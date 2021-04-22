1:0
17' ГолЭкитик Юго
2:0
31' ГолLukas Engel
3:0
58' ГолЭкитик Юго
71' Желтая карточкаГеммер Йонас
90' Желтая карточкаКамили Лирим
77
Ямга
Кевин
20
Скооп
Якоб
23
Экитик
Юго
11
Нюманн
Петер
21
Гомес
Джеймс
15
Буус
Якоб
14
Геммер
Йонас
23
Крузе
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Ямга КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Экитик ЮгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Нюманн ПетерЗащитник
- Защитник
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
-
15 Буус ЯкобЗащитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Камили ЛиримНападающий
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
1:0
31'
2:0
58'
3:0
71'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Предыдущие игры
Вайле Последние 20 матчей: +6 =8 -6Вайле 1:1 Ольборг Оденсе 0:1 Вайле Люнгбю 0:0 Вайле Митьюлланд 5:0 Вайле
Вайле 0:2 Ольборг Раннерс 3:1 Вайле Вайле 2:0 Оденсе Копенгаген 2:1 Вайле Вайле 0:0 Хорсенс Брондбю 2:1 Вайле Вайле 2:2 Нордшелланн Вайле 0:0 Раннерс Сённерйюск 0:1 Вайле Вайле 0:0 Орхус Эсбьерг 0:0 Вайле Силькеборг 0:1 Вайле Вайле 3:1 Орхус Фремад Люнгбю 0:0 Вайле Видовре 2:3 Вайле Раннерс 3:1 Вайле
Хорсенс Последние 20 матчей: +3 =7 -10Хорсенс 1:3 Люнгбю Сённерйюск 2:3 Хорсенс Хорсенс 1:1 Оденсе Хорсенс 1:2 Люнгбю
Сённерйюск 2:0 Хорсенс Нордшелланн 2:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Ольборг Вайле 0:0 Хорсенс Хорсенс 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Раннерс 3:0 Хорсенс Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Колдинг Хорсенс 4:0 Мидделфарт Хорсенс 2:2 Скиве Хорсенс 1:2 Брондбю Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс
Последние игры между собой
Вайле: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Хорсенс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Вайле 3:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Вайле Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 4:3 Хорсенс Первый дивизион Вайле 3:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:2 Вайле Первый дивизион Вайле 3:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:0 Вайле Первый дивизион Вайле 1:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:0 Вайле Первый дивизион Хорсенс 5:0 Вайле Кубок Хорсенс 2:3 Вайле Первый дивизион Вайле 2:3 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Вайле Первый дивизион Вайле 1:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:1 Вайле Кубок