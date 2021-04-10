  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Парма
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Милан
0' 9'
1
Сепе
Луиджи
5
Конти
Андреа
13
Бани
Маттиа
7
Гальоло
Риккардо
3
Пеццелла
Джузеппе
33
Куцка
Юрай
23
Эрнани
Азеведо
14
Куртич
Ясмин
98
Ман
Деннис
9
Пелле
Грациано
27
Жервиньо
Куасси
99
Доннарумма
Джанлуиджи
20
Калюлю
Пьер
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
4
Беннасер
Исмаэль
56
Салемакерс
Алексис
10
Чалханоглу
Хакан
12
Ребич
Анте
11
Ибрагимович
Златан
Парма
4-3-3
Милан
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эрнани Азеведо 6 (1) 0.2
2. Куцка Юрай 6 (4) 0.2
3. Жервиньо Куасси 4 0.13
4. Куртич Ясмин 4 0.13
5. Карамо Янн 2 0.07
6. Михэйлэ Валентин 2 0.07
7. Корнелиус Андреас 1 0.03
8. Гальоло Риккардо 1 0.03
9. Ман Деннис 1 0.03
10. Пелле Грациано 1 0.03
11. Пеццелла Джузеппе 0 0
12. Инглезе Роберто 0 0
13. Брунетта Хуан 0 0
14. Бругман Гастон 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 15 (3) 0.5
2. Кесси Франк 9 (8) 0.3
3. Леау Рафаэл 5 0.17
4. Ребич Анте 5 0.17
5. Тео Эрнандес 4 0.13
6. Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.07
7. Диас Браим 2 0.07
8. Салемакерс Алексис 2 0.07
9. Калабрия Давиде 2 0.07
10. Хёуге Йенс 2 0.07
11. Романьоли Алессио 1 0.03
12. Крунич Раде 1 0.03
13. Кастильехо Самуэль 1 0.03
14. Далот Диогу 1 0.03
15. Калюлю Пьер 1 0.03
16. Кьяер Симон 0 0
17. Беннасер Исмаэль 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 8 0
2. Куцка Юрай 6 0
3. Бругман Гастон 6 0
4. Пеццелла Джузеппе 5 0
5. Иакопони Симоне 3 1
6. Гальоло Риккардо 4 0
7. Алвеш Бруну 3 0
8. Конти Андреа 3 0
9. Куртич Ясмин 3 0
10. Корнелиус Андреас 3 0
11. Бузи Максим 3 0
12. Дармиан Маттео 2 0
13. Инглезе Роберто 2 0
14. Сиприен Вилан 2 0
15. Осорио Йордан 2 0
16. Карамо Янн 2 0
17. Брунетта Хуан 2 0
18. Михэйлэ Валентин 2 0
19. Пелле Грациано 1 0
20. Скоццарелла Маттео 1 0
21. Лорини Венсан 1 0
22. Грасси Альберто 1 0
23. Ман Деннис 1 0
24. Зом Симон 1 0
25. Болог Ботонд 1 0
Милан
# Игрок      
1. Тео Эрнандес 8 0
2. Романьоли Алессио 7 0
3. Кесси Франк 7 0
4. Салемакерс Алексис 5 1
5. Калабрия Давиде 6 0
6. Ребич Анте 4 1
7. Леау Рафаэл 5 0
8. Кастильехо Самуэль 4 0
9. Далот Диогу 4 0
10. Чалханоглу Хакан 3 0
11. Тонали Сандро 1 1
12. Ибрагимович Златан 2 0
13. Кьяер Симон 2 0
14. Крунич Раде 2 0
15. Беннасер Исмаэль 2 0
16. Габбия Маттео 2 0
17. Мейте Суалихо 1 0
18. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
19. Диас Браим 1 0
20. Калюлю Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 21.43% (6) 14.29% (4) 14.29% (4) 21.43% (6) 17.86% (5) 10.71% (3)
 Милан 13.21% (7) 20.75% (11) 11.32% (6) 24.53% (13) 7.55% (4) 22.64% (12)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +1 =7 -12
Беневенто 2:2 Парма Парма 1:2 Дженоа Парма 2:0 Рома Фиорентина 3:3 Парма
Парма 1:2 Интер Милан Специя 2:2 Парма Парма 2:2 Удинезе Верона 2:1 Парма Парма 0:3 Болонья Наполи 2:0 Парма Парма 0:2 Сампдория Лацио 2:1 Парма Сассуоло 1:1 Парма Парма 0:2 Лацио Аталанта 3:0 Парма Парма 0:3 Торино Кротоне 2:1 Парма Парма 0:4 Ювентус Парма 0:0 Кальяри Милан 2:2 Парма
Милан Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи
Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус

