Спартак Москва
Позже
Стадион: Открытие Арена
ЦСКА Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|12 (1)
|0.46
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|12 (4)
|0.46
|3.
|Понсе Эсекель
|9
|0.35
|4.
|Мозес Виктор
|3
|0.12
|5.
|Жиго Самуэль
|3
|0.12
|6.
|Айртон Лукас
|2
|0.08
|7.
|Промес Куинси
|2
|0.08
|8.
|Кокорин Александр
|2 (2)
|0.08
|9.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.04
|10.
|Зобнин Роман
|1
|0.04
|11.
|Умяров Наиль
|0
|0
|12.
|Крал Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|11 (3)
|0.42
|2.
|Кучаев Константин
|6
|0.23
|3.
|Чалов Фёдор
|5 (1)
|0.19
|4.
|Рондон Саломон
|4 (2)
|0.15
|5.
|Эджуке Чидера
|3
|0.12
|6.
|Шкурин Илья
|3
|0.12
|7.
|Сигурдссон Арнор
|2
|0.08
|8.
|Дзагоев Алан
|2
|0.08
|9.
|Бистрович Кристиян
|2
|0.08
|10.
|Дивеев Игорь
|2
|0.08
|11.
|Обляков Иван
|1
|0.04
|12.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.04
|13.
|Тикнизян Наир
|1
|0.04
|14.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.04
|15.
|Марадишвили Константин
|1
|0.04
|16.
|Васин Виктор
|0
|0
|17.
|Фернандес Марио
|0
|0
|18.
|Ахметов Ильзат
|0
|0
|19.
|Гайч Адольфо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зобнин Роман
|7
|1
|2.
|Маслов Павел
|7
|1
|3.
|Айртон Лукас
|7
|1
|4.
|Соболев Александр Сергеевич
|8
|0
|5.
|Жиго Самуэль
|6
|1
|6.
|Кутепов Илья
|5
|0
|7.
|Ларссон Джордан
|5
|0
|8.
|Умяров Наиль
|5
|0
|9.
|Джикия Георгий
|4
|0
|10.
|Ещенко Андрей
|3
|0
|11.
|Промес Куинси
|3
|0
|12.
|Понсе Эсекель
|3
|0
|13.
|Максименко Александр
|3
|0
|14.
|Крал Алекс
|3
|0
|15.
|Мозес Виктор
|2
|0
|16.
|Урунов Остон
|2
|0
|17.
|Кокорин Александр
|1
|0
|18.
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|19.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|20.
|Гапонов Илья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|7
|0
|2.
|Бистрович Кристиян
|5
|1
|3.
|Тикнизян Наир
|6
|0
|4.
|Дивеев Игорь
|5
|0
|5.
|Ахметов Ильзат
|3
|1
|6.
|Фернандес Марио
|4
|0
|7.
|Сигурдссон Арнор
|4
|0
|8.
|Обляков Иван
|4
|0
|9.
|Дзагоев Алан
|3
|0
|10.
|Влашич Никола
|3
|0
|11.
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|12.
|Акинфеев Игорь
|2
|0
|13.
|Щенников Георгий
|2
|0
|14.
|Гайч Адольфо
|2
|0
|15.
|Магнуссон Хёрдур
|0
|1
|16.
|Шкурин Илья
|0
|1
|17.
|Васин Виктор
|1
|0
|18.
|Карпов Вадим
|1
|0
|19.
|Кучаев Константин
|1
|0
|20.
|Чалов Фёдор
|1
|0
|21.
|Бохинен Эмиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|21.28% (10)
|10.64% (5)
|12.77% (6)
|12.77% (6)
|17.02% (8)
|25.53% (12)
|ЦСКА Москва
|8.89% (4)
|17.78% (8)
|17.78% (8)
|24.44% (11)
|11.11% (5)
|20% (9)
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: +10 =2 -8Спартак Москва 0:3 Уфа Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Ростов 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Урал
Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва
Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Кубок «Париматч» Премьер Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|59 - 24
|55
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|38 - 27
|49
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|49 - 33
|47
|4.
|Рубин
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|35 - 29
|46
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|45 - 27
|46
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|41 - 28
|46
|7.
|Сочи
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|41 - 29
|43
|8.
|Химки
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|32 - 37
|38
|9.
|Ростов
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|33 - 31
|37
|10.
|Ахмат
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 33
|35
|11.
|Краснодар
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|46 - 38
|35
|12.
|Урал
|Заявка
|26
|6
|12
|8
|24 - 33
|30
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 42
|23
|14.
|Уфа
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|21 - 41
|20
|15.
|Ротор
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|12 - 43
|18
|16.
|Тамбов
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|15 - 50
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 7
|29
|5.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 20
|25
|6.
|Химки
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 13
|25
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 14
|22
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 10
|20
|12.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|13.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 13
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 15
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|4 - 23
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 14
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|18 - 12
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 26
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 23
|10
|13.
|Краснодар
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 18
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|7 - 31
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва - ЦСКА Москва
Исход игры
Спартак Москва
50% (24)
Ничья
33.3% (16)
ЦСКА Москва
16.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
63.04% (29)
Меньше
36.96% (17)
Обе команды забьют
Да
89.13% (41)
Нет
10.87% (5)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
29.2% (14)
1:1 Ничья
25% (12)
1:2 ЦСКА Москва
12.5% (6)
3:1 Спартак Москва
8.3% (4)
2:2 Ничья
6.3% (3)
0:1 ЦСКА Москва
4.2% (2)
1:0 Спартак Москва
4.2% (2)
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