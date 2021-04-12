  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Беневенто
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Сассуоло
0'
11' Желтая карточка
Феррари Джанмарко
31'
1
Монтипо
Лоренцо
13
Туиа
Алессандро
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
27
Депаоли
Фабио
56
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
29
Ионице
Артур
16
Импрота
Риккардо
7
Гайч
Адольфо
25
Сау
Марко
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
2
Марлон
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
73
Локателли
Мануэль
4
Маньянелли
Франческо
8
Лопес
Максим
10
Джуричич
Филип
7
Бога
Жереми
18
Распадори
Джакомо
Беневенто
3-5-2
Сассуоло
4-2-3-1

Ход матча

11'
 
Феррари Джанмарко

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 5 0.17
2. Лападула Джанлука 4 0.13
3. Сау Марко 3 (1) 0.1
4. Летиция Гаэтано 3 0.1
5. Инсинье Роберто 2 0.07
6. Виола Николас 2 (1) 0.07
7. Ионице Артур 2 0.07
8. Кальдирола Лука 2 0.07
9. Гайч Адольфо 2 0.07
10. Глик Камил 1 0.03
11. Скьяттарелла Паскуале 1 0.03
12. Туиа Алессандро 1 0.03
13. Фальке Яго 1 0.03
14. Импрота Риккардо 1 0.03
15. Барба Федерико 0 0
16. Хетемай Перпарим 0 0
17. Фулон Дам 0 0
18. Пастина Кристиан 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 11 (3) 0.37
2. Берарди Доменико 11 (3) 0.37
3. Джуричич Филип 5 (1) 0.17
4. Траоре Хамед 5 0.17
5. Бога Жереми 3 0.1
6. Локателли Мануэль 3 (1) 0.1
7. Дефрель Грегоре 2 0.07
8. Кирикеш Влад 2 0.07
9. Распадори Джакомо 2 0.07
10. Бурабия Мехди 1 0.03
11. Лопес Максим 1 0.03
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Оддеи Брайан 0 0
14. Обьянг Педро 0 0
15. Тольян Йереми 0 0
16. Рожерио да Силва 0 0
17. Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 9 1
2. Глик Камил 7 1
3. Импрота Риккардо 7 0
4. Барба Федерико 7 0
5. Ионице Артур 5 0
6. Дабо Брайан 5 0
7. Капрари Джанлука 3 1
8. Хетемай Перпарим 4 0
9. Туиа Алессандро 4 0
10. Фулон Дам 4 0
11. Кальдирола Лука 3 0
12. Сау Марко 1 1
13. Маджио Кристиан 2 0
14. Лападула Джанлука 2 0
15. Инсинье Роберто 2 0
16. Монтипо Лоренцо 2 0
17. Тельо Андрес 2 0
18. Депаоли Фабио 2 0
19. Летиция Гаэтано 1 0
20. Ди Серио Джузеппе 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 8 0
2. Лопес Максим 6 0
3. Феррари Джанмарко 6 0
4. Кирикеш Влад 5 0
5. Траоре Хамед 5 0
6. Обьянг Педро 3 1
7. Джуричич Филип 4 0
8. Берарди Доменико 4 0
9. Рожерио да Силва 4 0
10. Айхан Кан 3 0
11. Марлон 3 0
12. Гараслин Лукаш 1 1
13. Бурабия Мехди 2 0
14. Тольян Йереми 2 0
15. Пелузо Федерико 1 0
16. Капуто Франческо 1 0
17. Маньянелли Франческо 1 0
18. Дефрель Грегоре 1 0
19. Консильи Андреа 1 0
20. Кирьякопулос Георгиос 1 0
21. Мюлдюр Мерт 1 0
22. Распадори Джакомо 1 0
23. Турати Стефано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 6.67% (2) 10% (3) 23.33% (7) 30% (9) 13.33% (4) 16.67% (5)
 Сассуоло 17.39% (8) 6.52% (3) 6.52% (3) 21.74% (10) 13.04% (6) 34.78% (16)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто
Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто
Сассуоло Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 3:2 Верона
Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Сассуоло 1:0 Беневенто Серия A Сассуоло 2:2 Беневенто Серия A Беневенто 1:2 Сассуоло Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 30 23 5 2 69 - 27 74
2. Милан Заявка 30 19 6 5 57 - 35 63
3. Ювентус Заявка 30 18 8 4 61 - 27 62
4. Аталанта Заявка 30 18 7 5 71 - 38 61
5. Наполи Заявка 30 19 2 9 65 - 34 59
6. Лацио Заявка 29 17 4 8 46 - 38 55
7. Рома Заявка 30 16 6 8 54 - 44 54
8. Сассуоло 0:0 Заявка 30 10 11 9 48 - 48 41
9. Верона Заявка 30 11 8 11 38 - 35 41
10. Сампдория Заявка 30 10 6 14 39 - 45 36
11. Болонья Заявка 30 9 7 14 39 - 46 34
12. Удинезе Заявка 30 8 9 13 32 - 40 33
13. Дженоа Заявка 30 7 11 12 32 - 44 32
14. Специя Заявка 30 8 8 14 40 - 55 32
15. Беневенто 0:0 Заявка 30 7 10 13 30 - 54 31
16. Фиорентина Заявка 30 7 9 14 38 - 49 30
17. Торино Заявка 29 5 12 12 42 - 52 27
18. Кальяри Заявка 30 5 7 18 31 - 51 22
19. Парма Заявка 30 3 11 16 29 - 59 20
20. Кротоне Заявка 30 4 3 23 37 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус Заявка 16 12 2 2 34 - 12 38
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Болонья Заявка 14 6 3 5 24 - 22 21
9. Верона Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
10. Сампдория Заявка 15 6 2 7 22 - 23 20
11. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
12. Сассуоло 0:0 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Беневенто 0:0 Заявка 16 2 7 7 15 - 30 13
18. Кальяри Заявка 15 3 3 9 15 - 26 12
19. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
6. Ювентус Заявка 14 6 6 2 27 - 15 24
7. Сассуоло 0:0 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
8. Верона Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто 0:0 Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
12. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
13. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
14. Удинезе Заявка 15 3 6 6 20 - 26 15
15. Дженоа Заявка 15 3 5 7 11 - 22 14
16. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Фиорентина Заявка 14 2 4 8 16 - 27 10
18. Кальяри Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
19. Парма Заявка 14 1 6 7 19 - 32 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Беневенто 16.9% (24)
X 35.2% (50)
Сассуоло 47.9% (68)
Все прогнозы
1.62 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Беневенто
Ничья
Сассуоло
3.48
3.42
2.46
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Беневенто 0:0 Сассуоло онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Беневенто 0:0 Сассуоло

Исход игры
Беневенто
16.8% (24)
Ничья
35.7% (51)
Сассуоло
47.6% (68)
Тотал 2.5
Больше
50.35% (71)
Меньше
49.65% (70)
Обе команды забьют
Да
81.56% (115)
Нет
18.44% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.8% (44)
1:2 Сассуоло
30.8% (44)
0:1 Сассуоло
11.2% (16)
2:1 Беневенто
10.5% (15)
1:0 Беневенто
4.9% (7)
2:2 Ничья
4.2% (6)
2:3 Сассуоло
2.1% (3)
0:2 Сассуоло
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 