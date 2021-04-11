Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
Краснодар
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|11 (2)
|0.42
|2.
|Макаров Денис
|6
|0.23
|3.
|Кварацхелия Хвича
|4
|0.15
|4.
|Йевтич Дарко
|3
|0.12
|5.
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.08
|6.
|Ин-Бём Хван
|2
|0.08
|7.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.08
|8.
|Старфельт Карл
|2
|0.08
|9.
|Самошников Илья
|2
|0.08
|10.
|Шатов Олег
|1 (1)
|0.04
|11.
|Костюков Михаил
|0
|0
|12.
|Абильдгор Оливер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|9 (1)
|0.35
|2.
|Кабелла Реми
|8 (1)
|0.31
|3.
|Классон Виктор
|5 (1)
|0.19
|4.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.15
|5.
|Ионов Алексей
|3 (1)
|0.12
|6.
|Газинский Юрий
|3
|0.12
|7.
|Олссон Кристоффер
|2
|0.08
|8.
|Де Вильена Тонни
|2
|0.08
|9.
|Петров Сергей
|2
|0.08
|10.
|Ари Феррейра
|2 (1)
|0.08
|11.
|Вандерсон
|1
|0.04
|12.
|Уткин Даниил
|1
|0.04
|13.
|Сабуа Леон
|1
|0.04
|14.
|Камболов Руслан
|0
|0
|15.
|Смольников Игорь
|0
|0
|16.
|Марков Евгений
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абильдгор Оливер
|8
|1
|2.
|Макаров Денис
|7
|1
|3.
|Уремович Филип
|7
|0
|4.
|Деспотович Джордже
|6
|0
|5.
|Зуев Александр
|6
|0
|6.
|Самошников Илья
|6
|0
|7.
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|8.
|Йевтич Дарко
|4
|1
|9.
|Бегич Сильвие
|4
|1
|10.
|Зотов Георгий
|5
|0
|11.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|12.
|Ин-Бём Хван
|3
|1
|13.
|Шатов Олег
|4
|0
|14.
|Игнатьев Иван
|2
|1
|15.
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|16.
|Дюпин Юрий
|2
|0
|17.
|Старфельт Карл
|1
|0
|18.
|Медведев Никита
|1
|0
|19.
|Косарев Кирилл
|1
|0
|20.
|Климов Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Силва
|7
|2
|2.
|Смольников Игорь
|5
|1
|3.
|Сорокин Егор
|5
|1
|4.
|Олссон Кристоффер
|6
|0
|5.
|Газинский Юрий
|5
|0
|6.
|Классон Виктор
|5
|0
|7.
|Мартынович Александр
|3
|1
|8.
|Берг Маркус
|4
|0
|9.
|Петров Сергей
|4
|0
|10.
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|11.
|Камболов Руслан
|3
|0
|12.
|Кабелла Реми
|3
|0
|13.
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|14.
|Ари Феррейра
|2
|0
|15.
|Уткин Даниил
|2
|0
|16.
|Вандерсон
|2
|0
|17.
|Ионов Алексей
|1
|0
|18.
|Чернов Евгений
|1
|0
|19.
|Марков Евгений
|1
|0
|20.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|21.
|Черников Александр
|1
|0
|22.
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|2.86% (1)
|11.43% (4)
|28.57% (10)
|20% (7)
|20% (7)
|17.14% (6)
|Краснодар
|13.95% (6)
|13.95% (6)
|11.63% (5)
|18.6% (8)
|20.93% (9)
|20.93% (9)
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: +13 =3 -4Урал 0:1 Рубин Ростов 0:1 Рубин Рубин 1:0 Сочи Рубин 1:3 Химки
Краснодар Последние 20 матчей: +7 =5 -8Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва
Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар
Последние игры между собой
Рубин: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 13
Краснодар: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 4
Рубин 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Краснодар 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Краснодар Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|59 - 24
|55
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|38 - 27
|49
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|49 - 33
|47
|4.
|Рубин
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|35 - 29
|46
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|45 - 27
|46
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|41 - 28
|46
|7.
|Сочи
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|41 - 29
|43
|8.
|Химки
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|32 - 37
|38
|9.
|Ростов
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|33 - 31
|37
|10.
|Ахмат
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 33
|35
|11.
|Краснодар
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|46 - 38
|35
|12.
|Урал
|Заявка
|26
|6
|12
|8
|24 - 33
|30
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 42
|23
|14.
|Уфа
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|21 - 41
|20
|15.
|Ротор
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|12 - 43
|18
|16.
|Тамбов
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|15 - 50
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 7
|29
|5.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 20
|25
|6.
|Химки
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 13
|25
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 14
|22
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 10
|20
|12.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|13.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 13
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 15
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|4 - 23
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 14
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|18 - 12
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 26
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 23
|10
|13.
|Краснодар
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 18
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|7 - 31
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рубин - Краснодар
Исход игры
Рубин
31.7% (13)
Ничья
41.5% (17)
Краснодар
26.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
45% (18)
Меньше
55% (22)
Обе команды забьют
Да
77.5% (31)
Нет
22.5% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (13)
1:2 Краснодар
22% (9)
2:1 Рубин
14.6% (6)
1:0 Рубин
12.2% (5)
2:2 Ничья
7.3% (3)
0:1 Краснодар
4.9% (2)
2:0 Рубин
4.9% (2)
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