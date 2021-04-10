Удинезе
0:1
Конец матча
Стадион: Дачия-Арена
Торино
40' Желтая карточкаМандрагора Роландо
49' Желтая карточкаБуонджорно Алессандро
0:1
61' ПенальтиБелотти Андреа
90' Желтая карточкаДзадза Симоне
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Браф ДжейденНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
-
99 Сава РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мурру НиколаПолузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
61'
0:1
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 21
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Пауль Родриго
|6 (3)
|0.2
|2.
|Перейра Роберто
|4
|0.13
|3.
|Окака Стефано
|3
|0.1
|4.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.1
|5.
|Несторовски Илья
|2
|0.07
|6.
|Ласанья Кевин
|2
|0.07
|7.
|Арслан Толгай-Али
|2
|0.07
|8.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.03
|9.
|Делофеу Херард
|1
|0.03
|10.
|Самир Каэтано
|1
|0.03
|11.
|Льоренте Фернандо
|1
|0.03
|12.
|Зеегелаар Марвин
|1
|0.03
|13.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.03
|14.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0.03
|15.
|Бекао Родриго
|1
|0.03
|16.
|Молина Науэль
|0
|0
|17.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|12 (3)
|0.41
|2.
|Дзадза Симоне
|5
|0.17
|3.
|Санабрия Антонио
|4
|0.14
|4.
|Бремер Глейсон
|4
|0.14
|5.
|Лукич Саша
|3
|0.1
|6.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.07
|7.
|Мандрагора Роландо
|2
|0.07
|8.
|Иццо Армандо
|2
|0.07
|9.
|Верди Симоне
|1
|0.03
|10.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.03
|11.
|Синго Уилфрид
|1
|0.03
|12.
|Мейте Суалихо
|1
|0.03
|13.
|Гояк Амер
|1
|0.03
|14.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|15.
|Линетти Кароль
|1
|0.03
|16.
|Войвода Мергим
|0
|0
|17.
|Ринкон Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|8
|0
|2.
|Самир Каэтано
|6
|0
|3.
|Зеегелаар Марвин
|6
|0
|4.
|Перейра Роберто
|6
|0
|5.
|Бекао Родриго
|5
|0
|6.
|Де Пауль Родриго
|3
|1
|7.
|Муссо Хуан
|4
|0
|8.
|Льоренте Фернандо
|2
|0
|9.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|10.
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|11.
|Окака Стефано
|1
|0
|12.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|13.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|14.
|Уолас Соуза
|1
|0
|15.
|Несторовски Илья
|1
|0
|16.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|17.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|18.
|Молина Науэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ринкон Томас
|7
|1
|2.
|Лянко Войнович
|8
|0
|3.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|4.
|Дзадза Симоне
|4
|0
|5.
|Белотти Андреа
|4
|0
|6.
|Линетти Кароль
|4
|0
|7.
|Лукич Саша
|4
|0
|8.
|Верди Симоне
|3
|0
|9.
|Иццо Армандо
|3
|0
|10.
|Буонджорно Алессандро
|3
|0
|11.
|Н'Кулу Николя
|2
|0
|12.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|13.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|14.
|Войвода Мергим
|2
|0
|15.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|16.
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|17.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|18.
|Базелли Даниэле
|1
|0
|19.
|Гояк Амер
|1
|0
|20.
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|21.
|Сегре Джакопо
|1
|0
|22.
|Бремер Глейсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|3.33% (1)
|16.67% (5)
|20% (6)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|26.67% (8)
|Торино
|12.2% (5)
|9.76% (4)
|14.63% (6)
|9.76% (4)
|17.07% (7)
|36.59% (15)
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +5 =8 -7Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио Дженоа 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Сассуоло
Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе
Торино Последние 20 матчей: +3 =9 -8Торино 2:2 Ювентус Сампдория 1:0 Торино Торино 3:2 Сассуоло Торино 1:2 Интер Милан
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Торино: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Удинезе 1:1 Торино Серия A Торино 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Торино Серия A Торино 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Торино Серия A Удинезе 1:5 Торино Серия A Торино 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 3:2 Торино Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Торино 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Торино Серия A Удинезе 1:0 Торино Серия A Торино 0:0 Удинезе Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Торино Серия A Торино 0:1 Удинезе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|22
|5
|2
|68 - 27
|71
|2.
|Милан
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|57 - 35
|63
|3.
|Ювентус
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|58 - 26
|59
|4.
|Аталанта
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|68 - 36
|58
|5.
|Наполи
|Заявка
|29
|18
|2
|9
|63 - 34
|56
|6.
|Лацио
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|45 - 38
|52
|7.
|Рома
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|53 - 44
|51
|8.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|38 - 34
|41
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|48 - 48
|40
|10.
|Сампдория
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|39 - 43
|36
|11.
|Болонья
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|39 - 45
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|32 - 40
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|31 - 41
|32
|14.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|40 - 55
|32
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|36 - 46
|30
|16.
|Беневенто
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|30 - 54
|30
|17.
|Торино
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|42 - 52
|27
|18.
|Кальяри
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|31 - 50
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|30
|3
|11
|16
|29 - 59
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|30
|4
|3
|23
|37 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|38 - 15
|37
|2.
|Ювентус
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|31 - 11
|35
|3.
|Рома
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|5.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|41 - 22
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 17
|29
|7.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 21
|23
|8.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 14
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 25
|17
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Беневенто
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 30
|12
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|20 - 25
|11
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 12
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Наполи
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|26 - 20
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|27 - 15
|24
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|Торино
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 27
|16
|13.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|14.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 26
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 27
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 24
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|19 - 32
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Удинезе 0:1 Торино
Исход игры
Удинезе
65.8% (96)
Ничья
26% (38)
Торино
8.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
43.36% (62)
Меньше
56.64% (81)
Обе команды забьют
Да
66.43% (95)
Нет
33.57% (48)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
35.6% (52)
1:0 Удинезе
26% (38)
1:1 Ничья
22.6% (33)
2:0 Удинезе
3.4% (5)
1:2 Торино
3.4% (5)
2:2 Ничья
3.4% (5)
0:1 Торино
2.1% (3)
0:2 Торино
1.4% (2)
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