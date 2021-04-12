Беневенто
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Чиро Вигорито
Сассуоло
11' Желтая карточкаФеррари Джанмарко
15
Глик
Камил
29
Ионице
Артур
25
Сау
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Фальке ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Оддеи БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|5
|0.17
|2.
|Лападула Джанлука
|4
|0.13
|3.
|Сау Марко
|3 (1)
|0.1
|4.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.1
|5.
|Инсинье Роберто
|2
|0.07
|6.
|Виола Николас
|2 (1)
|0.07
|7.
|Ионице Артур
|2
|0.07
|8.
|Кальдирола Лука
|2
|0.07
|9.
|Гайч Адольфо
|2
|0.07
|10.
|Глик Камил
|1
|0.03
|11.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.03
|12.
|Туиа Алессандро
|1
|0.03
|13.
|Фальке Яго
|1
|0.03
|14.
|Импрота Риккардо
|1
|0.03
|15.
|Барба Федерико
|0
|0
|16.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|17.
|Фулон Дам
|0
|0
|18.
|Пастина Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|11 (3)
|0.37
|2.
|Берарди Доменико
|11 (3)
|0.37
|3.
|Джуричич Филип
|5 (1)
|0.17
|4.
|Траоре Хамед
|5
|0.17
|5.
|Бога Жереми
|3
|0.1
|6.
|Локателли Мануэль
|3 (1)
|0.1
|7.
|Дефрель Грегоре
|2
|0.07
|8.
|Кирикеш Влад
|2
|0.07
|9.
|Распадори Джакомо
|2
|0.07
|10.
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|11.
|Лопес Максим
|1
|0.03
|12.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|13.
|Оддеи Брайан
|0
|0
|14.
|Обьянг Педро
|0
|0
|15.
|Тольян Йереми
|0
|0
|16.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|17.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|9
|1
|2.
|Глик Камил
|7
|1
|3.
|Импрота Риккардо
|7
|0
|4.
|Барба Федерико
|7
|0
|5.
|Ионице Артур
|5
|0
|6.
|Дабо Брайан
|5
|0
|7.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|8.
|Хетемай Перпарим
|4
|0
|9.
|Туиа Алессандро
|4
|0
|10.
|Фулон Дам
|4
|0
|11.
|Кальдирола Лука
|3
|0
|12.
|Сау Марко
|1
|1
|13.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|14.
|Лападула Джанлука
|2
|0
|15.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|16.
|Монтипо Лоренцо
|2
|0
|17.
|Тельо Андрес
|2
|0
|18.
|Депаоли Фабио
|2
|0
|19.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|20.
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|8
|0
|2.
|Лопес Максим
|6
|0
|3.
|Феррари Джанмарко
|6
|0
|4.
|Кирикеш Влад
|5
|0
|5.
|Траоре Хамед
|5
|0
|6.
|Обьянг Педро
|3
|1
|7.
|Джуричич Филип
|4
|0
|8.
|Берарди Доменико
|4
|0
|9.
|Рожерио да Силва
|4
|0
|10.
|Айхан Кан
|3
|0
|11.
|Марлон
|3
|0
|12.
|Гараслин Лукаш
|1
|1
|13.
|Бурабия Мехди
|2
|0
|14.
|Тольян Йереми
|2
|0
|15.
|Пелузо Федерико
|1
|0
|16.
|Капуто Франческо
|1
|0
|17.
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|18.
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|19.
|Консильи Андреа
|1
|0
|20.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|21.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|22.
|Распадори Джакомо
|1
|0
|23.
|Турати Стефано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|6.67% (2)
|10% (3)
|23.33% (7)
|30% (9)
|13.33% (4)
|16.67% (5)
|Сассуоло
|17.39% (8)
|6.52% (3)
|6.52% (3)
|21.74% (10)
|13.04% (6)
|34.78% (16)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +4 =8 -8Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто
Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто
Сассуоло Последние 20 матчей: +5 =6 -9Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 3:2 Верона
Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|69 - 27
|74
|2.
|Милан
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|57 - 35
|63
|3.
|Ювентус
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|61 - 27
|62
|4.
|Аталанта
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|71 - 38
|61
|5.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|2
|9
|65 - 34
|59
|6.
|Лацио
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|46 - 38
|55
|7.
|Рома
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|54 - 44
|54
|8.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|30
|10
|11
|9
|48 - 48
|41
|9.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|38 - 35
|41
|10.
|Сампдория
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 45
|36
|11.
|Болонья
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|39 - 46
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|32 - 40
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|32 - 44
|32
|14.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|40 - 55
|32
|15.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|30
|7
|10
|13
|30 - 54
|31
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|38 - 49
|30
|17.
|Торино
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|42 - 52
|27
|18.
|Кальяри
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|31 - 51
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|30
|3
|11
|16
|29 - 59
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|30
|4
|3
|23
|37 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|2.
|Ювентус
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 12
|38
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 17
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|5.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|41 - 22
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 17
|29
|7.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 21
|23
|8.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 23
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|12.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 14
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 25
|17
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|16
|2
|7
|7
|15 - 30
|13
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|20 - 25
|11
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 12
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|27 - 15
|24
|7.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|10.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|Торино
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 27
|16
|13.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|14.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 26
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 22
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 27
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 25
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|19 - 32
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
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Прогнозы на матч Беневенто 0:0 Сассуоло
Исход игры
Беневенто
16.8% (24)
Ничья
35.7% (51)
Сассуоло
47.6% (68)
Тотал 2.5
Больше
50.35% (71)
Меньше
49.65% (70)
Обе команды забьют
Да
81.56% (115)
Нет
18.44% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.8% (44)
1:2 Сассуоло
30.8% (44)
0:1 Сассуоло
11.2% (16)
2:1 Беневенто
10.5% (15)
1:0 Беневенто
4.9% (7)
2:2 Ничья
4.2% (6)
2:3 Сассуоло
2.1% (3)
0:2 Сассуоло
1.4% (2)
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