
77'
 
Шайбу Джастин
Гаммельбю Йенс-Мартин
77'
Крузе Давид
Геммер Йонас
 
77'
Нюманн Петер
Буус Якоб
 
88'
Делач Матей
 
89'
0:3
Хебо Матиас
90'
 
Alexander Petraeus
Торп Виктор
90'
 
Теллуфсен Расмус
Ромер Марсель
90'
Андреасен Лука
1:3

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 4 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Сённерйюск 2:3 Хорсенс Хорсенс 1:1 Оденсе Хорсенс 1:2 Люнгбю Сённерйюск 2:0 Хорсенс
Нордшелланн 2:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Ольборг Вайле 0:0 Хорсенс Хорсенс 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Раннерс 3:0 Хорсенс Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Колдинг Хорсенс 4:0 Мидделфарт Хорсенс 2:2 Скиве Хорсенс 1:2 Брондбю Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс Хорсенс 3:1 Вайле
Люнгбю Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Люнгбю 2:2 Ольборг Люнгбю 0:0 Вайле Хорсенс 1:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Нордшелланн
Раннерс 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Митьюлланд Сённерйюск 1:4 Люнгбю Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 0:4 Брондбю Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Люнгбю: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Хорсенс 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Люнгбю 2:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Люнгбю Суперлига Дании
Люнгбю 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 4:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 2:4 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 2:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:2 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:0 Люнгбю Суперлига Люнгбю 1:2 Хорсенс САС Лигаен Люнгбю 1:1 Хорсенс САС Лигаен
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