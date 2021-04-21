Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Ольборг играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Манде Саюба выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

45' Удар от ворот произведет Ольборг

45' Томасен Йенс не смог попасть в створ ударом издали

44' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

44' Матч остановлен

44' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Ольборг

42' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

41' Удар от ворот произведет Ольборг

41' Матч возобновлен

41' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Андерсен Александр не смог попасть в створ ударом издали

40' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Веерт Том получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Ван Веерт Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Удар от ворот произведет Оденсе

36' Ван Веерт Том нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

36' Манде Саюба выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Андерсен Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Манде Саюба выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Манде Саюба выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Фоссум Ивер из команды Ольборг пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.

27' После проверки VAR судья изменил решение - Ольборг пробьет пенальти!

25' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

25' Андерсен Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Джейбали Иссам рано отмечает, но гол будет отменен!

22' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

21' Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

21' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Оденсе

18' Куск Каспер из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

18' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Оденсе

16' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Оденсе

15' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

12' Паллесен Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Г О О О О Л - Ван Веерт Том изменил счет на табло!

8' Манде Саюба взял и забрал мяч на выходе

8' Отличный пас сделал Паллесен Кристоффер из команды Ольборг . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

8' Куск Каспер из команды Ольборг делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.

7' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Удар от ворот произведет Оденсе

7' Отличный пас сделал Паллесен Кристоффер из команды Ольборг . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

6' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Манде Саюба взял и забрал мяч на выходе

3' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Ольборг

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Оденсе начинает с центра поля