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Спартак Москва
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 12 (1) 0.46
2. Соболев Александр Сергеевич 12 (4) 0.46
3. Понсе Эсекель 9 0.35
4. Мозес Виктор 3 0.12
5. Жиго Самуэль 3 0.12
6. Айртон Лукас 2 0.08
7. Промес Куинси 2 0.08
8. Кокорин Александр 2 (2) 0.08
9. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.04
10. Зобнин Роман 1 0.04
11. Умяров Наиль 0 0
12. Крал Алекс 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 11 (3) 0.42
2. Кучаев Константин 6 0.23
3. Чалов Фёдор 5 (1) 0.19
4. Рондон Саломон 4 (2) 0.15
5. Эджуке Чидера 3 0.12
6. Шкурин Илья 3 0.12
7. Сигурдссон Арнор 2 0.08
8. Дзагоев Алан 2 0.08
9. Бистрович Кристиян 2 0.08
10. Дивеев Игорь 2 0.08
11. Обляков Иван 1 0.04
12. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.04
13. Тикнизян Наир 1 0.04
14. Магнуссон Хёрдур 1 0.04
15. Марадишвили Константин 1 0.04
16. Васин Виктор 0 0
17. Фернандес Марио 0 0
18. Ахметов Ильзат 0 0
19. Гайч Адольфо 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Зобнин Роман 7 1
2. Маслов Павел 7 1
3. Айртон Лукас 7 1
4. Соболев Александр Сергеевич 8 0
5. Жиго Самуэль 6 1
6. Кутепов Илья 5 0
7. Ларссон Джордан 5 0
8. Умяров Наиль 5 0
9. Джикия Георгий 4 0
10. Ещенко Андрей 3 0
11. Промес Куинси 3 0
12. Понсе Эсекель 3 0
13. Максименко Александр 3 0
14. Крал Алекс 3 0
15. Мозес Виктор 2 0
16. Урунов Остон 2 0
17. Кокорин Александр 1 0
18. Хендрикс Йоррит 1 0
19. Бакаев Зелимхан 1 0
20. Гапонов Илья 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 7 0
2. Бистрович Кристиян 5 1
3. Тикнизян Наир 6 0
4. Дивеев Игорь 5 0
5. Ахметов Ильзат 3 1
6. Фернандес Марио 4 0
7. Сигурдссон Арнор 4 0
8. Обляков Иван 4 0
9. Дзагоев Алан 3 0
10. Влашич Никола 3 0
11. Зайнутдинов Бактиёр 3 0
12. Акинфеев Игорь 2 0
13. Щенников Георгий 2 0
14. Гайч Адольфо 2 0
15. Магнуссон Хёрдур 0 1
16. Шкурин Илья 0 1
17. Васин Виктор 1 0
18. Карпов Вадим 1 0
19. Кучаев Константин 1 0
20. Чалов Фёдор 1 0
21. Бохинен Эмиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 21.28% (10) 10.64% (5) 12.77% (6) 12.77% (6) 17.02% (8) 25.53% (12)
 ЦСКА Москва 8.89% (4) 17.78% (8) 17.78% (8) 24.44% (11) 11.11% (5) 20% (9)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Спартак Москва 0:3 Уфа Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Ростов 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Урал
Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва
Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Кубок Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Кубок «Париматч» Премьер Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 16 7 3 59 - 24 55
2. Локомотив Москва Заявка 26 15 4 7 38 - 27 49
3. Спартак Москва Заявка 26 14 5 7 49 - 33 47
4. Рубин Заявка 26 14 4 8 35 - 29 46
5. ЦСКА Москва Заявка 26 14 4 8 45 - 27 46
6. Динамо Москва Заявка 26 14 4 8 41 - 28 46
7. Сочи Заявка 26 12 7 7 41 - 29 43
8. Химки Заявка 26 11 5 10 32 - 37 38
9. Ростов Заявка 26 11 4 11 33 - 31 37
10. Ахмат Заявка 26 10 5 11 30 - 33 35
11. Краснодар Заявка 26 10 5 11 46 - 38 35
12. Урал Заявка 26 6 12 8 24 - 33 30
13. Арсенал Тула Заявка 26 6 5 15 24 - 42 23
14. Уфа Заявка 26 5 5 16 21 - 41 20
15. Ротор Заявка 26 4 6 16 12 - 43 18
16. Тамбов Заявка 26 3 4 19 15 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 13 9 2 2 24 - 7 29
5. Краснодар Заявка 14 7 4 3 33 - 20 25
6. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
7. ЦСКА Москва Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
8. Спартак Москва Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
9. Арсенал Тула Заявка 13 6 4 3 19 - 14 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Урал Заявка 13 5 5 3 12 - 10 20
12. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
13. Ростов Заявка 12 4 2 6 14 - 13 14
14. Уфа Заявка 12 2 3 7 11 - 15 9
15. Ротор Заявка 14 2 2 10 4 - 23 8
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 13 7 1 5 18 - 12 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
7. Динамо Москва Заявка 13 5 2 6 17 - 21 17
8. Ахмат Заявка 13 4 2 7 12 - 21 14
9. Химки Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Уфа Заявка 14 3 2 9 10 - 26 11
12. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
13. Краснодар Заявка 12 3 1 8 13 - 18 10
14. Ротор Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
15. Тамбов Заявка 13 1 2 10 7 - 31 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2021, осталось 2 дня 8 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Спартак Москва 50% (24)
    X 33.3% (16)
    ЦСКА Москва 16.7% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    ЦСКА Москва
    2.50
    3.55
    3.12
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Спартак Москва - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Спартак Москва
    50% (24)
    Ничья
    33.3% (16)
    ЦСКА Москва
    16.7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.04% (29)
    Меньше
    36.96% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    89.13% (41)
    Нет
    10.87% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    29.2% (14)
    1:1 Ничья
    25% (12)
    1:2 ЦСКА Москва
    12.5% (6)
    3:1 Спартак Москва
    8.3% (4)
    2:2 Ничья
    6.3% (3)
    0:1 ЦСКА Москва
    4.2% (2)
    1:0 Спартак Москва
    4.2% (2)
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