Первый тайм

9' ГООООООООЛ!!! 0:1!!!

8' Роберто Д'Аверса активно ведёт себя у кромки поля, пытаясь уже сейчас как-то перестроить тактическое построение "Пармы".

7' Угловой миланцы подали без опасности для ворот соперника, а атака вторым темпом гостей закончилась свистком, который зафиксировал фол со стороны Ребича.

6' Кесси мощно выстреливал метров с 25-ти, метя точно под перекладину пармезанских ворот, но Сепе удалось кончиками пальцев перевести мяч на угловой.