1:0
18' ГолЭкитик Юго
2:0
31' ГолLukas Engel
77
Ямга
Кевин
20
Скооп
Якоб
23
Экитик
Юго
11
Нюманн
Петер
21
Гомес
Джеймс
15
Буус
Якоб
14
Геммер
Йонас
23
Крузе
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Ямга КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Экитик ЮгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Нюманн ПетерЗащитник
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
-
15 Буус ЯкобЗащитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Камили ЛиримНападающий
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
18'
1:0
31'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Предыдущие игры
Вайле Последние 20 матчей: +6 =8 -6Вайле 1:1 Ольборг Оденсе 0:1 Вайле Люнгбю 0:0 Вайле Митьюлланд 5:0 Вайле
Вайле 0:2 Ольборг Раннерс 3:1 Вайле Вайле 2:0 Оденсе Копенгаген 2:1 Вайле Вайле 0:0 Хорсенс Брондбю 2:1 Вайле Вайле 2:2 Нордшелланн Вайле 0:0 Раннерс Сённерйюск 0:1 Вайле Вайле 0:0 Орхус Эсбьерг 0:0 Вайле Силькеборг 0:1 Вайле Вайле 3:1 Орхус Фремад Люнгбю 0:0 Вайле Видовре 2:3 Вайле Раннерс 3:1 Вайле
Хорсенс Последние 20 матчей: +3 =7 -10Хорсенс 1:3 Люнгбю Сённерйюск 2:3 Хорсенс Хорсенс 1:1 Оденсе Хорсенс 1:2 Люнгбю
Сённерйюск 2:0 Хорсенс Нордшелланн 2:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Ольборг Вайле 0:0 Хорсенс Хорсенс 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Раннерс 3:0 Хорсенс Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Колдинг Хорсенс 4:0 Мидделфарт Хорсенс 2:2 Скиве Хорсенс 1:2 Брондбю Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс
Последние игры между собой
Вайле: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Хорсенс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Вайле 3:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Вайле Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 4:3 Хорсенс Первый дивизион Вайле 3:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:2 Вайле Первый дивизион Вайле 3:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:0 Вайле Первый дивизион Вайле 1:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:0 Вайле Первый дивизион Хорсенс 5:0 Вайле Кубок Хорсенс 2:3 Вайле Первый дивизион Вайле 2:3 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Вайле Первый дивизион Вайле 1:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:1 Вайле Кубок