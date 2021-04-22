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  3. Дания: Superligaen Relegation Group
Вайле
2:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Хорсенс
0'
1:0
18' Гол
Экитик Юго
2:0
31' Гол
Lukas Engel
34'
45
Брунст
Александер
77
Ямга
Кевин
22
Колингер
Денис
4
Ояла
Юхани
33
Бенгтссон
Пьер
6
Эзатолахи
Саид
50
Соуза
Аллан
II
11
Муколли
Арбнор
20
Скооп
Якоб
8
Lukas
Engel
23
Экитик
Юго
1
Делач
Матей
11
Нюманн
Петер
21
Гомес
Джеймс
4
Киилерик
Мальте
15
Буус
Якоб
8
Якобсен
Бьярке
14
Геммер
Йонас
23
Крузе
Давид
9
Андреасен
Лука
29
Браянац
Муамер
17
Тенгстедт
Каспер
Вайле
4-1-4-1
Хорсенс
4-1-3-2

Ход матча

18'
Экитик Юго
1:0
31'
Lukas Engel
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Вайле 1:1 Ольборг Оденсе 0:1 Вайле Люнгбю 0:0 Вайле Митьюлланд 5:0 Вайле
Вайле 0:2 Ольборг Раннерс 3:1 Вайле Вайле 2:0 Оденсе Копенгаген 2:1 Вайле Вайле 0:0 Хорсенс Брондбю 2:1 Вайле Вайле 2:2 Нордшелланн Вайле 0:0 Раннерс Сённерйюск 0:1 Вайле Вайле 0:0 Орхус Эсбьерг 0:0 Вайле Силькеборг 0:1 Вайле Вайле 3:1 Орхус Фремад Люнгбю 0:0 Вайле Видовре 2:3 Вайле Раннерс 3:1 Вайле
Хорсенс Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Хорсенс 1:3 Люнгбю Сённерйюск 2:3 Хорсенс Хорсенс 1:1 Оденсе Хорсенс 1:2 Люнгбю
Сённерйюск 2:0 Хорсенс Нордшелланн 2:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Ольборг Вайле 0:0 Хорсенс Хорсенс 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Раннерс 3:0 Хорсенс Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Колдинг Хорсенс 4:0 Мидделфарт Хорсенс 2:2 Скиве Хорсенс 1:2 Брондбю Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс

Последние игры между собой

Вайле: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Хорсенс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Вайле 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 3:1 Вайле Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Вайле Суперлига Дании Вайле 3:0 Хорсенс Суперлига Дании
Вайле 3:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Вайле Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 4:3 Хорсенс Первый дивизион Вайле 3:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:2 Вайле Первый дивизион Вайле 3:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:0 Вайле Первый дивизион Вайле 1:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:0 Вайле Первый дивизион Хорсенс 5:0 Вайле Кубок Хорсенс 2:3 Вайле Первый дивизион Вайле 2:3 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Вайле Первый дивизион Вайле 1:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:1 Вайле Кубок
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Хорсенс
1.94
6.59
50.00
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