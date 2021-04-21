Ольборг
3:2
Конец матча
Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 2627
Оденсе
1:0
8' ГолВан Веерт Том
1:0
28' Не забитый пенальтиФоссум Ивер
2:0
55' Гол в свои воротаАндерсен Александр
2:1
66' ГолОкосун Айо
2:1
74' Не забитый пенальтиКуск Каспер
76' Желтая карточкаШельвик Йорген
3:1
87' ГолПрица Тим
89' Желтая карточкаГранли Даниэль
3:2
90' ГолАндерсен Александр
90' Желтая карточкаАндерсен Лукас
30
Эррайс
Руфо
17
Куск
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Эррайс РуфоПолузащитник
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Прица ТимНападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Нападающий
-
12 Кадри БашкимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Фенгер МаксНападающий
-
Главный тренер: Михаэль Хеммингсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
8'
1:0
28'
1:0
55'
66'
2:1
74'
2:1
76'
87'
3:1
89'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: +4 =5 -11Вайле 1:1 Ольборг Люнгбю 2:2 Ольборг Ольборг 3:2 Сённерйюск Ольборг 1:4 Силькеборг
Ольборг 0:2 Оденсе Вайле 0:2 Ольборг Ольборг 1:0 Сённерйюск Хорсенс 2:1 Ольборг Нордшелланн 2:2 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 0:0 Раннерс Брондбю 1:1 Ольборг Ольборг 2:3 Копенгаген Ольборг 0:1 Люнгбю Митьюлланд 3:1 Ольборг Раннерс 3:1 Ольборг Орхус 3:0 Ольборг Ольборг 3:2 Люнгбю Б-93 1:0 Ольборг Оденсе 2:1 Ольборг
Оденсе Последние 20 матчей: +5 =8 -7Оденсе 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Вайле Хорсенс 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Оденсе
Оденсе 0:3 Брондбю Митьюлланд 3:0 Оденсе Вайле 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 2:1 Раннерс Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Оденсе: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Оденсе 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 5:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 2:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Оденсе Суперлига Дании