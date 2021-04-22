Второй тайм

94' Вайле заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Удар от ворот произведет Вайле

93' Отличные скиллы показывает Тенгстедт Каспер , обводя своих соперников

92' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Вайле

91' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Хорсенс

91' Давидсен Вильормур навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Киилерик Мальте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Судья подбегает и показывает Камили Лирим из команды Хорсенс отложенную желтую карточку за фол.

87' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

85' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

83' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Буус Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Буус Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

79' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

77' Рамадани Юльбер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Вайле

75' Какой промах! Брок-Мадсен Николай имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

75' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Буус Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Рефери не любит споров - именно за это Геммер Йонас сейчас получил желтую

71' Геммер Йонас забил ударом головой, но гол не был засчитан

70' Ямга Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

68' Эзатолахи Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

67' Отличные скиллы показывает Муколли Арбнор , обводя своих соперников

65' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

65' Тактическая замена. Джеймс Гомес уходит с поля и его заменяет Людвиг Александр

64' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Игра в одни ворота сейчас. Вайле доминирует и владеет мячом

63' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Буус Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вайле будет все-таки засчитан.

59' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

58' Г О О О О Л - Экитик Юго изменил счет на табло!

57' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

56' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Матч возобновлен

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

49' Лукас Энгель из команды Вайле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

48' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Сегодняшная посещаемость составляет 4075 болельщиков

48' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Вайле