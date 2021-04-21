Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Эмиль Хольм пробил со штрафного прямо в стенку

49' Шиембе Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' УДАЛЕНИЕ! - Ромер Марсель увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

48' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Ромер Марсель из команды Люнгбю - была желтая, а стала красная.

46' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

46' Ох, нехорошо это выглядит. Хассан Рилван получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Хассан Рилван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Люнгбю

43' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Виндерслев Расмус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Гаммельбю Йенс-Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Гаммельбю Йенс-Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Корнвиг Эмиль из команды Люнгбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

35' Удар от ворот произведет Сённерйюск

34' Удар от ворот произведет Сённерйюск

34' Ромер Марсель не смог попасть в створ ударом издали

33' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Шиембе Кевин из команды Люнгбю плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

32' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Люнгбю нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

30' Удар от ворот произведет Сённерйюск

30' Отличные скиллы показывает Хебо Матиас , обводя своих соперников

29' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' ШТАНГА! Торп Виктор обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

27' Рефери не любит споров - именно за это Райт Хаджи сейчас получил желтую

27' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Виндерслев Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Сённерйюск

23' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Хассан Рилван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Нильсен Эмиль из команды Люнгбю плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

21' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

19' Экани Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удар от ворот произведет Люнгбю

18' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Сённерйюск

16' Г О О О О Л - Хенде Марк-Даль изменил счет на табло!

16' Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Люнгбю

13' Хассан Рилван из команды Сённерйюск не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

13' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Отличные скиллы показывает Симонсен Йеппе , обводя своих соперников

10' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Сённерйюск

4' Отличные скиллы показывает Хебо Матиас , обводя своих соперников

4' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Опасность! Торп Виктор из команды Люнгбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

3' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Сённерйюск

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Люнгбю начинает с центра поля