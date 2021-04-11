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Уфа
 
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Стадион:
Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камилов Владислав 4 0.15
2. Мрзляк Филип 3 0.12
3. Комнен Андрич 3 (1) 0.12
4. Жамалетдинов Тимур 3 0.12
5. Бизяк Ловро 1 (1) 0.04
6. Йокич Боян 1 0.04
7. Аликин Павел 1 0.04
8. Кротов Вячеслав 1 0.04
9. Алиев Азер 1 0.04
10. Голубев Артём 1 0.04
11. Милетич Неманья 1 0.04
12. Данченко Олег 0 0
13. Сухов Александр 0 0
14. Сысуев Дмитрий 0 0
15. Бауэр Мориц 0 0
16. Морозов Григорий 0 0
17. Неделчару Ионуц 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 9 (4) 0.35
2. Заболотный Антон 7 0.27
3. Бурмистров Никита 6 0.23
4. Юсупов Артур 6 0.23
5. Терехов Сергей 3 0.12
6. Мевля Миха 3 0.12
7. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.08
8. Жоаозиньо Рамос 1 0.04
9. Заика Кирилл 1 0.04
10. Руденко Александр Александрович 1 0.04
11. Барсов Максим 1 0.04
12. Дуганджич Марко 1 0.04
13. Миладинович Иван 1 0.04
14. Маргасов Тимофей 0 0
15. Набиуллин Эльмир 0 0
16. Новосельцев Иван 0 0
17. Маммана Эмануэль 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Плиев Константин 7 0
2. Йокич Боян 6 0
3. Табидзе Джемал 6 0
4. Мрзляк Филип 5 0
5. Голубев Артём 5 0
6. Кротов Вячеслав 3 1
7. Сухов Александр 4 0
8. Аликин Павел 4 0
9. Камилов Владислав 4 0
10. Морозов Григорий 2 1
11. Сысуев Дмитрий 3 0
12. Алиев Азер 3 0
13. Безденежных Игорь 3 0
14. Карп Кэтэлин 3 0
15. Жамалетдинов Тимур 3 0
16. Бизоза Парфе 1 1
17. Данченко Олег 2 0
18. Неделчару Ионуц 2 0
19. Тилль Оливье 2 0
20. Иванов Олег 1 0
21. Никитин Алексей 1 0
22. Беленов Александр 1 0
23. Бизяк Ловро 1 0
24. Комнен Андрич 1 0
25. Милетич Неманья 1 0
26. Агаларов Гамид 1 0
27. Фольмер Кирилл 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 9 1
2. Миладинович Иван 7 0
3. Заика Кирилл 5 1
4. Заболотный Антон 6 0
5. Цаллагов Ибрагим 4 1
6. Нобоа Кристиан 5 0
7. Маргасов Тимофей 5 0
8. Бурмистров Никита 3 1
9. Юсупов Артур 4 0
10. Дуганджич Марко 4 0
11. Маммана Эмануэль 4 0
12. Мевля Миха 3 0
13. Полоз Дмитрий 2 0
14. Набиуллин Эльмир 2 0
15. Новосельцев Иван 2 0
16. Заболотный Николай 1 0
17. Жоаозиньо Рамос 1 0
18. Джанаев Сослан 1 0
19. Бахтияров Акмаль 1 0
20. Руденко Александр Александрович 1 0
21. Пруцев Данил 1 0
22. Прохин Данила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 15% (3) 0 15% (3) 30% (6) 15% (3) 25% (5)
 Сочи 9.76% (4) 12.2% (5) 14.63% (6) 29.27% (12) 14.63% (6) 19.51% (8)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Спартак Москва 0:3 Уфа Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Динамо Москва 4:0 Уфа
Уфа 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:3 Рубин Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Химки 2:1 Уфа БАТЭ 1:1 Уфа Уфа 1:0 Торпедо Москва Вентспилс 0:1 Уфа Уфа 0:0 Шкупи Уфа 1:2 Спартак Суботица Уфа 0:1 Црвена Звезда Краснодар 1:0 Уфа Ротор 1:0 Уфа Ростов 0:1 Уфа Уфа 4:0 Тамбов Уфа 1:2 Химки
Сочи Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сочи 2:1 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Зенит Сочи 1:3 Локомотив Москва Рубин 1:0 Сочи
Сочи 5:0 Тамбов Локомотив Москва 3:1 Сочи Ростов 0:0 Сочи Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа

Последние игры между собой

Уфа: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Сочи 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:1 Сочи Премьер-лига Сочи 0:0 Уфа Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 16 7 3 59 - 24 55
2. Локомотив Москва Заявка 26 15 4 7 38 - 27 49
3. Спартак Москва Заявка 26 14 5 7 49 - 33 47
4. Рубин Заявка 26 14 4 8 35 - 29 46
5. ЦСКА Москва Заявка 26 14 4 8 45 - 27 46
6. Динамо Москва Заявка 26 14 4 8 41 - 28 46
7. Сочи Заявка 26 12 7 7 41 - 29 43
8. Химки Заявка 26 11 5 10 32 - 37 38
9. Ростов Заявка 26 11 4 11 33 - 31 37
10. Ахмат Заявка 26 10 5 11 30 - 33 35
11. Краснодар Заявка 26 10 5 11 46 - 38 35
12. Урал Заявка 26 6 12 8 24 - 33 30
13. Арсенал Тула Заявка 26 6 5 15 24 - 42 23
14. Уфа Заявка 26 5 5 16 21 - 41 20
15. Ротор Заявка 26 4 6 16 12 - 43 18
16. Тамбов Заявка 26 3 4 19 15 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 13 9 2 2 24 - 7 29
5. Краснодар Заявка 14 7 4 3 33 - 20 25
6. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
7. ЦСКА Москва Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
8. Спартак Москва Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
9. Арсенал Тула Заявка 13 6 4 3 19 - 14 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Урал Заявка 13 5 5 3 12 - 10 20
12. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
13. Ростов Заявка 12 4 2 6 14 - 13 14
14. Уфа Заявка 12 2 3 7 11 - 15 9
15. Ротор Заявка 14 2 2 10 4 - 23 8
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 13 7 1 5 18 - 12 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
7. Динамо Москва Заявка 13 5 2 6 17 - 21 17
8. Ахмат Заявка 13 4 2 7 12 - 21 14
9. Химки Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Уфа Заявка 14 3 2 9 10 - 26 11
12. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
13. Краснодар Заявка 12 3 1 8 13 - 18 10
14. Ротор Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
15. Тамбов Заявка 13 1 2 10 7 - 31 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2021, осталось 2 дня 6 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Уфа 24.4% (11)
    X 37.8% (17)
    Сочи 37.8% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Сочи
    3.84
    3.30
    2.33
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Уфа - Сочи

    Исход игры
    Уфа
    24.4% (11)
    Ничья
    37.8% (17)
    Сочи
    37.8% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.71% (15)
    Меньше
    64.29% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (30)
    Нет
    28.57% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.6% (16)
    1:2 Сочи
    22.2% (10)
    1:0 Уфа
    11.1% (5)
    0:1 Сочи
    8.9% (4)
    2:1 Уфа
    6.7% (3)
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