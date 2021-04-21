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  3. Дания: Superligaen Relegation Group
Люнгбю
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 2271
Сённерйюск
0'
0:1
16' Гол
Хенде Марк-Даль
27' Желтая карточка
Райт Хаджи
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Ромер Марсель
45' Красная карточка
Ромер Марсель
45' Желтая карточка
Хебо Матиас
49' Желтая карточка
Emil Holm
85' Желтая карточка
Кроне Свенн
87' Желтая карточка
Варминг Магнус
88' Желтая карточка
Коструп Магнус
90'+5
1
Миккельсен
Томас
9
Фосгаард
Лассе
2
Энгхардт
Каспер
18
Шиембе
Кевин
4
Кроне
Свенн
25
Корнвиг
Эмиль
30
Ромер
Марсель
8
Хебо
Матиас
7
Нильсен
Эмиль
29
Торп
Виктор
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
1
Лоуренс
Томас
2
Гартенманн
Стефан
26
Бангор
Патрик
12
Канструп
Пьер
3
Emil
Holm
24
Виндерслев
Расмус
29
Экани
Виктор
5
Хенде
Марк-Даль
21
Симонсен
Йеппе
25
Райт
Хаджи
77
Хассан
Рилван
Люнгбю
4-3-3
Сённерйюск
3-4-3

Ход матча

16'
0:1
Хенде Марк-Даль
(Emil Holm)
27'
 
Райт Хаджи
45'
Ромер Марсель
 
45'
Ромер Марсель
 
45'
Хебо Матиас
 
46'
Варминг Магнус
Гаммельбю Йенс-Мартин
 
49'
 
Emil Holm
53'
 
Anders Jacobsen II
Emil Holm
67'
 
Эскесен Юлиус
Хассан Рилван
76'
Коструп Магнус
Хебо Матиас
 
80'
Шайбу Джастин
Нильсен Эмиль
 
85'
Кроне Свенн
 
86'
Якобсен Кристиан II
Торп Виктор
 
86'
Винтер Каспер
Корнвиг Эмиль
 
87'
Варминг Магнус
 
88'
Коструп Магнус
 
89'
 
Гира Адама
Виндерслев Расмус
89'
 
Финне Бор
Райт Хаджи

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Хорсенс 1:3 Люнгбю Люнгбю 2:2 Ольборг Люнгбю 0:0 Вайле Хорсенс 1:2 Люнгбю
Люнгбю 0:3 Нордшелланн Раннерс 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Митьюлланд Сённерйюск 1:4 Люнгбю Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 0:4 Брондбю Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс
Сённерйюск Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Оденсе 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Сённерйюск 2:3 Хорсенс Митьюлланд 1:0 Сённерйюск
Ольборг 3:2 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Хорсенс Сённерйюск 4:1 Фремад Амагер Ольборг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 1:4 Люнгбю Орхус 2:0 Сённерйюск Копенгаген 3:2 Сённерйюск Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Сённерйюск 1:4 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Люнгбю Кубок Люнгбю 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании
Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:4 Сённерйюск Суперлига Сённерйюск 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 0:4 Люнгбю Товарищеские матчи
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