Последние игры между собой

Парма: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Милан: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Милан 2:2 Парма Серия A Милан 3:1 Парма Серия A Парма 0:1 Милан Серия A Парма 1:1 Милан Серия A
Милан 2:1 Парма Серия A Милан 3:1 Парма Серия A Парма 4:5 Милан Серия A Милан 2:4 Парма Серия A Парма 3:2 Милан Серия A Милан 2:1 Парма Серия A Парма 1:1 Милан Серия A Парма 0:2 Милан Серия A Милан 4:1 Парма Серия A Милан 4:0 Парма Серия A Парма 0:1 Милан Серия A Парма 1:0 Милан Серия A Милан 2:0 Парма Серия A Парма 0:0 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 29 22 5 2 68 - 27 71
2. Милан 0:0 Заявка 30 18 7 5 54 - 34 61
3. Ювентус Заявка 29 17 8 4 58 - 26 59
4. Аталанта Заявка 29 17 7 5 68 - 36 58
5. Наполи Заявка 29 18 2 9 63 - 34 56
6. Лацио Заявка 28 16 4 8 45 - 38 52
7. Рома Заявка 29 15 6 8 53 - 44 51
8. Верона Заявка 29 11 8 10 38 - 34 41
9. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 48 - 48 40
10. Сампдория Заявка 29 10 6 13 39 - 43 36
11. Болонья Заявка 29 9 7 13 39 - 45 34
12. Удинезе Заявка 29 8 9 12 32 - 39 33
13. Дженоа Заявка 29 7 11 11 31 - 41 32
14. Специя Заявка 30 8 8 14 40 - 55 32
15. Фиорентина Заявка 29 7 9 13 36 - 46 30
16. Беневенто Заявка 29 7 9 13 30 - 54 30
17. Торино Заявка 28 4 12 12 41 - 52 24
18. Кальяри Заявка 29 5 7 17 31 - 50 22
19. Парма 0:0 Заявка 30 3 12 15 28 - 56 21
20. Кротоне Заявка 30 4 3 23 37 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 12 1 1 38 - 15 37
2. Ювентус Заявка 15 11 2 2 31 - 11 35
3. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
4. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан 0:0 Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Болонья Заявка 14 6 3 5 24 - 22 21
9. Верона Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10. Сампдория Заявка 14 6 2 6 22 - 21 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Сассуоло Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
13. Удинезе Заявка 14 5 3 6 12 - 13 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Парма 0:0 Заявка 16 2 6 8 9 - 24 12
18. Беневенто Заявка 15 2 6 7 15 - 30 12
19. Кальяри Заявка 15 3 3 9 15 - 26 12
20. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 15 12 2 1 28 - 13 38
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4. Наполи Заявка 15 8 1 6 26 - 20 25
5. Ювентус Заявка 14 6 6 2 27 - 15 24
6. Лацио Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
8. Верона Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
12. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
13. Удинезе Заявка 15 3 6 6 20 - 26 15
14. Дженоа Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
16. Торино Заявка 14 3 4 7 21 - 27 13
17. Фиорентина Заявка 14 2 4 8 16 - 27 10
18. Кальяри Заявка 14 2 4 8 16 - 24 10
19. Парма 0:0 Заявка 14 1 6 7 19 - 32 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    ГООООООООЛ!!! 0:1!!!
  • 8'
    Роберто Д'Аверса активно ведёт себя у кромки поля, пытаясь уже сейчас как-то перестроить тактическое построение "Пармы".
  • Угловой
    7'
    Угловой миланцы подали без опасности для ворот соперника, а атака вторым темпом гостей закончилась свистком, который зафиксировал фол со стороны Ребича.
  • Опасный момент
    6'
    Кесси мощно выстреливал метров с 25-ти, метя точно под перекладину пармезанских ворот, но Сепе удалось кончиками пальцев перевести мяч на угловой.
  • Офсайд
    5'
    В контратаке хозяев по левому краю в чужую штрафную площадку ворвался Жервиньо, но выйти на ударную позицию ему не позволили, а позже был зафиксирован офсайд у ивуарийца.
  • 4'
    Первую атаку через центральную ось попытались провести гости, но проникающая передача в штрафную площадку не прошла - внимательно отработали защитники "Пармы".
  • 3'
    "Милан" не заряжен с первых секунд играть максимально активно. Отобрав мяч, подопечные Стефано Пиоли спокойно принялись пасоваться у своей штрафной площади.
  • 2'
    Активно с первых минут стараются действовать хозяева поля, которые нынче в такой ситуации, что даже с лидерами обязаны играть только на победу.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Парма 0:0 Милан онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Парма 0:0 Милан

Исход игры
Парма
2.1% (3)
Ничья
6.2% (9)
Милан
91.7% (133)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (94)
Меньше
33.33% (47)
Обе команды забьют
Да
70.21% (99)
Нет
29.79% (42)
Популярный счёт
1:2 Милан
52.4% (76)
0:2 Милан
14.5% (21)
0:1 Милан
11.7% (17)
1:3 Милан
7.6% (11)
1:1 Ничья
4.8% (7)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:3 Милан
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 