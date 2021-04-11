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Рубин
 
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Стадион:
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 11 (2) 0.42
2. Макаров Денис 6 0.23
3. Кварацхелия Хвича 4 0.15
4. Йевтич Дарко 3 0.12
5. Бакаев Солтмурад 2 0.08
6. Ин-Бём Хван 2 0.08
7. Игнатьев Иван 2 (2) 0.08
8. Старфельт Карл 2 0.08
9. Самошников Илья 2 0.08
10. Шатов Олег 1 (1) 0.04
11. Костюков Михаил 0 0
12. Абильдгор Оливер 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 9 (1) 0.35
2. Кабелла Реми 8 (1) 0.31
3. Классон Виктор 5 (1) 0.19
4. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.15
5. Ионов Алексей 3 (1) 0.12
6. Газинский Юрий 3 0.12
7. Олссон Кристоффер 2 0.08
8. Де Вильена Тонни 2 0.08
9. Петров Сергей 2 0.08
10. Ари Феррейра 2 (1) 0.08
11. Вандерсон 1 0.04
12. Уткин Даниил 1 0.04
13. Сабуа Леон 1 0.04
14. Камболов Руслан 0 0
15. Смольников Игорь 0 0
16. Марков Евгений 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Абильдгор Оливер 8 1
2. Макаров Денис 7 1
3. Уремович Филип 7 0
4. Деспотович Джордже 6 0
5. Зуев Александр 6 0
6. Самошников Илья 6 0
7. Кварацхелия Хвича 6 0
8. Йевтич Дарко 4 1
9. Бегич Сильвие 4 1
10. Зотов Георгий 5 0
11. Меркулов Михаил 3 1
12. Ин-Бём Хван 3 1
13. Шатов Олег 4 0
14. Игнатьев Иван 2 1
15. Бакаев Солтмурад 3 0
16. Дюпин Юрий 2 0
17. Старфельт Карл 1 0
18. Медведев Никита 1 0
19. Косарев Кирилл 1 0
20. Климов Кирилл 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 7 2
2. Смольников Игорь 5 1
3. Сорокин Егор 5 1
4. Олссон Кристоффер 6 0
5. Газинский Юрий 5 0
6. Классон Виктор 5 0
7. Мартынович Александр 3 1
8. Берг Маркус 4 0
9. Петров Сергей 4 0
10. Рамирес Кристиан 4 0
11. Камболов Руслан 3 0
12. Кабелла Реми 3 0
13. Де Вильена Тонни 3 0
14. Ари Феррейра 2 0
15. Уткин Даниил 2 0
16. Вандерсон 2 0
17. Ионов Алексей 1 0
18. Чернов Евгений 1 0
19. Марков Евгений 1 0
20. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
21. Черников Александр 1 0
22. Литвинов Вячеслав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 2.86% (1) 11.43% (4) 28.57% (10) 20% (7) 20% (7) 17.14% (6)
 Краснодар 13.95% (6) 13.95% (6) 11.63% (5) 18.6% (8) 20.93% (9) 20.93% (9)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Урал 0:1 Рубин Ростов 0:1 Рубин Рубин 1:0 Сочи Рубин 1:3 Химки
Уфа 0:3 Рубин Рубин 2:1 Зенит Спартак Москва 0:2 Рубин Рубин 1:0 Кайрат Рубин 3:0 Ротор Рубин 0:0 Урал Рубин 3:1 Нижний Новгород Томь 3:2 Рубин Рубин 2:3 Динамо Москва Рубин 2:2 Химки Сочи 2:3 Рубин Рубин 5:2 Партизан Ахмат 0:0 Рубин Тамбов 0:1 Рубин Локомотив Москва 3:1 Рубин Рубин 1:0 ЦСКА Москва
Краснодар Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва
Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар

Последние игры между собой

Рубин: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 13
Краснодар: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 4
Краснодар 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига
Рубин 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Краснодар 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 16 7 3 59 - 24 55
2. Локомотив Москва Заявка 26 15 4 7 38 - 27 49
3. Спартак Москва Заявка 26 14 5 7 49 - 33 47
4. Рубин Заявка 26 14 4 8 35 - 29 46
5. ЦСКА Москва Заявка 26 14 4 8 45 - 27 46
6. Динамо Москва Заявка 26 14 4 8 41 - 28 46
7. Сочи Заявка 26 12 7 7 41 - 29 43
8. Химки Заявка 26 11 5 10 32 - 37 38
9. Ростов Заявка 26 11 4 11 33 - 31 37
10. Ахмат Заявка 26 10 5 11 30 - 33 35
11. Краснодар Заявка 26 10 5 11 46 - 38 35
12. Урал Заявка 26 6 12 8 24 - 33 30
13. Арсенал Тула Заявка 26 6 5 15 24 - 42 23
14. Уфа Заявка 26 5 5 16 21 - 41 20
15. Ротор Заявка 26 4 6 16 12 - 43 18
16. Тамбов Заявка 26 3 4 19 15 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 13 9 2 2 24 - 7 29
5. Краснодар Заявка 14 7 4 3 33 - 20 25
6. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
7. ЦСКА Москва Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
8. Спартак Москва Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
9. Арсенал Тула Заявка 13 6 4 3 19 - 14 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Урал Заявка 13 5 5 3 12 - 10 20
12. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
13. Ростов Заявка 12 4 2 6 14 - 13 14
14. Уфа Заявка 12 2 3 7 11 - 15 9
15. Ротор Заявка 14 2 2 10 4 - 23 8
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 13 7 1 5 18 - 12 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
7. Динамо Москва Заявка 13 5 2 6 17 - 21 17
8. Ахмат Заявка 13 4 2 7 12 - 21 14
9. Химки Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Уфа Заявка 14 3 2 9 10 - 26 11
12. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
13. Краснодар Заявка 12 3 1 8 13 - 18 10
14. Ротор Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
15. Тамбов Заявка 13 1 2 10 7 - 31 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2021, осталось 2 дня 11 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Рубин 31.7% (13)
    X 41.5% (17)
    Краснодар 26.8% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Краснодар
    2.88
    3.52
    2.67
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Рубин - Краснодар

    Исход игры
    Рубин
    31.7% (13)
    Ничья
    41.5% (17)
    Краснодар
    26.8% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    45% (18)
    Меньше
    55% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (31)
    Нет
    22.5% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (13)
    1:2 Краснодар
    22% (9)
    2:1 Рубин
    14.6% (6)
    1:0 Рубин
    12.2% (5)
    2:2 Ничья
    7.3% (3)
    0:1 Краснодар
    4.9% (2)
    2:0 Рубин
    4.9% (2)
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