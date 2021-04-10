Жуниор Мессиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Жуниор Мессиас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Кротоне

48' Побега Томмазо не смог попасть в створ ударом издали

47' Големич Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удар от ворот произведет Кротоне

46' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Отличный пас сделал Жуниор Мессиас из команды Кротоне . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

46' Отличный пас сделал Риччи Матео из команды Специя . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

45' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Кротоне будет все-таки засчитан.

41' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

40' Плохо сыграл Проведель Иван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

40' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Риччи Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Отличные скиллы показывает Уна Адам , обводя своих соперников

40' Фантастический гол, где все сам сделал Джиджи Коффи

40' Реца Аркадиуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Удар от ворот произведет Кротоне

37' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Гьяси Эммануэль из команды Специя сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

36' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Жуниор Мессиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Бенали Ахмед получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Бенали Ахмед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Исмайли Ардиан получил желтую карточку от судьи

32' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

29' Специя имеет хороший шанс забить.

29' Удар от ворот произведет Кротоне

28' Удар от ворот произведет Кротоне

28' Отличный пас сделал Побега Томмазо из команды Специя . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

27' Реца Аркадиуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Кротоне

26' Реца Аркадиуш получил желтую карточку от судьи

26' Гьяси Эммануэль наказан за толчок Жуниор Мессиас

24' Удар от ворот произведет Специя

24' Отличный пас сделал Жуниор Мессиас из команды Кротоне . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

23' Сими Нванкво из команды Кротоне плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

23' Плохо сыграл Исмайли Ардиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

23' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление

21' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Реца Аркадиуш из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Петриччоне Якопо разрезает оборону соперника отличным пасом

9' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

9' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Бенали Ахмед из команды Кротоне сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

7' Удар от ворот произведет Кротоне

7' Отличные скиллы показывает Верде Даниэле , обводя своих соперников

4' Бенали Ахмед из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Кротоне начинает с центра поля