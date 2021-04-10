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  3. Италия
Специя
3:2
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
26' Желтая карточка
Реца Аркадиуш
33' Желтая карточка
Исмайли Ардиан
0:1
40' Гол
Джиджи Коффи
1:1
63' Гол
Верде Даниэле
1:2
78' Гол
Сими Нванкво
2:2
89' Гол
Маджоре Джулио
3:2
90' Гол
Эрлич Мартин
90'+5
94
Проведель
Иван
21
Феррер
Сальвадор
34
Исмайли
Ардиан
28
Эрлич
Мартин
5
Марчицца
Риккардо
25
Маджоре
Джулио
8
Риччи
Матео
26
Побега
Томмазо
31
Верде
Даниэле
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
1
Кордац
Алекс
26
Джиджи
Коффи
5
Големич
Владимир
13
Луперто
Себастьяно
17
Молина
Сальваторе
30
Мессьяс
Жуниор
44
Петриччоне
Якопо
10
Бенали
Ахмед
69
Реца
Аркадиуш
7
Уна
Адам
25
Сими
Нванкво
Специя
4-3-3
Кротоне
3-5-2

Ход матча

26'
 
Реца Аркадиуш
33'
Исмайли Ардиан
 
39'
 
Магальян Лисандро
Бенали Ахмед
40'
0:1
Джиджи Коффи
(Магальян Лисандро)
46'
Фариас Диего
Гьяси Эммануэль
 
46'
Сена Лео
Риччи Матео
 
63'
Верде Даниэле
(Марчицца Риккардо)
1:1
69'
 
Дзанеллато Никколо
Молина Сальваторе
70'
Агудело Кевин
Верде Даниэле
 
70'
Виньяли Лука
Феррер Сальвадор
 
78'
1:2
Сими Нванкво
(Дзанеллато Никколо)
81'
 
Ди Кармине Самуэль
Уна Адам
84'
Галабинов Андрей
Побега Томмазо
 
89'
Маджоре Джулио
(Эрлич Мартин)
2:2
90'
Эрлич Мартин
3:2

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 9 (3) 0.3
2. Верде Даниэле 5 0.17
3. Гьяси Эммануэль 4 0.13
4. Пикколи Роберто 4 0.13
5. Галабинов Андрей 3 0.1
6. Маджоре Джулио 3 0.1
7. Фариас Диего 3 0.1
8. Побега Томмазо 3 0.1
9. Эрлич Мартин 2 0.07
10. Бастони Симоне 1 0.03
11. Терци Клаудио 1 0.03
12. Шабо Юлиан 1 0.03
13. Агудело Кевин 1 0.03
14. Эстевес Науэль 0 0
15. Риччи Матео 0 0
16. Рафаэл Биттенкур 0 0
17. Бартоломей Паоло 0 0
18. Марчицца Риккардо 0 0
19. Исмайли Ардиан 0 0
20. Феррер Сальвадор 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 16 (6) 0.53
2. Мессьяс Жуниор 8 0.27
3. Реца Аркадиуш 2 0.07
4. Уна Адам 2 0.07
5. Големич Владимир 2 (1) 0.07
6. Молина Сальваторе 1 0.03
7. Ривьер Эммануэль 1 0.03
8. Дзанеллато Никколо 1 0.03
9. Вулич Милош 1 0.03
10. Джиджи Коффи 1 0.03
11. Эдуардо Энрике 1 0.03
12. Перейра Педру II 0 0
13. Бенали Ахмед 0 0
14. Магальян Лисандро 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Шабо Юлиан 9 1
2. Терци Клаудио 7 1
3. Бастони Симоне 6 0
4. Эрлич Мартин 6 0
5. Эстевес Науэль 5 0
6. Побега Томмазо 5 0
7. Виньяли Лука 3 1
8. Гьяси Эммануэль 4 0
9. Риччи Матео 4 0
10. Феррер Сальвадор 4 0
11. Исмайли Ардиан 2 1
12. Фариас Диего 3 0
13. Нзола М'Бала 3 0
14. Марчицца Риккардо 3 0
15. Агудело Кевин 3 0
16. Сапонара Риккардо 1 1
17. Акампора Дженнаро 2 0
18. Маджоре Джулио 2 0
19. Агум Люсьен 2 0
20. Зут Йерун 1 0
21. Сала Джакопо 1 0
22. Проведель Иван 1 0
23. Дейола Алессандро 1 0
24. Бартоломей Паоло 1 0
25. Верде Даниэле 1 0
26. Рамос Хуан 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 8 0
2. Реца Аркадиуш 7 0
3. Петриччоне Якопо 5 1
4. Марроне Лука 6 0
5. Луперто Себастьяно 4 1
6. Перейра Педру II 5 0
7. Мессьяс Жуниор 5 0
8. Чигарини Лука 3 1
9. Рисполи Андреа 4 0
10. Големич Владимир 4 0
11. Куомо Джузеппе 4 0
12. Джиджи Коффи 3 0
13. Эдуардо Энрике 3 0
14. Бенали Ахмед 2 0
15. Дзанеллато Никколо 2 0
16. Вулич Милош 2 0
17. Ди Кармине Самуэль 1 0
18. Ривьер Эммануэль 1 0
19. Кордац Алекс 1 0
20. Рохас Луис 1 0
21. Маццотта Антонио 1 0
22. Сими Нванкво 1 0
23. Молина Сальваторе 1 0
24. Уна Адам 1 0
25. Драгус Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 2.5% (1) 20% (8) 12.5% (5) 10% (4) 30% (12) 25% (10)
 Кротоне 8.33% (3) 25% (9) 22.22% (8) 25% (9) 8.33% (3) 11.11% (4)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто
Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья
Кротоне Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино
Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи

