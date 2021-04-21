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  3. Дания: Superligaen Relegation Group
Люнгбю
0:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
Сённерйюск
0'
0:1
16' Гол
Хенде Марк-Даль
27' Желтая карточка
Райт Хаджи
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Ромер Марсель
45' Красная карточка
Ромер Марсель
49' Желтая карточка
Emil Holm
63'
1
Миккельсен
Томас
9
Фосгаард
Лассе
2
Энгхардт
Каспер
18
Шиембе
Кевин
4
Кроне
Свенн
25
Корнвиг
Эмиль
30
Ромер
Марсель
8
Хебо
Матиас
7
Нильсен
Эмиль
29
Торп
Виктор
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
1
Лоуренс
Томас
2
Гартенманн
Стефан
26
Бангор
Патрик
12
Канструп
Пьер
3
Emil
Holm
24
Виндерслев
Расмус
29
Экани
Виктор
5
Хенде
Марк-Даль
21
Симонсен
Йеппе
25
Райт
Хаджи
77
Хассан
Рилван
Люнгбю
4-3-3
Сённерйюск
3-4-3

Ход матча

16'
0:1
Хенде Марк-Даль
(Emil Holm)
27'
 
Райт Хаджи
45'
Ромер Марсель
 
45'
Ромер Марсель
 
46'
Варминг Магнус
Гаммельбю Йенс-Мартин
 
49'
 
Emil Holm
53'
 
Anders Jacobsen II
Emil Holm

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Хорсенс 1:3 Люнгбю Люнгбю 2:2 Ольборг Люнгбю 0:0 Вайле Хорсенс 1:2 Люнгбю
Люнгбю 0:3 Нордшелланн Раннерс 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Митьюлланд Сённерйюск 1:4 Люнгбю Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 0:4 Брондбю Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс
Сённерйюск Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Оденсе 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Сённерйюск 2:3 Хорсенс Митьюлланд 1:0 Сённерйюск
Ольборг 3:2 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Хорсенс Сённерйюск 4:1 Фремад Амагер Ольборг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 1:4 Люнгбю Орхус 2:0 Сённерйюск Копенгаген 3:2 Сённерйюск Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Сённерйюск 1:4 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Люнгбю Кубок Люнгбю 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании
Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:4 Сённерйюск Суперлига Сённерйюск 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 0:4 Люнгбю Товарищеские матчи
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Люнгбю
Ничья
Сённерйюск
2.09
4.72
3.34
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