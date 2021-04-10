Специя
3:2
Конец матча
Стадион: Альберто Пиччи
Кротоне
26' Желтая карточкаРеца Аркадиуш
33' Желтая карточкаИсмайли Ардиан
0:1
40' ГолДжиджи Коффи
1:1
63' ГолВерде Даниэле
1:2
78' ГолСими Нванкво
2:2
89' ГолМаджоре Джулио
3:2
90' ГолЭрлич Мартин
28
Эрлич
Мартин
18
Нзола
М'Бала
26
Джиджи
Коффи
10
Бенали
Ахмед
7
Уна
Адам
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
-
22 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
-
88 Сена ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Уна АдамНападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Вратарь
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Косми Серсе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
26'
33'
40'
46'
63'
78'
89'
2:2
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|9 (3)
|0.3
|2.
|Верде Даниэле
|5
|0.17
|3.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0.13
|4.
|Пикколи Роберто
|4
|0.13
|5.
|Галабинов Андрей
|3
|0.1
|6.
|Маджоре Джулио
|3
|0.1
|7.
|Фариас Диего
|3
|0.1
|8.
|Побега Томмазо
|3
|0.1
|9.
|Эрлич Мартин
|2
|0.07
|10.
|Бастони Симоне
|1
|0.03
|11.
|Терци Клаудио
|1
|0.03
|12.
|Шабо Юлиан
|1
|0.03
|13.
|Агудело Кевин
|1
|0.03
|14.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|15.
|Риччи Матео
|0
|0
|16.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|17.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|18.
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|19.
|Исмайли Ардиан
|0
|0
|20.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|16 (6)
|0.53
|2.
|Мессьяс Жуниор
|8
|0.27
|3.
|Реца Аркадиуш
|2
|0.07
|4.
|Уна Адам
|2
|0.07
|5.
|Големич Владимир
|2 (1)
|0.07
|6.
|Молина Сальваторе
|1
|0.03
|7.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.03
|8.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.03
|9.
|Вулич Милош
|1
|0.03
|10.
|Джиджи Коффи
|1
|0.03
|11.
|Эдуардо Энрике
|1
|0.03
|12.
|Перейра Педру II
|0
|0
|13.
|Бенали Ахмед
|0
|0
|14.
|Магальян Лисандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шабо Юлиан
|9
|1
|2.
|Терци Клаудио
|7
|1
|3.
|Бастони Симоне
|6
|0
|4.
|Эрлич Мартин
|6
|0
|5.
|Эстевес Науэль
|5
|0
|6.
|Побега Томмазо
|5
|0
|7.
|Виньяли Лука
|3
|1
|8.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|9.
|Риччи Матео
|4
|0
|10.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|11.
|Исмайли Ардиан
|2
|1
|12.
|Фариас Диего
|3
|0
|13.
|Нзола М'Бала
|3
|0
|14.
|Марчицца Риккардо
|3
|0
|15.
|Агудело Кевин
|3
|0
|16.
|Сапонара Риккардо
|1
|1
|17.
|Акампора Дженнаро
|2
|0
|18.
|Маджоре Джулио
|2
|0
|19.
|Агум Люсьен
|2
|0
|20.
|Зут Йерун
|1
|0
|21.
|Сала Джакопо
|1
|0
|22.
|Проведель Иван
|1
|0
|23.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|24.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|25.
|Верде Даниэле
|1
|0
|26.
|Рамос Хуан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магальян Лисандро
|8
|0
|2.
|Реца Аркадиуш
|7
|0
|3.
|Петриччоне Якопо
|5
|1
|4.
|Марроне Лука
|6
|0
|5.
|Луперто Себастьяно
|4
|1
|6.
|Перейра Педру II
|5
|0
|7.
|Мессьяс Жуниор
|5
|0
|8.
|Чигарини Лука
|3
|1
|9.
|Рисполи Андреа
|4
|0
|10.
|Големич Владимир
|4
|0
|11.
|Куомо Джузеппе
|4
|0
|12.
|Джиджи Коффи
|3
|0
|13.
|Эдуардо Энрике
|3
|0
|14.
|Бенали Ахмед
|2
|0
|15.
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|16.
|Вулич Милош
|2
|0
|17.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|18.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0
|19.
|Кордац Алекс
|1
|0
|20.
|Рохас Луис
|1
|0
|21.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|22.
|Сими Нванкво
|1
|0
|23.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|24.
|Уна Адам
|1
|0
|25.
|Драгус Денис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|2.5% (1)
|20% (8)
|12.5% (5)
|10% (4)
|30% (12)
|25% (10)
|Кротоне
|8.33% (3)
|25% (9)
|22.22% (8)
|25% (9)
|8.33% (3)
|11.11% (4)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +6 =4 -10Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто
Кротоне Последние 20 матчей: +4 =1 -15Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино
Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи
Последние игры между собой
Специя: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
Кротоне: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|22
|5
|2
|68 - 27
|71
|2.
|Милан
|0:0 Заявка
|30
|18
|7
|5
|54 - 34
|61
|3.
|Ювентус
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|58 - 26
|59
|4.
|Аталанта
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|68 - 36
|58
|5.
|Наполи
|Заявка
|29
|18
|2
|9
|63 - 34
|56
|6.
|Лацио
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|45 - 38
|52
|7.
|Рома
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|53 - 44
|51
|8.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|38 - 34
|41
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|48 - 48
|40
|10.
|Сампдория
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|39 - 43
|36
|11.
|Болонья
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|39 - 45
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 39
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|31 - 41
|32
|14.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|40 - 55
|32
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|36 - 46
|30
|16.
|Беневенто
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|30 - 54
|30
|17.
|Торино
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|41 - 52
|24
|18.
|Кальяри
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|31 - 50
|22
|19.
|Парма
|0:0 Заявка
|30
|3
|12
|15
|28 - 56
|21
|20.
|Кротоне
|Заявка
|30
|4
|3
|23
|37 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|38 - 15
|37
|2.
|Ювентус
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|31 - 11
|35
|3.
|Рома
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|5.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|41 - 22
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 17
|29
|7.
|Милан
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 21
|23
|8.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 25
|17
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Парма
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|9 - 24
|12
|18.
|Беневенто
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 30
|12
|19.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|20.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|20 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|15
|12
|2
|1
|28 - 13
|38
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 12
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Наполи
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|26 - 20
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|27 - 15
|24
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 26
|15
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|16.
|Торино
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 27
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 27
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 24
|10
|19.
|Парма
|0:0 Заявка
|14
|1
|6
|7
|19 - 32
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Специя 3:2 Кротоне
Исход игры
Специя
80.1% (121)
Ничья
16.6% (25)
Кротоне
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
56.46% (83)
Меньше
43.54% (64)
Обе команды забьют
Да
70.07% (103)
Нет
29.93% (44)
Популярный счёт
2:1 Специя
44.4% (67)
1:0 Специя
21.2% (32)
1:1 Ничья
13.2% (20)
2:0 Специя
7.3% (11)
2:2 Ничья
3.3% (5)
3:2 Специя
2.6% (4)
3:1 Специя
2% (3)
1:2 Кротоне
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!