Последние игры между собой

Специя: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
Кротоне: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
Кротоне 4:1 Специя Серия A Кротоне 1:2 Специя Серия B Специя 1:2 Кротоне Серия B Специя 2:0 Кротоне Серия B
Кротоне 0:3 Специя Серия B Кротоне 0:0 Специя Серия B Специя 0:1 Кротоне Серия B Кротоне 2:0 Специя Серия B Специя 2:1 Кротоне Серия B Специя 3:1 Кротоне Серия B Кротоне 1:0 Специя Серия B Кротоне 0:2 Специя Серия B Специя 2:1 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 29 22 5 2 68 - 27 71
2. Милан 0:0 Заявка 30 18 7 5 54 - 34 61
3. Ювентус Заявка 29 17 8 4 58 - 26 59
4. Аталанта Заявка 29 17 7 5 68 - 36 58
5. Наполи Заявка 29 18 2 9 63 - 34 56
6. Лацио Заявка 28 16 4 8 45 - 38 52
7. Рома Заявка 29 15 6 8 53 - 44 51
8. Верона Заявка 29 11 8 10 38 - 34 41
9. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 48 - 48 40
10. Сампдория Заявка 29 10 6 13 39 - 43 36
11. Болонья Заявка 29 9 7 13 39 - 45 34
12. Удинезе Заявка 29 8 9 12 32 - 39 33
13. Дженоа Заявка 29 7 11 11 31 - 41 32
14. Специя Заявка 30 8 8 14 40 - 55 32
15. Фиорентина Заявка 29 7 9 13 36 - 46 30
16. Беневенто Заявка 29 7 9 13 30 - 54 30
17. Торино Заявка 28 4 12 12 41 - 52 24
18. Кальяри Заявка 29 5 7 17 31 - 50 22
19. Парма 0:0 Заявка 30 3 12 15 28 - 56 21
20. Кротоне Заявка 30 4 3 23 37 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 12 1 1 38 - 15 37
2. Ювентус Заявка 15 11 2 2 31 - 11 35
3. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
4. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан 0:0 Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Болонья Заявка 14 6 3 5 24 - 22 21
9. Верона Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10. Сампдория Заявка 14 6 2 6 22 - 21 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Сассуоло Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
13. Удинезе Заявка 14 5 3 6 12 - 13 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Парма 0:0 Заявка 16 2 6 8 9 - 24 12
18. Беневенто Заявка 15 2 6 7 15 - 30 12
19. Кальяри Заявка 15 3 3 9 15 - 26 12
20. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 15 12 2 1 28 - 13 38
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4. Наполи Заявка 15 8 1 6 26 - 20 25
5. Ювентус Заявка 14 6 6 2 27 - 15 24
6. Лацио Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
8. Верона Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
12. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
13. Удинезе Заявка 15 3 6 6 20 - 26 15
14. Дженоа Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
16. Торино Заявка 14 3 4 7 21 - 27 13
17. Фиорентина Заявка 14 2 4 8 16 - 27 10
18. Кальяри Заявка 14 2 4 8 16 - 24 10
19. Парма 0:0 Заявка 14 1 6 7 19 - 32 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
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  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Специя 80.1% (121)
X 16.6% (25)
Кротоне 3.3% (5)
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Прогнозы на матч Специя 3:2 Кротоне

Исход игры
Специя
80.1% (121)
Ничья
16.6% (25)
Кротоне
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
56.46% (83)
Меньше
43.54% (64)
Обе команды забьют
Да
70.07% (103)
Нет
29.93% (44)
Популярный счёт
2:1 Специя
44.4% (67)
1:0 Специя
21.2% (32)
1:1 Ничья
13.2% (20)
2:0 Специя
7.3% (11)
2:2 Ничья
3.3% (5)
3:2 Специя
2.6% (4)
3:1 Специя
2% (3)
1:2 Кротоне
2% (3)
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