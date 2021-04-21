Люнгбю
0:1
Конец матча
Стадион: Люнгбю Зрители: 2271
Сённерйюск
0:1
16' ГолХенде Марк-Даль
27' Желтая карточкаРайт Хаджи
45' Undefined phrase: football_event_Ромер Марсель
45' Красная карточкаРомер Марсель
45' Желтая карточкаХебо Матиас
49' Желтая карточкаEmil Holm
85' Желтая карточкаКроне Свенн
87' Желтая карточкаВарминг Магнус
88' Желтая карточкаКоструп Магнус
18
Шиембе
Кевин
29
Торп
Виктор
29
Экани
Виктор
25
Райт
Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Торп ВикторНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Tobias Juul
-
Главный тренер: Carit Falch
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Райт ХаджиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гира АдамаПолузащитник
-
11 Финне БорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
16'
0:1
27'
45'
45'
45'
49'
85'
87'
88'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7Хорсенс 1:3 Люнгбю Люнгбю 2:2 Ольборг Люнгбю 0:0 Вайле Хорсенс 1:2 Люнгбю
Люнгбю 0:3 Нордшелланн Раннерс 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Митьюлланд Сённерйюск 1:4 Люнгбю Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 0:4 Брондбю Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс
Сённерйюск Последние 20 матчей: +6 =4 -10Оденсе 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Сённерйюск 2:3 Хорсенс Митьюлланд 1:0 Сённерйюск
Ольборг 3:2 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Хорсенс Сённерйюск 4:1 Фремад Амагер Ольборг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 1:4 Люнгбю Орхус 2:0 Сённерйюск Копенгаген 3:2 Сённерйюск Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:4 Сённерйюск Суперлига Сённерйюск 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 0:4 Люнгбю Товарищеские матчи