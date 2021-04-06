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Ростов
 
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Стадион:
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.19
2. Полоз Дмитрий 4 (2) 0.15
3. Байрамян Хорен 3 0.12
4. Соу Али 3 0.12
5. Мамаев Павел 2 0.08
6. Ионов Алексей 1 0.04
7. Глебов Данил 1 0.04
8. Козлов Алексей 1 0.04
9. Ерёменко Роман 1 0.04
10. Хаджикадунич Деннис 1 0.04
11. Алмквист Понтус 1 0.04
12. Норманн Матиас 1 0.04
13. Чернов Евгений 1 0.04
14. Махатадзе Георгий 1 0.04
15. Тугарев Роман 1 0.04
16. Саплинов Александр 1 0.04
17. Жигович Армин 1 0.04
18. Терентьев Денис 0 0
19. Осипенко Максим 0 0
20. Гапечкин Александр 0 0
21. Сохиев Артур 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.12
2. Ткачёв Сергей 3 0.12
3. Хлусевич Даниил 2 0.08
4. Луценко Евгений 2 0.08
5. Ломовицкий Александр 2 0.08
6. Панченко Кирилл 2 0.08
7. Кадири Мохаммед 2 0.08
8. Лесовой Даниил 2 (1) 0.08
9. Ковалёв Юрий 1 0.04
10. Кангва Кингс 1 0.04
11. Пантелеев Владислав 1 (1) 0.04
12. Джорджевич Лука 1 0.04
13. Чаушич Горан 1 0.04
14. Бауэр Роберт 1 (1) 0.04
15. Сокол Артём 0 0
16. Громыко Валерий 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 7 1
2. Хаджикадунич Деннис 6 1
3. Жигович Армин 4 1
4. Ерёменко Роман 3 1
5. Байрамян Хорен 4 0
6. Хасимото Кэнто 4 0
7. Глебов Данил 2 1
8. Козлов Алексей 3 0
9. Чернов Евгений 3 0
10. Зайнутдинов Бактиёр 3 0
11. Поярков Николай 3 0
12. Осипенко Максим 1 1
13. Ионов Алексей 2 0
14. Полоз Дмитрий 2 0
15. Терентьев Денис 2 0
16. Соу Али 2 0
17. Алеесами Хайтам 2 0
18. Алмквист Понтус 2 0
19. Попов Ивелин 1 0
20. Обухов Владимир 1 0
21. Шомуродов Элдор 1 0
22. Долгов Александр 1 0
23. Тошевски Давид 1 0
24. Сухомлинов Данила 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 9 0
2. Кангва Кингс 5 1
3. Довбня Александр Евгеньевич 5 1
4. Кангва Эванс 5 1
5. Громыко Валерий 4 1
6. Чаушич Горан 5 0
7. Сокол Артём 5 0
8. Беляев Максим 4 0
9. Ткачёв Сергей 4 0
10. Костадинов Георги 4 0
11. Ломовицкий Александр 4 0
12. Хлусевич Даниил 4 0
13. Григалава Гиа 3 0
14. Панченко Кирилл 3 0
15. Пантелеев Владислав 3 0
16. Лесовой Даниил 1 1
17. Луценко Евгений 2 0
18. Джорджевич Лука 2 0
19. Горбатенко Игорь 2 0
20. Рассказов Николай 2 0
21. Хагуш Анри 2 0
22. Денисов Александр 1 0
23. Комбаров Кирилл 1 0
24. Бурлак Тарас 1 0
25. Ковалёв Юрий 1 0
26. Злобин Николай 1 0
27. Коновалов Игорь 1 0
28. Кадири Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 3.45% (1) 10.34% (3) 24.14% (7) 10.34% (3) 20.69% (6) 31.03% (9)
 Арсенал Тула 12.5% (3) 16.67% (4) 25% (6) 4.17% (1) 25% (6) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Локомотив Москва 4:1 Ростов Ростов 0:1 Рубин Ростов 2:3 Спартак Москва Ротор 0:4 Ростов
Химки 1:0 Ростов Ростов 0:0 Сочи Зенит 2:2 Ростов Ростов 0:1 Ахмат Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула
Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Арсенал Тула 2:3 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 2:3 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Арсенал Тула Премьер-лига
Арсенал Тула 0:1 Ростов Премьер-лига Арсенал Тула 2:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 4:1 Арсенал Тула Премьер-лига Ростов 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 16 7 3 59 - 24 55
2. Локомотив Москва Заявка 26 15 4 7 38 - 27 49
3. Спартак Москва Заявка 26 14 5 7 49 - 33 47
4. Рубин Заявка 26 14 4 8 35 - 29 46
5. ЦСКА Москва Заявка 26 14 4 8 45 - 27 46
6. Динамо Москва Заявка 26 14 4 8 41 - 28 46
7. Сочи Заявка 26 12 7 7 41 - 29 43
8. Химки Заявка 26 11 5 10 32 - 37 38
9. Ростов Заявка 26 11 4 11 33 - 31 37
10. Ахмат Заявка 26 10 5 11 30 - 33 35
11. Краснодар Заявка 26 10 5 11 46 - 38 35
12. Урал Заявка 26 6 12 8 24 - 33 30
13. Арсенал Тула Заявка 26 6 5 15 24 - 42 23
14. Уфа Заявка 26 5 5 16 21 - 41 20
15. Ротор Заявка 26 4 6 16 12 - 43 18
16. Тамбов Заявка 26 3 4 19 15 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 13 9 2 2 24 - 7 29
5. Краснодар Заявка 14 7 4 3 33 - 20 25
6. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
7. ЦСКА Москва Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
8. Спартак Москва Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
9. Арсенал Тула Заявка 13 6 4 3 19 - 14 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Урал Заявка 13 5 5 3 12 - 10 20
12. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
13. Ростов Заявка 12 4 2 6 14 - 13 14
14. Уфа Заявка 12 2 3 7 11 - 15 9
15. Ротор Заявка 14 2 2 10 4 - 23 8
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 13 7 1 5 18 - 12 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
7. Динамо Москва Заявка 13 5 2 6 17 - 21 17
8. Ахмат Заявка 13 4 2 7 12 - 21 14
9. Химки Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Уфа Заявка 14 3 2 9 10 - 26 11
12. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
13. Краснодар Заявка 12 3 1 8 13 - 18 10
14. Ротор Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
15. Тамбов Заявка 13 1 2 10 7 - 31 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2021, осталось 2 дня 8 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Ростов 88.1% (37)
    X 9.5% (4)
    Арсенал Тула 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Арсенал Тула
    2.34
    3.42
    3.46
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ростов - Арсенал Тула онлайн

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    Прогнозы на матч Ростов - Арсенал Тула

    Исход игры
    Ростов
    88.1% (37)
    Ничья
    9.5% (4)
    Арсенал Тула
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.34% (19)
    Меньше
    53.66% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    48.78% (20)
    Нет
    51.22% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    38.1% (16)
    1:0 Ростов
    28.6% (12)
    2:0 Ростов
    16.7% (7)
    1:1 Ничья
    7.1% (3)
    3:0 Ростов
    4.8% (2)
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