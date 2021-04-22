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  3. Дания: Superligaen Relegation Group
Вайле
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 4075
Хорсенс
0'
1:0
17' Гол
Экитик Юго
2:0
31' Гол
Lukas Engel
3:0
58' Гол
Экитик Юго
71' Желтая карточка
Геммер Йонас
90' Желтая карточка
Камили Лирим
90'+4
45
Брунст
Александер
77
Ямга
Кевин
22
Колингер
Денис
4
Ояла
Юхани
33
Бенгтссон
Пьер
6
Эзатолахи
Саид
50
Соуза
Аллан
II
11
Муколли
Арбнор
20
Скооп
Якоб
8
Lukas
Engel
23
Экитик
Юго
1
Делач
Матей
11
Нюманн
Петер
4
Киилерик
Мальте
21
Гомес
Джеймс
15
Буус
Якоб
8
Якобсен
Бьярке
14
Геммер
Йонас
23
Крузе
Давид
9
Андреасен
Лука
29
Браянац
Муамер
17
Тенгстедт
Каспер
Вайле
4-1-4-1
Хорсенс
4-1-3-2

Ход матча

17'
Экитик Юго
1:0
31'
Lukas Engel
2:0
46'
 
Ханссон Халлюр
Крузе Давид
46'
 
Камили Лирим
Браянац Муамер
58'
Экитик Юго
(Соуза Аллан II)
3:0
65'
 
Людвиг Александр
Гомес Джеймс
65'
 
Дюр Николас
Нюманн Петер
65'
 
Брок-Мадсен Николай
Якобсен Бьярке
71'
 
Геммер Йонас
72'
Рамадани Юльбер
Муколли Арбнор
 
72'
Онугха Герман
Экитик Юго
 
77'
Гуннелунн Томас
Скооп Якоб
 
77'
Давидсен Вильормур
Бенгтссон Пьер
 
80'
Йенсен Лукас II
Lukas Engel
 
90'
 
Камили Лирим

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Вайле 1:1 Ольборг Оденсе 0:1 Вайле Люнгбю 0:0 Вайле Митьюлланд 5:0 Вайле
Вайле 0:2 Ольборг Раннерс 3:1 Вайле Вайле 2:0 Оденсе Копенгаген 2:1 Вайле Вайле 0:0 Хорсенс Брондбю 2:1 Вайле Вайле 2:2 Нордшелланн Вайле 0:0 Раннерс Сённерйюск 0:1 Вайле Вайле 0:0 Орхус Эсбьерг 0:0 Вайле Силькеборг 0:1 Вайле Вайле 3:1 Орхус Фремад Люнгбю 0:0 Вайле Видовре 2:3 Вайле Раннерс 3:1 Вайле
Хорсенс Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Хорсенс 1:3 Люнгбю Сённерйюск 2:3 Хорсенс Хорсенс 1:1 Оденсе Хорсенс 1:2 Люнгбю
Сённерйюск 2:0 Хорсенс Нордшелланн 2:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Ольборг Вайле 0:0 Хорсенс Хорсенс 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Раннерс 3:0 Хорсенс Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Колдинг Хорсенс 4:0 Мидделфарт Хорсенс 2:2 Скиве Хорсенс 1:2 Брондбю Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс

Последние игры между собой

Вайле: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Хорсенс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Вайле 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 3:1 Вайле Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Вайле Суперлига Дании Вайле 3:0 Хорсенс Суперлига Дании
Вайле 3:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Вайле Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 4:3 Хорсенс Первый дивизион Вайле 3:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:2 Вайле Первый дивизион Вайле 3:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:0 Вайле Первый дивизион Вайле 1:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:0 Вайле Первый дивизион Хорсенс 5:0 Вайле Кубок Хорсенс 2:3 Вайле Первый дивизион Вайле 2:3 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Вайле Первый дивизион Вайле 1:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:1 Вайле Кубок
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