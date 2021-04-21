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  3. Дания: Superligaen Relegation Group
Ольборг
2:0
Второй тайм: 61'

Стадион:
Оденсе
0'
1:0
8' Гол
Ван Веерт Том
1:0
28' Не забитый пенальти
Фоссум Ивер
2:0
55' Гол в свои ворота
Андерсен Александр
61'
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
31
Гранли
Даниэль
2
Паллесен
Кристоффер
8
Фоссум
Ивер
16
Кристенсен
Магнус
3
Альманн
Якоб
30
Эррайс
Руфо
17
Куск
Каспер
9
Ван
Веерт
Том
30
Манде
Саюба
4
Лаурсен
Райан
3
Андерсен
Александр
2
Лунд
Оливер
16
Шельвик
Йорген
8
Джанус
Драчманн
19
Трандарсон
Арон-Элис
14
Томасен
Йенс
23
Клеве
Троэльс
12
Кадри
Башким
7
Джейбали
Иссам
Ольборг
3-4-1-2
Оденсе
4-1-2-3

Ход матча

8'
Ван Веерт Том
(Альманн Якоб)
1:0
17'
 
Сабби Эммануэль
Трандарсон Арон-Элис
28'
Фоссум Ивер
1:0
41'
Прица Тим
Ван Веерт Том
 
41'
 
Окосун Айо
Джанус Драчманн
46'
Marcus Hannesbo
Альманн Якоб
 
55'
Андерсен Александр
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Вайле 1:1 Ольборг Люнгбю 2:2 Ольборг Ольборг 3:2 Сённерйюск Ольборг 1:4 Силькеборг
Ольборг 0:2 Оденсе Вайле 0:2 Ольборг Ольборг 1:0 Сённерйюск Хорсенс 2:1 Ольборг Нордшелланн 2:2 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 0:0 Раннерс Брондбю 1:1 Ольборг Ольборг 2:3 Копенгаген Ольборг 0:1 Люнгбю Митьюлланд 3:1 Ольборг Раннерс 3:1 Ольборг Орхус 3:0 Ольборг Ольборг 3:2 Люнгбю Б-93 1:0 Ольборг Оденсе 2:1 Ольборг
Оденсе Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Оденсе 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Вайле Хорсенс 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Оденсе
Оденсе 0:3 Брондбю Митьюлланд 3:0 Оденсе Вайле 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 2:1 Раннерс Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Оденсе: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ольборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 3:4 Ольборг Товарищеские матчи
Оденсе 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 5:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 2:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Оденсе Суперлига Дании
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Ольборг
Ничья
Оденсе
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4.40
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