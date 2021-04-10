Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Торино вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Белотти Андреа из команды Торино сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

93' Удар от ворот произведет Торино

93' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Буонджорно Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Дзадза Симоне получает желтую карточку за неспортивное поведение

91' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Ансальди Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Оуведжан Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Удинезе

88' Выглядело как неплохой момент. Линетти Кароль из команды Торино закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

87' Бонифаци Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

85' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Хорошую попытку сделал Форестьери Фернандо . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Удар от ворот произведет Удинезе

81' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Удинезе

77' Мандрагора Роландо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Матч возобновится спорным мячом

71' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

69' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Мандрагора Роландо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Форестьери Фернандо из команды Удинезе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

69' Войвода Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Плохо сыграл Мандрагора Роландо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

67' Удар от ворот произведет Торино

66' Удар от ворот произведет Удинезе

65' Верди Симоне решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

65' Удинезе делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.

61' Г О О О О Л - Белотти Андреа из команды Торино забивает с точки!

60' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Матч возобновится спорным мячом

57' Матч остановлен

56' Удар от ворот произведет Удинезе

56' Верди Симоне не смог попасть в створ ударом издали

55' Матч возобновится спорным мячом

55' Мандрагора Роландо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Молина Науэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Торино имеет хороший шанс забить.

52' Уолас Соуза бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

52' Мандрагора Роландо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Буонджорно Алессандро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

49' Удар от ворот произведет Удинезе

49' Мандрагора Роландо не смог попасть в створ ударом издали

48' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля