Второй тайм

94' Хебо Матиас из команды Люнгбю сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Андреасен Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Г О О О О Л - Андреасен Лука из команды Хорсенс забивает с точки!

92' После проверки VAR судья изменил решение - Хорсенс пробьет пенальти!

92' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

91' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Г О О О О Л - Хебо Матиас из команды Люнгбю забивает с точки!

89' После проверки VAR судья изменил решение - Люнгбю пробьет пенальти!

88' Рефери не любит споров - именно за это Делач Матей сейчас получил желтую

88' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Хорсенс

87' Удар от ворот произведет Хорсенс

86' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Киилерик Мальте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Киилерик Мальте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Ханссон Халлюр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

82' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Миккельсен Томас взял и забрал мяч на выходе

76' Андреасен Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' [team] вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Хорсенс

73' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Г О О О О Л - Хебо Матиас изменил счет на табло!

68' Отличные скиллы показывает Хебо Матиас , обводя своих соперников

64' Тактическая замена. Джеймс Гомес уходит с поля и его заменяет Браянац Муамер

63' Дюр Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Торп Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Удар от ворот произведет Хорсенс

61' Хебо Матиас не смог попасть в створ ударом издали

60' Удар от ворот произведет Хорсенс

59' Хебо Матиас не смог попасть в створ ударом издали

59' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Якобсен Бьярке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Торп Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Джеймс Гомес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Люнгбю

57' Киилерик Мальте оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

57' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Фосгаард Лассе не смог попасть в створ ударом издали

49' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Хорсенс , будет отменен из-за фола.

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

47' Удар от ворот произведет Люнгбю

47' Как он промахнулся? Тенгстедт Каспер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

47' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота