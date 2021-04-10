Парма
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Эннио Тардини
Милан
13
Бани
Маттиа
33
Куцка
Юрай
14
Куртич
Ясмин
98
Ман
Деннис
20
Калюлю
Пьер
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
12
Ребич
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Диркс ДанЗащитник
- Защитник
-
42 Бузи МаксимЗащитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Траоре ЧакаНападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диас БраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
15 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Нападающий
-
17 Леау РафаэлНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эрнани Азеведо
|6 (1)
|0.2
|2.
|Куцка Юрай
|6 (4)
|0.2
|3.
|Жервиньо Куасси
|4
|0.13
|4.
|Куртич Ясмин
|4
|0.13
|5.
|Карамо Янн
|2
|0.07
|6.
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.07
|7.
|Корнелиус Андреас
|1
|0.03
|8.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.03
|9.
|Ман Деннис
|1
|0.03
|10.
|Пелле Грациано
|1
|0.03
|11.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|12.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|13.
|Брунетта Хуан
|0
|0
|14.
|Бругман Гастон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|15 (3)
|0.5
|2.
|Кесси Франк
|9 (8)
|0.3
|3.
|Леау Рафаэл
|5
|0.17
|4.
|Ребич Анте
|5
|0.17
|5.
|Тео Эрнандес
|4
|0.13
|6.
|Чалханоглу Хакан
|2 (1)
|0.07
|7.
|Диас Браим
|2
|0.07
|8.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.07
|9.
|Калабрия Давиде
|2
|0.07
|10.
|Хёуге Йенс
|2
|0.07
|11.
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|12.
|Крунич Раде
|1
|0.03
|13.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.03
|14.
|Далот Диогу
|1
|0.03
|15.
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|16.
|Кьяер Симон
|0
|0
|17.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|8
|0
|2.
|Куцка Юрай
|6
|0
|3.
|Бругман Гастон
|6
|0
|4.
|Пеццелла Джузеппе
|5
|0
|5.
|Иакопони Симоне
|3
|1
|6.
|Гальоло Риккардо
|4
|0
|7.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|8.
|Конти Андреа
|3
|0
|9.
|Куртич Ясмин
|3
|0
|10.
|Корнелиус Андреас
|3
|0
|11.
|Бузи Максим
|3
|0
|12.
|Дармиан Маттео
|2
|0
|13.
|Инглезе Роберто
|2
|0
|14.
|Сиприен Вилан
|2
|0
|15.
|Осорио Йордан
|2
|0
|16.
|Карамо Янн
|2
|0
|17.
|Брунетта Хуан
|2
|0
|18.
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|19.
|Пелле Грациано
|1
|0
|20.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|21.
|Лорини Венсан
|1
|0
|22.
|Грасси Альберто
|1
|0
|23.
|Ман Деннис
|1
|0
|24.
|Зом Симон
|1
|0
|25.
|Болог Ботонд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тео Эрнандес
|8
|0
|2.
|Романьоли Алессио
|7
|0
|3.
|Кесси Франк
|7
|0
|4.
|Салемакерс Алексис
|5
|1
|5.
|Калабрия Давиде
|6
|0
|6.
|Ребич Анте
|4
|1
|7.
|Леау Рафаэл
|5
|0
|8.
|Кастильехо Самуэль
|4
|0
|9.
|Далот Диогу
|4
|0
|10.
|Чалханоглу Хакан
|3
|0
|11.
|Тонали Сандро
|1
|1
|12.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|13.
|Кьяер Симон
|2
|0
|14.
|Крунич Раде
|2
|0
|15.
|Беннасер Исмаэль
|2
|0
|16.
|Габбия Маттео
|2
|0
|17.
|Мейте Суалихо
|1
|0
|18.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|19.
|Диас Браим
|1
|0
|20.
|Калюлю Пьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Парма
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|Милан
|13.21% (7)
|20.75% (11)
|11.32% (6)
|24.53% (13)
|7.55% (4)
|22.64% (12)
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: +1 =7 -12Беневенто 2:2 Парма Парма 1:2 Дженоа Парма 2:0 Рома Фиорентина 3:3 Парма
Милан Последние 20 матчей: +8 =5 -7Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи
Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус
Последние игры между собой
Парма: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Милан: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Милан 2:1 Парма Серия A Милан 3:1 Парма Серия A Парма 4:5 Милан Серия A Милан 2:4 Парма Серия A Парма 3:2 Милан Серия A Милан 2:1 Парма Серия A Парма 1:1 Милан Серия A Парма 0:2 Милан Серия A Милан 4:1 Парма Серия A Милан 4:0 Парма Серия A Парма 0:1 Милан Серия A Парма 1:0 Милан Серия A Милан 2:0 Парма Серия A Парма 0:0 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|22
|5
|2
|68 - 27
|71
|2.
|Милан
|0:0 Заявка
|30
|18
|7
|5
|54 - 34
|61
|3.
|Ювентус
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|58 - 26
|59
|4.
|Аталанта
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|68 - 36
|58
|5.
|Наполи
|Заявка
|29
|18
|2
|9
|63 - 34
|56
|6.
|Лацио
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|45 - 38
|52
|7.
|Рома
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|53 - 44
|51
|8.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|38 - 34
|41
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|48 - 48
|40
|10.
|Сампдория
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|39 - 43
|36
|11.
|Болонья
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|39 - 45
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 39
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|31 - 41
|32
|14.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|40 - 55
|32
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|36 - 46
|30
|16.
|Беневенто
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|30 - 54
|30
|17.
|Торино
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|41 - 52
|24
|18.
|Кальяри
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|31 - 50
|22
|19.
|Парма
|0:0 Заявка
|30
|3
|12
|15
|28 - 56
|21
|20.
|Кротоне
|Заявка
|30
|4
|3
|23
|37 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|38 - 15
|37
|2.
|Ювентус
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|31 - 11
|35
|3.
|Рома
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|5.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|41 - 22
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 17
|29
|7.
|Милан
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 21
|23
|8.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 25
|17
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Парма
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|9 - 24
|12
|18.
|Беневенто
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 30
|12
|19.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|20.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|20 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|15
|12
|2
|1
|28 - 13
|38
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 12
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Наполи
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|26 - 20
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|27 - 15
|24
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 26
|15
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|16.
|Торино
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 27
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 27
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 24
|10
|19.
|Парма
|0:0 Заявка
|14
|1
|6
|7
|19 - 32
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Парма 0:0 Милан
Исход игры
Парма
2.1% (3)
Ничья
6.2% (9)
Милан
91.7% (133)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (94)
Меньше
33.33% (47)
Обе команды забьют
Да
70.21% (99)
Нет
29.79% (42)
Популярный счёт
1:2 Милан
52.4% (76)
0:2 Милан
14.5% (21)
0:1 Милан
11.7% (17)
1:3 Милан
7.6% (11)
1:1 Ничья
4.8% (7)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:3 Милан
1.4% (2)
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