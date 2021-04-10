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Удинезе
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Торино
0' 15'
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
14
Бонифаци
Кевин
3
Самир
Каэтано
16
Молина
Науэль
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
22
Арслан
Толгай-Али
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
37
Перейра
Роберто
32
Льоренте
Фернандо
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
5
Иццо
Армандо
3
Бремер
Глейсон
99
Буонджорно
Алессандро
27
Войвода
Мергим
88
Ринкон
Томас
38
Мандрагора
Роландо
15
Ансальди
Кристиан
24
Верди
Симоне
19
Санабрия
Антонио
9
Белотти
Андреа
Удинезе
3-5-1-1
Торино
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 6 (3) 0.2
2. Перейра Роберто 4 0.13
3. Окака Стефано 3 0.1
4. Пуссетто Игнасио 3 0.1
5. Несторовски Илья 2 0.07
6. Ласанья Кевин 2 0.07
7. Арслан Толгай-Али 2 0.07
8. Форестьери Фернандо 1 0.03
9. Делофеу Херард 1 0.03
10. Самир Каэтано 1 0.03
11. Льоренте Фернандо 1 0.03
12. Зеегелаар Марвин 1 0.03
13. Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.03
14. Нюйтинк Брэм 1 0.03
15. Бекао Родриго 1 0.03
16. Молина Науэль 0 0
17. Оуведжан Томас 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 11 (2) 0.38
2. Дзадза Симоне 5 0.17
3. Санабрия Антонио 4 0.14
4. Бремер Глейсон 4 0.14
5. Лукич Саша 3 0.1
6. Бонаццоли Федерико 2 0.07
7. Мандрагора Роландо 2 0.07
8. Иццо Армандо 2 0.07
9. Верди Симоне 1 0.03
10. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.03
11. Синго Уилфрид 1 0.03
12. Мейте Суалихо 1 0.03
13. Гояк Амер 1 0.03
14. Н'Кулу Николя 1 0.03
15. Линетти Кароль 1 0.03
16. Войвода Мергим 0 0
17. Ринкон Томас 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 8 0
2. Самир Каэтано 6 0
3. Зеегелаар Марвин 6 0
4. Перейра Роберто 6 0
5. Бекао Родриго 5 0
6. Де Пауль Родриго 3 1
7. Муссо Хуан 4 0
8. Льоренте Фернандо 2 0
9. Пуссетто Игнасио 2 0
10. Бонифаци Кевин 2 0
11. Окака Стефано 1 0
12. Де Майо Себастьян 1 0
13. Нюйтинк Брэм 1 0
14. Уолас Соуза 1 0
15. Несторовски Илья 1 0
16. Ласанья Кевин 1 0
17. Макенго Жан-Виктор 1 0
18. Молина Науэль 1 0
Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 7 1
2. Лянко Войнович 8 0
3. Синго Уилфрид 3 1
4. Белотти Андреа 4 0
5. Линетти Кароль 4 0
6. Лукич Саша 4 0
7. Дзадза Симоне 3 0
8. Верди Симоне 3 0
9. Иццо Армандо 3 0
10. Н'Кулу Николя 2 0
11. Бонаццоли Федерико 2 0
12. Санабрия Антонио 2 0
13. Войвода Мергим 2 0
14. Буонджорно Алессандро 2 0
15. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
16. Ансальди Кристиан 1 0
17. Родригес Рикардо 1 0
18. Базелли Даниэле 1 0
19. Гояк Амер 1 0
20. Сегре Джакопо 1 0
21. Бремер Глейсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 3.33% (1) 16.67% (5) 20% (6) 16.67% (5) 16.67% (5) 26.67% (8)
 Торино 12.5% (5) 10% (4) 15% (6) 10% (4) 15% (6) 37.5% (15)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио Дженоа 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Сассуоло
Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе
Торино Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Торино 2:2 Ювентус Сампдория 1:0 Торино Торино 3:2 Сассуоло Торино 1:2 Интер Милан
Кротоне 4:2 Торино Кальяри 0:1 Торино Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Торино: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Торино 2:3 Удинезе Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Торино Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A
Удинезе 1:1 Торино Серия A Торино 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Торино Серия A Торино 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Торино Серия A Удинезе 1:5 Торино Серия A Торино 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 3:2 Торино Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Торино 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Торино Серия A Удинезе 1:0 Торино Серия A Торино 0:0 Удинезе Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Торино Серия A Торино 0:1 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 29 22 5 2 68 - 27 71
2. Милан Заявка 30 19 6 5 57 - 35 63
3. Ювентус Заявка 29 17 8 4 58 - 26 59
4. Аталанта Заявка 29 17 7 5 68 - 36 58
5. Наполи Заявка 29 18 2 9 63 - 34 56
6. Лацио Заявка 28 16 4 8 45 - 38 52
7. Рома Заявка 29 15 6 8 53 - 44 51
8. Верона Заявка 29 11 8 10 38 - 34 41
9. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 48 - 48 40
10. Сампдория Заявка 29 10 6 13 39 - 43 36
11. Удинезе 0:0 Заявка 30 8 10 12 32 - 39 34
12. Болонья Заявка 29 9 7 13 39 - 45 34
13. Дженоа Заявка 29 7 11 11 31 - 41 32
14. Специя Заявка 30 8 8 14 40 - 55 32
15. Фиорентина Заявка 29 7 9 13 36 - 46 30
16. Беневенто Заявка 29 7 9 13 30 - 54 30
17. Торино 0:0 Заявка 29 4 13 12 41 - 52 25
18. Кальяри Заявка 29 5 7 17 31 - 50 22
19. Парма Заявка 30 3 11 16 29 - 59 20
20. Кротоне Заявка 30 4 3 23 37 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 12 1 1 38 - 15 37
2. Ювентус Заявка 15 11 2 2 31 - 11 35
3. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
4. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Болонья Заявка 14 6 3 5 24 - 22 21
9. Верона Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10. Сампдория Заявка 14 6 2 6 22 - 21 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Удинезе 0:0 Заявка 15 5 4 6 12 - 13 19
13. Сассуоло Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Беневенто Заявка 15 2 6 7 15 - 30 12
18. Кальяри Заявка 15 3 3 9 15 - 26 12
19. Торино 0:0 Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4. Наполи Заявка 15 8 1 6 26 - 20 25
5. Ювентус Заявка 14 6 6 2 27 - 15 24
6. Лацио Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
8. Верона Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
12. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
13. Удинезе 0:0 Заявка 15 3 6 6 20 - 26 15
14. Торино 0:0 Заявка 15 3 5 7 21 - 27 14
15. Дженоа Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
16. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
17. Фиорентина Заявка 14 2 4 8 16 - 27 10
18. Кальяри Заявка 14 2 4 8 16 - 24 10
19. Парма Заявка 14 1 6 7 19 - 32 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Удинезе 65.2% (92)
X 26.2% (37)
Торино 8.5% (12)
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Торино
2.45
3.35
3.41
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Где смотреть матч Удинезе 0:0 Торино онлайн

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Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Торино

Исход игры
Удинезе
65.8% (96)
Ничья
26% (38)
Торино
8.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
43.36% (62)
Меньше
56.64% (81)
Обе команды забьют
Да
66.43% (95)
Нет
33.57% (48)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
35.6% (52)
1:0 Удинезе
26% (38)
1:1 Ничья
22.6% (33)
2:0 Удинезе
3.4% (5)
1:2 Торино
3.4% (5)
2:2 Ничья
3.4% (5)
0:1 Торино
2.1% (3)
0:2 Торино
1.4% (2)
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