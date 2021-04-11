Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камилов Владислав
|4
|0.15
|2.
|Мрзляк Филип
|3
|0.12
|3.
|Комнен Андрич
|3 (1)
|0.12
|4.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.12
|5.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.04
|6.
|Йокич Боян
|1
|0.04
|7.
|Аликин Павел
|1
|0.04
|8.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.04
|9.
|Алиев Азер
|1
|0.04
|10.
|Голубев Артём
|1
|0.04
|11.
|Милетич Неманья
|1
|0.04
|12.
|Данченко Олег
|0
|0
|13.
|Сухов Александр
|0
|0
|14.
|Сысуев Дмитрий
|0
|0
|15.
|Бауэр Мориц
|0
|0
|16.
|Морозов Григорий
|0
|0
|17.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|9 (4)
|0.35
|2.
|Заболотный Антон
|7
|0.27
|3.
|Бурмистров Никита
|6
|0.23
|4.
|Юсупов Артур
|6
|0.23
|5.
|Терехов Сергей
|3
|0.12
|6.
|Мевля Миха
|3
|0.12
|7.
|Полоз Дмитрий
|2 (1)
|0.08
|8.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0.04
|9.
|Заика Кирилл
|1
|0.04
|10.
|Руденко Александр Александрович
|1
|0.04
|11.
|Барсов Максим
|1
|0.04
|12.
|Дуганджич Марко
|1
|0.04
|13.
|Миладинович Иван
|1
|0.04
|14.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|15.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|16.
|Новосельцев Иван
|0
|0
|17.
|Маммана Эмануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Плиев Константин
|7
|0
|2.
|Йокич Боян
|6
|0
|3.
|Табидзе Джемал
|6
|0
|4.
|Мрзляк Филип
|5
|0
|5.
|Голубев Артём
|5
|0
|6.
|Кротов Вячеслав
|3
|1
|7.
|Сухов Александр
|4
|0
|8.
|Аликин Павел
|4
|0
|9.
|Камилов Владислав
|4
|0
|10.
|Морозов Григорий
|2
|1
|11.
|Сысуев Дмитрий
|3
|0
|12.
|Алиев Азер
|3
|0
|13.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|14.
|Карп Кэтэлин
|3
|0
|15.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0
|16.
|Бизоза Парфе
|1
|1
|17.
|Данченко Олег
|2
|0
|18.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|19.
|Тилль Оливье
|2
|0
|20.
|Иванов Олег
|1
|0
|21.
|Никитин Алексей
|1
|0
|22.
|Беленов Александр
|1
|0
|23.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|24.
|Комнен Андрич
|1
|0
|25.
|Милетич Неманья
|1
|0
|26.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|27.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|9
|1
|2.
|Миладинович Иван
|7
|0
|3.
|Заика Кирилл
|5
|1
|4.
|Заболотный Антон
|6
|0
|5.
|Цаллагов Ибрагим
|4
|1
|6.
|Нобоа Кристиан
|5
|0
|7.
|Маргасов Тимофей
|5
|0
|8.
|Бурмистров Никита
|3
|1
|9.
|Юсупов Артур
|4
|0
|10.
|Дуганджич Марко
|4
|0
|11.
|Маммана Эмануэль
|4
|0
|12.
|Мевля Миха
|3
|0
|13.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|14.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|15.
|Новосельцев Иван
|2
|0
|16.
|Заболотный Николай
|1
|0
|17.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0
|18.
|Джанаев Сослан
|1
|0
|19.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
|20.
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|21.
|Пруцев Данил
|1
|0
|22.
|Прохин Данила
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|15% (3)
|0
|15% (3)
|30% (6)
|15% (3)
|25% (5)
|Сочи
|9.76% (4)
|12.2% (5)
|14.63% (6)
|29.27% (12)
|14.63% (6)
|19.51% (8)
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +7 =3 -10Спартак Москва 0:3 Уфа Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Динамо Москва 4:0 Уфа
Сочи Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сочи 2:1 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Зенит Сочи 1:3 Локомотив Москва Рубин 1:0 Сочи
Сочи 5:0 Тамбов Локомотив Москва 3:1 Сочи Ростов 0:0 Сочи Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа
Последние игры между собой
Уфа: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|59 - 24
|55
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|38 - 27
|49
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|49 - 33
|47
|4.
|Рубин
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|35 - 29
|46
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|45 - 27
|46
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|41 - 28
|46
|7.
|Сочи
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|41 - 29
|43
|8.
|Химки
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|32 - 37
|38
|9.
|Ростов
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|33 - 31
|37
|10.
|Ахмат
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 33
|35
|11.
|Краснодар
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|46 - 38
|35
|12.
|Урал
|Заявка
|26
|6
|12
|8
|24 - 33
|30
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 42
|23
|14.
|Уфа
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|21 - 41
|20
|15.
|Ротор
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|12 - 43
|18
|16.
|Тамбов
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|15 - 50
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 7
|29
|5.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 20
|25
|6.
|Химки
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 13
|25
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 14
|22
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 10
|20
|12.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|13.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 13
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 15
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|4 - 23
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 14
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|18 - 12
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 26
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 23
|10
|13.
|Краснодар
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 18
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|7 - 31
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа - Сочи
Исход игры
Уфа
24.4% (11)
Ничья
37.8% (17)
Сочи
37.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
35.71% (15)
Меньше
64.29% (27)
Обе команды забьют
Да
71.43% (30)
Нет
28.57% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (16)
1:2 Сочи
22.2% (10)
1:0 Уфа
11.1% (5)
0:1 Сочи
8.9% (4)
2:1 Уфа
6.7% (3)
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