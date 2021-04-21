Люнгбю
0:1
Второй тайм: 63'
Стадион: Люнгбю
Сённерйюск
0:1
16' ГолХенде Марк-Даль
27' Желтая карточкаРайт Хаджи
45' Undefined phrase: football_event_Ромер Марсель
45' Красная карточкаРомер Марсель
49' Желтая карточкаEmil Holm
18
Шиембе
Кевин
29
Торп
Виктор
29
Экани
Виктор
25
Райт
Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Торп ВикторНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Tobias Juul
-
Главный тренер: Carit Falch
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Райт ХаджиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гира АдамаПолузащитник
-
11 Финне БорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
16'
0:1
27'
45'
45'
49'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7Хорсенс 1:3 Люнгбю Люнгбю 2:2 Ольборг Люнгбю 0:0 Вайле Хорсенс 1:2 Люнгбю
Люнгбю 0:3 Нордшелланн Раннерс 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Митьюлланд Сённерйюск 1:4 Люнгбю Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 0:4 Брондбю Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс
Сённерйюск Последние 20 матчей: +6 =4 -10Оденсе 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Сённерйюск 2:3 Хорсенс Митьюлланд 1:0 Сённерйюск
Ольборг 3:2 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Хорсенс Сённерйюск 4:1 Фремад Амагер Ольборг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 1:4 Люнгбю Орхус 2:0 Сённерйюск Копенгаген 3:2 Сённерйюск Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:4 Сённерйюск Суперлига Сённерйюск 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 0:4 Люнгбю Товарищеские матчи