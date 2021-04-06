Ростов
Позже
Стадион: Ростов Арена
Арсенал Тула
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|5
|0.19
|2.
|Полоз Дмитрий
|4 (2)
|0.15
|3.
|Байрамян Хорен
|3
|0.12
|4.
|Соу Али
|3
|0.12
|5.
|Мамаев Павел
|2
|0.08
|6.
|Ионов Алексей
|1
|0.04
|7.
|Глебов Данил
|1
|0.04
|8.
|Козлов Алексей
|1
|0.04
|9.
|Ерёменко Роман
|1
|0.04
|10.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.04
|11.
|Алмквист Понтус
|1
|0.04
|12.
|Норманн Матиас
|1
|0.04
|13.
|Чернов Евгений
|1
|0.04
|14.
|Махатадзе Георгий
|1
|0.04
|15.
|Тугарев Роман
|1
|0.04
|16.
|Саплинов Александр
|1
|0.04
|17.
|Жигович Армин
|1
|0.04
|18.
|Терентьев Денис
|0
|0
|19.
|Осипенко Максим
|0
|0
|20.
|Гапечкин Александр
|0
|0
|21.
|Сохиев Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кангва Эванс
|3
|0.12
|2.
|Ткачёв Сергей
|3
|0.12
|3.
|Хлусевич Даниил
|2
|0.08
|4.
|Луценко Евгений
|2
|0.08
|5.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.08
|6.
|Панченко Кирилл
|2
|0.08
|7.
|Кадири Мохаммед
|2
|0.08
|8.
|Лесовой Даниил
|2 (1)
|0.08
|9.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.04
|10.
|Кангва Кингс
|1
|0.04
|11.
|Пантелеев Владислав
|1 (1)
|0.04
|12.
|Джорджевич Лука
|1
|0.04
|13.
|Чаушич Горан
|1
|0.04
|14.
|Бауэр Роберт
|1 (1)
|0.04
|15.
|Сокол Артём
|0
|0
|16.
|Громыко Валерий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Норманн Матиас
|7
|1
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|6
|1
|3.
|Жигович Армин
|4
|1
|4.
|Ерёменко Роман
|3
|1
|5.
|Байрамян Хорен
|4
|0
|6.
|Хасимото Кэнто
|4
|0
|7.
|Глебов Данил
|2
|1
|8.
|Козлов Алексей
|3
|0
|9.
|Чернов Евгений
|3
|0
|10.
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|11.
|Поярков Николай
|3
|0
|12.
|Осипенко Максим
|1
|1
|13.
|Ионов Алексей
|2
|0
|14.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|15.
|Терентьев Денис
|2
|0
|16.
|Соу Али
|2
|0
|17.
|Алеесами Хайтам
|2
|0
|18.
|Алмквист Понтус
|2
|0
|19.
|Попов Ивелин
|1
|0
|20.
|Обухов Владимир
|1
|0
|21.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|22.
|Долгов Александр
|1
|0
|23.
|Тошевски Давид
|1
|0
|24.
|Сухомлинов Данила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Роберт
|9
|0
|2.
|Кангва Кингс
|5
|1
|3.
|Довбня Александр Евгеньевич
|5
|1
|4.
|Кангва Эванс
|5
|1
|5.
|Громыко Валерий
|4
|1
|6.
|Чаушич Горан
|5
|0
|7.
|Сокол Артём
|5
|0
|8.
|Беляев Максим
|4
|0
|9.
|Ткачёв Сергей
|4
|0
|10.
|Костадинов Георги
|4
|0
|11.
|Ломовицкий Александр
|4
|0
|12.
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|13.
|Григалава Гиа
|3
|0
|14.
|Панченко Кирилл
|3
|0
|15.
|Пантелеев Владислав
|3
|0
|16.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|17.
|Луценко Евгений
|2
|0
|18.
|Джорджевич Лука
|2
|0
|19.
|Горбатенко Игорь
|2
|0
|20.
|Рассказов Николай
|2
|0
|21.
|Хагуш Анри
|2
|0
|22.
|Денисов Александр
|1
|0
|23.
|Комбаров Кирилл
|1
|0
|24.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|25.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|26.
|Злобин Николай
|1
|0
|27.
|Коновалов Игорь
|1
|0
|28.
|Кадири Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|3.45% (1)
|10.34% (3)
|24.14% (7)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|31.03% (9)
|Арсенал Тула
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|25% (6)
|4.17% (1)
|25% (6)
|16.67% (4)
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +8 =2 -10Локомотив Москва 4:1 Ростов Ростов 0:1 Рубин Ростов 2:3 Спартак Москва Ротор 0:4 Ростов
Химки 1:0 Ростов Ростов 0:0 Сочи Зенит 2:2 Ростов Ростов 0:1 Ахмат Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +8 =3 -9Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула
Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|59 - 24
|55
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|38 - 27
|49
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|49 - 33
|47
|4.
|Рубин
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|35 - 29
|46
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|45 - 27
|46
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|41 - 28
|46
|7.
|Сочи
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|41 - 29
|43
|8.
|Химки
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|32 - 37
|38
|9.
|Ростов
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|33 - 31
|37
|10.
|Ахмат
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 33
|35
|11.
|Краснодар
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|46 - 38
|35
|12.
|Урал
|Заявка
|26
|6
|12
|8
|24 - 33
|30
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 42
|23
|14.
|Уфа
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|21 - 41
|20
|15.
|Ротор
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|12 - 43
|18
|16.
|Тамбов
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|15 - 50
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 7
|29
|5.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 20
|25
|6.
|Химки
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 13
|25
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 14
|22
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 10
|20
|12.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|13.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 13
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 15
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|4 - 23
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 14
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|18 - 12
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 26
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 23
|10
|13.
|Краснодар
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 18
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|7 - 31
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1
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Прогнозы на матч Ростов - Арсенал Тула
Исход игры
Ростов
88.1% (37)
Ничья
9.5% (4)
Арсенал Тула
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.34% (19)
Меньше
53.66% (22)
Обе команды забьют
Да
48.78% (20)
Нет
51.22% (21)
Популярный счёт
2:1 Ростов
38.1% (16)
1:0 Ростов
28.6% (12)
2:0 Ростов
16.7% (7)
1:1 Ничья
7.1% (3)
3:0 Ростов
4.8% (2)
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